Адвокат Мангера в суде по делу Гандзюк жалуется, что обвинение "совсем не упоминает" Рищука, который "провалил полиграф". ВИДЕО

Адвокат Владислава Мангера, подозреваемого по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, упомянул в суде об экс-замглавы Херсонской ОГА Евгении Рищуке, которого, по его словам, обвинение никак не упоминает, хотя его результат на полиграфе дает основания делать это.

Об этом говорится в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

"Владислав Мангер уже начал сваливать свою вину на других своих коллег-заказчиков.

Вот видео, где адвокат Мангера Дмитрий Ильченко рассказывает, что во всем виноват один Рищук", - говорится в комментарии к видео.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу и через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Отец покойной Екатерины Гандзюк ранее заявлял, что экс-замглавы Херсонской ОГА Евгений Рищук сотрудничает с организатором убийства дочери. Сама же Гандзюк перед смертью называла его вероятным заказчиком нападения.