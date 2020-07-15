РУС
9 979 74

Молчание об армии. Война против языка. Вера в рейтинг. Кто противопоставляет Зеленского Украине? ВИДЕО

Как Медведчук и Коломойский убивают рейтинг Зеленского и почему президент не замечает своих настоящих врагов? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Через год после выборов лозунги Владимира Зеленского и "Слуги народа" превратились в токсичные мемы, которые бьют по самой власти. Но, как ни странно, Зе-команда за год так не создала собственную повестку дня. Кажется, все, что ее до сих пор волнует, - чтобы не было, "как у Порошенко".

Поэтому даже сегодня Владимир Зеленский не решается прямо указать, кто убивает украинских солдат на Донбассе, а члены его фракции проталкивают законопроект в поддержку русского языка.

Так почему же через год после выборов Владимир Зеленский никак не прекратит бороться с Петром Порошенко?

Как окружение президента втягивает его в прямое противостояние с проукраинской частью Украины, которой, к слову, куда больше, чем представителей партии "какая разница"?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева, - Качура

Кто толкает Зеленского соревноваться в пророссийскости с Медведчуком? И что это - планомерная измена или обычный идиотизм?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) Коломойский Игорь (1799) Медведчук Виктор (1793) Буткевич Богдан (436)
Топ комментарии
+25
прошлое шмаркли:
15.07.2020 16:14 Ответить
+23
На пики не звертайте уваги...
15.07.2020 16:13 Ответить
+21
Он сам себя и противопоставляет. Своими поступками и своим поведением.
15.07.2020 16:01 Ответить
У зели один враг - смешное прошлое . Каждый должен заниматься своим делом .
15.07.2020 16:00 Ответить
прошлое шмаркли:
15.07.2020 16:14 Ответить
Він сам і протиставляє.
15.07.2020 16:01 Ответить
выбрали говорящий носок и удивляемся почему он не шевелится когда в нем нет чьей-то руки...
15.07.2020 16:01 Ответить
Он сам себя и противопоставляет. Своими поступками и своим поведением.
15.07.2020 16:01 Ответить
не соглашусь.
"Он" сам вообще ничего сделать не способен, ну, возможно, кроме решения, какие трусы одеть, красные или шорты.
У него, как у собаки Павлова, только рефлекторные реакции.
15.07.2020 17:25 Ответить
Щоб "не було як у Порошенко", Роттердам+ замінили на Амстердам+ )). Виходить, все у попередників було так, як треба.
15.07.2020 18:05 Ответить
Мене дратуэ коли троли валять з дурнои голови на здорову..Це коли ж там було " так як треба"?..."Ротердам +" це була схема яка пид вивискою вугилля з Роттердама продавала..росийське вугилля по завищений цини..."свитла",кажеш? Тупа и темна як нич..
16.07.2020 04:03 Ответить
а на самом деле это был ахметкин уголь из дыры...... такие вот у нас "амстердамы"....
16.07.2020 05:32 Ответить
кацарылый канадец ,тебе же уже писали ,буквы изучи.
16.07.2020 11:43 Ответить
Полковнику...Мда..А ты тупий,як прапорщик..Пидсрачник не допомиг? Де вас таких тупих и бездарних порохнявий поназбирував? Повторюеш одне и теж..Бильше одного слова не знаеш? Идить ви вси,троли,всим гамузом,на три весели букви...Вас тут бильше чим звичайних людей...Засрали,як мухи, весь интернет..
16.07.2020 12:14 Ответить
Кацарылый канадец ,а тебе зачем здесь быть? Займись делом ,изучи буквы.Да и к людям ты не относишся.
16.07.2020 12:18 Ответить
Полковнику....Порохнявая пидстилка, у мене нема бажання гризтися з тобою....просто розмовляти з тобою нема бажання..бо ти тупий як сибирский валянок....Хто би найшов якоись химии щоб витравити таких як ти звидси...
16.07.2020 18:47 Ответить
15.07.2020 16:02 Ответить
https://twitter.com/synyutka Олег Синютка https://twitter.com/synyutka @synyutka https://twitter.com/synyutka/status/1283384607300255744 1 ч

Спроба скасувати навчання українською мовою - це атака на майбутні покоління.

