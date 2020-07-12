РУС
37 374 344

"Мы против путинского режима", - протестующие на улицах Хабаровского края в РФ. ВИДЕО

Жители Хабаровского края Российской Федерации массово выходят на акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации убийств.

Блогер Сергей Наумов задавал вопросы участникам мероприятия и опубликовал видео, передает Цензор.НЕТ.

"Я рада сегодня и счастлива, что наши комсомольчане (жители Комсомольска-на-Амуре. - Ред.) выражают свой протест. Мы не быдло. Я в силу своей профессии тоже должна выйти. Я учитель", - говорит одна из участниц.

У некоторых пришедших интересовались, как часто они выходят на митинги, и все отвечали, что в первый раз: "Не боимся. Мы против путинского режима".

На вопрос, что привело на протест, участницы отвечают: "Чтобы освободили (губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. - Ред.). Постоянная несправедливость эта. Он много хорошего сделал для нашего края. И отобрать его у нас мы не дадим".

Инициатором ареста участники называют Путина, а также выражают уверенность, что при аресте "верхушки Кремля" никто бы не вышел на подобные акции.

"Москва, уходи! Свободу Фургалу!", - выкрикивают присутствующие.

Напомним, 11 июля в акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".

12 июля люди снова вышли на улицы.

По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

Автор: 

протест (5902) россия (96910)
Топ комментарии
+47
Відмудохають рабів і на цьому все закінчеться.
12.07.2020 20:58 Ответить
12.07.2020 20:58 Ответить
+40
"Мы против путинского режима", - протестующие на улицах российского Хабаровского края - Цензор.НЕТ 9209
12.07.2020 21:00 Ответить
12.07.2020 21:00 Ответить
+38
***** пофіг на своїх рабів, він може і авіацію проти них застосувати.
12.07.2020 21:06 Ответить
12.07.2020 21:06 Ответить
рука москвы дотянется, чекистов подтянут
это влияние китайских товарищей и засланных на поселение бендеровцев
12.07.2020 23:10 Ответить
12.07.2020 23:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tnxeK1rv0Fw&feature=emb_rel_err
Кричать свободу, а румуни кричали - лібертати, що одно і тоже в перекладі. Невже обнульовочка буде по румунському сценарію?
12.07.2020 23:28 Ответить
12.07.2020 23:28 Ответить
нет. кацапня слишком сцыкливая и покорная. приедут цирики оденут на кождого ярмо , отмудохают посадят на бутылку и руские смерды будут ***** на камеру прославлять.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:31 Ответить
Не нужно украинцам испытывать никакого пиетета к этому ЛДПРушнику Фургалу, хабаровским коммунистам и даже русской либерастне, типо Насральнят, которые туда приперлись.... Это все антиукраинский эллемент....
Также не стоит питать никаких иллюзий насчет ЗЕЛЕНОГО КЛИНА... Если советская/российская пропоганда воспитала жутких манкуртов в Донецке, Луганске и на Крыме... То представляете, какие украинофобы на Кубане, или на ДВ?.... Самые отборные и жуткие украинофобы, как раз получались из вчерашних украинцев и их потомков... Столыпин, тот же Медведчук......

ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ ЧТО? ПАУКИ В БАНКЕ ЗАДВИГАЛИСЬ!!!! Если задвигались, будут друг дружку пожирать!!!!
12.07.2020 23:31 Ответить
12.07.2020 23:31 Ответить
а никто ничего к русне не испытывает кроме огыды и презрения. но было бы очень неплохо чтобы кацапня друг дружке глотки грызть начала.
12.07.2020 23:34 Ответить
12.07.2020 23:34 Ответить
А они будут грызть..... Без регионов, точнее их ресурсов.... Москва - пустой ноль...
Ноль экономический, геополитический... какой угодно.... 13 млн. сборище питерастов, фриков и селебретис, которые существуют и ведут праздный образ жизни за счет того, что добывает и производит остальная Россия....
Поэтому Кремль, будет закручивать, завинчивать, репрессировать, отправлять в ГУЛАГи... делать что угодно, лишь бы удержать регионы под собой... Это вопрос выживания не так самой России, как самой Москвы... в некотором смысле Питера тоже

А еще все усложняется тем (чего не было в голодные 90-стые), что Москва сейчас тянет марку дорогих и фешенебельных Лондона, Парижа или Нью-Йорка.... а это очень затратное дело для страны, когда один город (при чем с населением средней европейской страны, типо Голландии, Швеции или Греции) ничего не производит и не создает, а поддерживает уровень жизни, как в Европе или Америке...


