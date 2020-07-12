В центре Одессы горел жилой дом 1814 года постройки, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре Одессы спасатели ликвидируют пожар в жилом доме, построенном в 19 веке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"12 июля в ГСЧС поступила информация, что в Приморском районе Одессы по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 г. застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу. По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м.", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники ГСЧС.
В 13:06 пожар локализован на площади 700 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
В 14:33 пожар был ликвидирован, сообщили в ГСЧС.
видео - Думская
Один з прикладів.
"Дим Табачника над Хрещатиком: Що за будинок згорів в центрі Києва
Невеличкий флігель садиби шведських підданих 15 років був кісткою в горлі забудовників"
https://kyiv.depo.ua/ Київ
17 січня 2019 08:00Пожежа в самому центрі Києва, за готелем "Дніпро", стала цілком очікуваною і, можливо, фінальною ланкою в довгій і скандальній історії протистояння столичних краєзнавців, активістів з одного боку та забудовників та їхніх вірних друзів з КМДА з іншого.
- Надстройка трёхэтажного дома о 21 окнах Ильи Берштейна (возможно имелась ввиду надстройка третьего этажа), 1867 г. [ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 503, л. 19].
- Устройство балкона из окна третьего этажа дома одесского купца Петра Ивановича Степанова, 1890 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 66, д. 437, л. 247].
- Устройство двух балконов (по балкону во втором и третьем этажах со стороны Полицейской) в доме одесского купца Петра Ивановича Степанова, получение разрешения: Жебравский Зенон, 1890 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 66, д. 437, лл. 363].
- Внутренние переделки на третьем этаже планового дома П. Степанова, надзор: Дмитренко Ю. М., 1892 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 124, д. 7607, л. 174].
- Замена окна и двери в аптекарском магазине в доме Меера Гальперина, 1902 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 78, д. 444, л. 213-214].
- Уширение трёх окон и одной двери, перемещение двух окон и прорезка двери и уширение двух окон (подводка двухтавровых балок под 5 окнами и двумя дверьми, а также двухтавровых балок под две внутренние капитальные стены, проект: Шелковский М. А., надзор: Медокс В. К., 1912 г. [ГАОО].
Скорее второе. Такие дома не стоят 200 лет.
Защищайте себя от затрат и неприятностей.