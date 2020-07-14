РУС
Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон. ВИДЕО

Российские оккупационные войска в нарушение всех международных и гуманитарных норм после данных гарантий относительно режима тишины на Донбассе расстреляли группу украинских военных, которые пытались эвакуировать тело погибшего командира взвода. Эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

О деталях трагедии рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По приказу командира батальона группа доразведывала подходы к нашим позициям на предмет вероятности подходов диверсионно-разведывательных групп противника. Во время доразведки командир взвода попал на минное поле, на неизвестное взрывное устройство, где после срабатывания данного устройства получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте", - рассказал комбриг.

По его словам, Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", после чего начальник украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ получил согласие наемников РФ забрать тело погибшего военного.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ забрали тело погибшего под Зайцево украинского воина, раненый военнослужащий и убитый медик до сих пор на поле боя

"С 14.00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины. Была создана ​​группа для эвакуации непосредственно погибшего командира взвода из двух представителей СЦКК, группы разминирования, а также группы сопровождения, которые были одеты в белые каски, в белые жилеты, также был военный медик. Не доходя 15 метров в районе погибшего была устроена подлая засада", - сообщил Палас.

По его словам, эвакуационную группу наемники РФ расстреливали с трех сторон.

По его информации, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время российские наемники продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Палас подчеркнул, что все сообщения и заявления оккупантов о якобы соблюдении ими тишины являются лживыми и не соответствуют действительности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кулеба: Убийство медика на Донбассе содержит признаки военного преступления. ВИДЕО (обновлено)

Вечером 13 июля стало известно, что тело командира взвода, который погиб на минном поле, забрали наемники РФ. Руководитель СЦКК Николай Левицкий во время брифинга подтвердил, что гарантии безопасности со стороны российско-оккупационных войск действительно были предоставлены через СММ ОБСЕ.

"После сообщения, что в серой зоне находится тело погибшего ВСУ, мы отработали запросы СММ ОБСЕ относительно предоставления гарантий соблюдения режима тишины. Когда пришел ответ, что режим тишины предоставили с 14.00 до 18.00, начали сотрудничать с бригадой, с батальоном", - рассказал Левицкий.

Он заверил, что эвакуационная группа из 9 человек - представители СЦКК, военный медик, группа разминирования и военные для эвакуации погибшего - все имели белые каски и белые повязки с пометками. Вместе с тем, это не помешало оккупантам открыть огонь по эвакуационной группе.

На данный момент проводятся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для дальнейшей эвакуации тела погибшего военного медика и поиска раненого сержанта разведвзвода, который до сих пор находится в районе, где погиб военный медик.

