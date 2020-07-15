Наемники РФ с начала суток 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз обстреливали позиции воинов ООС на Донбассе, потерь среди состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Разрывы 6 вражеских мин калибра 120 мм зафиксировали защитники Талаковки. Здесь и в районе Марьинки враг сегодня вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского оккупанты нарушили режим тишины с АГС и вели обстрел из вооружения БМП.

С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник нарушал режим тишины в районе Гнутово.

Потери противника уточняются.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

