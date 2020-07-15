РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Видео
33 630 172

Протесты в Хабаровске: "Мы не быдло!", "Мы не боимся - мы против путинского режима". ВИДЕО

Пятый день подряд в Хабаровском крае не прекращаются мирные протесты после ареста местного губернатора Сергея Фургала.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Массовые акции протеста проходили в Хабаровском крае все выходные и продолжились во вторник, 14 июля. Многие жители региона активно выражают несогласие не только с арестом губернатора Сергея Фургала, но и протестуют против действующей российской власти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вахтовики, строящие российский газопровод "Сила Сибири", устроили погром, требуя выплатить зарплату. "Росгвардейцы", прибывшие на подавление бунта, сбежали. ВИДЕО

Так, в российском сегменте социальных сетей распространяется видео, на котором жители Хабаровского края рассказывают на камеру почему десятки тысяч жителей Дальнего Востока вышли на беспрецедентные по масштабу акции протеста.

"Мы не быдло!", "Мы не боимся — мы против путинского режима", "Кто-то знает, как мы живём здесь? Богатый край, а мы существуем, мы выживаем, люди все в кредитах!" и т.д., - говорят местные жители.

Также, по информации телеграм-канал "Протестная Россия", на 15 июля запланированы акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге, где местные жители собираются выйти против сфальсифицированных Кремлем результатов голосования по поправкам в конституцию РФ.

Автор: 

протест (5902) россия (96939)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+60
Спросите у них, чей Крым и сразу же поймете, что они быдло!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:20 Ответить
+37
Висилка українців на Далекий схід - то була міна уповільненої дії, гени даються взнаки. Нехай живе Зелений Клин!... І мало не забув - Слава Україні!
показать весь комментарий
15.07.2020 10:21 Ответить
+36
Протесты в Хабаровске: "Мы не быдло!", "Мы не боимся - мы против путинского режима" - Цензор.НЕТ 9661
показать весь комментарий
15.07.2020 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Смотри не обмочись от радости.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:44 Ответить
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 937
показать весь комментарий
15.07.2020 11:04 Ответить
Скандували По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко! Ліпецька фабрика, що знаходиться на території бувшого Чернігівського Князівства, це дуже далекоглядний стратегічний проект...
показать весь комментарий
15.07.2020 11:53 Ответить
та плювати я хотів на расєю.
расєя - це потвора.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:18 Ответить
ОмоН, БРАТУШКИ! Убивайте этих хабаровских майданутых! Никакой пощады фашистской чуме! Сначала митинги против власти, а потом они мальчика в трусиках к танку привяжут! Никакой пощады!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:24 Ответить
Нічого не буде. Це не той люд, щоб щось робити. Коли у нас проблема, ми вирішуємо її. Коли проблема у них- вони чекають, що замість них це зробить мер, жек, барін, царь.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:24 Ответить
или Бог
показать весь комментарий
15.07.2020 20:20 Ответить
Мда...мало просто сказать. Ну и что, что вы не боитесь? А дальше? Нужно еще и организовать, нужны действия...правомочные, в рамках конституции России...обнуленной!!!....вами же! Для этого нужна консолидация, а не марширование с песнями и лозунгами.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:29 Ответить
действия...правомочные, в рамках конституции России...обнуленной!!!....вами же!



