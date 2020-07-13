"Окопная война": Чтобы возглавлять одно из лучших снайперских подразделений, достаточно быть хорошим военным менеджером, - комвзвода 58-й бригады Сергей Варакин. ВИДЕО
Опять рубрика "Окопная война" и наш разговор происходит в районе поселка Зайцево, где моим собеседником выступает Сергей Варакин, позывной Смайл, командир взвода снайперов 58-й бригады ВСУ.
Сергей очень нетипичный и нестандартный, как для нашей армии человек, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман. Он не боится говорить правду, если его что-то не устраивает. Смайл не является профессиональным снайпером, однако возглавляет одно из лучших снайперских подразделений в нашей армии. Как такое возможно, смотрите в этом репортаже.
- Сергей в мирное время вы были бизнесменом, однако сейчас возглавляете специализированную военную группу, которая работает над ликвидацией врагов. Как вам это удается?
- Мой путь военного начинался с волонтера, добровольца. Я видел, какие проблемы были у наших военных в 2014 году, со своими побратимами, мы преодолевали эти проблемы. Поэтому когда пришло время официально воевать, у меня уже был некоторый опыт с низов. Подписав контракт, я начал работать в рамках своих возможностей, чтобы современная армия снова не становилась частью "совка".
Чтобы был успешный коллектив, нужно выполнять три определенные вещи. Не особо увлекаться современным уставом, быть порядочным и в конце месяца фанатично не ждать зарплату. Когда я по вечерам анализирую все, мне приходят мысли в голову: "Почему мне удалось достичь определенных успехов, как командиру подразделения, а другим это не удается"?
Например, нашей бригаде повезло, что здесь воюют простые командиры, которые прислушиваются к солдатам, знают их проблемы. За счет этого, мы одни из лучших.
- Напомню нашим читателям и зрителям, что вы являетесь командиром взвода снайперов. Однако ваша фигура слишком публична на фронте и за его пределами. Некоторые это считает неправильным, мол - секретное подразделение и тому подобное. Вам такая популярность не мешает?
- Дело в том, что я бы хотел быть непубличным человеком, но моя бывшая волонтерская работа меня сильно засветила. Впоследствии я перестал волноваться по этому поводу, ведь нахожусь на своей земле, поэтому пусть нас боятся оккупанты. Тем более, что мое появление в социальных сетях, не запрещает мне правильно строить свое подразделение и быть хорошим военным менеджером.
- Разговаривая с вашими подчиненными и обычными побратимами из других подразделений, они рассказывают, что у вас нет этой бюрократии, которая, к сожалению, присуща современной армии. В вашем подразделении нет этого "совкового"...
- Долбо#бизма?
- Именно так..!
- Я когда-то работал в мощных коллективах, поэтому знаю, как создать, чтобы у вас были семейные и дружеские отношения. Я являюсь командиром, старшим братом, побратимом для своих воинов. У меня нет каких-то категорических притязаний, я сам могу стать и подмести пол, вымыть унитаз, потому что хочу, чтобы он был белый. Меня родители приучили к чистоплотности, мужчина всегда должен следить за собой - это явление я пропагандирую в своем коллективе.
В нашей армии с этим проблемы, некоторые офицеры не могут слышать своих солдат, я, например, не запрещаю, если мой воин обращается к комбригу. Хотя подчеркиваю, что многих офицеров такое поведение удивляет. Единственное на что у меня табу - это алкоголь. Там где выпивают командиры - злоупотребляют воины. Там, где алкоголь - там проблемы.
- С вами все понятно, но далеко над вами находятся люди в погонах, которые привыкли, что воин - это машина по выполнению приказов: принеси, побели, загреби, построй, не мешай. Как можно им "противостоять", в хорошем смысле этого слова?
- Чем они меня могут напугать? Мне кажется, что я нормальный командир и у меня нормальное подразделение. Если меня будуть ломать, то я развернусь и пойду в мирную жизнь, а со мной пойдут все лучшие воины.
Мы должны делать так, чтобы наших ребят тянуло служить Украине, чтобы они не смотрели на часы и не ждали вечера, когда можно уйти спать и при этом что-то украсть обязательно. Будучи волонтером, я видел, как некоторые бабушки давали пачку печенья, купленного на последние деньги. Поэтому не понимаю тех офицеров или простых солдат, которые пытаются мародерить, воровать у своих. Все знают мое отношение к таким вещам, я могу открыто послать кого угодно, даже если это будет полковник, когда окажется, что он нечист на руку.
Кроме того, нам очень повезло с комбригом, он тоже этого не долюбливает. Воины видят отношение командования к таким вещам и им это нравится. На основе этого можно строить новую армию, где нет остатков "советчины".
- Вы хороший военный менеджер, однако не кажется ли, что нужно быть и хорошим стрелком, чтобы объяснить своим подчиненным их ошибки и так далее?
- Зачем? Если нужно, я привезу к своим воинам лучших инструкторов, они всему научат. Каждый должен выполнять свою работу, как это в профессиональных армиях, а не заниматься всем подряд. Поэтому у меня пока нет нареканий и я всегда стараюсь, чтобы мои ребята имели все лучшее, тогда будут видны результаты работы. Чтобы возглавлять одно из лучших снайперских подразделений, достаточно быть хорошим военным менеджером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Читайте первый абзац:
"Опять рубрика "Окопная война" и наш разговор происходит в районе поселка Зайцево, где моим собеседником выступает Сергей Варакин, позывной Смайл, командир взвода снайперов 58-й бригады ВСУ."Источник: https://censor.net/ru/v3207706
или инстинктам капец или кто то по "недоразумению" такую информацию выкладывает....
Усе Iнше Маячня........