Українська мова зажди об'єднує народ і робить його сильнішим у протистоянні з ворогом.
В четвер о 9.00 зустрінемося біля парламенту, щоб відстояти позицію українського народу.
15.07.2020 17:16 Ответить
«Кажется, все что ее до сих пор волнует - чтобы не было, "как у Порошенко".Источник: https://censor.net/v3208279»

А що саме?
Бюджет, ріст ВВП, будівництво Армії, підтримка на міжнародній арені, ненависть Путіна?
15.07.2020 16:04 Ответить
Проукраїнського Президента Порошенко вони ненавидять за справжню незалежність України. ОПЗЖ говорять прямо, що хочуть побудувати в Україні іншу Україну, -- таку, яку вони хочуть, на свій манер.
15.07.2020 18:15 Ответить
Вони хочуть антиукраїну. Без армії, мови, віри.
І щоб знову злитись в обьятіях з Россією.
15.07.2020 18:40 Ответить
"Проукраинського"? Тролье та ти здуба впало...У вийськовий злочинець, у якого руки в крови украинських солдат, не може бути "проукраинським"...
16.07.2020 03:04 Ответить
Тебе кацарылому из Канады виднее.иди бояры хлебни.
16.07.2020 08:57 Ответить
Полковнику.....Хоча який з тебе полковник...."Диванное тролье"...ну кацарылый це,швидше всього ти а не я.....Писля того як бояри сьорбнув,пишеш кацарыли коментари...Бижи до свого порохнявого,хай дасть тоби пидсрачник, херово тролиш...
16.07.2020 10:39 Ответить
Все Зеленский знает. Но не по Сеньке шапка.. Только 50% голосовавших за него дураков думали, что реальный зЗеленский это сказочный Голобородько.
15.07.2020 16:04 Ответить
15.07.2020 16:04 Ответить
На пики не звертайте уваги...
15.07.2020 16:13 Ответить
У нас был такой патриот с 1+1, Александр Роднянский. У Зеленского в Москве не получилось зацепиться. У Саши получилось. Сидит там,в Москве, фильмы и сериалы продюсирует. Вот такой тип один в один патриота. Какая там армия... У Вовы хоть хватило ума быстро понять, что Путин его просто имеет с Донбассом, поэтому он от этой темы остыл, с каской по фронту не бегает.
15.07.2020 16:05 Ответить
1+1 щас топят Зе по полной
15.07.2020 16:18 Ответить
Злякався Марусі Звіробій ))
15.07.2020 18:19 Ответить
Я давно казав, що прихильники Петра Олексійовича грають на боці пана Медведчука!
15.07.2020 16:06 Ответить
А шо так слабо? Рік тому, казали, що на боці Путіна.
15.07.2020 16:07 Ответить
Вони вже поставили на Бойка, той швидше Україну здасть Путіну.
15.07.2020 18:21 Ответить
Вывод достойный поклонника зе.
15.07.2020 19:51 Ответить
Ну нас ще НІКОЛИ не було проукраїнського президента-патріота. Від кравчука з кучмою, які роззброїли третю в світі країну з ядерним потенціалом, до потвори, яка продає землю і надра. Ось так і живем. Два Майдани не закінчили, ніхто не покараний.
15.07.2020 16:19 Ответить
Точно, а глазки от зеленой "росы" промыть не пробовало? Т.е. вы выбрали в 2019 году более проукраинский вариант?
15.07.2020 16:27 Ответить
Вставай і похмелись. Порошенко -- справжній проукраїнський Президент і патріот, найкращий лідер за 500 років.
15.07.2020 18:25 Ответить
А чого не зі створення всесвіту? Які кумедні дякули святого *******.
15.07.2020 20:12 Ответить
Дебіл
16.07.2020 02:41 Ответить
Ти вже люстерко вітаєш?))
16.07.2020 14:30 Ответить
Рада,в теперішньому його складі,тьху,пля- це просто філіал Лисої гори. Ну от якби вони ще й статую бафомета виставили,от тоді все було б гаразд...
15.07.2020 16:19 Ответить
Зеля усе своє свідоме життя протиставив себе Україні. Він адепт Малоросії/УРСР (як і його тато, до речі), то звідки подібне запитання хто його протиставить?
15.07.2020 16:20 Ответить
15.07.2020 16:23 Ответить
А чого дивуватися, якщо зебіли роблять відповідні дебільні вчинки?
15.07.2020 16:21 Ответить
А хто ж його стравлює з українцями, як не він сам та його поплічники?

