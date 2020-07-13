РУС
Российскому актеру, посещавшему оккупированный Крым, на три года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российский актер сегодня прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение оккупированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в оккупированном Крыму в прошлом году.

"Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове. Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ", - говорится в сообщении.

В Украину, по словам мужчины, прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся. Украинские пограничники поставили российскому актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд в нашу страну.

Также читайте: Оккупанты возобновили пропуск через КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба

актер (297) Госпогранслужба (6764) запрет (1709) россия (96917)
Топ комментарии
+17
Если бы был коршем шмаркли, ему бы СБУ разрешила.
13.07.2020 17:36 Ответить
+17
А на *** морду замазали ? Конспірація, блін !
13.07.2020 17:48 Ответить
+12
пох на козломордого
13.07.2020 17:39 Ответить
антон пампушный
13.07.2020 17:35 Ответить
не лысый куценка же ж...
13.07.2020 17:43 Ответить
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9286
13.07.2020 21:14 Ответить
А на *** морду замазали ? Конспірація, блін !
13.07.2020 17:48 Ответить
Та ******* уже.
13.07.2020 20:48 Ответить
В нете пишут, что пампушок 1980 года ...
https://kino-teatr.ua/person/pampushnyiy-anton-2675.phtml

https://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=14794&PROP_NAME=SPRAV_AKTER

А в статье говорится об актеришке 1982 года.
13.07.2020 21:55 Ответить
Хреновый у тебя тырнет.5 мая 1982года
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/18486/works/
13.07.2020 22:25 Ответить
А может у тебя мозги хреновые.
Если хочешь наехать - давай железобетонный пруф (скан паспорта, свид. о рожд.), а не линки на сайты.
14.07.2020 09:42 Ответить
А первая ссылка вообще аут.7мая и 5 октября
13.07.2020 22:27 Ответить
Если бы был коршем шмаркли, ему бы СБУ разрешила.
13.07.2020 17:36 Ответить
покрывают наших врагов.
13.07.2020 19:58 Ответить
пох на козломордого
13.07.2020 17:39 Ответить
Кацапка, спєрдоляй!
13.07.2020 17:40 Ответить
Пусть что хочет на себя ложит, в мордоре.

# Нехай_ щастить.
13.07.2020 17:41 Ответить
ты, в знак солидарности, тоже можешь наложить на себя руки...и пару кацапов, дружков своих прихвати на тот свет. Будете в буру на пары резаться на том свете)))
13.07.2020 17:46 Ответить
Надо установить порядок. Или запрещать всем, кто заезжал в Крым со стороны Московии, или только мальчикам, а девочкам можно. А так как это регулируется сейчас этому дала, а этому не дала не пойдёт. Ни в Московии, ни в Украине не поймут. Запад уже давно не понимает, что тут происходит.
13.07.2020 17:40 Ответить
кацапа, следи за лопатоприемником, горец уральский. Здесь антисемитизм не проходит...
13.07.2020 17:55 Ответить
Хто б ще наших малоросів не впускав назад, які у 2018 у мАскву їздили на члєніна пасматреть та на червоному цвинтарі сфоткатися. Інстаграм всьо знає та демонструє.
13.07.2020 17:48 Ответить
В Воронеже аспирант убил и расчленил профессора
13.07.2020 17:51 Ответить
хотел ум похитить из головы и вставить себе в ум вместо своего ума?
показать весь комментарий
просто он не снимался в киноподелках вавы ссыкливого
13.07.2020 17:51 Ответить
или кацап(явно с украинскими корнями, кстати) из Казахстана Пампушный,
или там два серба играли, на всю голову ватные *****.
короче, ватная срань, убогие актеры погорелого театра, валите нахрен.
могли бы и сразу на лет 10 поставить запрет, Украина только бы выиграла от этого, чай не Лоренс Оливье или Богдан Ступка, так убогие клоуны, как и шмаркля, невелика потеря.
13.07.2020 18:00 Ответить
летал в сЕмфирополь
13.07.2020 18:01 Ответить
вже і забули назви українських міст.
13.07.2020 18:01 Ответить
просто безграмотное ватное кацапьё. ))
13.07.2020 18:02 Ответить
Подивіться на відео. Текст не кацапйо писало.
13.07.2020 18:10 Ответить
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5347
13.07.2020 18:10 Ответить
"Российскому актеру, посещавшему оккупированный Крым, на три года запрещен въезд в Украину..."

