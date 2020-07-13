"Окопная война": Чтобы возглавлять одно из лучших снайперских подразделений, достаточно быть хорошим военным менеджером, - комвзвода 58-й бригады Сергей Варакин. ВИДЕО

Опять рубрика "Окопная война" и наш разговор происходит в районе поселка Зайцево, где моим собеседником выступает Сергей Варакин, позывной Смайл, командир взвода снайперов 58-й бригады ВСУ.

Сергей очень нетипичный и нестандартный, как для нашей армии человек, отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман. Он не боится говорить правду, если его что-то не устраивает. Смайл не является профессиональным снайпером, однако возглавляет одно из лучших снайперских подразделений в нашей армии. Как такое возможно, смотрите в этом репортаже.

- Сергей в мирное время вы были бизнесменом, однако сейчас возглавляете специализированную военную группу, которая работает над ликвидацией врагов. Как вам это удается?

- Мой путь военного начинался с волонтера, добровольца. Я видел, какие проблемы были у наших военных в 2014 году, со своими побратимами, мы преодолевали эти проблемы. Поэтому когда пришло время официально воевать, у меня уже был некоторый опыт с низов. Подписав контракт, я начал работать в рамках своих возможностей, чтобы современная армия снова не становилась частью "совка".

Чтобы был успешный коллектив, нужно выполнять три определенные вещи. Не особо увлекаться современным уставом, быть порядочным и в конце месяца фанатично не ждать зарплату. Когда я по вечерам анализирую все, мне приходят мысли в голову: "Почему мне удалось достичь определенных успехов, как командиру подразделения, а другим это не удается"?

Например, нашей бригаде повезло, что здесь воюют простые командиры, которые прислушиваются к солдатам, знают их проблемы. За счет этого, мы одни из лучших.

- Напомню нашим читателям и зрителям, что вы являетесь командиром взвода снайперов. Однако ваша фигура слишком публична на фронте и за его пределами. Некоторые это считает неправильным, мол - секретное подразделение и тому подобное. Вам такая популярность не мешает?

- Дело в том, что я бы хотел быть непубличным человеком, но моя бывшая волонтерская работа меня сильно засветила. Впоследствии я перестал волноваться по этому поводу, ведь нахожусь на своей земле, поэтому пусть нас боятся оккупанты. Тем более, что мое появление в социальных сетях, не запрещает мне правильно строить свое подразделение и быть хорошим военным менеджером.

- Разговаривая с вашими подчиненными и обычными побратимами из других подразделений, они рассказывают, что у вас нет этой бюрократии, которая, к сожалению, присуща современной армии. В вашем подразделении нет этого "совкового"...

- Долбо#бизма?

- Именно так..!

- Я когда-то работал в мощных коллективах, поэтому знаю, как создать, чтобы у вас были семейные и дружеские отношения. Я являюсь командиром, старшим братом, побратимом для своих воинов. У меня нет каких-то категорических притязаний, я сам могу стать и подмести пол, вымыть унитаз, потому что хочу, чтобы он был белый. Меня родители приучили к чистоплотности, мужчина всегда должен следить за собой - это явление я пропагандирую в своем коллективе.

В нашей армии с этим проблемы, некоторые офицеры не могут слышать своих солдат, я, например, не запрещаю, если мой воин ​обращается к комбригу. Хотя подчеркиваю, что многих офицеров такое поведение удивляет. Единственное на что у меня табу - это алкоголь. Там где выпивают командиры - злоупотребляют воины. Там, где алкоголь - там проблемы.

- С вами все понятно, но далеко над вами находятся люди в погонах, которые привыкли, что воин ​​- это машина по выполнению приказов: принеси, побели, загреби, построй, не мешай. Как можно им "противостоять", в хорошем смысле этого слова?

- Чем они меня могут напугать? Мне кажется, что я нормальный командир и у меня нормальное подразделение. Если меня будуть ломать, то я развернусь и пойду в мирную жизнь, а со мной пойдут все лучшие воины.

Мы должны делать так, чтобы наших ребят тянуло служить Украине, чтобы они не смотрели на часы и не ждали вечера, когда можно уйти спать и при этом что-то украсть обязательно. Будучи волонтером, я видел, как некоторые бабушки давали пачку печенья, купленного на последние деньги. Поэтому не понимаю тех офицеров или простых солдат, которые пытаются мародерить, воровать у своих. Все знают мое отношение к таким вещам, я могу открыто послать кого угодно, даже если это будет полковник, когда окажется, что он нечист на руку.

Кроме того, нам очень повезло с комбригом, он тоже этого не долюбливает. Воины видят отношение командования к таким вещам и им это нравится. На основе этого можно строить новую армию, где нет остатков "советчины".

- Вы хороший военный менеджер, однако не кажется ли, что нужно быть и хорошим стрелком, чтобы объяснить своим подчиненным их ошибки и так далее?

- Зачем? Если нужно, я привезу к своим воинам лучших инструкторов, они всему научат. Каждый должен выполнять свою работу, как это в профессиональных армиях, а не заниматься всем подряд. Поэтому у меня пока нет нареканий и я всегда стараюсь, чтобы мои ребята имели все лучшее, тогда будут видны результаты работы. Чтобы возглавлять одно из лучших снайперских подразделений, достаточно быть хорошим военным менеджером.