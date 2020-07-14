РУС
"Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?". ВИДЕО

"Слуга народа" Тищенко отказался прокомментировать работу своего ресторана в запрещенное карантинными ограничениями время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeloUA, в ответ на вопрос о ресторане "Велюр" Тищенко заявил, что не может об этом говорить.

"Все. Еще вопросы есть?" - спросил Тищенко после отказа отвечать на вопрос о ресторане. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Слуга народа (2656) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
+41
просто зебил
14.07.2020 17:08 Ответить
+38
"Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?" - Цензор.НЕТ 2830
14.07.2020 17:10 Ответить
+37
не просто, а наглый...
14.07.2020 17:11 Ответить
Страница 2 из 2
Долбо@б.
15.07.2020 06:16 Ответить
Очевидный дегенерат. И это - ЗЕэлита.
15.07.2020 09:49 Ответить
А в тих "слугах", психічно адекватні присутні, чи тільки з психопатологією?
15.07.2020 10:07 Ответить
Нормальный номер может получится у 95квартала из этой ситуации))
15.07.2020 12:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 