обстрел Донбасс наемники рф операция Объединенных сил 35 отдельная бригада морской пехоты
Топ комментарии
+41
Зеленський! Подивись ***** в глаза! І піди забери тіла морпіхів, щоб родичі їх поховали...
14.07.2020 16:32 Ответить
+37
Яких гарантій з боку РФії вам ще не вистачає?
14.07.2020 16:27 Ответить
+33
Командир 35-й бригады Палас об убийстве наемниками РФ украинского медика: Была устроена подлая засада, эвакуационную группу расстреливали с трех сторон - Цензор.НЕТ 4761
14.07.2020 16:32 Ответить
Валентин, вы вероятно не в курсе. Меня меньше всего волнует что нам кацапня мычит. Я живу на Западе и каждый день вижу как соросовские миллионы работают на уничтожение западной экономики (напр. "зелёные" протесты против трубопроводов в Канаде. В Европе трубы это хорошо, у нас - гибель планеты), на разжигание розни между расами (неграм позволяется всё, что нельзя белым. То же с индейцами. Прессуют белых, а неграм внушают что мы все расисты) и на лишение граждан даже элементарных свобод (свободы слова навно нет, см. "политкорректность"). Так что это реальность нашего времени.
Каким бы ни был Трамп, эта соросовская мафия объявила ему войну с первого дня - потому что он не из их шайки. Поэтому-то все западные СМИ от Рыжем только матом.
Так что с соросятами тут всё куда серьёзнее чем вы думаете. Уверен что с избранием Зели Украина присоединилась к числу стран, где рулят ставленники условного Wall Street. А вы всё ещё думаете что Зеля "наивный"...
14.07.2020 18:51 Ответить
Тим не меньш Україна вдячна Америці за підтримку. Хто б там при владі не був
15.07.2020 08:19 Ответить
Я тоже не понимаю, что уже должно произойти, чтобы люди наконец-то поняли, что Зеля и вся эта его свора сепаров-ермаков-венедиктовых - это просто либо полные тупицы-профаны, либо предатели Украины, танцующие под кремлёвскую дудку.
14.07.2020 17:46 Ответить
Таварисчи диванные эксперды! Вырабатывайте негативное мнение к себе. Вы не имеете реального представления о том, что было на самом деле. Проще всего сидя на уютном диванчике гадить на тех, кто сражается и умирает, и не замечать по чьей вине это происходит, из-за чего потусторонние ублюдки настолько оборзели. "Просто надо перестать стрелять"(с.).
14.07.2020 17:11 Ответить
В мене лише одне питання: скільки кацапів заплатили за це своїм життям?
14.07.2020 17:14 Ответить
0 !
ноль кацапов!
ответки артой не было !
14.07.2020 20:02 Ответить
8-м жмуриков за неделю.
15.07.2020 06:54 Ответить
Шестой, блин, год войны! И они еще верят этим подонкам-оккупантам?! Вчера, наверное, родились; ничего не знают...
14.07.2020 17:14 Ответить
Треба запам'ятати: після розпаду паРаші - жодних надій та розрахунків, що кацапи зміняться. Жодного милосердя до населення. Усіх - від немовлят до старих хричів - під жорна геноциду з урахуванням розробок німецьких архітекторів Голокосту. Потяг, завантажений кацапами - табір знищення - газова камера - крематорій. І так доки не будуть знищені геть усі.
Важке завдання, але тут можна застосувати ******* досягнення у сфері хімії, наприклад. Також ізоляція великих областей та знищення голодом (це буде справедливою помстою за Голодомор), смертельні інфекції, отруєння води тощо. Все, що є ефективним для депопуляції та масового вбивства, годиться для кацапохолокосту.
14.07.2020 17:16 Ответить
а большинство зебилов, выбирали преза по принципу: "ну в Америке же был актёр , этот как его ...Рейган..."
14.07.2020 17:18 Ответить
Причём тут избиратели Зеленского и сам Зеленский? Ну, был Порошенко, и открыли огонь по нашим морякам - там кто был виноват, избиратели Порошенко? Блин, лишь бы что-то написать, чтобы отработать копейку...
14.07.2020 18:03 Ответить
Тогда украинские воины погибали в бою, а теперь благодаря вашему скомороху их расстреливают безнаказанно. Порох бы уже до ООн поднял бы бучу, сейчас весь мир бы знал. А тут шморкля только ножкой топает, и сцится под столом.
14.07.2020 20:07 Ответить
какую нафиг копейку ,ты зебил? ты уже остановил войну, как хотелось?
сознательно проголосовать за актёра разговорного жанра, в то время, когда 5 лет идёт война мог только или полный идиот, или скрытый предатель или будущий сепаратист, такой как ты... и только с той целью, чтобы сдаться, сдать позиции, политые кровью и лечь под врага
14.07.2020 20:30 Ответить
Идиотское мнение, что критиковать земразь можно только за «копейки». Я считаю их дебилами и предателями совершенно бесплатно.
14.07.2020 21:31 Ответить
Навіть після Іловайську вони ще вірять якимсь мокшанським гарантіям?
Що, правда? Мало ще на граблі наступали?
14.07.2020 17:19 Ответить
почему не мычит не телится нашефсё главнокакбыкомандующий ?????????????????
где жесткая реакция? где обращение к мировым лидерам???
