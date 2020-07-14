РУС
К общегородской системе видеонаблюдения "Безпечне місто" присоединился первый торговый центр Киева, - МВД. ВИДЕО

В Киеве большие торговые центры начали подсоединять свои системы видеонаблюдения к общегородской системе "Безпечне місто".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете нового выпуска программы "Поліцейська хвиля".

Первым к этой системе подключился торговый центр, который посещает ежедневно около 50 тысяч клиентов. Его собственники отмечают, что количество уголовных проступков в центре уже существенно уменьшилось.

Сегодня система "Безпечне місто" - это более шести тысяч камер наблюдения, треть из которых могут распознавать лица. Камеры наблюдения действуют превентивно - количество преступлений уменьшилось в два раза, и информативно - полицейские фактически в прямом эфире видят, что происходит в случае какого-либо присшествия, а видеозапись служит дополнительным доказательством. За прошлый год полиция Киева раскрыла более 12000 преступлений и треть из них с использованием системы видеонаблюдения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют ввести ответственность за незаконное использование данных с камер видеонаблюдения, - замглавы МВД Геращенко

Киев (26002) Нацполиция (16706) видеонаблюдение (176)
Скоро в сортире камер наставят...
14.07.2020 13:43 Ответить
Прикольно, вечером допустим, гопстопают, приняли подозреваемых, а на опознании - все в масках. Как и на видео.
Бред про экспертизу по походке оставим зебилам.
14.07.2020 14:05 Ответить
То есть теперь за деньги с бюджета полицейские будут охранять частный торговый центр? Пусть оплачивают за охрану хитрожопые.
14.07.2020 15:32 Ответить
 
 