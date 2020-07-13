В Черновцах горит предприятие по производству полимерной обуви и труб, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасателям удалось локализовать пожар в Черновцах на предприятии по производству полимерной обуви и труб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"13 июля в ГСЧС поступила информация, что в Черновцах по ул. Прутская 29, на 3 и 4 этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар. Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. В 16:31 пожар был локализован", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Одессы горел жилой дом 1814 года постройки, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

К тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники (в том числе пожарный поезд), из них от ГСЧС 38 человек личного состава и 11 единиц техники.

Предварительно жертв и пострадавших нет.