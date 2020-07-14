РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5470 посетителей онлайн
Новости Видео
12 108 65

Хейт политзаключенных. Как ОПУ и пророссийские силы унижают героев за проукраинские взгляды. ВИДЕО

Как политзаключенных, которые могли бы обновить патриотический политический фронт, хейтят приспешники Кремля? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Пророссийская медиа-машина регулярно поднимает волны ненависти против украинских политзаключенных, которые не скурвились, не кланяются в ноги Медведчука и остаются патриотами. Так, Анатолий Шарий раскручивал хейт против Владимира Балуха. Все потому, что Балух, в частности, троллит "шарият", а ещё - не скрывает отношения к нынешним событиям в Украине.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк начал упрекать Олега Сенцова, который 5 лет провел в российских тюрьмах, за то, что режиссер якобы недостаточно благодарен Владимиру Зеленскому. Как пророссийская пропаганда "мочит" действительно патриотичных людей, которые не станут обниматься с хедлайнерами "русского мира" в Украине?

Почему к волне хейтерства присоединяются люди, связанные с Офисом президента? И зачем напыщенные Подоляки и Ермаки делают все, чтобы окончательно настроить проукраинское движение против Зеленского?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе!

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Автор: 

Медведчук Виктор (1793) политзаключенные (1628) Сенцов Олег (1154) Шарий Анатолий (228) Офис Президента (1820) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди - Цензор.НЕТ 5203
показать весь комментарий
14.07.2020 11:06 Ответить
+39
Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди - Цензор.НЕТ 1590
показать весь комментарий
14.07.2020 11:07 Ответить
+33
«Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк начал упрекать Олега Сенцова, который 5 лет провел в российских тюрьмах, за то, что режиссер якобы недостаточно благодарен Владимиру Зеленскому.Источник: https://censor.net/v3207927»

Таке можливо було почути в Україні з Адміністрації Президента до 21.04.2019 ?!
показать весь комментарий
14.07.2020 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк начал упрекать Олега Сенцова, который 5 лет провел в российских тюрьмах, за то, что режиссер якобы недостаточно благодарен Владимиру Зеленскому.Источник: https://censor.net/v3207927»

Таке можливо було почути в Україні з Адміністрації Президента до 21.04.2019 ?!
показать весь комментарий
14.07.2020 10:51 Ответить
да, когда про Савченко писали.
показать весь комментарий
14.07.2020 10:54 Ответить
Приведи пример заявлений до того, как она начала свою "инсталляцию".
показать весь комментарий
14.07.2020 11:07 Ответить
Так и Сенцовка никто не трогал пока он не начал лишнего болтать и по конференциям Пинчука кататься. Равносильно как по мне.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:28 Ответить
Что именно Сенцов собрался "инсталлировать"?
"Мудрейшие мысли" Разумкова про демократию, в случае Сенцова, надо забыть?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:33 Ответить
при чем тут какая-то инсталяция? при чем тут Разумков вообще?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:46 Ответить
Когда узнаешь что-нибудь о том, что сейчас происходит в Украине, тогда и будешь постить "своё" мнение, а до этого, ты - просто ребёнок, который решил о себе заявить...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:50 Ответить
много вас таких белорусских знатоков происходящего в Украине?
показать весь комментарий
14.07.2020 11:51 Ответить
В отличие от твоей паРаши, в Беларуси больше знают о происходящем в Украине.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:59 Ответить
Мда, ничего не меняется.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:46 Ответить
Ничего страшного, зато Цемах и остальные убийцы ему долго будут благодарны
показать весь комментарий
14.07.2020 10:58 Ответить
Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди - Цензор.НЕТ 5203
показать весь комментарий
14.07.2020 11:06 Ответить
С какой целью были показаны Кличко и Геращенко?
Чтобы продолжать зраду раздувать?
показать весь комментарий
14.07.2020 10:53 Ответить
Ану ка, зрадогоны пяти послемайданных лет, вспомните как вы носились с калоизвержениями холуя Юры Енакиевского и Левочкина Миши Подоляка против прошлой, украинской, власти.
Сегодня Подоляк приближенная в преЗеденту особа, трудоустроенная в офисе преЗедента.
Вы довольны?
показать весь комментарий
14.07.2020 10:54 Ответить
Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди - Цензор.НЕТ 1590
показать весь комментарий
14.07.2020 11:07 Ответить
Достаточно задать в google запрос: Порошенко Савченко
и посмотреть только на ссылки...
показать весь комментарий
14.07.2020 11:09 Ответить
Нет уж! Зрадофилы теперь ваше второе наименование и не нужно его стесняться.))
Что до Подоляка то это наёмный политтехнолог, с уклоном на чёрный пиар. Метать какашки это его работа. Зачем его услуги Ермаку это отдельная тема. Но Подоляк не Ермак. И точно не ОПУ. Любые его заявления это заявления частного лица, ибо советник главы ОПУ не имеет полномочий делать официальные заявления от имени ОПУ.
Видосик кстати яркая илюстрация выше упомянутого черного пиара. Берём винегрет из разной маргинальной ваты притягиваем за уши туда ОПУ, через не однозначного политтехнолога, и ву а ля- ОПУ наезжает на политзаключённых.)) Толсто, шокапец!))
показать весь комментарий
14.07.2020 11:21 Ответить
Кабинет с именной табличкой в офисе преZедента для частного лица?
Неправдоподобная басня.

