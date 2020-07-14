Хейт политзаключенных. Как ОПУ и пророссийские силы унижают героев за проукраинские взгляды. ВИДЕО

Как политзаключенных, которые могли бы обновить патриотический политический фронт, хейтят приспешники Кремля? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Пророссийская медиа-машина регулярно поднимает волны ненависти против украинских политзаключенных, которые не скурвились, не кланяются в ноги Медведчука и остаются патриотами. Так, Анатолий Шарий раскручивал хейт против Владимира Балуха. Все потому, что Балух, в частности, троллит "шарият", а ещё - не скрывает отношения к нынешним событиям в Украине.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк начал упрекать Олега Сенцова, который 5 лет провел в российских тюрьмах, за то, что режиссер якобы недостаточно благодарен Владимиру Зеленскому. Как пророссийская пропаганда "мочит" действительно патриотичных людей, которые не станут обниматься с хедлайнерами "русского мира" в Украине?

Почему к волне хейтерства присоединяются люди, связанные с Офисом президента? И зачем напыщенные Подоляки и Ермаки делают все, чтобы окончательно настроить проукраинское движение против Зеленского?

