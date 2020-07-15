ФГИ заключит договор купли-продажи с победителем аукциона о приватизации отеля "Днепр" после его проверки на доброчестность, - Сенниченко. ВИДЕО

Прозрачность, сопровождавшая приватизацию отеля "Днепр" - это принцип государственной приватизационной политики.

Об этом в Facebook заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Отель "Днепр" нашел нового владельца. И сумма, за которую его приватизировали - рекордные 1 111 111 222,22 грн. Это в 13,7 раз больше начальной стоимости лота. Я до сих пор слышу мнения коллег, которые в это и поверить не могли. А я мог) Не сомневался, что конкуренция потенциальных инвесторов за "Днепр" будет именно такой, свидетелями которой мы стали и ценный лот получит достойную цену. У государства есть новый инвестор. После проверки его на доброчестность и подписания протокола о результатах электронного аукциона с победителем мы заключим договор купли-продажи. Инвестор обогатился прекрасным активом. А мы все получили подтверждение тому, что прозрачная и честная приватизация - это new normal", - уверен Сенниченко.

По его словам, прозрачность, которая сопровождала приватизацию гостиницы "Днепр" с подготовительного этапа до непосредственного проведения аукциона - "это не просто стиль работы или исключительный случай с одним конкретным активом. Это принцип государственной приватизационной политики, которого мы будем придерживаться неукоснительно".

Он поздравил всех причастных к приватизации "Днепра" и поблагодарил за усилия. Глава ФГИ подчеркнул, что новый собственник должен обеспечить функционирование отеля.

"Пусть приватизация гостиницы "Днепр" станет очередным примером того, как разумно распорядиться государственной собственностью. Пусть она положит новое начало ряду громких приватизационных кейсов, которыми даже спустя годы мы сможем гордиться", - резюмировал Сенниченко.

В приложенном видео он напомнил, что стартовая цена составляла 81 млн грн. Сенниченко поблагодарил президента, который принял решение приватизировать непрофильный актив, и выразил надежду, что подобным образом будут действовать и остальные госорганы.

"93 государственных органа власти управляют 3 тысячами государственных предприятий, которые принесли убыток в прошлом году 170 миллиардов гривен", - сообщил глава ФГИ.

Сенниченко также уточнил, что необходимые процедуры (проверка победителя аукциона, заключение договора купли-продажи) могут продолжаться около двух месяцев.