15 112 69

За день до этого травку курил. Я устал, не спал. Выпил грамм 200 водки и еще сидр, - подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Желепа. ВИДЕО

Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Антон Желепа подтвердил, что накануне употреблял алкоголь. Также за день до этого он употреблял "травку".

Об этом рассказал журналистам подозреваемый в смертельном ДТП Антон Желепа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос о том, какое наказание для себя он считает справедливым, Желепа ответил: "Максимальное".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу семь раз лишали водительских прав, - прокурор Милюкова

Он опроверг, что находился в состоянии алкогольного опьянения во время предыдущего ДТП, в котором погибла женщина и за которое Желепа отбывал наказание ранее. Однако Желепа признал, что накануне ДТП 12 июля выпивал алкогольные напитки. Кроме того, он признал, что за день до ДТП употреблял наркотики, а также ночь не спал, так как был в дороге из Харькова.

"Выпивал, а с кем не помню. За день до этого травку (курил. - Ред.). Просто приехал из Харькова. Я устал. Я не спал. Может, это на усталости сказалось. Я выпил, может, грамм 200 водки и выпил еще яблочный сидр".

Также он отметил, что не помнит, как именно оказался за рулем Mercedes Benz GL 250D: "Я ничего не могу сказать, потому что я поехал, а куда - я не могу сказать. Если бы я что-то помнил, я бы сказал".

Вместе с тем, подозреваемый уверенно ответил на вопрос о скорости, с которой он ехал в момент ДТП: "180 км/час".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отвечая на вопрос, что он делал во время Евромайдана в 2014 году, так как есть его фотографии того периода, Желепа сказал: "Охраняли стадион "Динамо" (в составе. - Ред.) дружины".

Кроме того, Желепа рассказал, что у него переломы ребер, руки, а также повреждение тазо-бедренной области.

Напомним, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа был трижды судим, в частности сбил насмерть женщину. Также Желепу семь раз лишали водительских прав. 14 июля суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу

