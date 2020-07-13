Полиция обнаружила нарушение карантинных ограничений в 28 ночных клубах Киева, - МВД. ВИДЕО

Работники полиции Киева продолжают проверять соблюдение карантина в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, правоохранители постоянно напоминают владельцам и сотрудникам указанных объектов об административной и уголовной ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии распространению коронавирусной инфекции.

В течение выходных полицейские в составе мобильных групп проверили 531 заведение хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания и торговли.

По результатам проверки в 97 учреждениях выявлены нарушения карантинных ограничений, среди которых 28 ночных клубов, дискотек и другие. За невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

