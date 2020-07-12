РУС
Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Старообуховской трассе на Киевщине 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице.

По информации "Киев оперативный", водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии (драгер показал 1,37 промилле), информирует Цензор.НЕТ. Также у него были признаки наркотического опьянения.

Mercedes выехал на встречную полосу в направлении Киева и столкнулся с Hyundai. Впоследствии один из автомобилей выбросило на обочину в забор. Чтобы извлечь пострадавших из искореженных машин, вызывали спасателей. Некоторых свидетелей выносили на руках.

На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи, патрульные полицейские.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель не справился с управлением, сбил велосипедиста, съехал в реку и погиб на Львовщине, - ГСЧС

Как добавляет 24 канал, автомобиль Mercedes зарегистрирован на женщину по имени Ольга Витальевна, 1971 года рождения.

Свидетели ДТП сообщают, что три человека, которые были в Hyundai, погибли на месте: отец, мать и дочь 8 лет. Женщина от сильного удара перелетела на заднее кресло, а девочка с заднего кресла оказались в багажнике. Муж с дочерью погибли мгновенно, а мать ушла из жизни несколько минут спустя.​ Двух мальчиков - 10 и 12 лет - госпитализировали в критическом состоянии. Позже появилась информация, что младший мальчик умер.

Также читайте: Женщина-водитель погибла в ДТП в Одесской области, - полиция

Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей 01
Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Николаевский прокурор Андрей Крупка погиб в ДТП: во время замены шины на обочине его сбил грузовик. ФОТОрепортаж

Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей 03
Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей 04

ДТП (7732) Киевская область (4292) смерть (9284)
+66
жесть.. А Зеленский недавно отменил закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Я считаю, что его нужно отвезти на место аварии и пусть заглянет в глаза каждому погибшему !!! (с)
12.07.2020 23:20 Ответить
12.07.2020 23:20 Ответить
+52
Ну, в глаза он мастак заглядывать. Пусть его посадят в Таврию и вывезут на встречную полосу.
12.07.2020 23:22 Ответить
12.07.2020 23:22 Ответить
+48
Вбивця як завжди цілий,а це саме вбивця.
12.07.2020 23:22 Ответить
12.07.2020 23:22 Ответить
Заява появилась після того, як власниця взнала про ДТП. А варіантів може бути і більше чим ці два. Принаймні треба було якось отримати ключі.
13.07.2020 01:22 Ответить
13.07.2020 01:22 Ответить
"заявление об угоне появилось через 20 минут после ДТП"

