Хейт политзаключенных. Как ОПУ и пророссийские силы унижают героев за проукраинские взгляды. ВИДЕО
Как политзаключенных, которые могли бы обновить патриотический политический фронт, хейтят приспешники Кремля? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Пророссийская медиа-машина регулярно поднимает волны ненависти против украинских политзаключенных, которые не скурвились, не кланяются в ноги Медведчука и остаются патриотами. Так, Анатолий Шарий раскручивал хейт против Владимира Балуха. Все потому, что Балух, в частности, троллит "шарият", а ещё - не скрывает отношения к нынешним событиям в Украине.
Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк начал упрекать Олега Сенцова, который 5 лет провел в российских тюрьмах, за то, что режиссер якобы недостаточно благодарен Владимиру Зеленскому. Как пророссийская пропаганда "мочит" действительно патриотичных людей, которые не станут обниматься с хедлайнерами "русского мира" в Украине?
Почему к волне хейтерства присоединяются люди, связанные с Офисом президента? И зачем напыщенные Подоляки и Ермаки делают все, чтобы окончательно настроить проукраинское движение против Зеленского?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таке можливо було почути в Україні з Адміністрації Президента до 21.04.2019 ?!
"Мудрейшие мысли" Разумкова про демократию, в случае Сенцова, надо забыть?
Чтобы продолжать зраду раздувать?
Сегодня Подоляк приближенная в преЗеденту особа, трудоустроенная в офисе преЗедента.
Вы довольны?
и посмотреть только на ссылки...
Что до Подоляка то это наёмный политтехнолог, с уклоном на чёрный пиар. Метать какашки это его работа. Зачем его услуги Ермаку это отдельная тема. Но Подоляк не Ермак. И точно не ОПУ. Любые его заявления это заявления частного лица, ибо советник главы ОПУ не имеет полномочий делать официальные заявления от имени ОПУ.
Видосик кстати яркая илюстрация выше упомянутого черного пиара. Берём винегрет из разной маргинальной ваты притягиваем за уши туда ОПУ, через не однозначного политтехнолога, и ву а ля- ОПУ наезжает на политзаключённых.)) Толсто, шокапец!))
Неправдоподобная басня.
"... народный депутат Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале фото двери одного из кабинетов в ОП с табличкой «Подоляк М.М.» и добавил, что именно этот человек вскоре может заменить Кирилла Тимошенко - нынешнего заместителя Андрея Ермака, ответственного за коммуникации."
https://lh3.googleusercontent.com/YQTtPwvII2ioCIGdsEgAxbI1sauQO8yVnu5EyCGxHCsZlQfpDY3wWUG98XXjuMM8RPa2IdvSjtweudQml9czadw45OPkTj2OsLg9wUrBrxxfwYXLMV7ygZ9tTpgSP_myQrkyNYds
После цитирования Дубинского, руки сполоснёте?)))
Речь не о статусе заявления, а об окружении преЗедента, адвокатах Ефремова, Лукаш, пиарщиках Юры Енакиевского.
Эбонитовые полочки для людей на Майдане от квартальных и кадры-рыги, окружающие Зе плотным кольцом сегодня, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.
Не стала Украина при Зеленском менее украинской, чем была при Порошенко. Точка. Приторного фейсбучного патриотизма возможно стало меньше. Ваш хейт Зеленского это психологическая реакция меньшинства на факт не разделённых большинством убеждений. Есть некомпетентность, зрады нет.
Зачем "не менее украинские" зеленые хотят менять закон о функционировании украинского языка?
Слуги народа в отличии от БПП и тем более ЕС, имеют гораздо большее представительство разных политических векторов. Ни для кого не секрет, что вся вата голосовала за Зеленского. Неоднозначных личностей прошло в парламент не мало. Группы влияния разные. Тем не менее опять таки- ничего пока не слито, не сдано, не спущено. Заявления стали не такми однородными.
А по Мове, посмотрим. Мой прогноз- не проголосуют.
ВСУ отводят, а не ведут в наступление, не отвоевывают территории, как при прошлой власти, которая состояла не только из Порошенко.
"Хаммер", "хоррор". Лец ми спик фРом май хаРт ин инглиш.
И там не мягкий звук "х", а практически просто выдох перед произношением следующей за h гласной.
Подоляк, який раніше срав на Пороха і захоплювався Зе.
Потім у Подоляка був період розчарування від Зе, і він срав вже на нього.
