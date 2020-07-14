РУС
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

В число основателей фирмы "Рокит-М", - претендента на производство крупнокалиберных снарядов для украинской армии - входит американская компания Gray Fox, сорвавшая в 2018-2019 годах оборонный контракт на $8,3 млн с заводом "Артем". Бенефициарами "Рокит-М" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

В марте 2018 года госпредприятие "Артем" подписал контракт с американской компаний Gray Fox Logistics на поставку линии для производства крупнокалиберных снарядов. Сумма контракта - $16,6 млн, предоплату в $8,3 млн американской компании Артем оплатил в мае 2018 года. Срок контракта истек в апреле 2019 года, но оборудование так и не было поставлено, говорится в сообщении.

По факту срыва контракта в июне 2019 года Служба безопасности Украины открыла криминальное дело и провела аресты чиновников, причастных к контракту. На данном этапе дело находится в Национальном антикоррупционном бюро.

В январе 2020 года Gray Fox International вошла в число основателей двух компаний – "Рокит-М" и "Таргет-М". В обеих компаниях Gray Fox является миноритарным акционером. Мажоритарными выступают нефтеперерабатывающие заводы Нефтехимик Прикарпатья и НПК Галичина, а бенефициарами - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры, утверждает Bihus.info.

Читайте также: Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

По данным издания, Gray Fox International и Gray Fox Logistics связаны, т.к. Gray Fox International получила предоплату в $8,3 млн по контракту завода "Артем" с Gray Fox Logistics. Также обе американские компании возглавляет Чарльз Провини, дважды посещавший завод "Артем".

Совместная компания группы Коломойского и Gray Fox планирует производить такие же снаряды крупного калибра, которые должен был производить завод "Артем". Но завод не может этого сделать из-за срыва контракта с Gray Fox на поставку оборудования, сообщает Bihus.info.

В апреле 2020 года завод "Артем" выиграл у Gray Fox арбитраж в Стокгольме. Согласно решению арбитражного суда, Gray Fox должна вернуть $8,3 млн предоплаты украинскому предприятию. В ходе арбитража обнаружилось, что сумма предоплаты была распределена между счетами физических лиц и фирм, не имеющих отношения к оборонной промышленности, резюмирует Bihus.info.

Бліііііііііін! Як це так, а де ж Свинарчуки з Порохом?
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3048
+23
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7425
Бліііііііііін! Як це так, а де ж Свинарчуки з Порохом?
Нефиг наживаться на крови, дайте другим...
Погодите,погодите.А в августе 2018 года какую линию по производству 152 мм снарядов открыли?Её Порошенко торжественно открывал. И прогон линии был и испытания снарядов.Только завод потом жаловался что год за год так и не получил заказ.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-kievskom-zavode-otkryli-proizvodstvo-152-mm-snarjadov-345302/
Хотелось бы уточнение:что ещё одну линию должны были открыть?
Линия есть, нет заказов и финансирования, понимаешь разницу? И забудь про Пороха, его не сегодня то завтра посадят, не за мову так за томос, у нас сейчас другие люди керуют, криворожское монобольшинство...
Понимаю,что нет финансирования.Так кто кого обманул и не поставил оборудование для линии по производству крупнокалиберных снарядов?
показать весь комментарий
Ну, ну, так кто же? Назови имя! Напомню, на дворе 2020 год, и уже год с лишним правят Зеленский и его партия "Сваты" "Слуги народа"
даже зебилы считают, что именно Порох сейчас Президент, верно?))
а шмаркля - так, клоун.. который не способен даже продолжить начатое, и уж тем более подписать постановление на финансирование производства крупнокалиберныз снарядов))
напомним зебилам: В марте 2018 года госпредприятие "Артем" подписал контракт с американской компаний Gray Fox Logistics на поставку линии для производства крупнокалиберных снарядов. Сумма контракта - $16,6 млн, предоплату в $8,3 млн американской компании Артем оплатил в мае 2018 года. Срок контракта истек в апреле 2019 года, но оборудование так и не было поставлено, говорится в сообщении.
По факту срыва контракта в июне 2019 года Служба безопасности Украины открыла криминальное дело и провела аресты чиновников, причастных к контракту. На данном этапе дело находится в Национальном антикоррупционном бюро.

при 100% своем сбу (баканов снова чертей шмаркли ловит - ему некогда?) - беня коломойша продолжает деребан денег:

