РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11071 посетитель онлайн
Новости Видео
1 925 13

ФГИ заключит договор купли-продажи с победителем аукциона о приватизации отеля "Днепр" после его проверки на доброчестность, - Сенниченко. ВИДЕО

Прозрачность, сопровождавшая приватизацию отеля "Днепр" - это принцип государственной приватизационной политики.

Об этом в Facebook заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Отель "Днепр" нашел нового владельца. И сумма, за которую его приватизировали - рекордные 1 111 111 222,22 грн. Это в 13,7 раз больше начальной стоимости лота. Я до сих пор слышу мнения коллег, которые в это и поверить не могли. А я мог) Не сомневался, что конкуренция потенциальных инвесторов за "Днепр" будет именно такой, свидетелями которой мы стали и ценный лот получит достойную цену. У государства есть новый инвестор. После проверки его на доброчестность и подписания протокола о результатах электронного аукциона с победителем мы заключим договор купли-продажи. Инвестор обогатился прекрасным активом. А мы все получили подтверждение тому, что прозрачная и честная приватизация - это new normal", - уверен Сенниченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о продаже гостиницы "Днепр" за 1,1 млрд грн: "Приватизацию мы начали с себя"

По его словам, прозрачность, которая сопровождала приватизацию гостиницы "Днепр" с подготовительного этапа до непосредственного проведения аукциона - "это не просто стиль работы или исключительный случай с одним конкретным активом. Это принцип государственной приватизационной политики, которого мы будем придерживаться неукоснительно".

Он поздравил всех причастных к приватизации "Днепра" и поблагодарил за усилия. Глава ФГИ подчеркнул, что новый собственник должен обеспечить функционирование отеля.

"Пусть приватизация гостиницы "Днепр" станет очередным примером того, как разумно распорядиться государственной собственностью. Пусть она положит новое начало ряду громких приватизационных кейсов, которыми даже спустя годы мы сможем гордиться", - резюмировал Сенниченко.

В приложенном видео он напомнил, что стартовая цена составляла 81 млн грн. Сенниченко поблагодарил президента, который принял решение приватизировать непрофильный актив, и выразил надежду, что подобным образом будут действовать и остальные госорганы.

Также читайте: Государство бесплатно раздало сотни тысяч гектаров земли, но реестра получивших эту землю нет, - глава Госгеокадастра Лещенко

"93 государственных органа власти управляют 3 тысячами государственных предприятий, которые принесли убыток в прошлом году 170 миллиардов гривен", - сообщил глава ФГИ.

Сенниченко также уточнил, что необходимые процедуры (проверка победителя аукциона, заключение договора купли-продажи) могут продолжаться около двух месяцев.

ФГИ заключит договор купли-продажи с победителем аукциона о приватизации отеля Днепр после его проверки на доброчестность, - Сенниченко 01

Автор: 

отель (126) приватизация (1043) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
сейчас его признают "плохим" покупателем а дальше могут отменить аукцион, а могут отдать здание тому кто предложил цену меньше "рекордной". в результате может получиться интересная ситуация - отель фактически продадут вовсе не за 1.1 млрд а например за 100 млн. откуда мы знаем как проходили торги?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:20 Ответить
+1
тест на "доброчесність" проводят ДО допуска к аукциону. Ничего, зебилье схавает!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:05 Ответить
+1
А ещё самолёты, офис президента на Банковой и дачи детям отдаст. Ага. Сразу после того, как уйдёт в отставку после первого нарушения закона(все остальные включая не декларирование покупки/продажи овгз - нулевые и не считаются).
показать весь комментарий
15.07.2020 21:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
доброчестные граждане имеют миллиарды? доброчестные воюют и погибают на донбасе
показать весь комментарий
15.07.2020 19:20 Ответить
сейчас его признают "плохим" покупателем а дальше могут отменить аукцион, а могут отдать здание тому кто предложил цену меньше "рекордной". в результате может получиться интересная ситуация - отель фактически продадут вовсе не за 1.1 млрд а например за 100 млн. откуда мы знаем как проходили торги?
показать весь комментарий
15.07.2020 19:20 Ответить
Купит честный за 100000 долларов.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:23 Ответить
Он еще от 800000 долларов не оправился а тут опять наверное будет попытка занести, главное не словите в другом городе а дайте хоть до кабинета донести.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:22 Ответить
"Разумная государственная собственность"-это невозможно при дзеприори,и дзефагто...
показать весь комментарий
15.07.2020 19:34 Ответить
Ничего, самое интересное еще впереди.
Судя по всему "нужные" участники аукциона, были настроены на куда меньшую цифру.
Поэтому есть высокая вероятность того, что победитель аукциона, под тем или иным предлогом, пролетит.
И все вернется на круги своя.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:42 Ответить
тест на "доброчесність" проводят ДО допуска к аукциону. Ничего, зебилье схавает!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:05 Ответить
Ну это хоть похоже на рыночную цену. Около 85.5к за квадрат в пересчёте. А то начинали как цирк 95 квартала с ценником около 6.5к.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:30 Ответить
Грандиозное достижение Зеленского ! Он продал здание в центре Киева ! Вовочка, не останавливайся на достигнутом. Продавай то что выше - Кабмин ! (с)
показать весь комментарий
15.07.2020 20:58 Ответить
А ещё самолёты, офис президента на Банковой и дачи детям отдаст. Ага. Сразу после того, как уйдёт в отставку после первого нарушения закона(все остальные включая не декларирование покупки/продажи овгз - нулевые и не считаются).
показать весь комментарий
15.07.2020 21:02 Ответить
А шо так можно было? Проверять на доброчестность?
показать весь комментарий
15.07.2020 21:41 Ответить
Два вопроса. Почему проверку не провели ДО того как допускать аукцион? Если покупатель проверку не пройдёт, победителем окажется тот кто предложил меньшую сумму? Что то мне подсказывает, что премога превратится в громкий пшик, как и всё до чего дотрагивается зелёная плесень.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:35 Ответить
 
 