те, кто протестует на сфальсифицированные якобы голосование якобы поправок, а в реальности конституционного переворота, вряд ли ходили...как и вряд ли голосовали хоть раз за пуйло...
что касается организоваться,то организоваться на обосРахе куда как сложнее, чем в Украине, это не мягкая, относительно демократическая украинская власть, это зверский полицейский режим, который не остановится ни перед чем, чтобы сохранить себя.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:48 Ответить
Совет Путину-выгони всех украинцев из росии и их потомков или твоей власти придет конец,следующая сибирь.Беги с донбаса и крыма,Украинцы не дадут вам спокойно царствовать-не рабская нация,Украинцы всегда ненавидели власть и никогда в Украине небыло царя.Путин беги от украинцев и Украины если дорого спокойствие и власть
показать весь комментарий
15.07.2020 11:32 Ответить
Забрызгать можешь только ты дисплей просматривая порносайты,и так себя обозначить
показать весь комментарий
15.07.2020 12:53 Ответить
я вижу в в рюзге языке вы не очень сильны... Порядок положения подлежащего и сказуемого в школе не учили...
показать весь комментарий
15.07.2020 15:55 Ответить
И это правильно ибо мой родной это Украинский
показать весь комментарий
15.07.2020 17:44 Ответить
Дивіться і готуйтеся, як тільки орда почне розвалюватися, а це вже скоро, наше перше завдання це швидко повернути свої історичні землі до Дону і тримати кордони, щоб ці одічалі більше ніколи його не перейшли.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:35 Ответить
І прєднати Зелену Україну до України.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:37 Ответить
нехай самi потiм голосують та приєднуються тi, хто пам'ятає, що вони українцi, а не лапотные вОнюшки.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:52 Ответить
Ми не бидло! Фургалу так! Перекладіть їм хто "Гринджоли".....
показать весь комментарий
15.07.2020 11:41 Ответить
. Да, большинство из протестующих крымнашисты, но если они подерутся с Путлером, серьезно подерутся, это уменьшит давление кремлевского 3,14-раса на Украину, так что пусть воюют за свои права, нам легче.
показать весь комментарий
15.07.2020 11:44 Ответить
не подерутся-это было видно когда сдали мусорам парня,который нес транспарант "путин-вор,фургал наш",а до этого толпа скандировала путин вор кстати)
показать весь комментарий
15.07.2020 13:59 Ответить
помогти бы им гумкомвоем как-то
показать весь комментарий
15.07.2020 14:25 Ответить
Фотомонтаж 3, 4 дневной давности. Что сегодня в Хабаровске?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:07 Ответить
Фотомонтаж 3, 4 дневной давности. Что сегодня в Хабаровске?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:09 Ответить
Нещасьтя, фото від відео не можеш відрізнити навіть.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:30 Ответить
Крым Хабаровский край - хабаровчан!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:10 Ответить
Наконец-то лапти раздуплились!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:14 Ответить
Хабаровск оказался самым цивилизованным городом Рашии
показать весь комментарий
15.07.2020 12:16 Ответить
Вот как пропаганда ударила по Кремлю, возвратившись бумерангом: Киев кормим!!!!, а в ответ - Москву кормим!, но в последнем случае - правда.
Так и Зелемойскому возвращаются Мальдивы и офшор Оманом и Кипром, только по Порошенко всё чисто, а по Зелемойскому - мутно до предательства...
показать весь комментарий
15.07.2020 12:22 Ответить
Балалайники мерзенні. Під відео в ютюбі видаляють коменти українців. Правда очі коле лаптєногим. Всі їхні "пратєсти" гроша ломаного не варті. Але нехай. Може під пукіним стілець і захитається.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:29 Ответить
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 6730
показать весь комментарий
15.07.2020 12:47 Ответить
смерды позорные
показать весь комментарий
15.07.2020 14:22 Ответить
вытираны)
показать весь комментарий
15.07.2020 22:09 Ответить
Так ребята вы там поакуратней, а то потом запутаемся мы все тут, Дальневосточная народная республика (ДНР), путаница ж начнется, наши местные обдраченцы могут и абидиста.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:03 Ответить
В первой половине 19 века Россией прокатилась волна крестьянских выступлений. Большинство мелкие, легко подавлялись властями. Самые крупные, кстати, в Украине: движение У.Кармалюка, восстания в Чугуеве и Шебелинской слободе, Киевская козаччина и т.п. Но Александр Второй четко просек тенденцию и изрек: Или мы отменим крепостное право сверху (реформы) или они отменят его снизу (восстание). И отметил крепостное право. Х..ло не Александр Второй, он совок в кгбэшном исполнении и до реформ не додумается. И тогда сработает второй закон диалектики - количество перейдёт в качество. Поэтому любые антипутинские выступления поддерживаю. Молодцы, хаборовчане, так держать!
показать весь комментарий
15.07.2020 13:04 Ответить
Восстания прокатились в первой половине 19 века, а крепостное право отменили аж во второй половине 19 века - в 1861-м году. Тормоз был твой Александр Второй
показать весь комментарий
15.07.2020 21:12 Ответить
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 3892
показать весь комментарий
15.07.2020 13:29 Ответить
козлорила бидлятина і в хабаровську залишається козлорилою бидлятиною. тьху на неї. чим швидше і більше їх там перемелеться тим краще. скоріше б вже. я в першому ряду в партері. *********** омон скоріш за все вже на під"їзді.
показать весь комментарий
15.07.2020 13:30 Ответить
лед тронулся, рашку начало колбасить в предсмертных судоргах
показать весь комментарий
15.07.2020 14:20 Ответить