алкоголь (1668) ДТП (7732) Киев (26006) наркотики (2164)
Топ комментарии
+14
Титушка по итогу, если охранял стадион Динамо.
14.07.2020 15:53 Ответить
+13
Пох. Ти тварь людей убив.
14.07.2020 15:47 Ответить
+9
мразь! гореть тебе в аду сволочь!!!
14.07.2020 15:47 Ответить
Він по зонах раза три ходив - і так уже сироти...
14.07.2020 15:48 Ответить
О чем думал этот отец-героин,когда садился обдолбаный за руль?
14.07.2020 16:03 Ответить
Понять, простить и отпустить? Странная у вас логика. А вопрос *Стоит ли сиротить детей?..* вы задайте лучше антону желепе, у него есть опыт при чём не единичный.
14.07.2020 16:07 Ответить
Пох. Ти тварь людей убив.
14.07.2020 15:47 Ответить
мразь! гореть тебе в аду сволочь!!!
14.07.2020 15:47 Ответить
А не здохло б ти, наволоч!?
14.07.2020 15:48 Ответить
Животное какое-то
14.07.2020 15:49 Ответить
Титушка по итогу, если охранял стадион Динамо.
14.07.2020 15:53 Ответить
зайчихин каллега
14.07.2020 15:53 Ответить
А экспертизы что нет?
Верят на слово про количество выпитого?
14.07.2020 15:59 Ответить
Того кол-ва,шо он сказал,с головой хватит для предъявления обвинеия.
14.07.2020 16:06 Ответить
п-ц, 180 кмч, 200 водки, п-ц! скот!
14.07.2020 16:01 Ответить
Пора вводить закон об использовании алкотестера подключенного к бортовому компьютеру, как обязательной опции в автомобиле, чтоб невозможно было поехать,если пьяный. За отключение ввести уголовнаю ответственность.
14.07.2020 16:03 Ответить
это хорошо, а если машина без этого самого компьютера?
14.07.2020 16:05 Ответить
Выпил-поехал-тюрьма, за попытку совершения убийства.
14.07.2020 16:16 Ответить
Та да. У нас на дорогах такі пепелаци їздять, що їм мотор і кузов треба "підключати", а не те, що комп.
14.07.2020 16:59 Ответить
Если вместо "бубочкиной" мочи (тест на наркотики) пошла в ход моча младенца, чистая, как слеза, то Вы полагаете, что они не придумают, как обдурить тестер?
Если эти молодцы номера с автомобилей свинчивают, чтобы камеры, засекающие скорость, их номер не сфотографировали?
Если они предпочитают штрафу за превышение скорости штраф за управление транспортным средством без номерных знаков?
Они - вменяемые?
14.07.2020 16:38 Ответить
Как узнать кремлёвского бота, тест на наркотики, бубочкина моча т.д., все это написано в кремле, могу допустить другое эту тему развивает конченный дурак.
Кстати алкоголь через неделю ни один нарколог не подтвердит употреблял не употреблял. А наркотики,даже простая марихуана даже через год даёт положительный результат при тесте.
14.07.2020 17:28 Ответить
А вы, простите, зебил или просто с логикой не в порядке?
14.07.2020 18:14 Ответить
а если пассажир с перегаром? У второй вопрос. Какой покупатель захочет доплачивать за такую дополнительную опцию в автомобиле?
15.07.2020 06:39 Ответить
Там точно він був за кермом? Чи то якогось алкаша зіцводія Фунта підсовують?
14.07.2020 16:03 Ответить
все может быть, хозяин джипа где?
14.07.2020 16:06 Ответить
интересно, сколько же литров сидра надо выпить, чтоб норму превысить в 7 раз? Ведро? Два? Это если про сидр, думаю, с водкой он крепко преуменьшил
14.07.2020 16:04 Ответить
стакан водки+пару сидра+курнул,вполне хватит,шоб "улететь"
14.07.2020 16:13 Ответить
Горілка , а потім трава -тверезий як шкло.
14.07.2020 16:17 Ответить
Если мужик ростом 170 весом 70 кг выпьет 200 г водки и бутылку сидра - у него максимальная концентрация в крови получится 1,17 промилле.
Это теоретически, если вот прям за раз всё это вковтнуть, ничем не закусывать, и через пол часа померять.
Т.к. это дело употребляется под закуску и некие разговоры - то концентрация через пол часа после сидра будет, соответственно, меньше, де-то в районе1 промилле.
Скорее всего данный пассажир вковтнул беленькой грамм 400 , и полирнулся парой бутылочек сидра.
14.07.2020 16:36 Ответить
судя по его поведению после аварии - грамм 700, ну или курнул еще что-то
14.07.2020 16:47 Ответить
Ну он жеж и сказал шо план курил.
700 грамм вряд ли, конечно, такую дозу может выпить двухметровый пузатый дядька весом килограмм 130, этот рахит от 700 грамм бы либо кони двинул, либо не дополз бы до машины.
14.07.2020 16:56 Ответить
ну вы же не знаете всех его скрытых способностей ))))
14.07.2020 16:58 Ответить
Это тот "сидор", который надо.
Самогон это.
14.07.2020 16:40 Ответить
Родственники погибших ау , его должна совесть замучить в камере , и он совершит суицид
14.07.2020 16:06 Ответить
ні, для початку совість має замучити беню... А цього - в другу чергу.
14.07.2020 16:19 Ответить
Я давно говорю, что виновников смертельных дтп нужно ну сутки закрывать в морге с их жертвами и чтоб они им снились до конца их дней ( думаю эффект будет лучше )
14.07.2020 16:22 Ответить
Ага, одна уже совершила, 6 человек на тот свет отправив, а Полтава уже все забыли, вышел по УДО, набухался и опять поехал свои жертвы.
14.07.2020 17:32 Ответить
PS. Ошибка - Полтавец.
14.07.2020 17:33 Ответить
Ага, то це - тітушка бені-суркіса. Понятно, чому йому все з рук сходить.
Його би копнути за належність до т.зв. "нац.дружин"... дуже велика ймовірність, що він - бенесабакова *******...
14.07.2020 16:10 Ответить
Утилизировать на корм крокодилам! Собаки побрезгуют!
14.07.2020 16:10 Ответить
Начала читать заголовок и даже не поняла чья это речь, даже не спрашивайте о ком я подумала, травку курил, устал , не спал ........ а действительно какая разница? Да никакой