А у регионов, наоборот, вопрос местного суверенитета и "не делится с Москвой", - это уже вопрос быть или не быть... Хабаровск за 8 тыс. от Москвы, поэтому и первый восстал... Если у дальневосточников получится, начнется парад суверенитетов...
13.07.2020 00:13 Ответить
13.07.2020 00:13 Ответить
Ерунда это все. Назначат какое то ***** №2 но ничего там не поменяется.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:16 Ответить
А" путін ***** " де ??
показать весь комментарий
12.07.2020 23:38 Ответить
Сейчас челобитную сцарю состряпают! Это подлые бояре виновны, справедливый сцарь восстановит справедливость!
показать весь комментарий
12.07.2020 23:43 Ответить
А у свиноботів підгорають сраки !!
І чому б їм за хабаровських протестувальників не порадіти, га ??
Крєпка жмуть і абнімають свинопідх?йловники
показать весь комментарий
13.07.2020 01:04 Ответить
****** зелёные новую байку придумали про какие-то обнимашки от кгбтста деркача. Свинарчуков вы уже дебилы посадили?)))
показать весь комментарий
13.07.2020 01:11 Ответить
Правильно тут люди писали:Порошенка їм треба в Хабарівськ.Він-Козак!https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показать весь комментарий
13.07.2020 03:28 Ответить
не козак, а кизяк
показать весь комментарий
13.07.2020 06:06 Ответить
Ти що,агент кремля,Святим Петром незадоволений???https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx
показать весь комментарий
13.07.2020 07:52 Ответить
РАБссия беременная Украиной уже 550 лет,все родить не может рюсскае быдло....
показать весь комментарий
13.07.2020 05:31 Ответить
Единственный выход,вернут Губанатора из Москвы в Хабаровск,иначе капдец....
показать весь комментарий
13.07.2020 05:45 Ответить
Слава Хабаровской Народной Республике!
показать весь комментарий
13.07.2020 07:25 Ответить
Хай живе ХабНР!Свободу Деточкіну!
показать весь комментарий
13.07.2020 07:55 Ответить
на каленях протестуют....да любят они так бунтовать
показать весь комментарий
13.07.2020 08:06 Ответить
Не ссы таварисч вы исчё галодных мардовских людоедов не видели.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:29 Ответить
Новости из империи зла интересуют только с точки зрения ее распада. Поэтому любое событие , способствующее этому, -хорошая новость.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:13 Ответить
Вы хотите сказать что Майдан это распад? Зачем тогда он был в Украине?
показать весь комментарий
13.07.2020 17:19 Ответить
Саме унокиєруси(укри династії Рюриковичів) і потерпають від орди 13-го улусу-замозванних рус с Кия(русския)-династії Романових (росияничари).Укри не є оті варвари генетично-їх просто дістало свавілля окупанта.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:18 Ответить
отличный ресурс...только здесь еще старый добрый дух перемоги еще и остался...
показать весь комментарий
13.07.2020 08:46 Ответить
Слишком много в последнее время делают идолов из бандитов и убийц.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:52 Ответить
Вы их называете режимом, хмм??!......
Это не простой..."режим". Нук возмем существуюшие пожары, которые с трудом тушатся аж бригадами пожарной авиации. Вы наверное помните таких трипольцев, которые существовали на территории Украины и...исчезли в никуда. Так вот ихние поселения периодически сжигались, почему никто не может объяснить. И далее...конец пазла, конец всех трипольцев, почти все они собрались приблизительно в одном месте, а именно под землей, это пещера Ветерба, где постоянная температура 9-10 град, длина ходов 9 км. Но! жили они там ..внимание последние 600 лет. Только не говорите, что золовые выбросы с шахт и теплостанций трипольцев так нагрели планету, что на ихние поселения напали пожары и температура поднялась настолько, что они вынуждены( и не только они!) были уйти в пещеру.
Во фсем виноват ...." режим" очень аккуратно и красочно расписаный в манускрипте Войнича. Вот такой вот представитель "режима" и пробрался, дорогие трезвые россияне, в кресло вашего президента.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:53 Ответить
Стивен Кинг тоже пишет свои романы после принятия анаши или ЛСД. Говорит, что "видит все явственно".
показать весь комментарий
13.07.2020 10:09 Ответить
Да, да, да, работай работай. Кстати зеленое гавно, не забудьте про проплату ...биткоинов., которые украл ваш Петрухан.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:42 Ответить
Иди копай, ищи трипольцев. Они тебе золота отвалят.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:01 Ответить
Дык, он же сказал, шо последние трипольцы, бо закончились в пещере Вертеба. Правда мужественно и промолчал, шо там же, Окромя трипольской I2- гаплогруппы, нашли еще и гаплогруппу трипольских поработителей(тобто наших предков-прародителей) - R1a1 и Все в том же последнем, в 600лет, культурном слое...
показать весь комментарий
13.07.2020 16:19 Ответить
Хм. А почему их до сих пор не повязали?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:02 Ответить
Цуцванг для обнулившегося фюрера.

