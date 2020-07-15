Шмыгаль о препятствии выезда абитуриентов из ОРДЛО: Оккупанты понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине. ВИДЕО
Оккупанты на Донбассе понимают, что абитуриенты из ОРДЛО не вернуться обратно, а останутся работать и учиться на подконтрольной украинским властям территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит. В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами чтобы этот вопрос решить", - отметил премьер.
По его словам, это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь и детей с ОРДЛО в украинское образовательное и культурное пространство.
"Я попрошу вице-премьер-министра Алексея Резникова взять ситуацию под личный контроль. Подключайте к процессу Минобразования, чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование, поступить в наши учебные заведения", - отметил Шмыгаль.
Ранее журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что оккупационные власти в ОРДДЛО под предлогом коронавируса и другим причинам запрещают выезжать молодежи для поступления в украинские вузы.
Панове редактори, вчіть мови!
Сказати?
Тримай: https://www.easysend.pl/blog/uk/zarobitok-vchytelia-v-polshi/
Скільки насправді заробляють вчителі у Польщі?
Зарплата вчителя залежить від того, на якій стадії кар'єрного росту вчитель знаходиться. У найгіршій фінансовій ситуації є, звичайно, вчителі-стажери, тобто ті, хто тільки починають свою педагогічну кар'єру. У середньому вони заробляють ледве 1835 злотих на руки.
Наступна стадія кар'єри - це вчитель по контракту (nauczyciel kontraktowy), який може розраховувати на зарплату в сумі 2059 злотих на руки. Призначений вчитель (nauczyciel mianowany) зароблятиме в середньому 2132 злотих на руки, а сертифікований вчитель (nauczyciel dyplomowany) (остання стадія кар'єри) - 2493 злотих на руки.
А тепер порахуй, де більше оплата комуналкі я продукти. Дешеві польські продукти їж сам
Ну, де краще?
А скільки зарплатня у нашого сімейного лікаря?
А потім знову оплата комуналкі в ЄС і у нас.
Ну, де краще?