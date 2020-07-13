РУС
Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За рулем "Мерседеса", который влетел в "Хюндай" на Старобуховской трассе, находился гражданин Украины Антон Желеп 1981 года рождения. Мужчина имеет две судимости и 10 лет назад отсидел за смертельную аварию, в которой погибла женщина.

Информацию о виновнике трагедии опубликовал "Киев оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 года рождения. Уроженец. Штоково-17 (сейчас - Фокино, РФ), гражданин Украины", - отмечает издание.

У него были три судимости.

Опубликовано также видео, по всей видимости сделанное с нагрудной камеры полицейского в 2018 году. На нем мужчина конфликтует с окружающими и бъет правоохранителя, после чего его задерживают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai у Козина на Киевщине - погибли двое взрослых и двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В 2007 году судим по ч.2 ст. 345 УК Украины ( "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей"). Печерский суд дал ему 4 года с испытательным сроком в 2 года. В 2010 году по ч.2 ст. 286 УК Украины ( "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение"). Васильковский суд закрыл его на 3 года и 6 месяцев, еще и лишил права вождения на 3 года", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут и о третьей судимости Желепа. Приговор по статье об умышленном легком телесном повреждении вступил в силу в августе прошлого года.

"Мы здесь нашли, что в 2019 году господин Желеп получил еще один приговор суда, на этот раз - Дарницкий районный суд. Тогда Желеп познакомился с работником "Тип-Топ Сервис", что на Вербицкого. Вместе они решили подбухнуть. Бухнули, но им стало мало и они пошли за добавкой. По дороге в магазин, поссорились и тогда Желеп хорошо так избил своего нового знакомого. На тот момент уже дважды судимый Желеп получает от суда наказание в виде штрафа. 1700 гривен. По сути, все очень просто - если бы это чудовище в 2019 г. посадили в тюрьму - вчера оно бы не убило семью", - сообщило позже издание.

Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе 01

Отмечается, что в 2010 году мужчина устроил ДТП, в котором погибла женщина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водитель не справился с управлением, сбил велосипедиста, съехал в реку и погиб на Львовщине, - ГСЧС

Утверждается, что Желеп проживал на улице Тростянецкой в Киеве, и по словам соседей, постоянно был фигурантом скандалов и конфликтов.

"В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, среди которых двое детей. Правоохранители задержали водителя-правонарушителя, по данному факту начато уголовное производство. Вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, экипажи патрульной полиции и врачи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. 39-летнего водителя автомобиля "Мерседес" задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили сегодня в полиции.

"Водителя "Мерседес-Бенц GL 250D" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам тестирования прибором "DRAGER" у водителя определено содержание алкоголя 1.32 промилле. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает в понедельник пресс-служба столичной прокуратуры.

Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе 02
Трижды судим, сбил насмерть женщину: СМИ обнародовали информацию о совершившем кровавое ДТП под Киевом Желепе 03

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном автомобиле "Хюндай". Водитель "Мерседеса" Желеп, который выехал на встречную полосу, был пьян. Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.

