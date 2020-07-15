РУС
Шмыгаль о препятствии выезда абитуриентов из ОРДЛО: Оккупанты понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине. ВИДЕО

Оккупанты на Донбассе понимают, что абитуриенты из ОРДЛО не вернуться обратно, а останутся работать и учиться на подконтрольной украинским властям территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Боевики понимают, что эти дети не вернутся, а останутся работать и учиться в Украине, поскольку чувствуется разница между тем, что здесь и там происходит. В этой ситуации необходима наша реакция, наша работа, в том числе с международными партнерами чтобы этот вопрос решить", - отметил премьер.

По его словам, это часть стратегии деоккупации, которая позволит вернуть молодежь и детей с ОРДЛО в украинское образовательное и культурное пространство.

"Я попрошу вице-премьер-министра Алексея Резникова взять ситуацию под личный контроль. Подключайте к процессу Минобразования, чтобы не сорвался процесс и дети могли получить образование, поступить в наши учебные заведения", - отметил Шмыгаль.

Ранее журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что оккупационные власти в ОРДДЛО под предлогом коронавируса и другим причинам запрещают выезжать молодежи для поступления в украинские вузы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассчитывает на поддержку Рады относительно назначения Уруского: "Кандидатуры прошли обсуждение на фракции"

вступительная кампания (289) Донбасс (26962) Шмыгаль Денис (2819)
Топ комментарии
+6
Оні вирастут... і будут трєбовать історічєской справєдлівості і наказанія бендеровцев за то што лішилі іх родіни.
15.07.2020 14:58 Ответить
+4
… до первой "русской весны". Сколько таких же детей закончило украинские ВУЗы и все равно 90% из них предали Украину. Так было в Крыму и на Донбассе. И теперь опять хотят повторения
15.07.2020 17:18 Ответить
+3
Було б чим тішитися - розширенням 5-ї колони...
15.07.2020 14:58 Ответить
Правила форума Совет форумчан
А може будуть в Польщі?
15.07.2020 14:53 Ответить
тіпа молодь з великої землі на Польшу не їде.
15.07.2020 19:25 Ответить
"...абитуриенты из ОРДЛО не вернутЬся обратно..." Источник: https://censor.net/n3208258"
Панове редактори, вчіть мови!
15.07.2020 14:54 Ответить
Оні вирастут... і будут трєбовать історічєской справєдлівості і наказанія бендеровцев за то што лішилі іх родіни.
15.07.2020 14:58 Ответить
З таким зауваженням - звертайтеся до модератора через форму "рада форумчан"...
15.07.2020 14:59 Ответить
Було б чим тішитися - розширенням 5-ї колони...
15.07.2020 14:58 Ответить
А может наоборот получат образование бесплатно за счёт Украинских сердобольных наивных граждан и поедут лугандонию поднимать Как это сделали выходцы из даунбаса которые в Харькове на эм че эсников учились
15.07.2020 15:05 Ответить
Да за наших детей переживай что бы они достойную зарплату получали на производствах олигархов посмотри сколько в польше получает педагог и сколько у нас вот зачем тебе эти ордынцы им в башке мозги уже промыли как и тебе в совке
15.07.2020 15:15 Ответить
І скільки в Польщі заробляє вчитель?
Сказати?
Тримай: https://www.easysend.pl/blog/uk/zarobitok-vchytelia-v-polshi/

Скільки насправді заробляють вчителі у Польщі?
Зарплата вчителя залежить від того, на якій стадії кар'єрного росту вчитель знаходиться. У найгіршій фінансовій ситуації є, звичайно, вчителі-стажери, тобто ті, хто тільки починають свою педагогічну кар'єру. У середньому вони заробляють ледве 1835 злотих на руки.
Наступна стадія кар'єри - це вчитель по контракту (nauczyciel kontraktowy), який може розраховувати на зарплату в сумі 2059 злотих на руки. Призначений вчитель (nauczyciel mianowany) зароблятиме в середньому 2132 злотих на руки, а сертифікований вчитель (nauczyciel dyplomowany) (остання стадія кар'єри) - 2493 злотих на руки.

А тепер порахуй, де більше оплата комуналкі я продукти. Дешеві польські продукти їж сам

Ну, де краще?
15.07.2020 23:01 Ответить
Что там гонишь петя коллега учитель стажист в Забже Катовицкое воеводство в 2019 за май 650 евро сейчас 790 евро иди спать нах
15.07.2020 23:57 Ответить
Петя-дурачек проснулся иди на работу тема закрыта нехер тут лазить и без тебя клоунов хватает
16.07.2020 09:25 Ответить
пнх, дебіл
16.07.2020 09:26 Ответить
Петюня успокойся ты скоро маты начнешь писать заблокируют высеры свои не напишешь попей водички лучше
16.07.2020 09:38 Ответить
отвянь, полудурок
16.07.2020 09:42 Ответить
А скільки заробляє бюджетний лікар в странах Балтії?
А скільки зарплатня у нашого сімейного лікаря?
А потім знову оплата комуналкі в ЄС і у нас.

Ну, де краще?
15.07.2020 23:03 Ответить
… до первой "русской весны". Сколько таких же детей закончило украинские ВУЗы и все равно 90% из них предали Украину. Так было в Крыму и на Донбассе. И теперь опять хотят повторения
15.07.2020 17:18 Ответить
Якось все одно що там думають окупанти. Питання в іншому: чому абітурієнти з ОРДЛО мають переваги при вступі у порівнянні з дітьми решти України?! Чи просто недобір? Все більше батьків відправляють на навчання своїх дітей закордон?
15.07.2020 19:28 Ответить
Так говорить або повний дебіл, або відвертий агент - зрадник.
15.07.2020 20:57 Ответить
они вернутся в ордило и смогут шастать по всей Украине, и не всегда с хорошими намерениями, они изгои, а их родители убийцы.
16.07.2020 10:00 Ответить
 
 