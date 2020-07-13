Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За рулем "Мерседеса", который влетел в "Хюндай" на Старобуховской трассе, находился гражданин Украины Антон Желеп 1981 года рождения. Мужчина имеет две судимости и 10 лет назад отсидел за смертельную аварию, в которой погибла женщина.

Информацию о виновнике трагедии опубликовал "Киев оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 года рождения. Уроженец. Штоково-17 (сейчас - Фокино, РФ), гражданин Украины", - отмечает издание.

У него были три судимости.

Опубликовано также видео, по всей видимости сделанное с нагрудной камеры полицейского в 2018 году. На нем мужчина конфликтует с окружающими и бъет правоохранителя, после чего его задерживают.

"В 2007 году судим по ч.2 ст. 345 УК Украины ( "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей"). Печерский суд дал ему 4 года с испытательным сроком в 2 года. В 2010 году по ч.2 ст. 286 УК Украины ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение"). Васильковский суд закрыл его на 3 года и 6 месяцев, еще и лишил права вождения на 3 года", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут и о третьей судимости Желепа. Приговор по статье об умышленном легком телесном повреждении вступил в силу в августе прошлого года.

"Мы здесь нашли, что в 2019 году господин Желеп получил еще один приговор суда, на этот раз - Дарницкий районный суд. Тогда Желеп познакомился с работником "Тип-Топ Сервис", что на Вербицкого. Вместе они решили подбухнуть. Бухнули, но им стало мало и они пошли за добавкой. По дороге в магазин, поссорились и тогда Желеп хорошо так избил своего нового знакомого. На тот момент уже дважды судимый Желеп получает от суда наказание в виде штрафа. 1700 гривен. По сути, все очень просто - если бы это чудовище в 2019 г. посадили в тюрьму - вчера оно бы не убило семью", - сообщило позже издание.

Отмечается, что в 2010 году мужчина устроил ДТП, в котором погибла женщина.

Утверждается, что Желеп проживал на улице Тростянецкой в Киеве, и по словам соседей, постоянно был фигурантом скандалов и конфликтов.

"В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, среди которых двое детей. Правоохранители задержали водителя-правонарушителя, по данному факту начато уголовное производство. Вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, экипажи патрульной полиции и врачи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. 39-летнего водителя автомобиля "Мерседес" задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили сегодня в полиции.

"Водителя "Мерседес-Бенц GL 250D" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам тестирования прибором "DRAGER" у водителя определено содержание алкоголя 1.32 промилле. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает в понедельник пресс-служба столичной прокуратуры.





Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.