Цитата:
Цугцванг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») - положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
Неожиданные для Центра события в ответ на арест губернатора Фургала в Хабаровске и ещё десятке городов Края привели позицию обнулившегося фюрера к состоянию цуцванга.
Более того. В отличии от шахматной партии, где принимать решение можно относительно долго, затягивание решения здесь является собственно проигрышным ходом, ведущим к ухудшению положения игрока.
Поэтому на данном этапе Кремль демонстрирует полную растеряянность.
Ведь никаких ходов, могущих улучшить позиции Центра просто не просматривается.
Отпустить Фургала?
Значит выполнить требования Хабаровчан и показать слабость. На это Москва пойти не может.
Пойти на обострение и начать сажать недовольных?
А кого собственно сажать в случае, когда руководителей данного протеста в принципе нет? Десятки тысяч простых горожан? При таких количествах задержаний дальнейшие протесты могут возрасти по экспоненте, такой ход для фюрера грозит непредвиденными последствиями. Да и поздновато уже. Два дня крайне массовых и абсолютно мирных протестов практически при нулевой реакции силовиков уже показали силу масс, дали народу уверенность в своей правоте и показали количество единомышленников. Теперь, запоздавшие силовые меры вполне могут спровоцировать силовой ответ людей.
Назначить нового руководителя?
Любой пришлый в данной ситуации мгновенно буден предан обструкции и даст энергию новым протестам.
Не реагировать вообще в ожидании, что протест затихнет сам собой?
Вероятность падения протестных настроений велика, но и этот ход для Москвы проигрышный, ибо каждый день НЕРЕАГИРОВАНИЯ показывает всем, что ТАК МОЖНО и подаёт заразительный и крайне нежелательный для Центра пример.
Можно оставить командовать заместителей Фургала. Однако учитывая, что Фургал подбирал команду единомышленников, то данные действия Бункерного Мачо будут выглядеть откровенной уступкой и вряд ли он на это пойдёт.
Что ж, совсем скоро мы увидим, как будет выходить росийское руководство из этой неожидаемой для них ситуации.
__________________
13.07.2020 10:17 Ответить
13.07.2020 10:17 Ответить
Виход у них буде таким:сам Фургала на камеру ФСБ скаже, що він винний і що наступила справедливість, яку він визнає і буде проходити очищення через суд і попрросить не виходити на його підтримку.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:02 Ответить
Посадят Хургала, а в Хабаровск назначат нового. Тот понаобещает хабаровчанам манны небесной с три короба. но не сразу. типа надо маленько обождать. И все в Хабаровске будет как прежде.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:07 Ответить
Не совсем так. Дело в том, что Москва при Путине привыкла присылать в регионы, на важные должности своих, из Москвы. А у местных баронов свои дети подрастают, а хлебных мест им не дают... Это уже многолетняя тенденция, типа как с чернокожими в США - копилось недовольство долго, а взорвалось собственно с неумышленно убитого уголовника. Местные могут начать игнор парашютистам, а прислать туда войска удовольствие не дешёвое, да и все, наиболее боеспособные на Донбассе, в Крыму и у границ Украины, а тут учения Кавказ 2020 на носу...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:14 Ответить
Я рада сегодня и счастлива, что наши комсомольчане (жители Комсомольска-на-Амуре. - Ред.) выражают свой протест. Мы не быдло. Я в силу своей профессии тоже должна выйти. Я учитель", - говорит одна из участниц. Источник: https://censor.net/v3207648