Мене особисто "задовбала" заборона на 3 роки. Чому не навічно? Або хоча б років на 25?
13.07.2020 18:02 Ответить
а почему не говорят кто это? странно как то)))
13.07.2020 18:12 Ответить
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6231

Антон Пампушный

Родился: 5 мая 1982 года
Рост: 1м 85 см
место рождения: https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0%2C%C0%F1%F2%E0%ED%E0/ Астана , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0/ СССР (https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED/ Казахстан )
супруга: https://www.kinopoisk.ru/name/2340028/ Моника Госсманн
13.07.2020 18:13 Ответить
Та пох..... пох.....поххх..................................................уй.......уй.....уй.. хто це!!!!!
13.07.2020 18:33 Ответить
супруга жидовка, а он сам казах, ах-ах!!!
13.07.2020 22:01 Ответить
Не снимался в Сватах и не скакал на 1+1поэтому запретили. Зато Добронравову который Украину грязью поливал и в Крыму выступал разрешено в Украину въезжать
13.07.2020 18:19 Ответить
Звезда сериала https://tv.ua/news/pobediteli-narodnojj-premii-telezvezda-2013-svaty-nachinayut-i-vyigryvayut-49101/ Сваты актер https://tv.ua/news/semki-svatov-7-otlozhili-do-oseni-51627/ Федор Добронравов в ночь на 15 июня принял участие в избиении украинской семейной пары в одном из летних кафе Таллина, столицы Эстонии.
«Драка произошла июньским вечером в Таллине. Украинская активистка Валентина Бардакова возвращалась вместе с мужем в гостиницу после прогулки. Она заметила на улице кинорежиссера Станислава Говорухина, который подписал письмо Путину о поддержки присоединения Крыма к России. Бардакова в вежливом тоне поздоровалась и решила узнать причину подписания письма Говорухиным.

В ответ она услышала брань в стиле «фашисты», «бандеровцы», «ничтожества». Завязалась словесная перепалка. В этот момент подбежал пьяный актер Федор Добронравов и ударом повалил мужа Бардаковой на землю.

https://tv.ua/news/893873-pyanyjj-fedor-dobronravov-gonyal-sumasshedshikh-po-tallinu
13.07.2020 18:37 Ответить
Замечательно, первое пошло, мудилоГоворухино так бедное страдало в Одессе от бендеривцив, / да, кстати, неплохо было бы поднять хроники, может, действительно его пружинили бессарабы из Бендер/, что решило, ну нах, лучше к Александрову песни послушать. И тут нарисовалось ещё одно животное. Ну что, Пиодор Пидронравов, готовь место в оркестре.
13.07.2020 19:25 Ответить
ГрязьПром начал Майдан после Хабаровска,пойдет волна... РАБссия встает с колен
13.07.2020 18:24 Ответить
Встанет (может быть) когда кол в заднице из железного дерева у нее сгниет
13.07.2020 21:50 Ответить
Дешеві понти.
Їздять в Крим всі хто забажає. І їдуть за законами Росії.
13.07.2020 18:24 Ответить
РАБссия...пиши правильно баклажан долбанный
13.07.2020 18:26 Ответить
за законами Росії



нормальные люди здесь не пишут название обосРашки с заглавной буквы - это во-первых.
а во-вторых - для Украины и для почти всех остальных стран в аннексированном Крыму действуют законы Украины, так как это территория Украины.
хочет какая кацапсина нормально въехать в Крым, пущай пересекает линию разграничения только с территории Украины, все остальное- нарушение и потакание оккупанту.
нарушил закон Украины? топай обратно за поребрик. что из этого тебе не ясно, андруша?
13.07.2020 18:43 Ответить
Мне больше не понятно, зачем вообще подобный ему скот прётся в Украину ? Ну если ты упоротый ватник, ненавидишь Украину и открыто срёшь на украинские законы, зачем в Киев-то ехать ?! Ну и ехал бы себе в какую-нибудь Воркуту или Нарьян-Мар
13.07.2020 22:22 Ответить
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5001
13.07.2020 18:29 Ответить
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8180
13.07.2020 18:30 Ответить
Нах........нах.....наххх.........нахххххххх...наххххххххх.....................................уй...уй...уй...!!!!!!!!!!
13.07.2020 18:31 Ответить
Ну вот зачем этот идиотизм с замазыванием морды? И так ясно из новости, что это Антон Пампушный (фамилия-то какая!):

Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9841
13.07.2020 18:33 Ответить
Зато - никаких претензий к сайту...
13.07.2020 18:39 Ответить
Держприкордонслужбі ганьба!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Використання українскої мови обов'язкове для службовців цієї структури. Чому вони спілкуються не державною мовою?????? Це неприпустимо.
Ганьба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.
13.07.2020 18:55 Ответить
А то дійсно ! Чому сь кацапи на кацапському кордоні ніхріна не розмовляють з украінцми укр. мовою
13.07.2020 19:01 Ответить
Та ні, пояснення повинно надавалися мовою, зрозумілою порушники. При чому під підпис:"Я, тоха пампушний, повідомлений про те.....і далі по тексту". Якщо прикордонник зможе розтлумачити - добре, Ні-викликає спєціаліста-ьлумача.
14.07.2020 09:41 Ответить
Гут, коротко і ясно
13.07.2020 18:57 Ответить
чем-то зеленым здесь намазано
слетаются как мухи.
.Киздуйте в Абхазию
Норильск Прыднестровье
Некуй шастать
13.07.2020 19:05 Ответить
Крим - це Україна...Хто туди приїде,більше в Україну не приїде...
13.07.2020 19:08 Ответить
Это Зеленский его не пустил, падлу такую.
13.07.2020 19:34 Ответить
Зе, может хватит уже проявлять гуманность к нашим врагам и закрывать ихние паскудные морды???
13.07.2020 20:43 Ответить
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4777
13.07.2020 21:29 Ответить
 
 