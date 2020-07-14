За день до этого травку курил. Я устал, не спал. Выпил грамм 200 водки и еще сидр, - подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Желепа. ВИДЕО
Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Антон Желепа подтвердил, что накануне употреблял алкоголь. Также за день до этого он употреблял "травку".
Об этом рассказал журналистам подозреваемый в смертельном ДТП Антон Желепа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Отвечая на вопрос о том, какое наказание для себя он считает справедливым, Желепа ответил: "Максимальное".
Он опроверг, что находился в состоянии алкогольного опьянения во время предыдущего ДТП, в котором погибла женщина и за которое Желепа отбывал наказание ранее. Однако Желепа признал, что накануне ДТП 12 июля выпивал алкогольные напитки. Кроме того, он признал, что за день до ДТП употреблял наркотики, а также ночь не спал, так как был в дороге из Харькова.
"Выпивал, а с кем не помню. За день до этого травку (курил. - Ред.). Просто приехал из Харькова. Я устал. Я не спал. Может, это на усталости сказалось. Я выпил, может, грамм 200 водки и выпил еще яблочный сидр".
Также он отметил, что не помнит, как именно оказался за рулем Mercedes Benz GL 250D: "Я ничего не могу сказать, потому что я поехал, а куда - я не могу сказать. Если бы я что-то помнил, я бы сказал".
Вместе с тем, подозреваемый уверенно ответил на вопрос о скорости, с которой он ехал в момент ДТП: "180 км/час".
Отвечая на вопрос, что он делал во время Евромайдана в 2014 году, так как есть его фотографии того периода, Желепа сказал: "Охраняли стадион "Динамо" (в составе. - Ред.) дружины".
Кроме того, Желепа рассказал, что у него переломы ребер, руки, а также повреждение тазо-бедренной области.
Напомним, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа был трижды судим, в частности сбил насмерть женщину. Также Желепу семь раз лишали водительских прав. 14 июля суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верят на слово про количество выпитого?
Если эти молодцы номера с автомобилей свинчивают, чтобы камеры, засекающие скорость, их номер не сфотографировали?
Если они предпочитают штрафу за превышение скорости штраф за управление транспортным средством без номерных знаков?
Они - вменяемые?
Кстати алкоголь через неделю ни один нарколог не подтвердит употреблял не употреблял. А наркотики,даже простая марихуана даже через год даёт положительный результат при тесте.
Это теоретически, если вот прям за раз всё это вковтнуть, ничем не закусывать, и через пол часа померять.
Т.к. это дело употребляется под закуску и некие разговоры - то концентрация через пол часа после сидра будет, соответственно, меньше, де-то в районе1 промилле.
Скорее всего данный пассажир вковтнул беленькой грамм 400 , и полирнулся парой бутылочек сидра.
700 грамм вряд ли, конечно, такую дозу может выпить двухметровый пузатый дядька весом килограмм 130, этот рахит от 700 грамм бы либо кони двинул, либо не дополз бы до машины.
Самогон это.
Його би копнути за належність до т.зв. "нац.дружин"... дуже велика ймовірність, що він - бенесабакова *******...
людей жалко
Проверить его надо и по тем делам. Уверен, что на лапах этого урода- кровь Небесной сотни. Такие в Мариинке людей битами забивали....
Но вот права отбирать обязательно, причём безусловно с первого раза! Возвращать только через идиотест.
Бо менше десятки не дадуть і більше десятки не дадуть.
Хоч із обтяжуючими, хоч без обтяжуючих, хоч двох убив, хоч п'ятьох.
Ну, може, ще два роки приплюсують, якщо розбитий мерс затягне на велику матеріальну шкоду (саме так - розбите авто варте застосування більшого покарання, ніж 5 життів).
Від кого охороняла? Від беркуту?
Шо воно там гоне?
Подивіться на обличчя, очі ...
Які чудові люди, сильні, цілеспрямовані, свідомі гинуть, а отакі істоти (справжній шлак) живуть.
Нема правди в світі.