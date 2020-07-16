РУС
103 008 183

Штурмовая группа "Ведмеді" уничтожила российский опорный пункт. Семеро оккупантов убиты. ВИДЕО с прицела

Штурмовая группа "Ведмеді" уничтожила российский опорный пункт и ликвидировала семь российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на позиции врага оупубликовал пользователь Олександр Ведмідь на своей странице в соцсети. По данным Цензор.НЕТ, видео снято в 2019 году. Атака украинских воинов не является нарушением Минских соглашений потому, что была проведена в серой зоне, захваченной российскими наемниками 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские бойцы 54-й ОМБр уничтожили позицию российских оккупантов: четверо врагов ликвидированы, трое - тяжело ранены. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

оккупация (10267) россия (96953) уничтожение (7739) Донбасс (26962)
Топ комментарии
+87
Браво! Слава Украинским Воякам! Слава Украине! Бей рашистскую мразь!
16.07.2020 13:07 Ответить
+78
Убивать кацапо-монголоидных оккупантов - дело полезное и нужное...
16.07.2020 13:07 Ответить
+46
vot eto xorosaja novost.Fasistov nado unictozit so svojej zemli
16.07.2020 13:06 Ответить
Страница 2 из 2
Это можно смотреть вечно! Слава Украине и ее Великим Воинам!
16.07.2020 13:25 Ответить
Тихо прийшли, пошуміли і тихо пішли!!! Молодці!!! Слава Україні!!! Героям Слава!!!
16.07.2020 13:29 Ответить
По-моему, в составе нашей РДГ была одна женщина.
16.07.2020 13:29 Ответить
Да, походка странновата.
16.07.2020 14:02 Ответить
видать штурмовики зашли с тыла-отличный творческий подход и работа Добробатовцев!
16.07.2020 13:30 Ответить
"Ведмеді" загрызли кацапских козлов.
16.07.2020 13:30 Ответить
Думаю, украинцы еще посадят на москальский престол очередного Лжедмитрия с Маринкой Мнишек, как уже было в 1610
16.07.2020 13:31 Ответить
хіба-що Фаріон...
17.07.2020 11:22 Ответить
"ВЕДМІДЬ" звучить набагато тепліше, ніж "МЄДВЄДЬ".
16.07.2020 13:32 Ответить
Так, але ж українською "мёд" не "мід", а "мед". А слово ведмідь (медведь) означає "той, хто знає (відає), де МЕД". Чому так?
16.07.2020 20:33 Ответить
відає медом
18.07.2020 20:30 Ответить
Снова таки "мед", а не "мід"!
19.07.2020 11:19 Ответить
Чмошне, де наш поранений боєць? Він вже три доби без допомоги, поряд з тілом загиблого Миколи Іліна. То що, зебіле, є якась інформація?
16.07.2020 13:44 Ответить
Ти завжди ВСІ теми в одну купу ліпиш? Стецько курс по пропаганді провів?
16.07.2020 13:54 Ответить
Це все, на що ти спромігся?
16.07.2020 16:35 Ответить
Дай Вам Бог Здоровья Герои! Возвращайтесь живыми.
16.07.2020 13:38 Ответить
Молодці. Це за сьогодні друга гарна новина!!! Женіть рашистську мразь і терористів.
16.07.2020 13:39 Ответить
это не новина а старое видео 2019 года.
16.07.2020 14:18 Ответить
Я то признал свою ошибку, а вот 99,9% считают, что это свежак...
16.07.2020 20:43 Ответить
так на то и рассчитано. Такими методами поддерживается репутация клована
16.07.2020 20:46 Ответить
Ну, не знаю, Цензор тяжело заподозрить в симпатиях к Зе
16.07.2020 20:49 Ответить
"kakaja raznica"... Takoe možo smotretj 100500 raz kožen denj.
17.07.2020 02:40 Ответить
Бережіть себе, хлопчики.
16.07.2020 13:41 Ответить
16.07.2020 13:49 Ответить
Думаю ЧМО грохнут примерно так же. Уже всем надоело, гнида!
16.07.2020 17:34 Ответить
Хлопцев еще не наказали? При зеленых мразях лиса алиска быстро состряпает дельце - опущенцев обидели.
16.07.2020 13:50 Ответить
Молодцы!Это лугандонцам за убитого медика и обраточка за договор о прекращения огня для эвакуации убитого воина.
16.07.2020 13:52 Ответить
Один я прочитал, что видео 2019 года? (я не говорю, что в 2019м не за что было).
16.07.2020 14:04 Ответить
а тут так принято - каментить заголовки. Текст под ними никто не читает.
16.07.2020 14:19 Ответить
А ти вважаєш, що такі речі будуть викладувати через годину?
16.07.2020 14:47 Ответить
Кожен знищений російський фашист , це десятки врятованих людських життів .
Слава Героям !!!
Бережи вас Бог , хдопці .
16.07.2020 13:56 Ответить
Семь - хорошо, а семьдесят еще лучше!
16.07.2020 14:01 Ответить
судя по всему опорник был взят под контроль. Так почему бы не выложить тушки сепаров и русни? Те например с удовольствием выкладывают такое. Просто без этого начинают возникать подозрения что это какой то мультик с учений, который регулярно вбрасывают перед очередным митингом патриотических сил возле Рады или ОПы
16.07.2020 14:05 Ответить
Схоже на реальне відео. На навчаннях більш злагоджено діють.
16.07.2020 14:44 Ответить
Уничтожить ВСЕХ кацапских оккупантов ,ВСЕХ до одного ,вот в чём задача каждого украинца и Украины в целом !!!
16.07.2020 14:11 Ответить
Отличная работа! Когда некому объявлять "мыролюбные перемирия" орки дохнут не успев обосраться
16.07.2020 14:13 Ответить
видео снято в 2019 году

