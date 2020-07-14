"Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?". ВИДЕО

"Слуга народа" Тищенко отказался прокомментировать работу своего ресторана в запрещенное карантинными ограничениями время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeloUA, в ответ на вопрос о ресторане "Велюр" Тищенко заявил, что не может об этом говорить.

"Все. Еще вопросы есть?" - спросил Тищенко после отказа отвечать на вопрос о ресторане.

