Загорать и отдыхать на пляжах Киева можно, но купаться не рекомендуется, - Кличко. ВИДЕО

На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется. В воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб, в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", - отметил Кличко.

Мэр Киева объяснил, что обычно после сильных осадков, во всех водоемах подобные показатели повышаются. Для их возвращения к нормативным показателям нужно 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут брать сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол! После того, конечно, как наладится погода", - сказал Кличко.

