Полиция обнаружила нарушение карантинных ограничений в 28 ночных клубах Киева, - МВД. ВИДЕО

Работники полиции Киева продолжают проверять соблюдение карантина в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, правоохранители постоянно напоминают владельцам и сотрудникам указанных объектов об административной и уголовной ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии распространению коронавирусной инфекции.

В течение выходных полицейские в составе мобильных групп проверили 531 заведение хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания и торговли.

По результатам проверки в 97 учреждениях выявлены нарушения карантинных ограничений, среди которых 28 ночных клубов, дискотек и другие. За невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Киев (26000) клуб (57) МВД (9343) Нацполиция (16704)
+6
А в перечень упомянутых вошёл тот самый наркозаклад, где сын рюкзаков на этих выходных без маски отплясывал с остальной «бахэмай»?!
13.07.2020 13:47
13.07.2020 13:47 Ответить
+1
Чому поліція не дає розважатись зебілам? Життя ж даремно проходить.((
13.07.2020 13:48
13.07.2020 13:48 Ответить
Комментировать
28 ночных клубах Киева .
13.07.2020 13:44
А в перечень упомянутых вошёл тот самый наркозаклад, где сын рюкзаков на этих выходных без маски отплясывал с остальной «бахэмай»?!
13.07.2020 13:47
Или бензин в полицейском приусе закончился, не доехали пластиковые отреформированные менты - растаяли по дороге?
13.07.2020 13:48
ua Власов Сергей b3083465
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
13.07.2020 14:10
Чому поліція не дає розважатись зебілам? Життя ж даремно проходить.((
13.07.2020 13:48
Так прихильники Петра Олексійовича усі місця зайняли!
13.07.2020 14:03
У мене нема серед молоді знайомих, хто б голосував не за Зеленського. Думаю там 90-95% виборців зеленого чуда. А ваше сам-дурак не витримує критики із-за відсутності аргументації.
13.07.2020 14:21
Не нервничайте!!!
Их любимые клубы не закрывают!
13.07.2020 14:22
В ночных клубах без масок и ближе 1,5 метра друг от друга?
13.07.2020 13:58
интересно в борделях дистанцию и масочный режим тоже соблюдают...
13.07.2020 14:05
Потом ночные поезда и автобусы, а чем они отличаются. Или вообще комендантский час.
13.07.2020 15:52
 
 