ДОКИ КАЦАПИ БУДУТЬ ЗА МОСКОВСЬКУ ІМПЕРІЮ, ДОТИ ЇХ МОЖНА НЕ СЛУХАТИ, БО УЙДЕ ПУКІН, А КРИМ "НАШИМ" І ЗАЛИШИТЬСЯ НАДАЛІ
Москва у всякому випадку ворог України - з Пукіним чи без нього, поки вона ІМПЕРСЬКА.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:58 Ответить
А на Далекому Сході в Хабаровську дуже багато українців! Кажуть навіть назву місту Чита дали українці - чи та чи не та!...
Колись хотів перевестись в Варфоломіївку (Усурійський край) служити. Був в нас один майор, який там служив. Я його розпитував, як там життя, природа, з продуктами, бо це була середина 80-х. Він відповів, що природа дуже багата і син навіть через 5 років згадує з захватом ті місця. А з продуктами, так само, як в Україні нормально - та сама Україна. Я перепитав: ''Яка Україна? Це ж десь 8-9 тис. км від України?!''. А він сказав, що навкруги Варфоломіївки одні українські села з українцями та українською мовою і в любому селі, як в Україні (а це була Одеська обл.) можна купити любі сільські українські продукти від сала до сиру, сметани, борщу.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:52 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004693296272&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARC_7y6BGj0Vwykwo5a3fuxlNDhKnn3lyiaXXqRim_prnYf3LRXHccGXdXffbg1W6bakrGsGiUo4QeCM&tn-str=%2AF Olexandr Gorobets https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1577806639052431&set=a.111486282351148&type=3&theater&comment_id=1578683888964706&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1594630259000484# https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1577806792385749&id=100004693296272 Вчора · ЗАТРІЩАЛА РАШКА З БОКУ НАШОГО, УКРАЇНСЬКОГО «ЗЕЛЕНОГО КЛИНУ»

Те, про що ми з вами мріяли вже не один рік, нарешті, либонь, збувається. Росія, зборище шизофреників у Кремлі, маніяків, котрі ні місяця не можуть прожити без війни, без свого безглуздого возвеличення, з чого сміється вже весь цивілізований світ, захиталася, затріщала. І саме з нашого боку. З української сторони - з «Зеленого клина», де споконвічно від його заселення мешкали колишні українці, мільйони наших предків, яких дикий і безбожний Мордор немилосердно зросійчив в останньому сторіччі.

Хабаровський край, це наша Зелена Україна, як її величали колись. Після продажу Росією Аляски, стало зрозуміло, що Далекий Схід раші не втримати, позаяк він голий, пустинний, безлюдний. Туди потрібні хазяї. Добрі господарі, які обживуть багаті вільні землі. А хто на цій частині суші найбільш метикуваті? Та, звісно, вкраїнці.

Найпростіший шлях дістатися туди з України був такий: через Одесу пароплавом до Владивостока. Цей маршрут тривав не менше сімдесяти діб. Вважався надзвичайно важким, смертність серед пасажирів-новоселів складала 2,5 відсотка. Вартість переходу на дорослу особу з її вантажем дорівнювала 75 рублів. Це доходило до ціни десятка корів.
Незабаром наші люди на Далекий Схід відправлялися і по тверді, кіньми, наприклад. Маршрут, розповідали знавці був іще важчим від морського. Смертність сягала 4 відсотків. Далеко не всі українці добиралися до кінцевого пункту призначення.
І ось перед початком Першої світової війни на Зеленій Україні мешкало вже приблизно 750 тисяч українців (за деякими даними - до мільйона осіб!), у більшості своїй переселенці з Великої України, та декілька десятків тисяч тих, котрі приїхали працювати так званим вахтовим методом на будови, які тут розгорнулися повсюдно. або для обслуги залізничних магістралей цих країв.
Міграційний процес тієї пори доволі легко прослідкувати на прикладі росту Владивостока. Його в одній українській еміграційній газеті описує відомий журналіст тієї пори Іван Васильович Світ (справжнє прізвище - Світланов, походив він із Харківщини, прожив 91 рік).

