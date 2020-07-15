Молчание об армии. Война против языка. Вера в рейтинг. Кто противопоставляет Зеленского Украине? ВИДЕО
Как Медведчук и Коломойский убивают рейтинг Зеленского и почему президент не замечает своих настоящих врагов? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Через год после выборов лозунги Владимира Зеленского и "Слуги народа" превратились в токсичные мемы, которые бьют по самой власти. Но, как ни странно, Зе-команда за год так не создала собственную повестку дня. Кажется, все, что ее до сих пор волнует, - чтобы не было, "как у Порошенко".
Поэтому даже сегодня Владимир Зеленский не решается прямо указать, кто убивает украинских солдат на Донбассе, а члены его фракции проталкивают законопроект в поддержку русского языка.
Так почему же через год после выборов Владимир Зеленский никак не прекратит бороться с Петром Порошенко?
Как окружение президента втягивает его в прямое противостояние с проукраинской частью Украины, которой, к слову, куда больше, чем представителей партии "какая разница"?
Кто толкает Зеленского соревноваться в пророссийскости с Медведчуком? И что это - планомерная измена или обычный идиотизм?
"Он" сам вообще ничего сделать не способен, ну, возможно, кроме решения, какие трусы одеть, красные или шорты.
У него, как у собаки Павлова, только рефлекторные реакции.
Спроба скасувати навчання українською мовою - це атака на майбутні покоління.
Українська мова зажди об'єднує народ і робить його сильнішим у протистоянні з ворогом.
В четвер о 9.00 зустрінемося біля парламенту, щоб відстояти позицію українського народу.
А що саме?
Бюджет, ріст ВВП, будівництво Армії, підтримка на міжнародній арені, ненависть Путіна?
І щоб знову злитись в обьятіях з Россією.
https://www.facebook.com/olena.dobrovolchik?__cft__[0]=AZVMRHsPW31nPFxO8RW5v-Yhe8WW8hDPRzX8r9bBsfmNhQ2pw9LiAIMvi5S460j03WyXL7QAhk8xz4I-IMEEtsrjUoROMK6vb5qHoywztM0nEpBtA9-tA7iPC6azqNJGPTY&__tn__=-UC%2CP-R Олена Добровольська
Чого ніколи не зрозуміє мамкін кондовий імпєріаліст максік бужанський, це того, що за мову заплатили таку ціну, що вона варта вирваних кадиків.
Більшого прецеденту із того, щоб стільки всього наобіцяти і не виконати, як це зробив Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії, ще не було. А через замовчуваність олігархічними каналами проявів такого лицемірства, суспільство поки цим не переймається.
От Зеленський боровся із офшорами Порошенка, на яких було 3 тисячі доларів, а сам брав участь в оборудках, які назвали найбільшою операцією по відмиванню грошей за всю історію банківського бізнесу...
Писав, щоб закінчити війну на Донбасі, "нужно просто прекратить стрелять", а тепер називає зрадниками тих, хто здав Крим без бою і не віддав наказу стріляти.
Жартував про Липецьку фабрику, а сам в ті роки не просто підтримував російські гроші, а гроші з бюджету Російської Федерації на пропагандистські фільми за участю акторів, довірених осіб Путіна. Той же самий Машков.
Казав, що треба відмовитися від кортежів, а сам збирає їх і переселяється на найдорожчу президентську дачу; стільки кричали про Rotterdam +, що це злочин, а тепер повертають цю формулу.
Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконувати. Такий верх популізму увійде в політичну історію як приклад найпотужнішої брехні за останні десятиріччя.
Зеленський - найвидатніший рекорд лицемірства. Українське суспільство це поки що не відчуло і не збагнуло за рахунок певної стабільності, які дає нам Нацбанк, Приватбанк чи Нафтогаз. І на які сьогодні нападає Зеленський.
Мапу 2004 року з "трьома сортами українців" пам'ятаєш? Її авторами були український совкодрочер Вова Грановський (на фото ліворуч) та російські консультанти Дмитро Куликов (праворуч) і Тимофій Сергєйцев.
Українцям - так.
Малоросам - аж ніяк. Зокрема, це не потрібно Зе та більшості з 73%.
Пора понять что если политическая сила в течение полутора лет гнёт одну линию (по сдаче интересов и позиций, развалу армии, теперь ещё и по возврату русского языка), то это не может быть наивностью или глупостью. ЭТО ПЛАН!!!
Пора давно это понять и сделать выводы.
Да и земельный дерибан протягиваливовсе не фотографы , но представители крупнейших аграрных холдингов ...
Хто назвав українсько-російську війну АТО , а потім ООС ?!
- Я вважаю, шо брехня. І вона має подати до суду і виграти цю справу!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это ЗАПЛАНИРОВАННАЯ измена.
Это опудало нахлобучили на трон с одним прицелом : сдать Украину, чтобы не пришлось её завоёвывать.
Сьогодні побачив цікаву передачу. Філософ Ігор Козловський розмірковує про сутність буття зебільної влади. Ледве дочекався появи ролика на ютубі: https://www.youtube.com/watch?v=ga6OixUK9qE
Дивіться з 30:00 до 35:00 Заради цих 5-ти хвилин не лягав спати... Хоча би для того, щоб передивитись і прослухати розумного чоловіка ще раз...