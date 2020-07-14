За день до этого травку курил. Я устал, не спал. Выпил грамм 200 водки и еще сидр, - подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Желепа. ВИДЕО

Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Антон Желепа подтвердил, что накануне употреблял алкоголь. Также за день до этого он употреблял "травку".

Об этом рассказал журналистам подозреваемый в смертельном ДТП Антон Желепа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос о том, какое наказание для себя он считает справедливым, Желепа ответил: "Максимальное".

Он опроверг, что находился в состоянии алкогольного опьянения во время предыдущего ДТП, в котором погибла женщина и за которое Желепа отбывал наказание ранее. Однако Желепа признал, что накануне ДТП 12 июля выпивал алкогольные напитки. Кроме того, он признал, что за день до ДТП употреблял наркотики, а также ночь не спал, так как был в дороге из Харькова.

"Выпивал, а с кем не помню. За день до этого травку (курил. - Ред.). Просто приехал из Харькова. Я устал. Я не спал. Может, это на усталости сказалось. Я выпил, может, грамм 200 водки и выпил еще яблочный сидр".

Также он отметил, что не помнит, как именно оказался за рулем Mercedes Benz GL 250D: "Я ничего не могу сказать, потому что я поехал, а куда - я не могу сказать. Если бы я что-то помнил, я бы сказал".

Вместе с тем, подозреваемый уверенно ответил на вопрос о скорости, с которой он ехал в момент ДТП: "180 км/час".

Отвечая на вопрос, что он делал во время Евромайдана в 2014 году, так как есть его фотографии того периода, Желепа сказал: "Охраняли стадион "Динамо" (в составе. - Ред.) дружины".

Кроме того, Желепа рассказал, что у него переломы ребер, руки, а также повреждение тазо-бедренной области.

Напомним, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа был трижды судим, в частности сбил насмерть женщину. Также Желепу семь раз лишали водительских прав. 14 июля суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу.