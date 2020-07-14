В Киеве полиция провела совместные с посольством Израиля учения по обезвреживанию взрывных устройств. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники патрульной полиции, взрывотехнической и кинологической служб совместно с представителями посольства Израиля провели тактические учения по выявлению и обезвреживанию взрывных устройств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент комуникации Национальной полиции.

На территории дипломатического учреждения, в условиях максимально приближенных к реальным, работники различных подразделений полиции Киева совместно с представителями службы безопасности посольства Израиля отработали алгоритм действий при обнаружении неизвестных подозрительных предметов. А именно от получения вызова к обезвреживанию возможной взрывчатки.

Смотрите: К общегородской системе видеонаблюдения "Безпечне місто" присоединился первый торговый центр Киева, - МВД. ВИДЕО

"Большинство сообщений оказываются заведомо ложными, но наши сотрудники отрабатывают их как потенциальную угрозу безопасности граждан. Поэтому во время учений мы отрабатывали вымышленное сообщение о подозрительной сумке, которую обнаружили на территории посольства. Патрульные полицейские огородили территорию вероятного местонахождения взрывчатки, после чего взрывотехники, чтобы предотвратить неконтролируемый взрыв, применили устройство для радиопомех. Далее кинолог со служебной собакой осмотрели подозрительный предмет на наличие взрывчатых веществ, а другие работники с помощью рентгенографического комплекса проверили содержимое сумки, которую впоследствии поместили во взрывозащищенный контейнер для дальнейшего уничтожения".

Также работники взрывотехнической службы продемонстрировали принцип действия радиоуправляемого робота для безопасной транспортировки взрывного устройства к месту уничтожения.

Читайте: Задержан подозреваемый в убийстве священнослужителя, совершенном в Киеве 5 лет назад