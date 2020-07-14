Степанов о работе учреждений образования с 1 сентября: Рассматриваем вопрос обучения детей в две смены. ВИДЕО
Минздрав совместно с Минобразования работают над правилами для нового учебного года, рассматривают обучение в несколько смен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве.
"Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут обучаться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут обучаться в две смены). Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец учреждения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет находиться медсестра. Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минобразования. Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в тоже время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей", - сказал он.
