РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10996 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
988 1

Наемники РФ с начала суток 5 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз обстреливали позиции воинов ООС на Донбассе, потерь среди состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Разрывы 6 вражеских мин калибра 120 мм зафиксировали защитники Талаковки. Здесь и в районе Марьинки враг сегодня вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского оккупанты нарушили режим тишины с АГС и вели обстрел из вооружения БМП.

С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник нарушал режим тишины в районе Гнутово.

Потери противника уточняются.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет.

Также читайте: 17-летний парень сбежал из дома на Львовщине, чтобы присоединиться к воинам ООС на Донбассе и защищать Украину, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9551) обстрел (29119) Донбасс (26962) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ до їх честі все вірно називає - російські окупаційні війська, однак, якась медійна дупа перекручує на Цензорі і пише - найманці. Нехай відкриє Вікіпедію і прочитає, що таке найманці. Ці дятли з Цензора не відрізняють понять: терорист, сепартис, найманець, окупант і ворог. Я розумію, що олігархату треба базу під АТО чи ООС підвести щоб і воювати і тогувати, але ж треба і мати клепку і совість Дістали ці медійні ублюдки своїм непрофесіоналізмом.
показать весь комментарий
15.07.2020 14:56 Ответить
 
 