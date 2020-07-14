"Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется": "слуга народа" Никитина обсуждает с помощником подготовку к местным выборам в Запорожской области. ВИДЕО
Народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина, которая избиралась по 82-у округу в Запорожской области, обсуждала со своим помощником, юристом Андреем Кавериным местные выборы в Запорожской области.
Об этом сообщают "Буквы", передает Цензор.НЕТ.
Каверин Андрей: Есть Наталья Никитюк из Степного. Шла от седовласого гетьмана (Петра Порошенко. -Ред.).
Марина Никитина: Не, не ко мне. Я контакт скинула.
Каверин: Сейчас на меня все скинут, как на Марьяну.
Никитина: Нет. Я добазарюсь.
Каверин: Да все хорошо. Я ему отписал подробно… Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется. Разве это наши проблемы, что у главы запорожского районного штаба коллектив людей не может набрать в комиссию? Зачем мне рассказывать, что если мы все вместе не наберем людей, то будет жопа в Запорожском районе? Ты указания кидаться им на подмогу сегодня не давала? А он мне рассказывает, что я должен свою работу в сторонку отложить.
После этого Марина Никитина сделала скриншот переписки.
А потом стала звонить своему мужу Александру.
А бабло из бюджета.
Хоч би вже матюкалися грамотно, як це личить культурним людям. "Від'ї*еться", дідько! З апострофом та через "ї"!
хоч це тішить
Зе к Порошенко на стадионе:
- Где долляри по 8 грн?
Чм@ через год:
- Нам не нада долляри по 27, у нас в бюджете они по 30!
УтриТЕсь
А ви помітили, що преп#здент навіть не заікається про підняття зарплатні військовим,та хоча б тим,хто на передку? за те збирає аж позачергову сесію щоб підняти зарплати чиновникам. (НЕ ВЧИТЕЛЯМ) 47 тис.грн в місяць мало.
Особливо зворушливо виглядають хитромудрі селюки, які кліпаючи очима, слухають, як людина, що все життя ухилялась від сплати податків по-батьківськи так каже: «Які паї? Платити мають усі!»
Три факта о программе Зеленского "Большая стройка"
1. Никакой программы с этим названием юридически не существует.
2. Никакие бюджетные средства на ее реализацию в бюджете не предусмотрено.
3. Не существует ни одного инфраструктурного объекта построенного в рамках этой программы.
Просто есть президент страны, пытающийся присвоить чужие заслуги в том, к чему он не имел никакого отношения и в реализации чего участия не принимал.
Зеленський краде мільйонами:
- Сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської.
- А одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини.
свічка:
Влада Зеленського повернулась до формули Роттердам+, як найбільш ефективного механізму формування ціни.
Це означає, що Зеленський брехав протягом всієї передвиборчої кампанії про шкоду для українського бюджету від Роттердам+.
dmitriypaut:
Сегодня шесть лет, как рузьге расстреливали украинцев под Зеленопольем.
И шесть лет шуточке Зеленскага в Мацкве,что рузьге не наступают.
У кого какой праздник
Он:
- Ты прекрасна, как корабельная сосна!
Она:
- Я тебя от#уярю, мой сладкий!