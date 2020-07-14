РУС
20 983 52

"Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется": "слуга народа" Никитина обсуждает с помощником подготовку к местным выборам в Запорожской области. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина, которая избиралась по 82-у округу в Запорожской области, обсуждала со своим помощником, юристом Андреем Кавериным местные выборы в Запорожской области.

Об этом сообщают "Буквы", передает Цензор.НЕТ.

Каверин Андрей: Есть Наталья Никитюк из Степного. Шла от седовласого гетьмана (Петра Порошенко. -Ред.).

Марина Никитина: Не, не ко мне. Я контакт скинула.

Каверин: Сейчас на меня все скинут, как на Марьяну.

Никитина: Нет. Я добазарюсь.

Каверин: Да все хорошо. Я ему отписал подробно… Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется. Разве это наши проблемы, что у главы запорожского районного штаба коллектив людей не может набрать в комиссию? Зачем мне рассказывать, что если мы все вместе не наберем людей, то будет жопа в Запорожском районе? Ты указания кидаться им на подмогу сегодня не давала? А он мне рассказывает, что я должен свою работу в сторонку отложить.

После этого Марина Никитина сделала скриншот переписки.

А потом стала звонить своему мужу Александру.

Смотрите также: Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

местные выборы (2753) Запорожская область (3440) Слуга народа (2656) Никитина Марина (2)
+49
показать весь комментарий
14.07.2020 15:02 Ответить
+38
Такое впечатление, что после 9-го класса и сразу в депутаты, уровень развития - Двор,лавочки,семки,пивасик
показать весь комментарий
14.07.2020 15:00 Ответить
+29
Да... Это "цвет и достоинство" нации... Корабельные сос-ны, насильники, дроч-ч-ч-еры, Зю-зики... И хриплая простуженная крыса на вершине... В Тесле... С Ай-коксом... Яду мне!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
Комментировать
А кто у нас муж? Волшебник?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:00 Ответить
Она - депутат. Муж - ее помощник. И еще визажистка.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:04 Ответить
"Помощник" - это профессия? Бабло откуда?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:27 Ответить
Я думаю можно без труда найти размер зарплаты помощника.
А бабло из бюджета.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:33 Ответить
То что бабло из бюджета - никаких сомнений. Они по другому не умеют зарабатывать. Вопрос: С помощью каких схем они его вытаскивают?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:41 Ответить
Такое впечатление, что после 9-го класса и сразу в депутаты, уровень развития - Двор,лавочки,семки,пивасик
показать весь комментарий
14.07.2020 15:00 Ответить
Тема корабельной сосны , торпеды и рабочей бабы да , - не раскрыта !!!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:04 Ответить
яка гарна українська мова у представників запоріжжя...новий мовний закон їїзіпсує
показать весь комментарий
14.07.2020 18:50 Ответить
аай яяяй ааа яяяй яй!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:01 Ответить
то есть они хотят в комиссии набрать 100% своих людей чтоб выборы прошли "как надо"?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:01 Ответить
Ты серьезно удивлен или прикалываешься?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:29 Ответить
Слуги народа - люди простые, в университетах не кончали.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:02 Ответить
Тільки курси в Трускавці.
показать весь комментарий
14.07.2020 17:23 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 15:02 Ответить
Это та, которая взяла помошниками депутата мужа и визажистку?
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
"Думаю, честные визажист и инженер-механик лучше десяти профессоров философии" - Никитина о назначении мужа и визажистки.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:11 Ответить
Да... Это "цвет и достоинство" нации... Корабельные сос-ны, насильники, дроч-ч-ч-еры, Зю-зики... И хриплая простуженная крыса на вершине... В Тесле... С Ай-коксом... Яду мне!!!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:03 Ответить
Ниче не паменялось по Луной..
показать весь комментарий
14.07.2020 15:05 Ответить
тупорылая сосалка, что с нее взять
показать весь комментарий
14.07.2020 15:06 Ответить
Ще й безграмотні немов вивіска. На скріншоті - "відєбеться".
Хоч би вже матюкалися грамотно, як це личить культурним людям. "Від'ї*еться", дідько! З апострофом та через "ї"!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:09 Ответить
але ж по-нашому, не москальською.
хоч це тішить
показать весь комментарий
14.07.2020 16:01 Ответить
Це була тема докторської дисертаціі Ірини Фаріон,в якій вона аргументовано довела,що правильно говорити все таки "від"**...ться"...І навела там приклад,що хлоп бабу є... а не ї...Хоча там же написала,що їй дуже хотілось поставити букву "Ї",оту нашу українську свічечку,якої ні в кого нема,але правда перемогла...
показать весь комментарий
14.07.2020 17:21 Ответить
Дискусійне питання. Лесь Подерв'янський, наприклад, використовує форму через "ї":

"Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться": "слуга народу" Нікітіна обговорює з помічником підготовку до місцевих виборів у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 741
показать весь комментарий
14.07.2020 18:03 Ответить
Все равно зеленым не переплюнуть своего духовного лидера с яйцами на рояле.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:10 Ответить
вы сделали это!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:15 Ответить
"Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется": "слуга народа" Никитина обсуждает с помощником подготовку к местным выборам в Запорожской области - Цензор.НЕТ 7844
показать весь комментарий
14.07.2020 15:17 Ответить
А что вы хотели от слуг? Чай не господа какие-то, университетов не кончали.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:26 Ответить
Господа все в Париже!
показать весь комментарий
15.07.2020 06:40 Ответить
СЛУГИ ДЬЯВОЛА --ЭТО НИЧТОЖЕСТВА !
показать весь комментарий
14.07.2020 15:26 Ответить
Бачу зебілам вже грошей бракує поповнити ітернет і розповісти нам порхоботам як Їм гарно з касовими апаратами і без заробітної платні на карантині І сюрпризом від духовного лідера у вигляді підвищення цін на світло та впровадження російської мови окупантів в центальних та західних регіонах України.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:30 Ответить
квартал 95 теряет популярность
показать весь комментарий
14.07.2020 15:31 Ответить
быдло с подворотни, а не депутат
показать весь комментарий
14.07.2020 15:33 Ответить
Всегда пропагандировал ввод внешнего управления в Украине. Начиная от главы временной администрации до государственного почтальена. Все должны быть с западных стран. С фамилиями на ОВ вообще не допускать ни к какой государственной работе. На Ко только после проверки на полиграфе и по уровню айкью. Такого количества умственно неполноценных больше нет нигде кроме расеи.Мы сразу за ней.
показать весь комментарий
14.07.2020 15:34 Ответить
‪‪Дмитрий Чекалкин.
Зе к Порошенко‬ на стадионе:
‪- Где долляри по 8 грн?‬
‪Чм@ через год‬:
‪- Нам не нада долляри по 27, у нас в бюджете они по 30!‬
‪УтриТЕсь‬

А ви помітили, що преп#здент навіть не заікається про підняття зарплатні військовим,та хоча б тим,хто на передку? за те збирає аж позачергову сесію щоб підняти зарплати чиновникам. (НЕ ВЧИТЕЛЯМ) 47 тис.грн в місяць мало.

Особливо зворушливо виглядають хитромудрі селюки, які кліпаючи очима, слухають, як людина, що все життя ухилялась від сплати податків по-батьківськи так каже: «Які паї? Платити мають усі!»

Три факта о программе Зеленского "Большая стройка"‬
1. Никакой программы с этим названием юридически не существует.
2. Никакие бюджетные средства на ее реализацию в бюджете не предусмотрено.
3. Не существует ни одного инфраструктурного объекта построенного в рамках этой программы.

Просто есть президент страны, пытающийся присвоить чужие заслуги в том, к чему он не имел никакого отношения и в реализации чего участия не принимал.

Зеленський краде мільйонами:
- Сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської.
- А одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини.

свічка:
Влада Зеленського повернулась до формули Роттердам+, як найбільш ефективного механізму формування ціни.
Це означає, що Зеленський брехав протягом всієї передвиборчої кампанії про шкоду для українського бюджету від Роттердам+.

dmitriypaut:
Сегодня шесть лет, как рузьге расстреливали украинцев под Зеленопольем.
И шесть лет шуточке Зеленскага в Мацкве,что рузьге не наступают.
У кого какой праздник
показать весь комментарий
14.07.2020 15:45 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2020 16:15 Ответить
От**битесь от моего Запорожья!
показать весь комментарий
14.07.2020 15:50 Ответить
Зебобы, запомните, смартфоны - это зло. Абсолютное. Можете представить ситуацию с "Дія". Там завал тотальный. И надеюсь, за слово "жопа" на цензоре больше банить не будут. Это уже не есть слово, которое не стоит произносить в приличном обществе, поскольку в Украине такого общества больше нет. Надеюсь, это ненадолго и люди вскоре все же будут стесняться говорить подобное вслух, даже если думают, что их никто не слышит и не видит.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:02 Ответить
зелеНые мрази!
показать весь комментарий
14.07.2020 16:05 Ответить
Після того як зелені кинули людей на минулих виборах, звісно в них будуть проблеми з набором на дільниці.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:08 Ответить
Тонкого и изящного воспитания депутат
показать весь комментарий
14.07.2020 16:17 Ответить
Вчора тут обговорювали польські вибори.Там також,так переписуються парламентарі?
показать весь комментарий
14.07.2020 16:18 Ответить
Значить виборці ще гірші.
показать весь комментарий
14.07.2020 16:21 Ответить
Это такой внутрипартийный сленг.
Он:
- Ты прекрасна, как корабельная сосна!
Она:
- Я тебя от#уярю, мой сладкий!
показать весь комментарий
14.07.2020 17:38 Ответить
Понабирали сброд в СН...
показать весь комментарий
14.07.2020 18:02 Ответить
Уровень типичной СН. Хавайте, зебобики.
показать весь комментарий
14.07.2020 18:28 Ответить
Жопа у них будет не только в Запорожском районе, а во всей Запорожской области, во всей...
показать весь комментарий
14.07.2020 22:00 Ответить
 
 