"Что нам говорит священное писание по поводу автозаков? Они слуги Бога и действуют тебе во благо", - священник белорусского экзархата РПЦ об арестах накануне выборов в Беларуси. ВИДЕО

Настоятель прихода великомученицы Анастасии Узорешительницы в Минске Виталий Малишевский прочитал своим прихожанам проповедь о том, что аресты и автозаки - это богоугодное дело.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сетях появился фрагмент проповеди, в котором священник даже подобрал для своих прихожан цитату по поводу автозаков.

"Что нам говорит священное писание по поводу автозаков? В послании к римлянам апостол говорит: "Представитель власти на службе у Бога для твоего блага. Если же ты делаешь зло, то берегись - он не напрасно носит меч". Меч - это все те меры, которые предпринимаются, чтобы остановить беззаконие. Другой перевод: "Они слуги Бога и действуют тебе во благо, а если делаешь зло - тогда бойся". То есть кому нужно бояться автозаков? Тому, кто делает зло", - расказал священник.

Для справки: Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в г. Минске - это один из приходов Белорусской православной церкви (Белорусский Экзархат) РПЦ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует"

арест (10470) Беларусь (7976) выборы (24776) РПЦ (757) автозак (15)
Топ комментарии
+53
божественный 3,14здец)))
15.07.2020 10:04 Ответить
+37
рпц головного мозга
15.07.2020 10:04 Ответить
+25
Это те попы, которые называют людей рабами божьими, а не детьми. Рабами они людей и учат быть.
15.07.2020 10:10 Ответить
А что тут такого? Вся христианская религия основана на кротости и смирении. Людей приучают к мысли о том, что они грешники и должны всю жизнь искупать вину. Ну вот они и искупают. В автозаках...

P.S. Христианство - религия рабов. Идеальный инструмент для оболванивания масс и превращения их в покорное стадо. По сути, идеологическое оружие, применяемое пришлыми людьми (избранным народом) в корыстных целях.
15.07.2020 23:33 Ответить
Власть в своё время и "выбирала" религию для своего народа, чтобы проще было управлять и манипулировать. Ну и обезопасить себя конечно.
16.07.2020 00:44 Ответить
а від попів іншого можна й не чекати. Вони не ті за кого себе видають , хто уважний той пойме
16.07.2020 06:56 Ответить
Божья роса... "Вера" -
https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
16.07.2020 09:42 Ответить
