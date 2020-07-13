Российскому актеру, посещавшему оккупированный Крым, на три года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российский актер сегодня прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение оккупированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в оккупированном Крыму в прошлом году.

"Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове. Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ", - говорится в сообщении.

В Украину, по словам мужчины, прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся. Украинские пограничники поставили российскому актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд в нашу страну.

Также читайте: Оккупанты возобновили пропуск через КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба



