Пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло спел на прощание украинскую народную песню: "Моя работа здесь закончилась. До свидания. Слава Украине!". ВИДЕО
Пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло завершил работу в Украине и возвращается на родину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кастилло подготовил специальный прощальный ролик, который опубликован на странице посольства в соцсети. Американский дипломат сообщил в ролике о своем отъезде и спел на прощанье украинскую народную песню "Їхав, їхав козак містом".
Смотрите также: "Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло спел украинскую песню и показал как избежать коронавируса. ВИДЕО
