"Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется": "слуга народа" Никитина обсуждает с помощником подготовку к местным выборам в Запорожской области. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина, которая избиралась по 82-у округу в Запорожской области, обсуждала со своим помощником, юристом Андреем Кавериным местные выборы в Запорожской области.

Об этом сообщают "Буквы", передает Цензор.НЕТ.

Каверин Андрей: Есть Наталья Никитюк из Степного. Шла от седовласого гетьмана (Петра Порошенко. -Ред.).

Марина Никитина: Не, не ко мне. Я контакт скинула.

Каверин: Сейчас на меня все скинут, как на Марьяну.

Никитина: Нет. Я добазарюсь.

Каверин: Да все хорошо. Я ему отписал подробно… Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется. Разве это наши проблемы, что у главы запорожского районного штаба коллектив людей не может набрать в комиссию? Зачем мне рассказывать, что если мы все вместе не наберем людей, то будет жопа в Запорожском районе? Ты указания кидаться им на подмогу сегодня не давала? А он мне рассказывает, что я должен свою работу в сторонку отложить.

После этого Марина Никитина сделала скриншот переписки.

А потом стала звонить своему мужу Александру.

Смотрите также: Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН. ВИДЕО+ФОТОрепортаж