"... народный депутат Александр Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале фото двери одного из кабинетов в ОП с табличкой «Подоляк М.М.» и добавил, что именно этот человек вскоре может заменить Кирилла Тимошенко - нынешнего заместителя Андрея Ермака, ответственного за коммуникации."

https://lh3.googleusercontent.com/YQTtPwvII2ioCIGdsEgAxbI1sauQO8yVnu5EyCGxHCsZlQfpDY3wWUG98XXjuMM8RPa2IdvSjtweudQml9czadw45OPkTj2OsLg9wUrBrxxfwYXLMV7ygZ9tTpgSP_myQrkyNYds
показать весь комментарий
14.07.2020 11:25 Ответить
Не доводилось бывать в здании ОПУ, но я более чем уверен, что дверей с именной табличкой там точно больше чем две. Не исключено, что и у заведующего хозяйством ОПУ на двери такая же. Даёт ли ему эта табличка право делать официальные заявления от имени ОПУ- вопрос риторический.
После цитирования Дубинского, руки сполоснёте?)))
показать весь комментарий
14.07.2020 11:38 Ответить
Можно не споласкивать, соблюдаю дистанцию.
Речь не о статусе заявления, а об окружении преЗедента, адвокатах Ефремова, Лукаш, пиарщиках Юры Енакиевского.
Эбонитовые полочки для людей на Майдане от квартальных и кадры-рыги, окружающие Зе плотным кольцом сегодня, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:44 Ответить
та блин! Вы о чем вообще - у миллионера-офшорника, клоуна, кривляющегося против того, против чего заплатят, уклониста. Ну какие у него друзья могут быть? Такие же. Из его круга. Он че, Забродского к себе позовет? Межевикина? Автомайдан ему в помощь приедет?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:13 Ответить
Для меня это было понятно больше года назад, в отличие от многих других, типа патриотах Украины.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:16 Ответить
Давайте будем объективными и вспомним что 22% всех депутатов облсоветов от БПП были бывшими членами ПР. А фракция БПП в Верховной раде на 12% состояла из эксрегионалов. Всё ближайшее окружение петра так же было сплошь из друзей и бизнеспартнёров с весьма размытой политической окраской. А бывший глава его администрации Райнин сегодня возглавляет харьковскую ОПЗЖ. Это так, навскидку.
Не стала Украина при Зеленском менее украинской, чем была при Порошенко. Точка. Приторного фейсбучного патриотизма возможно стало меньше. Ваш хейт Зеленского это психологическая реакция меньшинства на факт не разделённых большинством убеждений. Есть некомпетентность, зрады нет.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:18 Ответить
Покажите антиукраинские заявления членов БПП.

