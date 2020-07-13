РУС
"Окопная война": Чтобы возглавлять одно из лучших снайперских подразделений, достаточно быть хорошим военным менеджером, - комвзвода 58-й бригады Сергей Варакин. ВИДЕО

Опять рубрика "Окопная война" и наш разговор происходит в районе поселка Зайцево, где моим собеседником выступает Сергей Варакин, позывной Смайл, командир взвода снайперов 58-й бригады ВСУ.

Сергей очень нетипичный и нестандартный, как для нашей армии человек, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман. Он не боится говорить правду, если его что-то не устраивает. Смайл не является профессиональным снайпером, однако возглавляет одно из лучших снайперских подразделений в нашей армии. Как такое возможно, смотрите в этом репортаже.

- Сергей в мирное время вы были бизнесменом, однако сейчас возглавляете специализированную военную группу, которая работает над ликвидацией врагов. Как вам это удается?

- Мой путь военного начинался с волонтера, добровольца. Я видел, какие проблемы были у наших военных в 2014 году, со своими побратимами, мы преодолевали эти проблемы. Поэтому когда пришло время официально воевать, у меня уже был некоторый опыт с низов. Подписав контракт, я начал работать в рамках своих возможностей, чтобы современная армия снова не становилась частью "совка".

Чтобы был успешный коллектив, нужно выполнять три определенные вещи. Не особо увлекаться современным уставом, быть порядочным и в конце месяца фанатично не ждать зарплату. Когда я по вечерам анализирую все, мне приходят мысли в голову: "Почему мне удалось достичь определенных успехов, как командиру подразделения, а другим это не удается"?

Например, нашей бригаде повезло, что здесь воюют простые командиры, которые прислушиваются к солдатам, знают их проблемы. За счет этого, мы одни из лучших.

- Напомню нашим читателям и зрителям, что вы являетесь командиром взвода снайперов. Однако ваша фигура слишком публична на фронте и за его пределами. Некоторые это считает неправильным, мол - секретное подразделение и тому подобное. Вам такая популярность не мешает?

- Дело в том, что я бы хотел быть непубличным человеком, но моя бывшая волонтерская работа меня сильно засветила. Впоследствии я перестал волноваться по этому поводу, ведь нахожусь на своей земле, поэтому пусть нас боятся оккупанты. Тем более, что мое появление в социальных сетях, не запрещает мне правильно строить свое подразделение и быть хорошим военным менеджером.

- Разговаривая с вашими подчиненными и обычными побратимами из других подразделений, они рассказывают, что у вас нет этой бюрократии, которая, к сожалению, присуща современной армии. В вашем подразделении нет этого "совкового"...

- Долбо#бизма?

- Именно так..!

- Я когда-то работал в мощных коллективах, поэтому знаю, как создать, чтобы у вас были семейные и дружеские отношения. Я являюсь командиром, старшим братом, побратимом для своих воинов. У меня нет каких-то категорических притязаний, я сам могу стать и подмести пол, вымыть унитаз, потому что хочу, чтобы он был белый. Меня родители приучили к чистоплотности, мужчина всегда должен следить за собой - это явление я пропагандирую в своем коллективе.

В нашей армии с этим проблемы, некоторые офицеры не могут слышать своих солдат, я, например, не запрещаю, если мой воин ​обращается к комбригу. Хотя подчеркиваю, что многих офицеров такое поведение удивляет. Единственное на что у меня табу - это алкоголь. Там где выпивают командиры - злоупотребляют воины. Там, где алкоголь - там проблемы.

- С вами все понятно, но далеко над вами находятся люди в погонах, которые привыкли, что воин ​​- это машина по выполнению приказов: принеси, побели, загреби, построй, не мешай. Как можно им "противостоять", в хорошем смысле этого слова?

- Чем они меня могут напугать? Мне кажется, что я нормальный командир и у меня нормальное подразделение. Если меня будуть ломать, то я развернусь и пойду в мирную жизнь, а со мной пойдут все лучшие воины.

Мы должны делать так, чтобы наших ребят тянуло служить Украине, чтобы они не смотрели на часы и не ждали вечера, когда можно уйти спать и при этом что-то украсть обязательно. Будучи волонтером, я видел, как некоторые бабушки давали пачку печенья, купленного на последние деньги. Поэтому не понимаю тех офицеров или простых солдат, которые пытаются мародерить, воровать у своих. Все знают мое отношение к таким вещам, я могу открыто послать кого угодно, даже если это будет полковник, когда окажется, что он нечист на руку.

Кроме того, нам очень повезло с комбригом, он тоже этого не долюбливает. Воины видят отношение командования к таким вещам и им это нравится. На основе этого можно строить новую армию, где нет остатков "советчины".

- Вы хороший военный менеджер, однако не кажется ли, что нужно быть и хорошим стрелком, чтобы объяснить своим подчиненным их ошибки и так далее?

- Зачем? Если нужно, я привезу к своим воинам лучших инструкторов, они всему научат. Каждый должен выполнять свою работу, как это в профессиональных армиях, а не заниматься всем подряд. Поэтому у меня пока нет нареканий и я всегда стараюсь, чтобы мои ребята имели все лучшее, тогда будут видны результаты работы. Чтобы возглавлять одно из лучших снайперских подразделений, достаточно быть хорошим военным менеджером.

