Российскому актеру, посещавшему оккупированный Крым, на три года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Российский актер сегодня прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение оккупированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в оккупированном Крыму в прошлом году.
"Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове. Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ", - говорится в сообщении.
В Украину, по словам мужчины, прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся. Украинские пограничники поставили российскому актеру штамп о трехлетнем запрете на въезд в нашу страну.
https://kino-teatr.ua/person/pampushnyiy-anton-2675.phtml
https://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=14794&PROP_NAME=SPRAV_AKTER
А в статье говорится об актеришке 1982 года.
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/18486/works/
Если хочешь наехать - давай железобетонный пруф (скан паспорта, свид. о рожд.), а не линки на сайты.
# Нехай_ щастить.
или там два серба играли, на всю голову ватные *****.
короче, ватная срань, убогие актеры погорелого театра, валите нахрен.
могли бы и сразу на лет 10 поставить запрет, Украина только бы выиграла от этого, чай не Лоренс Оливье или Богдан Ступка, так убогие клоуны, как и шмаркля, невелика потеря.
Мене особисто "задовбала" заборона на 3 роки. Чому не навічно? Або хоча б років на 25?
Антон Пампушный
Родился: 5 мая 1982 года
Рост: 1м 85 см
место рождения: https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0%2C%C0%F1%F2%E0%ED%E0/ Астана , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0/ СССР (https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED/ Казахстан )
супруга: https://www.kinopoisk.ru/name/2340028/ Моника Госсманн
«Драка произошла июньским вечером в Таллине. Украинская активистка Валентина Бардакова возвращалась вместе с мужем в гостиницу после прогулки. Она заметила на улице кинорежиссера Станислава Говорухина, который подписал письмо Путину о поддержки присоединения Крыма к России. Бардакова в вежливом тоне поздоровалась и решила узнать причину подписания письма Говорухиным.
В ответ она услышала брань в стиле «фашисты», «бандеровцы», «ничтожества». Завязалась словесная перепалка. В этот момент подбежал пьяный актер Федор Добронравов и ударом повалил мужа Бардаковой на землю.
https://tv.ua/news/893873-pyanyjj-fedor-dobronravov-gonyal-sumasshedshikh-po-tallinu
Їздять в Крим всі хто забажає. І їдуть за законами Росії.
нормальные люди здесь не пишут название обосРашки с заглавной буквы - это во-первых.
а во-вторых - для Украины и для почти всех остальных стран в аннексированном Крыму действуют законы Украины, так как это территория Украины.
хочет какая кацапсина нормально въехать в Крым, пущай пересекает линию разграничения только с территории Украины, все остальное- нарушение и потакание оккупанту.
нарушил закон Украины? топай обратно за поребрик. что из этого тебе не ясно, андруша?
Ганьба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
слетаются как мухи.
.Киздуйте в Абхазию
Норильск Прыднестровье
Некуй шастать