Зачем "не менее украинские" зеленые хотят менять закон о функционировании украинского языка?
показать весь комментарий
14.07.2020 12:20 Ответить
Большинство сторонников Порошенко очень чувствительны к заявлениям. А заявлять он действительно умеет. Этим он вас видимо и загипнотизировал. Остальной народ всё больше на действия смотрит.
Слуги народа в отличии от БПП и тем более ЕС, имеют гораздо большее представительство разных политических векторов. Ни для кого не секрет, что вся вата голосовала за Зеленского. Неоднозначных личностей прошло в парламент не мало. Группы влияния разные. Тем не менее опять таки- ничего пока не слито, не сдано, не спущено. Заявления стали не такми однородными.
А по Мове, посмотрим. Мой прогноз- не проголосуют.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:32 Ответить
Какое не слито?!
ВСУ отводят, а не ведут в наступление, не отвоевывают территории, как при прошлой власти, которая состояла не только из Порошенко.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:37 Ответить
Зрадниця , а чи не порошенко дав можливість єнакіївському бути постачальником збройних сил України і позакривав всі справи проти ригів ?!
показать весь комментарий
14.07.2020 13:33 Ответить
Зраднику, ти кого обрав на пост верховного головнокомандуючого?
показать весь комментарий
14.07.2020 13:36 Ответить
От дістав тебе Петро.Що знов кавелка в штані🤕🐑?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:37 Ответить
Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди - Цензор.НЕТ 4069
показать весь комментарий
14.07.2020 21:56 Ответить
Правильно говорити не "хейт", "хейтят", а "гейт", "гейтят". Від англійського слова "hate" - ненавидіти.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:09 Ответить
Как раз "hate" и произносится "хейт". А "гейт" - "gate" - ворота.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:08 Ответить
Ні, в англійській мові немає звуку "х". Лише h -> г і g -> ґ.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:28 Ответить
hate как раз как Х читается, а не как Г с точки зрения транскрипции.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:38 Ответить
В английском вообще нет звука "х", а в украинском наиболее близок к звуку "h" звук "г".
показать весь комментарий
15.07.2020 13:23 Ответить
вы никогда английскую речь не слышали чтоль? нигде они Г не говорят, в словах hammer horror и тд четко Х слышится.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:01 Ответить
Русский звук "г" соответствует украинскому "ґ" и не имеет никакого отношения к украинскому звуку "г".
"Хаммер", "хоррор". Лец ми спик фРом май хаРт ин инглиш.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:15 Ответить
Спасибо кеп, я об украинской и говорил, очевидно, что в словах hammer horror мягкий звук , но никак не Г и не звучит оно как гаммер или горрор.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:07 Ответить
Ты знаешь, чем отличается ґ от г? И какой из этих букв соответствует русская г?
И там не мягкий звук "х", а практически просто выдох перед произношением следующей за h гласной.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:15 Ответить
В украинском языке и Г и Х на выходе ,разница в звонкости и глухости, но не слышу в словах hammer horror звонкого начала.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:37 Ответить
Сколько тебе необходимо дней, чтобы понять, что русской букве "г" в украинском соответствует буква "ґ", а не "г"?
показать весь комментарий
15.07.2020 17:00 Ответить
а сколько тебе нужно да бы понять, что я знаю об этом? уже как бы трижды написал.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:05 Ответить
по твоей логике, будь статья на украинском, начинаться она должна со слова "Гейт" вместо "Хейт".
показать весь комментарий
15.07.2020 17:08 Ответить
А как еще она должна начинаться? В русском ближе по звучанию к "h" "х", поэтому напишут "хейт", а в украинском "г" - "гейт".
показать весь комментарий
15.07.2020 17:13 Ответить
а почему она в украинском не ближе к Х, а именно к Г? только не надо впятый раз про Ґ, не про нее спрашиваю.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:35 Ответить
Потому что распространенный в украинском языке глухой гортанный "г" ближе к гортанному "h", чем задненебный "х".
показать весь комментарий
15.07.2020 18:13 Ответить
Мишко Подоляк сере на Сенцова...
Подоляк, який раніше срав на Пороха і захоплювався Зе.
Потім у Подоляка був період розчарування від Зе, і він срав вже на нього.
А нещодавно Подоляка призначили радником дЄрьмака (я був якось пропустив це): "https://novynarnia.com/2020/04/10/podoliak-2/ Консультантом Єрмака став політтехнолог Подоляк, який раніше працював із "Регіонами" (10.04.2020) "
Тепер все встало на своє місце: "Свій до свого по своє." ©
показать весь комментарий
14.07.2020 11:26 Ответить
Народ-грабленосец имеет то, что заслужил. Как голосуншь - так и живешь. Щя - по приколу.
Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди - Цензор.НЕТ 1172
показать весь комментарий
14.07.2020 11:40 Ответить
Так! Це про дуркаїнців! І це феєрично
показать весь комментарий
14.07.2020 22:29 Ответить
Візьму на озброєння - мудрий наріт-граблєносєц
показать весь комментарий
14.07.2020 22:32 Ответить
здається цей підроляк гидява срань від зеленої шмарклі.
показать весь комментарий
14.07.2020 11:57 Ответить
А как ирка геращенко мило беседует с новинским(и это не первый случай её обнимашек с оппоблоковцами или опзж).все они(или почти все)-уроды двуличные.
показать весь комментарий
14.07.2020 12:53 Ответить
путло с беней достали бабки в 2015 году и решили идти "другим путём", как завящал вяликий членин, и ...помня, что из всех искусств, для них важнейшим является кино...они придумали слугу голоуродька
показать весь комментарий
14.07.2020 13:24 Ответить
Є дуже простий засіб,щоб російска пропаганда не "мочіла дєйствітєльно патріотічєскіх людєй"...На роль героїв-політв"язнів треба обирати дійсно патріотичних людей,а не всякий сумнівний,оброблений ФСБ шмір...Проста істина - з російського полону виходять або сексоти,або провокатори,або диверсанти,або ідіоти...Інших Росія не випускає,такі вже в неї традиціі...
показать весь комментарий
14.07.2020 16:50 Ответить
Деякі цитати Подоляка - для ознайомлення з позицією цієї людини-флюгера.