+2
~~~есть такое понятие "Военная тайна".
или инстинктам капец или кто то по "недоразумению" такую информацию выкладывает....
13.07.2020 12:32 Ответить
+2
С таким Человеком и его командой можно и ростов брать... Слава Великим Воинам Украины!
13.07.2020 13:04 Ответить
+2
Тому, що дурак, мудак, ослак і просто демократ кончений. Дайте мені вцепитись за нього і я узнаю всих снайперів у його підрозділі в тому чіслі і адреси теж. А все тому, що командир у них ОСЕЛ самозапиханий. Такі ГУР ФСБ Росії лакомий шматок.
13.07.2020 16:42 Ответить
"дуже нетипова і нестандартна, як для нашої армії людина, зазначає журналіст https://censor.net/ua Михайло Ухман. Він не боїться говорити правду, якщо його щось не влаштовує. Смайл - не професійний снайпер, однак очолює один із найкращих снайперських підрозділів в нашій арміїДжерело: https://censor.net/ua/v3207706" дві тези до цих слів. Перша Дуже погано, що для нашого суспільства такі люди є не типовими і не тільки в армії, і друга, що той хто "обучався" це не значить, що він вже є професіонал, щоб бути справжнім професіоналом справа та якій тебе вчили має подобатися тобі і ти нею маєш жити, а це в нашому суспільстві теж буває вкрай рідко.
13.07.2020 11:43 Ответить
І ще одне, дивіться чоловік без усяких кличок так званих позивних. Він на своїй землі і він не боїться. І це дуже важливо!
13.07.2020 11:47 Ответить
Тому, що дурак, мудак, ослак і просто демократ кончений. Дайте мені вцепитись за нього і я узнаю всих снайперів у його підрозділі в тому чіслі і адреси теж. А все тому, що командир у них ОСЕЛ самозапиханий. Такі ГУР ФСБ Росії лакомий шматок.
13.07.2020 16:42 Ответить
Вы невнимательны.
Читайте первый абзац:
"Опять рубрика "Окопная война" и наш разговор происходит в районе поселка Зайцево, где моим собеседником выступает Сергей Варакин, позывной Смайл, командир взвода снайперов 58-й бригады ВСУ."Источник: https://censor.net/ru/v3207706
07.02.2021 16:55 Ответить
~~~есть такое понятие "Военная тайна".
или инстинктам капец или кто то по "недоразумению" такую информацию выкладывает....
13.07.2020 12:32 Ответить
А пам'ятаєте, як в в 2014 кошолка з 1+1 зняла відео на передовій і його пустили в ефір, а кацапня по відео зробили відеолокацію, і накрила наші позиції з мінометів? Були тоді загиблі і пораненні. Обурювались тоді всі, але ніхто не задався питанням "Хто дозволив зйомку". А потім Саакашвілі зняв карту бойових дій ... Нас *буть, а ми мужаїм.
15.07.2020 11:14 Ответить
~! тому що "гражданська\цивiльна особа" маэ знати своэ мiсце . а воно,без ОсобливогоДозволу? нiяк не на передовIй !
Усе Iнше Маячня........
15.07.2020 19:01 Ответить
С таким Человеком и его командой можно и ростов брать... Слава Великим Воинам Украины!
13.07.2020 13:04 Ответить
Ти ж, долбойоб, ОФІЦЕР !!!! Ти, ослойоб, НЕ ПОВИНЕН мити унітаз. Побачіш куда тебе приведе ця демократія...
13.07.2020 16:23 Ответить
А хто повинен? Снайпер, що повернувся з "бойового"?
13.07.2020 17:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/207086, он не офицер. У него нет ни образования (по моему 9 классов в школе еле высидел), ни, как вы уже заметили, ума. Только простые инстинкты - поесть-поспать, ну и иногда унитаз вымыть.
07.02.2021 17:08 Ответить
Ти ж, долбойоб, ОФІЦЕР !!!! Ти, ослойоб, НЕ ПОВИНЕН мити унітаз. Побачіш куда тебе приведе ця демократія...
13.07.2020 16:24 Ответить
Не потрібно пафосу "Снайпер, що повернувся з "бойового". У нас тисячі служать в армії і якщо офіцери почнуть мити унітази то гріш ціна такій армії. Є днювальний, є наряд позачергою офіцера в цьому переліку НЕМАЄ !!!!!
13.07.2020 18:42 Ответить
Ты точно на передке не был, даже близко. Дневальный...на ВОПе...наряд в не очереди. Ну да, ну да. Совок в полный рост. Знаешь, "там", авторитет, зарабатывают совершенно другими методами.
13.07.2020 19:31 Ответить
Я на передовій не був, але точно знаю, що офіцер не повинен мити унітаз. Офіцерський авторитет не зароблюється миттям унітазу.
13.07.2020 20:20 Ответить
На передке нет унитазов))))
15.07.2020 09:42 Ответить
"Справжній" офіце, щоб заробити авторитет серед підлеглих, знайде де помити унітаз. Ну. а якщо серйозно то вони ж не живуть на передовій. Основна база знаходитьсяможливо і в будівлі, можливо мова йде про ППД.
15.07.2020 11:08 Ответить
Вот хорошо, что в армии есть такие офицеры как Смайлик, которые "не знают точно", но создают одно из лучших боевых подразделений, и нету таких, которые "точно знают" но сидя дома. И пускай себе сидят, лишь бы не воняли.
15.07.2020 18:35 Ответить
живут там где придется...я как бы там был))) ну вообще он много пурги наговорил, чего только стоит - "я набрал коллектив из не пьющих" - людина яка не пье а бо хвора а бо падлюка)))
16.07.2020 09:45 Ответить
Знаешь, я рассматриваю данный репортаж из чисто профессиональной точки зрения, я их коллега, так вот, при всей моей любви к водочке с пивом (в разумных приделах), да под шашлычек и овощи гриль, там, я становился абсолютным трезвенником. После "дружеских посиделок", на полное восстановление всех функций организма, требуется от трех до пяти дней, которых там, понятное дело нет.
16.07.2020 19:45 Ответить
 
 