а как он от депутатства в Раде сумел отпетлять ?
13.07.2020 12:15 Ответить
+55
за пьяное дтп с жертвами - СУДИТЬ КАК ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО!!! и всё - не ищите в жопе алмазов, всё решается просто
13.07.2020 12:18 Ответить
+54
Суддя співучасник вбивства.
13.07.2020 12:18 Ответить
Все понял. Не понял, какого президента, клоуна что-ли?
13.07.2020 17:42 Ответить
на да, ***********, оно решило пока, что пьяный за рулем это не убийца, а так, мелкое нарушение.
13.07.2020 19:21 Ответить
Сейчас эту погань,этот биомусор закроют на 10 лет,через 7.5,а то и раньше, оно выйдет и будет жить,жрать,дышать.А пятерых людей,двое из которых только начали жить,уже нет и никогда не будет.Эту тварь растворить в цистерне с кислотой и забыть,что такое вообще по земле ходило.
13.07.2020 14:07 Ответить
100% але спершу почати з тих сучих суддів які цій падлі дали 3.5р.за вбивство!!!!! жінки
13.07.2020 17:30 Ответить
Как Зайцева - загорает на солнышке в шезлонге, ну и что, что в тюрьме
14.07.2020 12:36 Ответить
Если кто-то думал, что отмененная "уголовная ответственность" предполагала тюрьму за вождение в пьяном виде, значит плохо знает вопрос. Никакой тюрьмы тот закон за вождение в пьяном виде не предполагал, только штраф. А вывели пьяное вождение из уголовных в административные для упрощения работы полиции: административку может оформить патрульная полиция, а уголовку нет, по каждому пьяному водителю пришлось бы вызывать дознавателей. И потом, часто вопрос стоит не в том, хороший или плохой закон, а в том, что кому-то закон закон, а кому-то побоку. И пока будет каста, кому закон побоку, не важно, что будет прописано в этом законе.
13.07.2020 14:10 Ответить
Наш реформированный суд должен отпустить этого человека обратно в вольер, т.к. он был под влиянием преступных промилей, сам того не желая, но действуя по воле своих инстинктов.
13.07.2020 14:39 Ответить
суд нихрена еще не реформированный. реформа была только патрульной полиции.
14.07.2020 12:57 Ответить
Мутный случай, что это тело могло делать у кого либо на даче кроме, как бухать?
13.07.2020 14:40 Ответить
оно там паслось, может пару-другую кустов канабиса у хозяев пгрызло ....
13.07.2020 14:45 Ответить
Хозяйка тачки наверное его маруха.
13.07.2020 14:52 Ответить
Должен быть запрет на получение Украинского гражданства русскими!!!
13.07.2020 14:55 Ответить
та у нас тут пол страны кацапов .. в основном завезённых в советские времена .. ну и от всех от них только один вред, как и от этого кацапёздула ...
13.07.2020 15:04 Ответить
нужно потому ввести запрет пожизненный на получение Украинского гражданства русскими! Чтобы количество крыс не росло!
13.07.2020 18:11 Ответить
А тех кацапов, которые в Украине за Россию топят нужно лишать гражданства и принудительно выселять в Россию! А тех русских, которые ассимилировались и за Украину топят и воюют, то их можно считать Украинцами! Хотя я бы ввел такое, как у Арабов, что коренные Арабы имею гражданство страны и имеют право занимать гос должности, а все другие национальности получают документ иностранного гражданина и может проживать в стране, как иностранец.
13.07.2020 18:18 Ответить
первым настоящим украинцем будет В.Медведчук...))))
14.07.2020 10:54 Ответить
Медведчук никогда не будет Украинцев! Медведчук по национальности всегда будет мразь! Его казнить надо! Он столько вреда Украине нанес! Война началась из за него! Море солдат погибло из за него! Эта тварь на инквизицию заслуживает!
14.07.2020 13:51 Ответить
ну а А Герман, Шуфрич....вони так добре знають україрську...
14.07.2020 14:41 Ответить
Яка різниця хто він і що він? Проблема системна і як тільки почали вирішувати, Зеленський усе спаскудив!
13.07.2020 15:03 Ответить
4 трупа -2 детей, пьяный урод-убийца тут же, а ему: " Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения " . Что -тут решать? Какой вопрос ? - сообщатьи ли не сообщать "подозреваемому"? Или не подозревать ,илине подрзревать? Рпесекать или не пресекать?
Или удолбанная формулировка бюрократов от закона, или придурошный закон?
13.07.2020 15:58 Ответить
Все норм, це стандартна процедура. Звучить дещо ґабсурдно, але закон вимагає її дотримання.
13.07.2020 16:01 Ответить
бо не треба уроженцям всяких фокіноРФ давати українське громадянство
13.07.2020 16:11 Ответить
Езжу там регулярно, после установки камер видео-фиксации, водители в большинстве своем стали придерживаться скоростного режима. Если кто и валит выше сотки - то либо с мигалками, либо с номерами ВР, либо "залетные/не местные".
А по поводу вождения в нетрезвом состоянии: максимально жесткое наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с конфискацией иначе шокирующая статистика смертей в результате ПДД никогда не исчезнет. К сожалению среди нас много долбо#бов, которым плевать и на свою жизнь и на жизни окружающих. И пусть дибил Антошка Геращенко не мычит о том, что составление протоколов по уголовке будет занимать много времени у патрульных.
13.07.2020 16:24 Ответить
Таких надо на месте *******
13.07.2020 16:35 Ответить
Слава укранским самым лояльным к преступникам законам. Думаете ету тварь на долго посадят? Сколько он еще убьет за свою никчемную жизнь людей по украинскому закону?
13.07.2020 16:37 Ответить
******** кацапский генетический мусор С уровнем развития трехлетнего ребенка - "я конфету выплюнул" (на видео). А потом "ну всё, извини"
13.07.2020 16:41 Ответить
а чого ж виродка тоді луТшие из луТших не застрелили? Чи авакінські мусора тільки у неповнолітніх пасажирів у автомобілях можуть стріляти?
13.07.2020 16:59 Ответить
У зеленого шмарклявого правосуддя найбільші злодії то патріоти і волонтери. А це, як раз, представник тих, кого треба почути...
13.07.2020 17:05 Ответить
а в шапке кто
13.07.2020 17:20 Ответить
лишнехромосомный гидроцефал. пригрелась, гнида, в Украине (
13.07.2020 17:21 Ответить
Цікаво, що жодного посилання на те, де цей виродок надибав таке коштовне та нове авто...Братки підігнали...чи, може, на заводі заробив....На вид -бандюган, бик...
13.07.2020 17:22 Ответить
Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп'яніння.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3207720
14.07.2020 01:52 Ответить
благадарите толстожопую летчицу надю и ее законы...
13.07.2020 17:22 Ответить
так у неї і ніби й цицьки ще є... летчица-налетчица
14.07.2020 08:39 Ответить
гидота каца пська
13.07.2020 17:46 Ответить
В Украине слишком много таких недограждан , на бровях ползущих в избирательный участок , чтобы проголосовать за ОПОЗЖОП. Не удивлюсь , если оно , будучи титушней под "ментовской крышей", избивало людей на майдане... Только некому это проверять...
13.07.2020 17:48 Ответить
Ну и рожы живут в Киеве.
13.07.2020 18:09 Ответить
Полиция Авакова действует отвратительно. https://www.youtube.com/watch?v=Gr0jXbxNB8g&feature=push-prem-sub&attr_tag=O0WuOE7yZxRqM7wM%3A6 Пьяных ублюдков от власти они отмазывают сознательно, чтобы те не понесли наказания .
Совсем недавно была https://www.youtube.com/watch?v=NmvbsGAF0Ks пьяная авария в Харькове . Так менты не взяли пробу на опьянение, хотя тело еле уползло на своих коленях. Прошло несколько недель. Нет ни экспертизы, ничего нет. Есть чистая админка.
13.07.2020 18:10 Ответить
авакян, специально покрывает этих ублюдков, и пока он на этой должности, изменений никаких не будет, ведь он же ЧЁРТ, а что хорошего можно ждать от ЧЁРТА???
13.07.2020 19:38 Ответить
как там солнцеликий казав: позвони баканову...далее по тексту
14.07.2020 08:42 Ответить
До зайчихи його, і нехай плодяться. Як компенсують втрати країни у громадянах, 11 чоловік - тоді можна і на скорочення терміну подавати.
13.07.2020 18:14 Ответить
Эта мразь из за бездействия власти уже унесла 5 жизней.
Сколько нужно убить людей, чтобы это оградить от нормальных людей навсегда?
13.07.2020 18:25 Ответить
" Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона"
13.07.2020 18:31 Ответить
Хоть и старая "новость", но.....
Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 8364
В Саудовской Аравии казнили виновника ДТП
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/5a439e5e9a79475fd128f907
13.07.2020 19:07 Ответить
це було в 2017 роцi. воно вбили, будучи за кермом, шестеро людей в 2013 роцi, а в 2017 вбивцю за кермом стратили.

Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 9619
13.07.2020 19:23 Ответить
Ця проблема буде вирішуватись лише тоді,коли таки ******** як цей,будуть сбивавати дітей депутатів,суддів,високопосадовців,прокурорів,ментів,чиновників...
13.07.2020 19:19 Ответить
Да эту тварь, пристрелить на месте, без суда и следствия, а то не известно, сколько ещё жизней он погубит.
13.07.2020 19:29 Ответить
Если бы за ДТП в нетрезвом состоянии повлекшее смерть, лишали водительских прав на всю жизнь, эта мразь больше бы никого не убила. Но мы почему-то считаем допустимым позволять подобным людям в итоге садиться за руль. Насильников-педофилов химически кастрируют, чтобы не было рецидива преступления, почему водиелям-убийцам возвращают водительские права? Это же форменный маразм, главная задача правоохранительной системы не карать (хотя и это тоже), а предотвращать преступления, зачем же убийце возвращать права? Чтобы что? Чтобы дождаться такого кошмара?
13.07.2020 19:46 Ответить
Лишать прав, конечно, надо. Но это совершенно не останавливает лишённых прав - они всё равно садятся за руль. Не все, но многие.
13.07.2020 21:59 Ответить
не за дтп в нетверезому вигляді, а просто за водіння в нетверезому вигляді. Полишати прав ПОЖИТТЄВО.. По біометричним ознакам, а не лише по прізвищу.
13.07.2020 23:32 Ответить
Зеленский - "убийца"!