1. Подоляк https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/627799820992874 про дебати на стадіоні (19.04.2019) - оцініть захоплення автора обіцянками Голобородька:
...дебаты подвели, наконец, фантастически яркую черту под мраком последних дней. Когда по одну сторону - жлобская традиция, [бла-бла-бла]... А по другую - светлый новый мир, где инновации, технологии, прозрачность и перспективы. И безусловная правда. И доброта. ©

2. Три цитати Подоляка періоду його розчарування у Зе:
- https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/851148271991360 про Зе (5.03.2020):
«Он - стопроцентно мой прокурор», а потом следует безжалостная, грубая и оскорбительная отставка Рябошапки... До этого - постановочное шоу «последний шанс для Гончарука», после того, как последний назвал тебя профаном... Ещё раньше молниеносное умножение на ноль того, кто ещё вчера монопольно стоял за твоим правым ухом, вечно хихикал и нагловатенько всех троллил в соц/сетях. После - феерический Шмыгаль, которому понадобилось всего несколько часов, чтобы доказать свою максимальную токсичность и превратиться в изгоя.
...почти две/трети нового состава Кабмина - сказка для психиатров.
Стоит случиться незначительному кризису, когда нужно оперативно реагировать в прямом эфире, а не ждать ролевого сценария, человек впадает в спячку.
...самое любимое - «жизнь в провинциальное шоу». Или в постановках для плохого ТВ. ©
*
- https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/855714731534714 про Сивохо (13.03.2020):
Малозначительная на первый взгляд история с «патриотической зуботычиной» для Сивохо - это, скорее, классическая такая сага о парне, который явно не знает, где он, что он и зачем он?) Впрочем, сейчас именно то сладкое время, когда только такие пацаны и могут делать «настоящие карьеры». ©
*
- https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/856414261464761 про дЄрьмака (14.03.2020):
Если можно на себя натянуть все «дерьмо мира» здесь и сейчас, то Андрей Борисович Ермак справился с этим блестяще.
Болезни Ермака точно те же, что свойственны всему окружению Зеленского. Слишком явное несоответствие «личного Я» задачам, которые надо решать. Грубо говоря, размер личности гораздо меньше должности, которую пришлось занять. ©

