РУС
9 411 16

Степанов о работе учреждений образования с 1 сентября: Рассматриваем вопрос обучения детей в две смены. ВИДЕО

Минздрав совместно с Минобразования работают над правилами для нового учебного года, рассматривают обучение в несколько смен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве.

"Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут обучаться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут обучаться в две смены). Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец учреждения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет находиться медсестра. Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минобразования. Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в тоже время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: впервые в человеческой истории образование у целого поколения детей в мире было дезорганизовано, - правозащитники

+6
а для чего две смены?шоб не дай бог случайный вирус,оставшийся от первой смены не пропадал зря?
14.07.2020 10:42 Ответить
+4
Згадую своє навчання у другу зміну. "******* гуси догори ногами" Іншого опису вражень не знайшов.
14.07.2020 10:33 Ответить
+4
Вопрос только один, а детям сделают перед 1вым сентября ПЛР тесты?
14.07.2020 10:49 Ответить
Совок совком. Только коллективы надо бы разбить на части.
14.07.2020 10:34 Ответить
так тому і дві зміни, 30головий клас поділять навпіл.
14.07.2020 15:04 Ответить
Мы разрабатываем правила, а каким образом их выполнять проблема владельца учреждения - Зегениально
14.07.2020 10:41 Ответить
от что это было про "владельца учреждения"? МаксимкО путает школы (государственные) с тищенковскими велюрами. А родителей детей тоже в свой график загонишь?
14.07.2020 10:45 Ответить
отсталая тьі, у школ есть хозяин - местная громада, т.е. мер. школьі него на балансе и все ремонтьі и закупки идут от мера, МОН только подкидьівает субвенции.
14.07.2020 15:06 Ответить
стєпанов-полєзний ідіот.
14.07.2020 10:55 Ответить
А как же работать ДЮСШа, басейнам,центрам позашкольного образования и т д ????
14.07.2020 10:56 Ответить
а чё не три!?
14.07.2020 11:04 Ответить
Як це може відбуватись у школах, де до карантину навчання проводилось у 2-2,5 зміни ?!
14.07.2020 11:32 Ответить
Поясните смысл двух смен,пжл
14.07.2020 13:16 Ответить
из-за путей распространения вируса - передается в ближнем контакте (менее 1 метра дистанции) всем, кто долго находится в одном помещении с зараженньім. а класьі в Украине - єто 28-35 человек. они у друг друга на голове сидят. будут делить класьі, чтобьі обеспечить расстояние между партами в 1,5 метра. возникает вернее *********** проблема - классньіх комнат и так мало, поєтому класьі переполненьі.
14.07.2020 15:11 Ответить
єто учитель будет пахать в две сменьі или будете набирать учителей?
14.07.2020 15:13 Ответить
 
 