В Черновцах горит предприятие по производству полимерной обуви и труб, - ГСЧС. ВИДЕО
Спасателям удалось локализовать пожар в Черновцах на предприятии по производству полимерной обуви и труб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"13 июля в ГСЧС поступила информация, что в Черновцах по ул. Прутская 29, на 3 и 4 этажах четырехэтажного производственного здания ООО "Розма" возник пожар. Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. В 16:31 пожар был локализован", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники (в том числе пожарный поезд), из них от ГСЧС 38 человек личного состава и 11 единиц техники.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
...сгорело здесь конкретно,но .плягдепена?, вместо тупо воды и нехилом ветерке...
В своё время писали притензию "Розме". Гулял диаметр 20 мм по длине. Но лидером брака было "ППР колено 20/90*" с перегородкой в середине. Ребята попали попали без опресовки водопровода в крутой квартире. Со стен выковвыряли 4 глухих колена. Ща вроде брака не стало.
Претензию. Опрессовки. Выковыряли.
++++
Так никто такого подвоха не ожидал.
Их драли не за то что не заметили. Почему после опрессовки (которая показала отсутствие падения давления) не сняли заглушки и не увидели что в постирочной из горячей воды ничего не течёт, и течь не будет.
Где то фотография болтается.
Вся фирма после этого пол года в трубы и детали дула.
Чёрт однако....