Протесты в Хабаровске: "Мы не быдло!", "Мы не боимся - мы против путинского режима". ВИДЕО
Пятый день подряд в Хабаровском крае не прекращаются мирные протесты после ареста местного губернатора Сергея Фургала.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Массовые акции протеста проходили в Хабаровском крае все выходные и продолжились во вторник, 14 июля. Многие жители региона активно выражают несогласие не только с арестом губернатора Сергея Фургала, но и протестуют против действующей российской власти.
Так, в российском сегменте социальных сетей распространяется видео, на котором жители Хабаровского края рассказывают на камеру почему десятки тысяч жителей Дальнего Востока вышли на беспрецедентные по масштабу акции протеста.
"Мы не быдло!", "Мы не боимся — мы против путинского режима", "Кто-то знает, как мы живём здесь? Богатый край, а мы существуем, мы выживаем, люди все в кредитах!" и т.д., - говорят местные жители.
Также, по информации телеграм-канал "Протестная Россия", на 15 июля запланированы акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге, где местные жители собираются выйти против сфальсифицированных Кремлем результатов голосования по поправкам в конституцию РФ.
расєя - це потвора.
те, кто протестует на сфальсифицированные якобы голосование якобы поправок, а в реальности конституционного переворота, вряд ли ходили...как и вряд ли голосовали хоть раз за пуйло...
что касается организоваться,то организоваться на обосРахе куда как сложнее, чем в Украине, это не мягкая, относительно демократическая украинская власть, это зверский полицейский режим, который не остановится ни перед чем, чтобы сохранить себя.
КрымХабаровский край - хабаровчан!
Так и Зелемойскому возвращаются Мальдивы и офшор Оманом и Кипром, только по Порошенко всё чисто, а по Зелемойскому - мутно до предательства...
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 18 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16720&force-full=1
➗⚔️💣Издание «Проект» https://tlgrm.ru/channels/@wwwproektmedia опубликовало сенсационный материал о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов через бизнесменов и различные схемы зарабатывают миллионы долларов. История в политической плоскости представляет полную противоположность тому неубедительному кейсу, который разворачивается в Хабаровском крае. С одной стороны, мы наблюдаем, как чеченские боссы фактически выведены за пределы конвенциональных правоотношений, с другой - независимые и довольно эффективные (сокращение чиновников и собственной зарплаты, возвращение выборности глав местного самоуправления, снижение тарифов на полеты внутри территории огромного края) по российским меркам управленцы, с рейтингом в регионе выше, чем у Президента, становятся жертвами выдуманных уголовных дел. Нескрываемая попытка психологической компенсации символического влияния Путина и Конторы, утраченного за время коронавируса, выкристаллизовывает постпоправочную реальность. Эта парадигма грозит доминированию смыслам, на которых паразитирует Кремль."
Слава Хабаровской Народной Республике!
Топом в Ипатьевском доме кончилась целая династия и идеалогия . В Белом доме Ельцин танками расстрелял остатки коммунистической идеалогии ...
Так же может кончится и этот гебисткий неофашизм ***** . Кстати , Ельцын на сегодня единственный за последние 150 лет правитель , шо ушел спокойно с должности не вследствии умерщления соратниками или не выгнаный и оплёванный .
а также ЧНР, ХНР и КНР