А если бы не было ДТП, то не было бы и завления.
"Я - не я, и корова не моя".
13.07.2020 06:38 Ответить
13.07.2020 06:38 Ответить
Запомни Шарапов: виноватых без вины не бывает....
Виноваты оба: и собственник автомобиля и водитель.
А то, что заявление после аварии, то тут даже не надо быть Коломбо....
Злой рок для умерших...как тот случай в Краснодаре, где хотел проскочить на красный....
Вывод: легализируйте короткостволы, а естественный отбор за полгода наведет порядок навсегда!
13.07.2020 09:19 Ответить
13.07.2020 09:19 Ответить
Вообще тут нужно поступать как на востоке,одевать в оранжевый комбинезон,зачитывать некролог и кончать...а будет так...помурыжат..и готовьте новую семью с детишками для экзекуции...
13.07.2020 00:09 Ответить
13.07.2020 00:09 Ответить
Ствол треба вставити у рота падлі п'яній з Мерседеса й натиснути на гачок!!! А не драгер
... вижило с-ка... а дітей повбивало!!!
... вижило с-ка... а дітей повбивало!!!
13.07.2020 00:17 Ответить
13.07.2020 00:17 Ответить
сам втілиш чи підбурювати мастак?
13.07.2020 00:53 Ответить
13.07.2020 00:53 Ответить
Таких нужно садить пожизненно и использовать до смерти на урановых рудниках.
13.07.2020 00:28 Ответить
13.07.2020 00:28 Ответить
Уроженец ПаРаши. Русское - убивает...
13.07.2020 00:56 Ответить
13.07.2020 00:56 Ответить
Скорость в пределах 160-190 км/ч
13.07.2020 01:12 Ответить
13.07.2020 01:12 Ответить
Урод. Це ж як треба було валити, щоб далеко не саму хренову тачку так порвати? Тушкан, маю на увазі. Людей шкода, падлюці - смерть!
13.07.2020 01:39 Ответить
13.07.2020 01:39 Ответить
Тварь фактически совершила теракт посреди дороги и убила всю семью. И за ето понесет смешное наказание.
13.07.2020 01:55 Ответить
13.07.2020 01:55 Ответить
Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей - Цензор.НЕТ 1068
13.07.2020 03:54 Ответить
13.07.2020 03:54 Ответить
НУ и как этот урод будет жить, осознавая , что убил четырех, из них двух детей.
13.07.2020 05:30 Ответить
13.07.2020 05:30 Ответить
Лучше бы ему не жить.
13.07.2020 06:28 Ответить
13.07.2020 06:28 Ответить
та ты глянь на него это же матёрый зэчара ему всё равно.
13.07.2020 06:29 Ответить
13.07.2020 06:29 Ответить
Надеюсь, что в тюрьме он получит справедливый приговор.
13.07.2020 08:03 Ответить
13.07.2020 08:03 Ответить
да этого утырка и на зоне надеюсь порешают.
13.07.2020 17:05 Ответить
13.07.2020 17:05 Ответить
Або подарують ложку з діркою.
13.07.2020 18:26 Ответить
13.07.2020 18:26 Ответить
Удивляюсь вашему вопросу.
Разве у террористов из ЛДНР, запытывавших до смерти войнов ВСУ, имеются проблемы со сном?
Почему у этой твари должно быть иначе?
Менталитет же совершенно одинаков.
13.07.2020 06:40 Ответить
13.07.2020 06:40 Ответить
Точно, рыло прям ну очень одухотворенное.
13.07.2020 10:29 Ответить
13.07.2020 10:29 Ответить
А он не помнит - ему по фигу...
13.07.2020 07:28 Ответить
13.07.2020 07:28 Ответить
Осознавая? Думаете этот торчок что-то может осознавать? Вы ему льстите! Это животное, а животные не могут ничего осознавать
13.07.2020 07:54 Ответить
13.07.2020 07:54 Ответить
Он уже убивал. В 2010, так же убил женщину, отсидел.. какие должны быть выводы???? А вывод такой- выпускать нельзя!!!! Только пожизненное или смерть!
13.07.2020 08:57 Ответить
13.07.2020 08:57 Ответить
Верно.
Он никогда больше не должен выйти на свободу, никогда.
13.07.2020 09:07 Ответить
13.07.2020 09:07 Ответить
Нажаль таких виродків совість не мучає...
13.07.2020 14:58 Ответить
13.07.2020 14:58 Ответить
РАЗОРВАТЬ ТВАРЬ И СЖЕЧЬ !!! ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ СЕМЬЕ !
13.07.2020 06:19 Ответить
13.07.2020 06:19 Ответить
****, мразь, всю семью убил!
13.07.2020 07:08 Ответить
13.07.2020 07:08 Ответить
Мрази и убийцы также те депутаты, которые не вводят уже много лет уголовную ответсвенность за пьяную езду, озабоченные тем, как они и их детки будут добираться домой после ночных заседаний в комитетах и клубах... Суки - все законы под себя и за себя, взяв к себе в наложницы Фемиду...
13.07.2020 07:32 Ответить
13.07.2020 07:32 Ответить
в 2018 году был принят закон согласно которому с января 2020 должна была быть уголовная ответственность. но бобики из монобольшинства вначале отсрочили ввод закона до 1 июля 2020 а потом бедосик вообще подписал закон об отмене уголовки за синьку за рулем
13.07.2020 08:52 Ответить
13.07.2020 08:52 Ответить
Ключевое слово - ранее судимый за сметельную аварию. А за руль он не должен был садиться больше, в нормальной, ***** стране!
Или запрет приближаться к автомобилям на один метр с пожизненным лишением прав, или же ампутация обеих рук и правой ноги в целях безопасности граждан...
Блин, с такими ЗЕгуманистами мы вымрем как нация под такими вот орангутангами... Пьяный с ножом и за рулем должны сидеть, а с травматом в руках должен быть ликвидирован на месте - только так можно покончить с этой психиатрией...
13.07.2020 07:29 Ответить
13.07.2020 07:29 Ответить
Ему, скотине, с этим жить...В камеру одиночку и фото убитых на стену. Пусть, ******, каждый день они будут у него перед глазами.
13.07.2020 07:58 Ответить
13.07.2020 07:58 Ответить
Не боись, эти проживут - лишь бы вертухай в камеру чай и водяру носил. А вертухай без навара жить не может. И убиенные им глубоко до конституции...
Просто каждый забуханный, который садиться за руль и еще способный завести машину должен помнить, шо он садится за руль в последний раз! Иначе все бесполезно... А мы похоже не нация и не гражданское общество, а общество мышей, где каждый в свою норку и подальше от кота. Иначе бы объявили бы на всю страну, что следующему, кто будет виновен в смерти одного ребенка водители монтировками раздробят обе руки и правую ногу, тем самым лишив прав возможности управлять транспортным средством пожизненно, если ***** власти импотентные - отбили способности об рояль...
13.07.2020 08:09 Ответить
13.07.2020 08:09 Ответить
А наш "не лох" отменил уголовную ответственность пьяным, обдолбанным мордам за рулём. Гибнут невинные люди!!!!! Дети!!!!! Эта кровь уже точно на его руках!!!! На руках власти!!!! И войны в не надо, импотентная власть убивает! А должна защищать! В этом её основная функция, функция государства.
13.07.2020 08:15 Ответить
13.07.2020 08:15 Ответить
Конча Заспа там не далеко...
Я в плане домика для детей куда переехал наркоша...
Везите эту тварь бухую к ГИДРАНТУ...
ХАЙ ПОДИВИТЬСЯ ЕМУ В ОЧИ!
13.07.2020 08:21 Ответить
13.07.2020 08:21 Ответить
Не обремененное интеллектом лицо ,ехало за водкой.😡😡😡 На Киву похож🤔😡
13.07.2020 08:18 Ответить
13.07.2020 08:18 Ответить
Земля пухом погибшим.
Это очередное подтверждение что человеческая жизнь в этой ПЕНЕСУЕЛЕ не стоит и ломаного гроша...тем более массовое убийство...
Эти твари перешли на семьи...

