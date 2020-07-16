"Мова або смерть": под Радой проходит митинг в поддержку украинского языка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Верховной Радой проходит акция "Руки геть від мови!" в защиту украинского языка.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Организатором акции выступила партия "Европейская Солидарность". Кроме нее в акции приняли участие члены ряда других партий и общественных организаций.
Участники выступают против законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Документ, в частности, предлагает отменить с 1 сентября 2020 года переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский.
Митингующие держат плакаты в поддержку украинского языка, жгут дымовые шашки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.
Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".
В.Черномырдин
Г. Лаубе
(кожного разу регочу немов шибеник від цього випуску)
А.Байтурсынулы
Самый мощный фактор, способствующий сохранению или исчезновению нации, это - язык.
Вместе с исчезновением языка исчезает и сам народ.
Те, кто хочет присоединить к своей нации другой народ, первым делом стремятся к уничтожению языка этого народа.
А.Байтурсынулы
Це багато про що говорить...
а в общую не мелемся муку,
у всех национальные мозоли
чувствительны к чужому башмаку
эти конченые мрази уже всех достали своим законотворческим зудом)))
продавчині, бармени, водії транспорту - на 2 рівні.
втекти вже не вийде.
В кожній державі 80% клінічних ідіотів і 20% нормальних людей, тільки на росії показник ідіотів 99%.
Вибори Зеленського чітко провели межу між психічно нормальними людьми і людьми з психопатологічною вадою в Країні.
Думаю, що доляр по 30 і натовп буде активно розшукувати зелених слуг і самого главЗЕбіла.
Окопные войны еще никто - никогда не выигрывал!
В білім весь,
Тактовно проситься Олесь.
Разговорный язык может быть любой.На местах могут быть применены любые языки.В государственных школах преподавание с первого класса на украинском языке,Это я думаю тоже не должно обсуждаться.В приватных школах и школах меньшинств,на любом языке.
Языков для изучения с первого класса должно быть минимум два.
Державна мова тільки УКРАЇНСЬКА.
Я к тому, что твои бамбасяне должны были бы не корчить из себя мавра-Отелло, как пионэры раненные, а собрать барахлишко, да отбыть на курский вокзал. Вот тогда бы это было по-твоему, слопатоед пархатый. А так, ты - обычная пропагандонская шутилка.
бочка = Дочка
лаврова = лаврова(тчк)
****** = Б вместо П
Он так не думает
Государтвенный язык в Украине - один.
на другому - кримсько - татарська,
на третьому може бути англійська,
і лише на четвертому - російська та інші мови. тчк.
На щастя, їхнє Г вже прибрали.