https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?__cft__[0]=AZVMRHsPW31nPFxO8RW5v-Yhe8WW8hDPRzX8r9bBsfmNhQ2pw9LiAIMvi5S460j03WyXL7QAhk8xz4I-IMEEtsrjUoROMK6vb5qHoywztM0nEpBtA9-tA7iPC6azqNJGPTY&__tn__=-UC%2CP-R Олена Добровольська

Чого ніколи не зрозуміє мамкін кондовий імпєріаліст максік бужанський, це того, що за мову заплатили таку ціну, що вона варта вирваних кадиків.
15.07.2020 16:33 Ответить
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-najvidatnishij-rekord-letsimirstva.htm Дмитро Чекалкін. Зеленський - найвидатніший рекорд лицемірства

Більшого прецеденту із того, щоб стільки всього наобіцяти і не виконати, як це зробив Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії, ще не було. А через замовчуваність олігархічними каналами проявів такого лицемірства, суспільство поки цим не переймається.
От Зеленський боровся із офшорами Порошенка, на яких було 3 тисячі доларів, а сам брав участь в оборудках, які назвали найбільшою операцією по відмиванню грошей за всю історію банківського бізнесу...
Писав, щоб закінчити війну на Донбасі, "нужно просто прекратить стрелять", а тепер називає зрадниками тих, хто здав Крим без бою і не віддав наказу стріляти.
Жартував про Липецьку фабрику, а сам в ті роки не просто підтримував російські гроші, а гроші з бюджету Російської Федерації на пропагандистські фільми за участю акторів, довірених осіб Путіна. Той же самий Машков.
Казав, що треба відмовитися від кортежів, а сам збирає їх і переселяється на найдорожчу президентську дачу; стільки кричали про Rotterdam +, що це злочин, а тепер повертають цю формулу.
Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконувати. Такий верх популізму увійде в політичну історію як приклад найпотужнішої брехні за останні десятиріччя.
Зеленський - найвидатніший рекорд лицемірства. Українське суспільство це поки що не відчуло і не збагнуло за рахунок певної стабільності, які дає нам Нацбанк, Приватбанк чи Нафтогаз. І на які сьогодні нападає Зеленський.
15.07.2020 16:33 Ответить
Цапюра і українофоб Чекалкін ділить українців на дві ворогуючі частини - зебілів і мародерів. Але українці єдині. Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна.
15.07.2020 16:46 Ответить
Ділить не Чекалкін, а паРашинці і місцеві підпаРашники. Якщо коротко - ***** і Зе.
Мапу 2004 року з "трьома сортами українців" пам'ятаєш? Її авторами були український совкодрочер Вова Грановський (на фото ліворуч) та російські консультанти Дмитро Куликов (праворуч) і Тимофій Сергєйцев.

15.07.2020 17:15 Ответить
Всім українцям треба сильна, заможна і щаслива Україна. ©
Українцям - так.
Малоросам - аж ніяк. Зокрема, це не потрібно Зе та більшості з 73%.