Смертная казнь все таки необходима
показать весь комментарий
13.07.2020 08:31 Ответить
Немедленно верните закон об уголовной ответственности для алкашей за рулём!!!!!!! До каких пор они будут убивать?!?!!!!! Такой вот ублюдок может влететь и в вашу машину, и в машину ваших детей, родителей, ... И почему в нормальных странах за такие преступления пожизненное, а у нас от 3 до 6?????????? Меняйте, ужесточайте меры наказания! Хватит сопли жевать! У нас война на дорогах, рулетка, беспредел!
показать весь комментарий
13.07.2020 08:32 Ответить
До тих під, поки українці, будуть наркоманів президентами обирати. Ви думаєте він про що думав, коли скасовував?
показать весь комментарий
13.07.2020 09:33 Ответить
Земля пухом погибшим.)))) А виновным, да, именно виновнЫМ, виновен не только алкаш, гореть в АДУ.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:37 Ответить
Он у владельца авто работал и точилу угнал покататься.падаль-двух взрослых и двух детей убил недоносок
показать весь комментарий
13.07.2020 08:44 Ответить
Ну что тут сказать, водителя мерседеса должны наградить и отпустить, как это обычно и происходит.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:18 Ответить
По информации https://kyivoperativ.info/other/nejmovirno-silna-avariya-stalasya-na-staroobuxivskij-trasi-5km-vid-kiyeva-avtomobili-ta-ulamki-rozkidano-po-vsij-doroz/?fbclid=IwAR3x7ynPhk-2eL17lh3T25UaLfkmfUJfT1Mm7dXWSPQHZlsZZH4RdppsTCM "Киев оперативный" , водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии (драгер показал 1,37 промилле), информирует https://censor.net/. Также у него были признаки наркотического опьянения.

Зеля, кров і смерть ще двох дорослих і двох дітей, на твоїх руках!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:31 Ответить
Отсидит лет 6 максимум и выйдет по УДО.Почему таких козлов не линчевать на месте?
показать весь комментарий
13.07.2020 09:44 Ответить
Линчевать на месте! И показать по всем телеканалам - такое будет с каждой подобной мразью!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:32 Ответить
Надо за вождение с алкоголем конфисковать машину с первого раза, неважно владелец за рулем или нет!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:51 Ответить
Только я хочу пьяных тварей за рулём - отстреливать на месте?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:37 Ответить
Этого мудака давно пристрелить нужно было: https://nv.ua/ukr/kyiv/dtp-pid-kiyevom-vinuvatec-ranishe-napadav-na-patrulnih-video-novini-kiyeva-50099593.html
показать весь комментарий
13.07.2020 11:43 Ответить
Чортів виродок вбив цілу сім'ю... Суку треба було лінчувати прямо на місці
показать весь комментарий
13.07.2020 11:50 Ответить
Если посадят, то закупит себе VIP-камеру и будет себя чувствовать, как на курорте.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:00 Ответить
А за справедливістю треба на прес-хату - і дати зсученим команду, щоб посадили на кукан. І стане виродок вже не антоном, а антоніною. А потім на порядну хату півнем, щоб домінушкою вибили зуби - і користували в рота й у фуфел.
показать весь комментарий
13.07.2020 18:25 Ответить
Кара за водіння в не тверезому стані має бути така. Тільки виявили, зразу за ноги привязати до заднього бампера його ж машини і тягнути зо три кілометра. Пару раз провести такі повчальні акти і як рукою зніме в наших людей сідати за руль в не тверезому стані і перевищувати швидкість.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:03 Ответить
Езжу там регулярно, после установки камер видео-фиксации, водители в большинстве своем стали придерживаться скоростного режима. Если кто и валит выше сотки - то либо с мигалками, либо с номерами ВР, либо "залетные/не местные".
А по поводу вождения в нетрезвом состоянии: максимально жесткое наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с конфискацией! И пусть дибил Антошка Геращенко не мычит о том, что составление протоколов по уголовке будет занимать много времени у патрульных.
показать весь комментарий
13.07.2020 16:21 Ответить
А наш президент подписал закон, что водить пьяным это нормально!
Значит все в прядке, что вы разгалделись?!

Им например ехать с корпоратива или поcнимав видосики, на не принять по писот, да за руль сесть развеятьcя нельзя?!
Нет уж - бояре, так бояре!
показать весь комментарий
13.07.2020 18:09 Ответить
чому цей пес не здох? хіба це справедливо?
показать весь комментарий
14.07.2020 14:16 Ответить
