4 136 39

В Черновцах горит предприятие по производству полимерной обуви и труб, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасателям удалось локализовать пожар в Черновцах на предприятии по производству полимерной обуви и труб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"13 июля в ГСЧС поступила информация, что в Черновцах по ул. Прутская 29, на 3 и 4 этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар. Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. В 16:31 пожар был локализован", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники (в том числе пожарный поезд), из них от ГСЧС 38 человек личного состава и 11 единиц техники.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

пожар (6020) Черновцы (689) ГСЧС (5104)
+9
13.07.2020 19:32 Ответить
+7
А наш бедоносец не хочет в Москву смотаться на выходные?
13.07.2020 19:46 Ответить
+6
Бедоносец давно там был?
13.07.2020 19:25 Ответить
Ой лишенько, то як тепер диверсанти будут работать? Де ж їм тепер сині шльопки дістати?
13.07.2020 19:15 Ответить
Бедоносец давно там был?
13.07.2020 19:25 Ответить
13.07.2020 19:32 Ответить
Не нравится все это,но в этом что-то есть..
...сгорело здесь конкретно,но .плягдепена?, вместо тупо воды и нехилом ветерке...
13.07.2020 19:41 Ответить
Зе атеїст, як він сам говорить, але.., але він вірить у паранормальне, тому можливі сторонні енергії, яким Зе не може дати ладу
13.07.2020 19:56 Ответить
Абы никто не погиб, а погорелое возобновят.
13.07.2020 19:28 Ответить
Хороший экструдер или термопласт-автомат стоит тоже хорошо, так что не факт. Хорошо хоть никто не сгорел.
13.07.2020 19:30 Ответить
То понятно, но и цеха простаивать не будут.
13.07.2020 19:39 Ответить
Ну, если у них задел или запас, то это хорошо. В любом случае надеюсь, что никто не потеряет работу и так далее.
13.07.2020 20:16 Ответить
Та я не знаю есть там задел, чи нема, но если сами не потянут, то цех можно сдать в аренду - я про это. А вообще пожар конечно никому не пожелаешь.
13.07.2020 20:52 Ответить
про черные-черные-Черновцы уже шутили?
13.07.2020 19:28 Ответить
полимерной обуви?
13.07.2020 19:33 Ответить
К полимерной относят обувь, верх которой изготовлен целиком из резины - однородной или модифицированной сополимерами, из пластических масс, а также обувь резинотекстиль-ную. В быту ее используют главным образом для защиты ног от влаги, холода и других воздействий и надевают как поверх другой обуви, так и непосредственно на ногу.
13.07.2020 19:41 Ответить
Очень нужную продукцию производит завод
13.07.2020 19:37 Ответить
Там орендуют хз сколько кв.м. ...
13.07.2020 19:44 Ответить
"Розма" после того как донецкий "Дак" перешел на выпуск труб большого диаметра, есть крупнейший в Украине конкурент турецкой продукции. Трубы ППР - полипропиленовые.

В своё время писали притензию "Розме". Гулял диаметр 20 мм по длине. Но лидером брака было "ППР колено 20/90*" с перегородкой в середине. Ребята попали попали без опресовки водопровода в крутой квартире. Со стен выковвыряли 4 глухих колена. Ща вроде брака не стало.
13.07.2020 19:57 Ответить
А чё ошибки не исправляются?

Претензию. Опрессовки. Выковыряли.
13.07.2020 20:02 Ответить
Это что у них робот паял, что не увидел перегородку?
13.07.2020 20:10 Ответить
Подразумевается что её там быть не должно (видать просто плохое смыкание формирующих пуансонов было на пресс-форме, кто-то при изготовлении этих колен банально не доглядел).
13.07.2020 20:22 Ответить
Подразумевается что её там быть не должно.
++++

Так никто такого подвоха не ожидал.
13.07.2020 20:26 Ответить
Да знаю как это бывает, сам пять лет с этими резино-пластмассовыми делами дело имел. Разик у нас конструкторы нарисовали маленькое колечко, миллиметров 5-7 по наружке, только была одна закавыка: внутренниий диаметр должен был быть без следов разьёма, а значит пресс-форма должна иметь разьём не с торца детали, а под 45 градусов. Ох, сколько же этих пресс-форм выточили наш инструментальщики, чтобы сделать хоть одну.....
13.07.2020 20:34 Ответить
Монтажники походу были спецы, только пьяный не мог увидеть при пайке колена перегородку, а по сути могли крутэлыку ппр и хорошего производителя поставить.
13.07.2020 20:37 Ответить
Так спаять то получиться, с этим то проблем не будет (в оба колена впаиваемые трубы войдут), а перегородку увидеть весьма проблематично (особенно если специально не присматриваться, тем более на 20й трубе, она же тонкая, там и не видно толком ничего).
13.07.2020 20:43 Ответить
Та видно там всё, вот в руках держу, да и сам паял неоднократно, короче надо быть рукожопым слепым или пьяным)
13.07.2020 20:46 Ответить
Нет, не робот. Сергей с Колей.
Их драли не за то что не заметили. Почему после опрессовки (которая показала отсутствие падения давления) не сняли заглушки и не увидели что в постирочной из горячей воды ничего не течёт, и течь не будет.
Где то фотография болтается.

Вся фирма после этого пол года в трубы и детали дула.
13.07.2020 20:34 Ответить
А наш бедоносец не хочет в Москву смотаться на выходные?
13.07.2020 19:46 Ответить
Миссия невыполнима)
13.07.2020 20:12 Ответить
Осел в недавнем времени не посещал случайно это предприятие?
13.07.2020 19:47 Ответить
Резонно,не помешло б.... с концами...
13.07.2020 19:48 Ответить
*это к Tesoro Malu
13.07.2020 19:51 Ответить
Там ещё и предприятия какие-то есть? А было впечатление, что эта буковинская область буквально оптом, вся, работает за разными поребриками на заробитках.
13.07.2020 19:56 Ответить
Что-то было.. уже почти ни... нет,но не хуже,чем у других и это тоже не тешит...а проребрики с оптом в заробитчанх-это кабы высер на Буковину,не?
13.07.2020 20:16 Ответить
Реалии таковы: буковинцы - оптовые поставщики заробитчан за поребрики. Тут никто, кроме тебя, и не спорит
13.07.2020 20:27 Ответить
Там прямо напроти машзавод, що виробляє бурові установки.
13.07.2020 20:38 Ответить
І заробітчани не за поребрик, а швидше в Італію. За поребрик Буковина до 2014 гнала фрукти і горіхи, це да.
13.07.2020 20:39 Ответить
Ну я вообще-то особо и не спорю,я просто по высказыванию тобой об "оптовых буковинских поставщиков",може горiхiв Чи насiння,соблюдай фацу...
13.07.2020 20:38 Ответить
8-го приехало, а 13-го пожар!
Чёрт однако....
13.07.2020 20:44 Ответить
 
 