ДТП в Киеве стало следствием циничной игры власти

жертвы от наездов пьяных за рулем теперь на совести Зеленского.
"И он должен молиться, чтобы с его близкими ничего не случилось, как было с женой. Грех взял на душу"
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/pod-kievom-v-pyanom-dtp-pogib-rebenok-s-roditelyami-lyudi-pyitalis-ustroit-samosud-foto-i-video-18.htm
13.07.2020 20:44 Ответить
там по одній харі вже можна зрозуміти щовоно ДЕБІЛ.. Як взагалі таким особЯм, з явними ознаками розумової неповноцінності, права на керування автотранспортом видають !!!
14.07.2020 00:00 Ответить
"Тєрзают смутниє сомнєнія".В тому напрямку дачі,то не 6 соток під картоплю, ким ця людина працювала у власника Мерса,та ще й так що могла виїхати п"яна на хазяйському авто.?
13.07.2020 20:45 Ответить
от би знайти...
бика цього..
водія маршрутки...
13.07.2020 20:56 Ответить
але один у полі..
13.07.2020 20:56 Ответить
Люба руска свиня може стати громадянином Украіни. От через те. що іх стільки наіхало , і мають украінці проблеми.
13.07.2020 20:59 Ответить
А вот возникает вопрос. ПРЕДПОЛОЖИМ,что обладатель лишней хромосомы завершил "маршрут" без проишествий... Хозяин "мерина" с такими номерами сообщил бы про угон?
Интересно, а кто ОН???
13.07.2020 21:49 Ответить
наху* кастрировать это стрёмное животное . что бы дальше этот стрёмный генофон не размножался
13.07.2020 22:20 Ответить
Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 8641
13.07.2020 22:23 Ответить
родичі б мали цю потвору просто знищити власними руками. Може і не по Закону, але - по совісті та по справедливості !!
13.07.2020 23:29 Ответить
та ще й кацапське рило.. На палю !!
13.07.2020 23:30 Ответить
Классическое слабоумное быдло
13.07.2020 23:42 Ответить
тобто, коли він ВБИВ жінку машиною в минулому, то йому дали ТІЛЬКИ ТРИ РОКИ???? ТРИ РОКИ ЗА ВБИВСТО????????? СЕРЙОЗНО, Б ЛЯДЬ?????? І потім ще й права віддали.... Наскільки все-таки в Україні ДЕБІЛЬНІ ЗАКОНИ!!!!!! АКУЄТЬ!
14.07.2020 04:29 Ответить
Закони то окреме питання, аби хтось їх ще виконував
14.07.2020 04:33 Ответить
Сортируют собственных граждан по национальности или откуда он приехал, особенно если он натворит плохое, а если хорошее, даже Спилберг становится украинцем. Чисто украинская особенность.
14.07.2020 05:01 Ответить
Известно, что Желепа был на Майдане в 2014 году - в соцсетях он делился фотографиями с протестов.

Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 3848
14.07.2020 06:34 Ответить
Це ні про що не говорить, там до біса було просто, хто лазив та цікавився, приходив на якийсь час, як на екскурсію...
14.07.2020 07:27 Ответить
Ожидаемый коммент
14.07.2020 07:37 Ответить
Это тот самый топаз?
14.07.2020 09:05 Ответить
Оооо, так его реабилитировать за участие протестах на Майдане
14.07.2020 12:23 Ответить
Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 781
14.07.2020 13:51 Ответить
выгнать мусора за профнепригодность,тупой,матерится и реакции никакой.Ели задержали бухаря,в другой бы ситуации получили бы по хлебалу и просрали бы оружие.
14.07.2020 17:14 Ответить