3. Подоляк (вже у складі ЗЕкоманди як радник дЄрьмака) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937219216717598&set=a.144645702641624&type=3&theater про Сенцова (10.07.2020) - слова як з совкових газет:
Нынче Сенцов подчёркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве «жертвы застенок». Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дёшево и без вкуса. Он предсказуем в своих «экспертных» шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он - банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически «не взлетаем». Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемость, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту. ©

Вітаю ЗЕкоманду з черговим поповненням досвідченими ПРигами!
показать весь комментарий
14.07.2020 18:35 Ответить
Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди - Цензор.НЕТ 7656
показать весь комментарий
14.07.2020 21:08 Ответить
рахляндія це останнє пристановище негідників, іба падобноє прітягіваєт падобноє
показать весь комментарий
14.07.2020 22:31 Ответить
А чи знаєте ви справжнє значення цієї фрази?

"Patriotism is a last refuge of a scoundrel".
Слова, що входять до фрази, мають конкретний сенс, що частково зникає при перекладі. Так, scoundrel це не "негідник взагалі", а "волоцюга", дрібний правопорушник, спійманий за бродяжництво, кишенькове злодійство або *********** (але не за вбивство, зґвалтування або зраду, що караються смертю). А refuge походить від латинського refugium, тобто права врятуватися від переслідування біля вівтаря храму, але стаючи при цьому храмовим рабом. Етимологія для читачів Джонсона, для яких латинь була основною мовою освіти, цілком очевидна.
Норма тодішнього права дозволяла заарештованому, не чекаючи суду, заявити про своє бажання завербуватися до армії (або флоту) і таким чином уникнути покарання. Якщо згадати про тодішні борошна та небезпеки військової служби - патріотизм та почуття гідності були справді потрібні, щоб віддати перевагу армії, а не тяжкій, зате безпечнішій роботі на руднику або плантації (хоча, звичайно, на вибір впливав також більш ситний у порівнянні з каторжним солдатський пайок).
Таким чином, буквальне значення фрази: "За наявності певного патріотизму навіть негідник може позбутися покарання і відновити честь, обравши небезпечну, але потрібну для Батьківщини службу".
показать весь комментарий
15.07.2020 04:40 Ответить
Щоб відвоювати український ютуб треба маскальські пости цитувати українською
показать весь комментарий
14.07.2020 21:44 Ответить
Якщо бути щирим , то за часи якого презідента ця потвора Мертветчук піднявся з повного електорального нуля до майже 20% ?! За часи кого він купував усі медіа ?!!
Так , ЗЕ кловун - це бесперечно , але усі дурниці які він коїть вони виключно від дуже поверхневого уявлення за політику й історію ... Й йому ті Мертветчуку з Рабіновичами це природні конкуренти за певний болотний електорат . Шоко неймовіно назвати недосвітченим , або поверхневим політиком й усі п"ять років презіденства рахував добре , що виграти вибори він міг би лише тільки у Бойко , тому й затикав рота Тимошенко , Гріценко , Садовому : тобто демократичній опозиції й в усі щелини штучно й свідомо засував опозицію не йому особисто , а державі Україна як головну опозицію країни ... хоча з тих 73% , шо у другому турі проти його голосували десь відсотків 50 це ті , хто голосували в першому турі за Тимошенко , Смешко, Гриценко , Ляшка й Кошулинського и може тільки 20 за Бойко ...
показать весь комментарий
15.07.2020 00:29 Ответить
Кто помнит, кто тут нам, несколько месяцев назад, пел о "неблагодарном" Сенцове?)))
показать весь комментарий
15.07.2020 01:11 Ответить
"напыщенные Подоляки и Ермаки"- звичайні тупорилі братки.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:25 Ответить
 
 