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 9716Хабаровськ-це вибір демократії місцевим населенням.---------"Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 18 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16720&force-full=1
➗⚔️💣Издание «Проект» https://tlgrm.ru/channels/@wwwproektmedia опубликовало сенсационный материал о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов через бизнесменов и различные схемы зарабатывают миллионы долларов. История в политической плоскости представляет полную противоположность тому неубедительному кейсу, который разворачивается в Хабаровском крае. С одной стороны, мы наблюдаем, как чеченские боссы фактически выведены за пределы конвенциональных правоотношений, с другой - независимые и довольно эффективные (сокращение чиновников и собственной зарплаты, возвращение выборности глав местного самоуправления, снижение тарифов на полеты внутри территории огромного края) по российским меркам управленцы, с рейтингом в регионе выше, чем у Президента, становятся жертвами выдуманных уголовных дел. Нескрываемая попытка психологической компенсации символического влияния Путина и Конторы, утраченного за время коронавируса, выкристаллизовывает постпоправочную реальность. Эта парадигма грозит доминированию смыслам, на которых паразитирует Кремль."
показать весь комментарий
15.07.2020 14:24 Ответить
чрезмерно удивлен. Достал таки Путин свою периферию. Слава ХНР!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:31 Ответить
Стандартная тактика московских нкведистов - как только появляется авторитетный, популярный лидер, его сразу же уничтожают.
Слава Хабаровской Народной Республике!
показать весь комментарий
15.07.2020 14:37 Ответить
Ну что, ХНР на подходе.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:37 Ответить
А точнее ХКНР
показать весь комментарий
15.07.2020 14:37 Ответить
давно наш беркут никого не п-дил там. Пару палок сложат и успокоятся.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:15 Ответить
Хабаровчане молодцы - давите ***** !
показать весь комментарий
15.07.2020 15:29 Ответить
Сдается мине, что я знаю кто кого задавит.
показать весь комментарий
15.07.2020 16:51 Ответить
Столыпин ведь тоже думал, шо галстук его имени лучшее средство от бунта . Лично кончился в Киевском оперном .
Топом в Ипатьевском доме кончилась целая династия и идеалогия . В Белом доме Ельцин танками расстрелял остатки коммунистической идеалогии ...
Так же может кончится и этот гебисткий неофашизм ***** . Кстати , Ельцын на сегодня единственный за последние 150 лет правитель , шо ушел спокойно с должности не вследствии умерщления соратниками или не выгнаный и оплёванный .
показать весь комментарий
16.07.2020 00:13 Ответить
чого гідні - так і живете.. Вас доять та ********* вже двадцять років, а на протести ви вийшли лише позавчора.. Заслуговуєте саме на те, що отримуєте.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:33 Ответить
НЕ буде дила.....
показать весь комментарий
15.07.2020 16:13 Ответить
кацапы рабы...не хватит у них духу разнести свою страну в гавно...для этого надо иметь козацький дух и волю...
показать весь комментарий
15.07.2020 16:49 Ответить
Не мудрено: если покопать историю, то на Дальний восток ордынские правители ссылали в 30-е и 40-е годы 20 века множество "раскулаченных" украинцев и особенно - западноукраинцев - "рюськие" и евреи туда добровольно ехать не хотели,так что бунтуют явно не генетические "рюськие рабы".
показать весь комментарий
15.07.2020 17:45 Ответить
А как же Биробиджан??
показать весь комментарий
15.07.2020 17:52 Ответить
А он что, тоже бунтует? Да и есть ли там евреи - неизвестно, даже если когда-то туда были заселены, большинство уехало обратно в Московию и в Израиль, в противном случае вместо Израиля все евреи мира поехали бы в Биробиджан.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:12 Ответить
Когда создали Биробиджан, им сказали: Там природа, климат прекрасные, земля плодородная, езжайте туда, создавайте колхозы, все будет прекрасно. Поехали, через некоторое время пишут в Москву: "Колхозы созданы, присылайте колхозников"
показать весь комментарий
15.07.2020 18:47 Ответить
русский, в стране-помойке никаких Майданов быть не может. Ваше стадо на это просто неспособно. И эти побухтят и разойдутся. И их по-тихой пересажают.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:48 Ответить
Любишь своего фюрера?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:55 Ответить
С московитском инфодерьмом - на срусь.сру, русский. Так ты любишь своего фюрера?
показать весь комментарий
15.07.2020 20:17 Ответить
А за спинами протестующих бандюган из 90-х...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:05 Ответить
Мы не боимся?Ха! Это вас еще мусора не пи.дели и снайперы в вас не стреляли.Когда вас начнут мочить вот тогда и раскажите как вы не боитесь!
показать весь комментарий
15.07.2020 21:21 Ответить
Фургал - ЛДПР. ЛДПР это Жириновский, который: https://ldpr.ru/event/81487 ЛДПР сделала всё, чтобы Крым вернулся в состав России На "бессмертном полку с КОЛОРАДСКМИ ЛЕНТАМИ в Хабаровске было 60 ТЫСЯЧ! На акциях против ОККУПАЦИИ и войны в Украине - НОЛЬ. Ещё у кого-то есть иллюзии по поводу встрепенувшихся хабаровских РАБОВ?!
показать весь комментарий
15.07.2020 21:48 Ответить
так жир же сказал что он и ЛДПР не при делах и во всем винуват народ, вероятно народ и накажут
показать весь комментарий
15.07.2020 22:23 Ответить
Просто кацапы не верят что после Майдана наступит европейская жизнь. У узбеков нет иллюзий(с).
показать весь комментарий
16.07.2020 01:36 Ответить
дайош дыныры в хабаровском крае!
а также ЧНР, ХНР и КНР
показать весь комментарий
15.07.2020 23:26 Ответить
(дальневосточная)
показать весь комментарий
15.07.2020 23:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 