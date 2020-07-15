РУС
Волонтер Тимур Кобзар: Киберполиция вернула средства, украденные онлайн-мошенниками. Коптер уже у ребят. ВИДЕО

Киберполиция задержала онлайн-мошенников, которые выманивали у граждан данные банковских карт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, злоумышленники обманным путем получили данные карт почти 500 людей и отобрали более четырех миллионов гривен.

В числе пострадавших от действий мошенников оказался волонтер Тимур Кобзар.

"Имел проблемы с покупкой коптера для бойцов. Некоторые писали, что ничем не закончится и никого не поймают. Деньги вернули. Коптер давно у ребят. Преступники задержаны! Вот он - результат", - пишет волонтер на своей странице в соцсети.

От нарешті є нагода згадати поліцію добрим словом.
15.07.2020 16:36 Ответить
Хороша робота .Молодці!
15.07.2020 20:56 Ответить
Просто до тих пір коли КОЖНОМУ лохотронщику не будуть давати ВІД 5 років, або 5 років громадських це все буде тривати.
зайдіть на лох.юа Там кожен 10 лохотронщик