Совместная компания группы Коломойского и Gray Fox планирует производить такие же снаряды крупного калибра, которые должен был производить завод "Артем". Но завод не может этого сделать из-за срыва контракта с Gray Fox на поставку оборудования.
В апреле 2020 года завод "Артем" выиграл у Gray Fox арбитраж в Стокгольме. Согласно решению арбитражного суда, Gray Fox должна вернуть $8,3 млн предоплаты украинскому предприятию. В ходе арбитража обнаружилось, что сумма предоплаты была распределена между счетами физических лиц и фирм, не имеющих отношения к оборонной промышленности
В общем всё понятно со срывом контракта марта 2018 года..Только какую линию по производству крупнокалиберных снарядов запустили в августе 2018 года и её открывал Порошенко?
А можете конкретизировать - есть же какие-то ссылки на новости об открытии этой линии?
Ну, ты тупой - есть такой браузер, по зеленскому - гагл, ищи.
некогда шмаркле, ленточки перерезает на чужих стройках, да и боязно... тут же напрямую нужно назвать рашку "агрессором" - а на это шмаркля не пойдет, заругают.
Они святые . От зели до сих пор нет реакции на убийство медиков в зоне АТО .
- Присаживайтесь, - ласково предложил фельдкурат. - Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги, правда Швейк?(с)
"Артем" подписал контракт в марте 2018 года... читайте в тексте. Вопрос и в этом случае в большей мере касается эпохи прежних властей
"Ва всьом вінавати папєрєднікі?" Какая знакомая песня! Припев будет тот же?
Игорь Валерьевич- Человек, остановивший мордор и защитивший Украину!
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 8637
Это сарказм? Или нам с этого смеяться?
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3048
Просто мы вас грабим потому, что у нас крыша иудоглобализаторской мафии, за нами масонские ордена и иллюминаты. Мы высасываем вашу кровь для большого божества, а большое божество нам за это покровительствует.
Партнером Коломойського з виробництва снарядів стала компанія зі США, яка обдурила завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 4050
Це бізнес на крові, чи розвиток відчизняного ВПК, зєбіли?
Спроси у Пэтрухи, он тогда гетьманом был, а это последствия и ЗЕ идет тем же путем, что и Порошенко. Вот и весь розвыток. Трудновато понять, да?
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1609
ДЕТСАДИК, только не плачь. Вот и весь твой патриотизм в снимках, а вернее идиотизм.
Точно деточка? Не меряй всех по себе, "патриот" зеленомозглый.
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6765
Куда смотрел Порошенко? Как он мог такое пропустить? Не, это ФЕЙК или проделки россиян.
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7425
Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6858
-ты зачем хату поджог?
-так там воры были!
-кто тебе сказал?
-сосед! он мне вещи помог из хаты вынести!
-и где он? где вещи?
-тут только что был...
Тобто «Свинарчуки-Гладковські», то була димова завіса, за якою працювали справжні бариги?
И это тоже компании бабушки Бени

Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 149
перемога при зедебилах такая и для лохов выборцев
Той,хто зірвав виробництво крупнокаліберних снарядів,вдаривши по обороноздатності-спасітєль України.
Той,хто налагодив постачання дефіцитних деталей до ракетної ,авіаційної техніки й ППО з ворожої території -баригосвинорчук.
Як завжди,головне-не переплутати.
Лохи ви таки лохи-Петро на 104-и компанії намародерив,а Бені зараз хто помішає-ну,хіба що американський суд?
Я не розумію одного -під час ваших виборів, до мене почали «пробиратись» давні знайомі з якими я втратив зв'язок із «ти хоч знаєш, що таке Ротердам+!?» і до «якщо і не «він» краде, то його оточення-точно!». .Де ці всі люди зараз?
Шахраї і корупціонери всіх країн єднайтеся !
В 2018 році? Та ви шо? А чому ж тоді не розповіли про крадіжку і кидок України "рятувальником" коломойським і його оточенням?
красота- будем убиваться
Но, "мародером наживающемся на крови" все равно называют Порошенко.
Да, зе-тыпилы?
Как всегда главный Беняфициар
уявляю ті бєніни снаряди...
якщо вони взагалі матеріально будуть наявні, а не лише на папері...
Куда это КАЛоМойша еще не всунул свое воровливое хлебало? Зебилоиды,вы собираетесь наконец оплачивать хотелки вашего шефа?
Каламойский нам снаряды будет делать??? ну все, капец
а овцам и фанатам цирка козломойского, какая разница.
Расстрелять!
Даешь ссылку противоречащую твоему заявлению, а сам врешь - "Gray Fox Logistics не отримувала 50% авансу в розмірі 8,5 мільйонів доларів та не поставляла в Україну жодного обладнання."
А в статье по ссылке - "Grey Fox Logistics получила 50% аванс в размере 8,5 миллионов долларов. Но хитрость в том, что американская компания не поставляла оборудование в Украину.

По данным СБУ, представителем американской компании на самом деле является российский шпион, соблазнивший первых лиц в министерстве экономики. И тем самым он выманил у них бюджетные средства, чтобы подорвать обороноспособность Украины."

Что касается второго производителя снарядов, то конкуренция это хорошо.
Евреи одной и той же семьи имеюшие и украинское и американское гражданство.
99 відсотків гарантії що "американську" компанію створили жидокацапи.
Партнером Коломойського з виробництва снарядів стала компанія зі США, яка обдурила завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 7118
При ЗЕ вся Украина должна работать на Коломойского или сдаться *****.

Такова миссия этого криворожского говнюка.
Ето случайно не те самые експерды которых Ахметов привозит чтобы рассказывать нам как полезно закрывать украинские АЕС и что нужно расширять *зеленые тарифы* и вводить РАБ-тарифы?
скажите, Вас кроме Ахметова, что то в жизни интересует?
Если Беня берется за снаряды - значит мы их или не увидим или он будет скупать их по дешевке в армии и им же и продавать. https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI Беня и снаряды
Я не удивлюсь если окажется, что американская компания Gray Fox, которая собирается сотрудничть с каламойским по вопросу снарядов и которая обманула завод "Артем", принадлежит каламойсому. И что каламойский сотрудничает сам с собой.
Кстати, название Gray Fox (Серая Лиса) больше подходит мошеннической организации чем поставщику линий для производства снарядов.
Снаряды это стратегический материал. И выпускать для Украины его должны гос. предприятия, а не какие-то бени.
