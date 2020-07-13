РУС
Загорать и отдыхать на пляжах Киева можно, но купаться не рекомендуется, - Кличко. ВИДЕО

На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется. В воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб, в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", - отметил Кличко.

Мэр Киева объяснил, что обычно после сильных осадков, во всех водоемах подобные показатели повышаются. Для их возвращения к нормативным показателям нужно 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол! После того, конечно, как наладится погода", - сказал Кличко.

На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги и проводят дополнительные исследования воды, - КГГА

Киев (25996) Кличко Виталий (4674) пляж (255)
+5
Загорать и отдыхать на пляжах Киева можно, но купаться не рекомендуется, - Кличко - Цензор.НЕТ 8635
показать весь комментарий
13.07.2020 12:36 Ответить
+4
Засмагати і відпочивати на пляжах Києва можна, але купатися не рекомендується, - Кличко - Цензор.НЕТ 8279
показать весь комментарий
13.07.2020 12:43 Ответить
+3
"... мы в бассейне нашего дурдома - плаваем, ныряем и дурачимся, и врач нам сказал - что если мы будем себя хорошо вести то еще и воды в бассейн нальют.."
показать весь комментарий
13.07.2020 12:38 Ответить
Только, за буйки не заплывайте. Засмагати і відпочивати на пляжах Києва можна, але купатися не рекомендується, - Кличко - Цензор.НЕТ 709
показать весь комментарий
13.07.2020 12:43 Ответить
Загорать можно,
а купаться нельзя.
Засмагати і відпочивати на пляжах Києва можна, але купатися не рекомендується, - Кличко - Цензор.НЕТ 5829
показать весь комментарий
13.07.2020 12:41 Ответить
Помнится при овоще был какой-то очередной грибб и наши тупые журналисты кинулись спрашивать у депутатов ВР как народу не заболеть и предохраниться. И те с тупыми мордами, но запинаясь рассказывали, шо надо есть чеснок и жрать цыбулю, потом это всё показывали по всем телеканалам, а народ смотрел на всё это и прозревал - нами правит тупое быдло.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:44 Ответить
А Віталік дійсно піклується про киян. Душевна він людина. Недарма кажуть, що великі люди добрі, а маленькі ніт.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:45 Ответить
На море в Одессе тоже самое, одно дерьмо везде, это потому что водоросли убирают, а они фильтруют все нечистоты. Водорослей если нет, то вода ужасно грязная
показать весь комментарий
13.07.2020 15:57 Ответить
А прекратить срать в воде они не пробовали?
показать весь комментарий
13.07.2020 23:41 Ответить
Так называемые "реки" в больших городах это помойки. Нужно быть больным на голову чтобы в них купаться.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:30 Ответить
По пояс хоть заходить можно?
показать весь комментарий
13.07.2020 20:36 Ответить
Виталий не перестает меня радовать. Кажется, он уже научился работать мэром.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:05 Ответить
 
 