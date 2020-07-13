РУС
Полиция в течение выходных закрыла 42 ночных клуба и 101 заведение общепита, нарушавших правила карантина, - МВД. ВИДЕО

Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в городе Киев (19 фактов), Сумской (17 фактов) и Львовской (11 нарушений) областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Чтобы проконтролировать соблюдение владельцами развлекательных заведений установленных карантинных ограничений, в течение 11 и 12 июля полицейские провели по всей территории Украины соответствующие проверки.

Всего по результатам проверок приостановлена работа 143 учреждений, среди которых 42 ночных клуба и 101 заведение общественного питания.

Всего в течение отработки полицейские составили 102 административных протокола, из них 100 - по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей), еще два протокола - по ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

а сколько ломбардов открыла?
Оце мєнтам лафа підвалила. Адже всі подібні заклади порушують карантин.
"Аваковци с чєловєчєскім ліцом"

У Чернівцях копи "скрутили" похилого торговця на вулиці і потрапили на відео

а сколько ломбардов открыла?
И что???Разлистают хозяев,поставят на ставку и будут работать дальше.Карантин по украински.((((((
Всі птєнці Кернеса під одним дахом?
Оце мєнтам лафа підвалила. Адже всі подібні заклади порушують карантин.
Бари зачинені, напої знищені.
Достаточно спорное решение кабмина.
Копов жалко.
А цікаво закрили гадюшник де відпочивав епічний синок "потужного міністра" Сабакова на дні народження в Харкові?
Бабло в бюджет потекло рекой.
Ничего не нарушить можно только закрывшись.
