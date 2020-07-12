"Мы против путинского режима", - протестующие на улицах Хабаровского края в РФ. ВИДЕО

Жители Хабаровского края Российской Федерации массово выходят на акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, задержанного по обвинению в организации убийств.

Блогер Сергей Наумов задавал вопросы участникам мероприятия и опубликовал видео, передает Цензор.НЕТ.

"Я рада сегодня и счастлива, что наши комсомольчане (жители Комсомольска-на-Амуре. - Ред.) выражают свой протест. Мы не быдло. Я в силу своей профессии тоже должна выйти. Я учитель", - говорит одна из участниц.

У некоторых пришедших интересовались, как часто они выходят на митинги, и все отвечали, что в первый раз: "Не боимся. Мы против путинского режима".

На вопрос, что привело на протест, участницы отвечают: "Чтобы освободили (губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. - Ред.). Постоянная несправедливость эта. Он много хорошего сделал для нашего края. И отобрать его у нас мы не дадим".

Инициатором ареста участники называют Путина, а также выражают уверенность, что при аресте "верхушки Кремля" никто бы не вышел на подобные акции.

"Москва, уходи! Свободу Фургалу!", - выкрикивают присутствующие.

Напомним, 11 июля в акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".

12 июля люди снова вышли на улицы.

По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.