людей жалко
14.07.2020 16:20 Ответить
Титушня хренова. На морде крупно написано- "ГОПНИК". А дегенерат Антонов у себя на ДТП.Киев писал, что он- участник Евромайдана и как мол, "с этим быть"?
Проверить его надо и по тем делам. Уверен, что на лапах этого урода- кровь Небесной сотни. Такие в Мариинке людей битами забивали....
14.07.2020 16:20 Ответить
Без Українського Піночета не обійтись, однозначно! Віками не можем витравити кацапську наволоч!
14.07.2020 16:23 Ответить
Как всегда менты топят дело ! На главные вопросы ,как всегда нет ответов ! За что чувак живет и кто дал ключи от авто ,вот в этом корень зла.
14.07.2020 16:26 Ответить
Якщо ти - росіянин, вбив декілька українців, визнав свою вину, то тобі пробачаються ці злочини за твоє спокутування. Йди додому і більше українців не вбивай.
14.07.2020 16:27 Ответить
Ну, а якщо вбив ще одну сім'ю, то знову визнавайсья, жалкуй і роби вигляд, що спокутуєш. З нашими суддями це спрацьовує. Ти ж росіянин
14.07.2020 16:37 Ответить
Никогда не прощу Зеленому, что не подписал закон об уголовном наказании за пьяную езду без последствий. Ты ж, жабьё, вещало нам, что "всё будешь делать для людей"! Люди гибнут на дорогах от алкашни больше, чем на фронте! Мало того, гибнут ДЕТИ!!! Общество и так накалено от безнаказанности ублюдков и обесценивания человеческой жизни. За 4 (!!!!!!!) жизни уроду АЖ 10 лет (по 2,5 года за жизнь!!!)- и это МАКСИМУМ!!!!! Бухой скотине, которую на кол посадить- и то будет МАЛО!!! А ты позволил ему и подобным и дальше наслаждаться беспределом и безнаказанностью??? Что скажешь??? Что-то промычало там про "не первый случай" по этому уроду- и всё??? А где решения??? ГДЕ уголовная ответственность за пьяное вождение??? Сколько ещё смертей тебе надо???
14.07.2020 16:31 Ответить
Формально да, вред не нанесён, поэтому нет юридического повода.
Но вот права отбирать обязательно, причём безусловно с первого раза! Возвращать только через идиотест.
14.07.2020 18:08 Ответить
Я так понимаю, это черт без прав людей убил. А грел бы он нары- не мог бы этого делать физически.
14.07.2020 18:17 Ответить
на поруки к Авакову
14.07.2020 16:41 Ответить
А йому можна тепер говорити усе, і адвокат йому не потрібен.
Бо менше десятки не дадуть і більше десятки не дадуть.
Хоч із обтяжуючими, хоч без обтяжуючих, хоч двох убив, хоч п'ятьох.
Ну, може, ще два роки приплюсують, якщо розбитий мерс затягне на велику матеріальну шкоду (саме так - розбите авто варте застосування більшого покарання, ніж 5 життів).
14.07.2020 16:53 Ответить
Тут ядро УК надо менять с его "поглощением" сроков. Убил 5 - по 10 лет за каждого!
14.07.2020 18:09 Ответить
Зрозуміти і пробачити.
14.07.2020 17:06 Ответить
За день на Цензоре 4 статьи отведено про этого идиота
14.07.2020 17:06 Ответить
Шось не можу я згадати, щоб якась окрема дружина / сотня від наших конкретно охороняла стадіон Лобановського.
Від кого охороняла? Від беркуту?
Шо воно там гоне?
14.07.2020 17:06 Ответить
Семья погибла,а у него не царапины. Бог есть или нет? Что скажете,томосодрочеры...
14.07.2020 18:59 Ответить
Бог дал людям полную свободу.
14.07.2020 20:33 Ответить
Ракло.
14.07.2020 20:22 Ответить
за травку надо в ж..пу вы...ть дать такую мразь на самосуд
14.07.2020 22:40 Ответить
Порівняти оце і Тараса Матвіїва, наприклад.
Подивіться на обличчя, очі ...
Які чудові люди, сильні, цілеспрямовані, свідомі гинуть, а отакі істоти (справжній шлак) живуть.
Нема правди в світі.
15.07.2020 01:28 Ответить
 
 