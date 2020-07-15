Протесты в Хабаровске: "Мы не быдло!", "Мы не боимся - мы против путинского режима". ВИДЕО

Пятый день подряд в Хабаровском крае не прекращаются мирные протесты после ареста местного губернатора Сергея Фургала.

Массовые акции протеста проходили в Хабаровском крае все выходные и продолжились во вторник, 14 июля. Многие жители региона активно выражают несогласие не только с арестом губернатора Сергея Фургала, но и протестуют против действующей российской власти.

Так, в российском сегменте социальных сетей распространяется видео, на котором жители Хабаровского края рассказывают на камеру почему десятки тысяч жителей Дальнего Востока вышли на беспрецедентные по масштабу акции протеста.

"Мы не быдло!", "Мы не боимся — мы против путинского режима", "Кто-то знает, как мы живём здесь? Богатый край, а мы существуем, мы выживаем, люди все в кредитах!" и т.д., - говорят местные жители.

Также, по информации телеграм-канал "Протестная Россия", на 15 июля запланированы акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге, где местные жители собираются выйти против сфальсифицированных Кремлем результатов голосования по поправкам в конституцию РФ.