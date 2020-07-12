Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Старообуховской трассе на Киевщине 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице.
По информации "Киев оперативный", водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии (драгер показал 1,37 промилле), информирует Цензор.НЕТ. Также у него были признаки наркотического опьянения.
Mercedes выехал на встречную полосу в направлении Киева и столкнулся с Hyundai. Впоследствии один из автомобилей выбросило на обочину в забор. Чтобы извлечь пострадавших из искореженных машин, вызывали спасателей. Некоторых свидетелей выносили на руках.
На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи, патрульные полицейские.
Как добавляет 24 канал, автомобиль Mercedes зарегистрирован на женщину по имени Ольга Витальевна, 1971 года рождения.
Свидетели ДТП сообщают, что три человека, которые были в Hyundai, погибли на месте: отец, мать и дочь 8 лет. Женщина от сильного удара перелетела на заднее кресло, а девочка с заднего кресла оказались в багажнике. Муж с дочерью погибли мгновенно, а мать ушла из жизни несколько минут спустя. Двух мальчиков - 10 и 12 лет - госпитализировали в критическом состоянии. Позже появилась информация, что младший мальчик умер.
А если бы не было ДТП, то не было бы и завления.
"Я - не я, и корова не моя".
Виноваты оба: и собственник автомобиля и водитель.
А то, что заявление после аварии, то тут даже не надо быть Коломбо....
Злой рок для умерших...как тот случай в Краснодаре, где хотел проскочить на красный....
Вывод: легализируйте короткостволы, а естественный отбор за полгода наведет порядок навсегда!
... вижило с-ка... а дітей повбивало!!!
Разве у террористов из ЛДНР, запытывавших до смерти войнов ВСУ, имеются проблемы со сном?
Почему у этой твари должно быть иначе?
Менталитет же совершенно одинаков.
Он никогда больше не должен выйти на свободу, никогда.
Или запрет приближаться к автомобилям на один метр с пожизненным лишением прав, или же ампутация обеих рук и правой ноги в целях безопасности граждан...
Блин, с такими ЗЕгуманистами мы вымрем как нация под такими вот орангутангами... Пьяный с ножом и за рулем должны сидеть, а с травматом в руках должен быть ликвидирован на месте - только так можно покончить с этой психиатрией...
Просто каждый забуханный, который садиться за руль и еще способный завести машину должен помнить, шо он садится за руль в последний раз! Иначе все бесполезно... А мы похоже не нация и не гражданское общество, а общество мышей, где каждый в свою норку и подальше от кота. Иначе бы объявили бы на всю страну, что следующему, кто будет виновен в смерти одного ребенка водители монтировками раздробят обе руки и правую ногу, тем самым лишив
праввозможности управлять транспортным средством пожизненно, если ***** власти импотентные - отбили способности об рояль...
Я в плане домика для детей куда переехал наркоша...
Везите эту тварь бухую к ГИДРАНТУ...
ХАЙ ПОДИВИТЬСЯ ЕМУ В ОЧИ!
Это очередное подтверждение что человеческая жизнь в этой ПЕНЕСУЕЛЕ не стоит и ломаного гроша...тем более массовое убийство...
Эти твари перешли на семьи...
Смертная казнь все таки необходима
Зеля, кров і смерть ще двох дорослих і двох дітей, на твоїх руках!
А по поводу вождения в нетрезвом состоянии: максимально жесткое наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с конфискацией! И пусть дибил Антошка Геращенко не мычит о том, что составление протоколов по уголовке будет занимать много времени у патрульных.
Значит все в прядке, что вы разгалделись?!
Им например ехать с корпоратива или поcнимав видосики, на не принять по писот, да за руль сесть развеятьcя нельзя?!
Нет уж - бояре, так бояре!