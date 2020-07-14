К общегородской системе видеонаблюдения "Безпечне місто" присоединился первый торговый центр Киева, - МВД. ВИДЕО
В Киеве большие торговые центры начали подсоединять свои системы видеонаблюдения к общегородской системе "Безпечне місто".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете нового выпуска программы "Поліцейська хвиля".
Первым к этой системе подключился торговый центр, который посещает ежедневно около 50 тысяч клиентов. Его собственники отмечают, что количество уголовных проступков в центре уже существенно уменьшилось.
Сегодня система "Безпечне місто" - это более шести тысяч камер наблюдения, треть из которых могут распознавать лица. Камеры наблюдения действуют превентивно - количество преступлений уменьшилось в два раза, и информативно - полицейские фактически в прямом эфире видят, что происходит в случае какого-либо присшествия, а видеозапись служит дополнительным доказательством. За прошлый год полиция Киева раскрыла более 12000 преступлений и треть из них с использованием системы видеонаблюдения.