расстрел медика в эвакуационной группе после договоренности о "режиме тишины" это уже конкретное военное преступление !!! и когда ж уже на это среагирует зесрань и его околоплодные присоски и сосны, депутаты и международники, СМИ ????
14.07.2020 17:26 Ответить
а гаранта нет спрятался как он себя похабно ведет такое трусливое или очередной сценарий видосика пишет по надуванию губ и произношению пустопорожних слов так страну опускает в глазах всего мира только не в глазах своего блюдолизного окружения
14.07.2020 17:27 Ответить
Почему молчит Главнокомандующий ЗСУ??? Сдох, паскуда зеленая?
14.07.2020 17:31 Ответить
не мешайте ему, у него приход от кокса
14.07.2020 20:00 Ответить
расейские (совецкие) ватники всегда так воевали...они бесчестны и подлы - это нужно принять, как должное...подобную подлоту, мокшанский солдат всегда выдавал за "военную хитрость"..с ними нужно воевать также - иначе проиграешь
14.07.2020 17:36 Ответить
то-терорісти. З ними поводитись як з терористами.
14.07.2020 17:41 Ответить
Нах.й то обсце, то ті самі кацапи без честі і совісті.
А наш, хай млять і далі дивиться в очі х.р знає кому, щоб вони повилазили...
14.07.2020 18:08 Ответить
Вы на войне или в пансионе благородных девиц? Какие нафиг переговоры и договоренности с врагом, который пришел на нашу землю убивать? Вы еще расписку у них возьмите, что они вас не убьют. Детский сад какой-то. Воевать надо а не переговоры с врагом вести.
14.07.2020 18:24 Ответить
кожного! КОЖНОГО ватніка треба знищувати де б він не був!!! бо це не люди, а мерзенні істоти, які не мають права на життя!
14.07.2020 18:39 Ответить
Які ж вони кінчені гниди ... Я не уявляю собі ЯК і КОЛИ це все можна пробачити цьому нев,іпенно брАДському народові ??
14.07.2020 19:09 Ответить
Нашим военным нужно меньше скулить и причитать а больше воевать На войне побеждает более хитрый и коварный А Украинские военные только жалуются ну вы ж ***** не терпилы и не мишени в тире И опять нашего погибшего не могут забрать **** вы там лазите по зелёнке где кругом снайперы федерастов Вы что там за" Языком" как во вторую мировую ходите?????!!!!
14.07.2020 19:19 Ответить
Бажаючий подивитись в очі путіна , подивись в очі рідних загиблих воїнів
14.07.2020 19:41 Ответить
пусть сходит к стене Михайловского Златоверхого, посмотрит в глаза погибших и спросит себя ещё раз - не кожен з нас президент, а -зачем он президент Украины!
14.07.2020 20:39 Ответить
Опять поверили слову "русского офицера"?
14.07.2020 19:52 Ответить
Иловайськ не чего, не научил?
14.07.2020 19:53 Ответить
А где этот дебил и предатель командир всех ВСУ Хомчак??!! Или он опять по тылам, в киев пробирается, как из под Еловайска!!
14.07.2020 19:53 Ответить
пробирается, без проблем благо "зелёнки" и сегодня много
14.07.2020 20:33 Ответить
Комбриг, как ты спасал своих Воинов ?
Где артприкрытие ?
14.07.2020 19:59 Ответить
Блеянье отцов-командиров про «підлу засідку».
Книжки о великих полководцах и военном искусстве в детстве они не читали,
только рыцарские романы Вальтера Скотта
14.07.2020 20:01 Ответить
Надо просто перестать стрелять (с)
14.07.2020 21:27 Ответить
Та абизяны из долбасского абизянника уже никому не подчиняются. Жрут наркоту, запивают самогоном... для них что белые каски, что фиолетовые, что в крапинку... Кто-то идёт или ползёт - надо стрелять, бо страшно - вдруг до нас идут и покромсают. И, потом, кто там будет соблюдать условия войны или договорённости? Эрефия? Так "нас там нет". Долбасские абизяны? Так там тоже никто не знает кто где есть и куда стрелял. Да и единого командования у них тоже нет, кто бы смог за что-то отвечать. Банда атамана грицяна таврического, вооружённая до зубов мокшанскими безумными карликами. Какие там с ними можно вести переговоры? С кем? Там, при наличие возможности, надо всё залить бетоном на высоту 3-4 метра, как чумной скотомогильник. И, только потом уже, "просто прекратить стрелять". Не ранее.
14.07.2020 21:59 Ответить
Вбили одного нашого воїна-три дні жалоби і закритий кордон з Росією і знеструмлений газопровід(всі на похоронах).На всі зауваження кацапів і заходу-висловлювати глибоке занепокоєння.
14.07.2020 23:16 Ответить
Ну какой ты украинец, правильно тебя забанят, манкурта, где, в какой стране жители города или улицы могут забирать её с собой, посмотри на новую конституцию Пуйла, может там хоть какая-то часть России поступить таким образом, утаскивать за собой территорию страны по желанию проживающих на ней, в Китай например?
14.07.2020 23:53 Ответить
комбриг-преступное мудло.
а тот участок вместе с сепарней-перекопать артой.
но снарядов и мин нет,зеленая плесень сжирает нашу страну...
15.07.2020 15:14 Ответить
