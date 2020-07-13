Полиция в течение выходных закрыла 42 ночных клуба и 101 заведение общепита, нарушавших правила карантина, - МВД. ВИДЕО
Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в городе Киев (19 фактов), Сумской (17 фактов) и Львовской (11 нарушений) областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Чтобы проконтролировать соблюдение владельцами развлекательных заведений установленных карантинных ограничений, в течение 11 и 12 июля полицейские провели по всей территории Украины соответствующие проверки.
Всего по результатам проверок приостановлена работа 143 учреждений, среди которых 42 ночных клуба и 101 заведение общественного питания.
Всего в течение отработки полицейские составили 102 административных протокола, из них 100 - по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей), еще два протокола - по ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).
