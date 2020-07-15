Шмыгаль о препятствии выезда абитуриентов из ОРДЛО: Оккупанты понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине. ВИДЕО

Оккупанты на Донбассе понимают, что абитуриенты из ОРДЛО не вернуться обратно, а останутся работать и учиться на подконтрольной украинским властям территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит. В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами чтобы этот вопрос решить", - отметил премьер.

По его словам, это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь и детей с ОРДЛО в украинское образовательное и культурное пространство.

"Я попрошу вице-премьер-министра Алексея Резникова взять ситуацию под личный контроль. Подключайте к процессу Минобразования, чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование, поступить в наши учебные заведения", - отметил Шмыгаль.

Ранее журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что оккупационные власти в ОРДДЛО под предлогом коронавируса и другим причинам запрещают выезжать молодежи для поступления в украинские вузы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассчитывает на поддержку Рады относительно назначения Уруского: "Кандидатуры прошли обсуждение на фракции"