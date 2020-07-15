РУС
Пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло спел на прощание украинскую народную песню: "Моя работа здесь закончилась. До свидания. Слава Украине!". ВИДЕО

Пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло завершил работу в Украине и возвращается на родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кастилло подготовил специальный прощальный ролик, который опубликован на странице посольства в соцсети. Американский дипломат сообщил в ролике о своем отъезде и спел на прощанье украинскую народную песню "Їхав, їхав козак містом".

Смотрите также: "Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло спел украинскую песню и показал как избежать коронавируса. ВИДЕО

Топ комментарии
+25
Героям Слава!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:50 Ответить
+17
Дякуємо пан Рей Кастилло!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:33 Ответить
+14
не разяянам, а сраной кацапне! и сдается мне, ты цифры перепутал а так, душевно спел, аж кацапские свиньи повизгивать стали!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:13 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
15.07.2020 11:50 Ответить
АМЕРИКАНЦУ РЕСПЕКТ ! А у нас некоторые кацапские подстилки и вроде-бы депутатишки,типа маланца бужанского,дубинского,рабиновича и другие амебы- не могут выучить государственный язык
показать весь комментарий
15.07.2020 14:39 Ответить
Он не выглядит огорченным... Даже спел
показать весь комментарий
15.07.2020 11:51 Ответить
не разяянам, а сраной кацапне! и сдается мне, ты цифры перепутал а так, душевно спел, аж кацапские свиньи повизгивать стали!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:13 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2020 11:57 Ответить
Спел бы текст Будапештского меморандума.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:00 Ответить
Так вони співають. Шість років співають про стурбованості, підтримки територіальної цілісності. Навіть дали потримати в руках вундервафлі (Джавеліни), та контрбатарейні радари (з програмно урізаними функціоналом). А які потужні санкції проти рашкі ввели... Рашка аж припинала гібридну війну проти України.
показать весь комментарий
15.07.2020 12:08 Ответить
Цікаво, прощальна пісня для місцевих аборигенів прописана в посадовій інструкції омериганського дипломата? Чи це була оплачувана Держдепом імпровізація, щоб аборигени відчули "потужну підтримку" заокеанських дядь?
показать весь комментарий
15.07.2020 12:03 Ответить
Bon voyage, Rei!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:18 Ответить
Дякуємо пан Рей Кастилло!
показать весь комментарий
15.07.2020 12:33 Ответить
Дякуємо Рей !
Щасти !
показать весь комментарий
15.07.2020 13:31 Ответить
Молодець! Зразу видно, що в чоловіка не "русскаязичная чєлюсть".
показать весь комментарий
15.07.2020 14:07 Ответить
Какой контраст с московскими имперскими харями, которые объясняют нам, что украинского языка не существует, да и украинцев тоже.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:10 Ответить
Позитивный толстяк) У лахты на такие ролики, стабильно пукан полыхает.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:47 Ответить
Respect !!!!!
показать весь комментарий
15.07.2020 15:16 Ответить
Привіт Біллу і Мелінді нехай пєвун передасть, і міжнародній корпорації CEPI, і цьом корпорації NIH з США. Спасибі за вашу ковидлу для світу.
показать весь комментарий
15.07.2020 15:35 Ответить
Обовязково зробить. І тобі подяка. Поцілуй ***** та товарісча Сі Цзіньпіна, як побачиш.
показать весь комментарий
15.07.2020 17:48 Ответить
Що Ніколай, правда очі коле. Кинули з Будапештом Україну, кинули на ковидлу весь світ.
показать весь комментарий
15.07.2020 18:28 Ответить
Поцілував *****?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:44 Ответить
Молодец, дядька. Но раненько уеэжает, он ещё не узнал, как читается "и".
показать весь комментарий
18.07.2020 16:34 Ответить
 
 