Степанов о работе учреждений образования с 1 сентября: Рассматриваем вопрос обучения детей в две смены. ВИДЕО

Минздрав совместно с Минобразования работают над правилами для нового учебного года, рассматривают обучение в несколько смен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве.

"Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут обучаться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут обучаться в две смены). Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец учреждения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет находиться медсестра. Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минобразования. Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в тоже время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: впервые в человеческой истории образование у целого поколения детей в мире было дезорганизовано, - правозащитники