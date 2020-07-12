В центре Одессы горел жилой дом 1814 года постройки, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Одессы спасатели ликвидируют пожар в жилом доме, построенном в 19 веке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"12 июля в ГСЧС поступила информация, что в Приморском районе Одессы по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 г. застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу. По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м.", - говорится в сообщении.





К тушению привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники ГСЧС.

В 13:06 пожар локализован на площади 700 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В 14:33 пожар был ликвидирован, сообщили в ГСЧС.

видео - Думская