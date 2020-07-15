Молчание об армии. Война против языка. Вера в рейтинг. Кто противопоставляет Зеленского Украине? ВИДЕО

Как Медведчук и Коломойский убивают рейтинг Зеленского и почему президент не замечает своих настоящих врагов? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Через год после выборов лозунги Владимира Зеленского и "Слуги народа" превратились в токсичные мемы, которые бьют по самой власти. Но, как ни странно, Зе-команда за год так не создала собственную повестку дня. Кажется, все, что ее до сих пор волнует, - чтобы не было, "как у Порошенко".

Поэтому даже сегодня Владимир Зеленский не решается прямо указать, кто убивает украинских солдат на Донбассе, а члены его фракции проталкивают законопроект в поддержку русского языка.

Так почему же через год после выборов Владимир Зеленский никак не прекратит бороться с Петром Порошенко?

Как окружение президента втягивает его в прямое противостояние с проукраинской частью Украины, которой, к слову, куда больше, чем представителей партии "какая разница"?

Кто толкает Зеленского соревноваться в пророссийскости с Медведчуком? И что это - планомерная измена или обычный идиотизм?

