"Что нам говорит священное писание по поводу автозаков? Они слуги Бога и действуют тебе во благо", - священник белорусского экзархата РПЦ об арестах накануне выборов в Беларуси. ВИДЕО

Настоятель прихода великомученицы Анастасии Узорешительницы в Минске Виталий Малишевский прочитал своим прихожанам проповедь о том, что аресты и автозаки - это богоугодное дело.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сетях появился фрагмент проповеди, в котором священник даже подобрал для своих прихожан цитату по поводу автозаков.

"Что нам говорит священное писание по поводу автозаков? В послании к римлянам апостол говорит: "Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись - он не напрасно носит меч". Меч - это все те меры, которые предпринимаются, чтобы остановить беззаконие. Другой перевод: "Они слуги Бога и действуют тебе во благо, а если делаешь зло - тогда бойся". То есть кому нужно бояться автозаков? Тому, кто делает зло", - расказал священник.

Для справки: Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в г. Минске - это один из приходов Белорусской православной церкви (Белорусский Экзархат) РПЦ.

