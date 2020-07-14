Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

В число основателей фирмы "Рокит-М", - претендента на производство крупнокалиберных снарядов для украинской армии - входит американская компания Gray Fox, сорвавшая в 2018-2019 годах оборонный контракт на $8,3 млн с заводом "Артем". Бенефициарами "Рокит-М" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

В марте 2018 года госпредприятие "Артем" подписал контракт с американской компаний Gray Fox Logistics на поставку линии для производства крупнокалиберных снарядов. Сумма контракта - $16,6 млн, предоплату в $8,3 млн американской компании Артем оплатил в мае 2018 года. Срок контракта истек в апреле 2019 года, но оборудование так и не было поставлено, говорится в сообщении.

По факту срыва контракта в июне 2019 года Служба безопасности Украины открыла криминальное дело и провела аресты чиновников, причастных к контракту. На данном этапе дело находится в Национальном антикоррупционном бюро.

В январе 2020 года Gray Fox International вошла в число основателей двух компаний – "Рокит-М" и "Таргет-М". В обеих компаниях Gray Fox является миноритарным акционером. Мажоритарными выступают нефтеперерабатывающие заводы Нефтехимик Прикарпатья и НПК Галичина, а бенефициарами - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры, утверждает Bihus.info.

Читайте также: Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

По данным издания, Gray Fox International и Gray Fox Logistics связаны, т.к. Gray Fox International получила предоплату в $8,3 млн по контракту завода "Артем" с Gray Fox Logistics. Также обе американские компании возглавляет Чарльз Провини, дважды посещавший завод "Артем".

Совместная компания группы Коломойского и Gray Fox планирует производить такие же снаряды крупного калибра, которые должен был производить завод "Артем". Но завод не может этого сделать из-за срыва контракта с Gray Fox на поставку оборудования, сообщает Bihus.info.

В апреле 2020 года завод "Артем" выиграл у Gray Fox арбитраж в Стокгольме. Согласно решению арбитражного суда, Gray Fox должна вернуть $8,3 млн предоплаты украинскому предприятию. В ходе арбитража обнаружилось, что сумма предоплаты была распределена между счетами физических лиц и фирм, не имеющих отношения к оборонной промышленности, резюмирует Bihus.info.