15.07.2020 17:22 Ответить
Путекантроп, заткни хайло и лижи *****.
15.07.2020 19:30 Ответить
А ну перекалади англійською своє випорожнення, "омеріканіц" тамбовський
15.07.2020 21:17 Ответить
Це я просто двум підарам говорю- альо,пляттт,(ну по іншому ви ж,не розумієте).Мовою моєю завжди була,є,і буде мова українськуа. Ну от тому що я живу в Україні.А от,власне,а що таке рідна мова?А я от,власне і розкажу.(не буду цитувати класиків,просто мої висновки), -це та,якою мама спілкується мама з новонародженим дитям.) Всьго навсього. Висновок- От мені просто здається,що суд Лінча в нас трохи зашкалить...
15.07.2020 16:42 Ответить
Це тому, що Пєця і Зєля - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне. І все відразу стає на свої місця
15.07.2020 16:42 Ответить
Люди продолжают думать что Зеля тупой или наивный. Насчёт тупой - не знаю, но наивным так долго быть невозможно. Да и команда у него большая, плюс партия и весь парламент. Что, все они "наивные"???
Пора понять что если политическая сила в течение полутора лет гнёт одну линию (по сдаче интересов и позиций, развалу армии, теперь ещё и по возврату русского языка), то это не может быть наивностью или глупостью. ЭТО ПЛАН!!!
Пора давно это понять и сделать выводы.
15.07.2020 16:52 Ответить
Ну ломбарды в нон-стопе и однорукие бандиты протягивали в каждую школу с точки зрения лобированния мафиозных интересов не хуже донецких гопников .
Да и земельный дерибан протягиваливовсе не фотографы , но представители крупнейших аграрных холдингов ...
15.07.2020 17:01 Ответить
А головне , хто перший породив страусину стратегію визначень ?
Хто назвав українсько-російську війну АТО , а потім ООС ?!
15.07.2020 16:56 Ответить
Пан Беня переслідує Порошенка через свого слугу Зелю. Він все робить із своїм спільником Мертведчуком, щоб знищити Україну і вернути собі банк, при цьому вілкликати всі проти нього позови в США і інших країнах. За ці всі свої комбінації ще й отримати гроші від московитів, бо одночасно працює над зняття санкцій з них. Хуже не буде, так 73%? А як ще скажуть, що газ буде безкоштовним з параші, то ще половина поїде на схід вбивати своїх солдат. Я не помилився? А як всі чорні справи зроблять, то і газ буде знову в 3 рази дорожчий, чим європейцям і кошару для баранів знайдуть.
15.07.2020 17:08 Ответить
Не пора ли Петру Алексеичу, гетьману...подать за это в суд...а то тихо как то...аж страшно.

15.07.2020 17:20 Ответить
- Куме, а Ви чули, шо Мендель вагітна? Як вважаєте, це правда чи брехня?
- Я вважаю, шо брехня. І вона має подати до суду і виграти цю справу!
15.07.2020 17:33 Ответить
15.07.2020 17:35 Ответить
Примерно 10 лет назад один лох, посчитал себя крутым перцем, неправильно себя повел. Первое желание отбить скворечник. Много усилий и нервов стоило не делать. Приходилось "жать руку и обнимать". Дождался пока этот черт кинул 12 или 15$ не помню уже, и с улыбкой на лице, объяснил "никто ничего не должен"... Петя жал и обнимал, украинизацией, санкциями и европейским вектором развития. "Лучший экспромт - хорошо подготовленный экспромт."
15.07.2020 18:19 Ответить
15.07.2020 18:47 Ответить
Мародер тоді заштовхав язика у дупу і мовчав. А міг виступити з спростуваннями. Чому промовчав? Бо в росіян є запис розмови?))
15.07.2020 23:18 Ответить
Сулеман баран,так писков кацарылый для таких как ты уже да же рассказал ,что не было к его сожалению поздравления.юлиеб зедебильный.
16.07.2020 09:04 Ответить
Это планомерная измена.
15.07.2020 18:22 Ответить
"И что это - планомерная измена или обычный идиотизм?"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это ЗАПЛАНИРОВАННАЯ измена.
Это опудало нахлобучили на трон с одним прицелом : сдать Украину, чтобы не пришлось её завоёвывать.
15.07.2020 19:42 Ответить
Вони сказали, що мають стратегію, але впроваджують її "малими кроками"...
15.07.2020 18:53 Ответить
Після зламу поштової скриньки державного зрадника Портнова став відомий фсб-шний позивний цього злочинця - Казбек. Цікаво буде дізнатися, які позивні в державних зрадників Єрмака і Зеленського.
15.07.2020 19:01 Ответить
Українська-державна мова України.Меншини,які проживають на території України,зобов"язані за Конституцією України знати мову.Якщо ігнорують вчити мову-в Росію або Ізраїль. Ви не знайдете такої країни,де меншини ігнорують державну мову.Україна-для українців!
15.07.2020 21:08 Ответить
його цілеспрямовано привели до влади. от він і виконує поставлені завдання. в перспективі чекаємо спільних дій з жопоблоком.
15.07.2020 21:51 Ответить
В тему.

Сьогодні побачив цікаву передачу. Філософ Ігор Козловський розмірковує про сутність буття зебільної влади. Ледве дочекався появи ролика на ютубі: https://www.youtube.com/watch?v=ga6OixUK9qE
Дивіться з 30:00 до 35:00 Заради цих 5-ти хвилин не лягав спати... Хоча би для того, щоб передивитись і прослухати розумного чоловіка ще раз...
16.07.2020 01:38 Ответить
 
 