2 343 14

В Киеве полиция провела совместные с посольством Израиля учения по обезвреживанию взрывных устройств. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники патрульной полиции, взрывотехнической и кинологической служб совместно с представителями посольства Израиля провели тактические учения по выявлению и обезвреживанию взрывных устройств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

На территории дипломатического учреждения, в условиях максимально приближенных к реальным, работники различных подразделений полиции Киева совместно с представителями службы безопасности посольства Израиля отработали алгоритм действий при обнаружении неизвестных подозрительных предметов. А именно от получения вызова к обезвреживанию возможной взрывчатки.

В Киеве полиция провела совместные с посольством Израиля учения по обезвреживанию взрывных устройств 01

В Киеве полиция провела совместные с посольством Израиля учения по обезвреживанию взрывных устройств 02

"Большинство сообщений оказываются заведомо ложными, но наши сотрудники отрабатывают их как потенциальную угрозу безопасности граждан. Поэтому во время учений мы отрабатывали вымышленное сообщение о подозрительной сумке, которую обнаружили на территории посольства. Патрульные полицейские огородили территорию вероятного местонахождения взрывчатки, после чего взрывотехники, чтобы предотвратить неконтролируемый взрыв, применили устройство для радиопомех. Далее кинолог со служебной собакой осмотрели подозрительный предмет на наличие взрывчатых веществ, а другие работники с помощью рентгенографического комплекса проверили содержимое сумки, которую впоследствии поместили во взрывозащищенный  контейнер для дальнейшего уничтожения".

В Киеве полиция провела совместные с посольством Израиля учения по обезвреживанию взрывных устройств 03

Также работники взрывотехнической службы продемонстрировали принцип действия радиоуправляемого робота для безопасной транспортировки взрывного устройства к месту уничтожения.

+2
еще бы эти товарищи евреи провели учения с украинским евреями у власти, как построить государство
показать весь комментарий
14.07.2020 18:03 Ответить
+2
а что так засуетились, граждане израильтяне ?
шо уже скоро ..... ?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:38 Ответить
+1
ну с кем же, как не с израилем
показать весь комментарий
14.07.2020 18:02 Ответить
Спички детям не игрушки..
показать весь комментарий
14.07.2020 17:59 Ответить
ну с кем же, как не с израилем
показать весь комментарий
14.07.2020 18:02 Ответить
ну можешь провести на эту тему учения с арабами или кацапами
показать весь комментарий
14.07.2020 19:19 Ответить
не, тока с евреванами
показать весь комментарий
14.07.2020 19:24 Ответить
ну видно ж что ты мудень безмозглый ума не хватило понять о чём я? или ты таки кацапень?
показать весь комментарий
14.07.2020 22:16 Ответить
ну так и говорю, с братьями евреванами
показать весь комментарий
15.07.2020 06:34 Ответить
еще бы эти товарищи евреи провели учения с украинским евреями у власти, как построить государство
показать весь комментарий
14.07.2020 18:03 Ответить
а Беня Бабломойский не из Хайфы в Украину приехал ?

Українську державу замість Гетьмана розбудовують містечкові Зєлєнські, Шифера, Мєндєлі, Єрмаки та Трофімови

вам не смішно, шановні ?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:36 Ответить
Мойшу позвали? Так держать!
показать весь комментарий
14.07.2020 18:07 Ответить
а что так засуетились, граждане израильтяне ?
шо уже скоро ..... ?
показать весь комментарий
14.07.2020 19:38 Ответить
Тьфу ты, показалось.
"совместные с посольством Израиля учения по обрезанию"
показать весь комментарий
14.07.2020 20:26 Ответить
К сожалению, сегодняшний Израиль, точнее его правительство во главе с б\у спецназовцем Натаньяху, враждебно настроено по отношению к Украине. Не зря Бен Сандрес сказал недавно, что США обязана помогать Израилю, но сейчас там у власти фашист. Так оно и есть! И то, что пожилой спецназовец приехал сразу после аннексии Крыма к пожилому кегебешникоу лобзать портреты покойных НКВДешников на 9 мая еще одно тому доказательство..
показать весь комментарий
14.07.2020 20:27 Ответить
а если виберем президентом папуаса то будем проводить совместные учения с папуасами...
показать весь комментарий
14.07.2020 20:27 Ответить
Иудей полагает, а Аллах располагает.
Сколько всяких случайных мелочей могут пособить истинному муджахиду обойти все ухищрения свиноухих, на пути личного джихада. Allahu Akbar!
показать весь комментарий
14.07.2020 20:50 Ответить
 
 