А нещодавно Подоляка призначили радником дЄрьмака (я був якось пропустив це): "https://novynarnia.com/2020/04/10/podoliak-2/ Консультантом Єрмака став політтехнолог Подоляк, який раніше працював із "Регіонами" (10.04.2020) "
Тепер все встало на своє місце: "Свій до свого по своє." ©
1. Подоляк https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/627799820992874 про дебати на стадіоні (19.04.2019) - оцініть захоплення автора обіцянками Голобородька:
...дебаты подвели, наконец, фантастически яркую черту под мраком последних дней. Когда по одну сторону - жлобская традиция, [бла-бла-бла]... А по другую - светлый новый мир, где инновации, технологии, прозрачность и перспективы. И безусловная правда. И доброта. ©
2. Три цитати Подоляка періоду його розчарування у Зе:
- https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/851148271991360 про Зе (5.03.2020):
«Он - стопроцентно мой прокурор», а потом следует безжалостная, грубая и оскорбительная отставка Рябошапки... До этого - постановочное шоу «последний шанс для Гончарука», после того, как последний назвал тебя профаном... Ещё раньше молниеносное умножение на ноль того, кто ещё вчера монопольно стоял за твоим правым ухом, вечно хихикал и нагловатенько всех троллил в соц/сетях. После - феерический Шмыгаль, которому понадобилось всего несколько часов, чтобы доказать свою максимальную токсичность и превратиться в изгоя.
...почти две/трети нового состава Кабмина - сказка для психиатров.
Стоит случиться незначительному кризису, когда нужно оперативно реагировать в прямом эфире, а не ждать ролевого сценария, человек впадает в спячку.
...самое любимое - «жизнь в провинциальное шоу». Или в постановках для плохого ТВ. ©
*
- https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/855714731534714 про Сивохо (13.03.2020):
Малозначительная на первый взгляд история с «патриотической зуботычиной» для Сивохо - это, скорее, классическая такая сага о парне, который явно не знает, где он, что он и зачем он?) Впрочем, сейчас именно то сладкое время, когда только такие пацаны и могут делать «настоящие карьеры». ©
*
- https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/856414261464761 про дЄрьмака (14.03.2020):
Если можно на себя натянуть все «дерьмо мира» здесь и сейчас, то Андрей Борисович Ермак справился с этим блестяще.
Болезни Ермака точно те же, что свойственны всему окружению Зеленского. Слишком явное несоответствие «личного Я» задачам, которые надо решать. Грубо говоря, размер личности гораздо меньше должности, которую пришлось занять. ©
3. Подоляк (вже у складі ЗЕкоманди як радник дЄрьмака) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937219216717598&set=a.144645702641624&type=3&theater про Сенцова (10.07.2020) - слова як з совкових газет:
Нынче Сенцов подчёркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве «жертвы застенок». Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дёшево и без вкуса. Он предсказуем в своих «экспертных» шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он - банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически «не взлетаем». Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемость, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту. ©
Вітаю ЗЕкоманду з черговим поповненням досвідченими ПРигами!
"Patriotism is a last refuge of a scoundrel".
Слова, що входять до фрази, мають конкретний сенс, що частково зникає при перекладі. Так, scoundrel це не "негідник взагалі", а "волоцюга", дрібний правопорушник, спійманий за бродяжництво, кишенькове злодійство або *********** (але не за вбивство, зґвалтування або зраду, що караються смертю). А refuge походить від латинського refugium, тобто права врятуватися від переслідування біля вівтаря храму, але стаючи при цьому храмовим рабом. Етимологія для читачів Джонсона, для яких латинь була основною мовою освіти, цілком очевидна.
Норма тодішнього права дозволяла заарештованому, не чекаючи суду, заявити про своє бажання завербуватися до армії (або флоту) і таким чином уникнути покарання. Якщо згадати про тодішні борошна та небезпеки військової служби - патріотизм та почуття гідності були справді потрібні, щоб віддати перевагу армії, а не тяжкій, зате безпечнішій роботі на руднику або плантації (хоча, звичайно, на вибір впливав також більш ситний у порівнянні з каторжним солдатський пайок).
Таким чином, буквальне значення фрази: "За наявності певного патріотизму навіть негідник може позбутися покарання і відновити честь, обравши небезпечну, але потрібну для Батьківщини службу".
Так , ЗЕ кловун - це бесперечно , але усі дурниці які він коїть вони виключно від дуже поверхневого уявлення за політику й історію ... Й йому ті Мертветчуку з Рабіновичами це природні конкуренти за певний болотний електорат . Шоко неймовіно назвати недосвітченим , або поверхневим політиком й усі п"ять років презіденства рахував добре , що виграти вибори він міг би лише тільки у Бойко , тому й затикав рота Тимошенко , Гріценко , Садовому : тобто демократичній опозиції й в усі щелини штучно й свідомо засував опозицію не йому особисто , а державі Україна як головну опозицію країни ... хоча з тих 73% , шо у другому турі проти його голосували десь відсотків 50 це ті , хто голосували в першому турі за Тимошенко , Смешко, Гриценко , Ляшка й Кошулинського и може тільки 20 за Бойко ...