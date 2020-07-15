Волонтер Тимур Кобзар: Киберполиция вернула средства, украденные онлайн-мошенниками. Коптер уже у ребят. ВИДЕО
Киберполиция задержала онлайн-мошенников, которые выманивали у граждан данные банковских карт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, злоумышленники обманным путем получили данные карт почти 500 людей и отобрали более четырех миллионов гривен.
В числе пострадавших от действий мошенников оказался волонтер Тимур Кобзар.
"Имел проблемы с покупкой коптера для бойцов. Некоторые писали, что ничем не закончится и никого не поймают. Деньги вернули. Коптер давно у ребят. Преступники задержаны! Вот он - результат", - пишет волонтер на своей странице в соцсети.
зайдіть на лох.юа Там кожен 10 лохотронщик