Ось Іван Світ і пише 1953 року:
«Порт Владивосток, як його після окупації 1860 року назвали росіяни, мав тільки яких 20-30 будівель, землянок, хат, де жили солдати, моряки, троє чоловіків-селян та дві жінки (ці п'ятеро з каторжан). Був ще старий священик, що пройшов від Бесарабії до Зеленого Клину. Комендантом порту був лейтенант Бурачок, що мав добру освіту та знав французьку мову. В порту Посьєт комендантом був капітан Черкаський, теж людина освічена, він вивчив англійську мову з газети та склав власний словничок.

Прізвища обох комендантів свідчать про те, що вони походили з України. Невелика кількість селян жила поблизу цих двох портів, всі з колишніх каторжан, здеморалізовані, ледарі й п'яниці, а "жінки їх ще гірші".

Далі Іван Світ повідомляє, що в житті українців Далекого Сходу Владивосток відігравав велику роль. Це через нього здебільшого переселялись на Зелений Клин українські селяни, бо він впродовж більш як пів століття був кінцевим пунктом довгої морської подорожі від Одеси до Далекого Сходу. Пізніше став центром українського культурно-політичного життя у тих краях. Від 1905 року там існував таємний український політичний гурток, що мав на меті розвивати національне життя українських переселенців.

Під час революції 1917 року і за Далекосхідної республіки українці розвинули тут свою культурну й політичну діяльність, коли був створений і працював Український далекосхідній секретаріат на чолі з Ю. Мовою-Глушком.

«Вагу Владивостоку для українців збільшує той факт, -зазначав в одній з газет української діаспори (публікація від 1957 року) Іван Світ, - що в південній Приморщині (це Усурійський край) українці живуть найгустіше, по селах їх до 80%».

У 1917-1922 роках на території Зеленого Клину існувала навіть Українська Далекосхідна Республіка (УДР). Мала своє законодавство, свою Конституцію. Розглядалося питання прийняття власної символіки. Один із варіантів його був синьо-жовтий прапор із зеленим клином, який символізував колір тайги.

Мешканці тих тайгових прерій українці повідомляли друзям, рідним у Великій Україні, що з початком війни 1914 року життя у них начебто зупинилося. Розпочався просто таки шалений наступ російського етносу на українців. З центру Росії йшли відверті вказівки: на командні висоти в регіонах просувати виключно представників титульної нації.

У двадцяті роки минулого століття в основному саме українці Зеленого Клину будували міста Хабаровськ, Владивосток, Усурійськ, Комсомольск-на-Амурі. Адже там кожен четвертий громадянин (відповідно до перепису 1926 року) був українцем.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:53 Ответить
Мои предки из приморских и забайкальских украинцев. Я родилась в Хабаровске. Теперь живу в Киеве. В конце семидесятых годов была в Приморье в дедушкином родном селе, Черниговке, которое выглядело в точности как украинское село и бабушки на улице разговаривали по украински.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:48 Ответить
До свиданья, закон, до свидания?
На России становится тише, Со свободой прощаться пора. Беспредел подбирается ближе, В конституции нынче дыра. . Не грусти, улыбнись на прощание, Своим детям ты лучше скажи, Как разрушил все их ожидания На счастливую в будущем жизнь. . Остается опять На коленях стоять россиянам. На царя уповать, Что оставит он шкуру баранам. . Пожелайте себе выживания В той немытой российской глуши. Как тельцу, что идет на заклание, Свою шкуру уже не спасти. . До свиданья, закон, до свидания! Социальная сказка прощай! Позабудь про свои упования, Диктатуру, Россия, встречай. . Остается опять На коленях стоять россиянам. На царя уповать, Что оставит он шкуру баранам.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:31 Ответить
Вот вам украинские боксёры пример, а то русский(читай тоталитарный) миръ.
https://sport.24tv.ua/ru/ochen-zhal-usika-lomachenko-stahovskij-razgromil-boks-novosti_n1376490
показать весь комментарий
13.07.2020 20:06 Ответить
