Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Старообуховской трассе на Киевщине 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице.

По информации "Киев оперативный", водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии (драгер показал 1,37 промилле), информирует Цензор.НЕТ. Также у него были признаки наркотического опьянения.

Mercedes выехал на встречную полосу в направлении Киева и столкнулся с Hyundai. Впоследствии один из автомобилей выбросило на обочину в забор. Чтобы извлечь пострадавших из искореженных машин, вызывали спасателей. Некоторых свидетелей выносили на руках.

На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи, патрульные полицейские.

Как добавляет 24 канал, автомобиль Mercedes зарегистрирован на женщину по имени Ольга Витальевна, 1971 года рождения.

Свидетели ДТП сообщают, что три человека, которые были в Hyundai, погибли на месте: отец, мать и дочь 8 лет. Женщина от сильного удара перелетела на заднее кресло, а девочка с заднего кресла оказались в багажнике. Муж с дочерью погибли мгновенно, а мать ушла из жизни несколько минут спустя.​ Двух мальчиков - 10 и 12 лет - госпитализировали в критическом состоянии. Позже появилась информация, что младший мальчик умер.

