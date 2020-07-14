Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info. ВИДЕО
В число основателей фирмы "Рокит-М", - претендента на производство крупнокалиберных снарядов для украинской армии - входит американская компания Gray Fox, сорвавшая в 2018-2019 годах оборонный контракт на $8,3 млн с заводом "Артем". Бенефициарами "Рокит-М" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
В марте 2018 года госпредприятие "Артем" подписал контракт с американской компаний Gray Fox Logistics на поставку линии для производства крупнокалиберных снарядов. Сумма контракта - $16,6 млн, предоплату в $8,3 млн американской компании Артем оплатил в мае 2018 года. Срок контракта истек в апреле 2019 года, но оборудование так и не было поставлено, говорится в сообщении.
По факту срыва контракта в июне 2019 года Служба безопасности Украины открыла криминальное дело и провела аресты чиновников, причастных к контракту. На данном этапе дело находится в Национальном антикоррупционном бюро.
В январе 2020 года Gray Fox International вошла в число основателей двух компаний – "Рокит-М" и "Таргет-М". В обеих компаниях Gray Fox является миноритарным акционером. Мажоритарными выступают нефтеперерабатывающие заводы Нефтехимик Прикарпатья и НПК Галичина, а бенефициарами - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры, утверждает Bihus.info.
По данным издания, Gray Fox International и Gray Fox Logistics связаны, т.к. Gray Fox International получила предоплату в $8,3 млн по контракту завода "Артем" с Gray Fox Logistics. Также обе американские компании возглавляет Чарльз Провини, дважды посещавший завод "Артем".
Совместная компания группы Коломойского и Gray Fox планирует производить такие же снаряды крупного калибра, которые должен был производить завод "Артем". Но завод не может этого сделать из-за срыва контракта с Gray Fox на поставку оборудования, сообщает Bihus.info.
В апреле 2020 года завод "Артем" выиграл у Gray Fox арбитраж в Стокгольме. Согласно решению арбитражного суда, Gray Fox должна вернуть $8,3 млн предоплаты украинскому предприятию. В ходе арбитража обнаружилось, что сумма предоплаты была распределена между счетами физических лиц и фирм, не имеющих отношения к оборонной промышленности, резюмирует Bihus.info.
Хотелось бы уточнение:что ещё одну линию должны были открыть?
а шмаркля - так, клоун.. который не способен даже продолжить начатое, и уж тем более подписать постановление на финансирование производства крупнокалиберныз снарядов))
По факту срыва контракта в июне 2019 года Служба безопасности Украины открыла криминальное дело и провела аресты чиновников, причастных к контракту. На данном этапе дело находится в Национальном антикоррупционном бюро.
при 100% своем сбу (баканов снова чертей шмаркли ловит - ему некогда?) - беня коломойша продолжает деребан денег:
Совместная компания группы Коломойского и Gray Fox планирует производить такие же снаряды крупного калибра, которые должен был производить завод "Артем". Но завод не может этого сделать из-за срыва контракта с Gray Fox на поставку оборудования.
В апреле 2020 года завод "Артем" выиграл у Gray Fox арбитраж в Стокгольме. Согласно решению арбитражного суда, Gray Fox должна вернуть $8,3 млн предоплаты украинскому предприятию. В ходе арбитража обнаружилось, что сумма предоплаты была распределена между счетами физических лиц и фирм, не имеющих отношения к оборонной промышленности
А де ж тоді були бігуси?
Той,хто налагодив постачання дефіцитних деталей до ракетної ,авіаційної техніки й ППО з ворожої території -баригосвинорчук.
Як завжди,головне-не переплутати.
якщо вони взагалі матеріально будуть наявні, а не лише на папері...
А в статье по ссылке - "Grey Fox Logistics получила 50% аванс в размере 8,5 миллионов долларов. Но хитрость в том, что американская компания не поставляла оборудование в Украину.
По данным СБУ, представителем американской компании на самом деле является российский шпион, соблазнивший первых лиц в министерстве экономики. И тем самым он выманил у них бюджетные средства, чтобы подорвать обороноспособность Украины."
Что касается второго производителя снарядов, то конкуренция это хорошо.
Кстати, название Gray Fox (Серая Лиса) больше подходит мошеннической организации чем поставщику линий для производства снарядов.