Т.е. еще до того, как ЗЕблюдок увидел мир в глазах ***** и начал одностороннее отступление.
16.07.2020 14:17 Ответить
там ниже одному упоротому я уже ответил...
16.07.2020 14:20 Ответить
Самий упоротий тут, це походу ти. Я ось тільки не розумію у чому проблема? Не бажаєш визнати власний рівень розумових здібностей, чи реально вважаєш малороську нікчему файним Головнокомандувачем?
16.07.2020 14:24 Ответить
Ответ достойный промзоновского люмпена.

А по существу возразить есть что, ублюдок недоношенный?
16.07.2020 14:25 Ответить
Добре, що цей коментар написав ти, а не якийсь дурачок.
16.07.2020 15:12 Ответить
как обычно, новость никто не читает.
Видео снято в 2019!
Думаю еще до того как Зе пришел и запретил стрелть в "ту сторону". Скорее всего еще при "барыге на крови".
16.07.2020 14:15 Ответить
А ты наблюдательный порохоботик и траву увидел, и кусты деревья в листьях в феврале....
16.07.2020 14:19 Ответить
1. Если это февраль 2019 то тем более твой клоун никакого отношения к новости не имеет, это при т.н. "барыге" было.
2. Открытая настежь дверь блиндажа в феврале? Ты тоже в феврале с открытыми настежь окнами живешь?
16.07.2020 14:22 Ответить
бояру пьёш?
16.07.2020 14:23 Ответить
Нет, я не твой папа.
16.07.2020 15:57 Ответить
МАЛО!!!!!!!!
16.07.2020 14:22 Ответить
Слава героям України!
16.07.2020 14:24 Ответить
давно по харі крішной не отримував ?
16.07.2020 16:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nQysX_PX8Vc&t=13s
16.07.2020 14:56 Ответить
Seeeeehr guuuut! Отшень карашо !
16.07.2020 15:03 Ответить
БОЛЬШЕ ТАКИХ ВИДЕО!!!
16.07.2020 15:08 Ответить
Це ці "Ведмеді" у яких інструктором раніше була Маруся Звіробій ???
16.07.2020 15:11 Ответить
Ні, це інші.
16.07.2020 15:13 Ответить
16.07.2020 15:16 Ответить
Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт. Сім окупантів вбито - Цензор.НЕТ 5697
16.07.2020 15:23 Ответить
Хотілось би чогось новенького.
Помсти за наших полеглих хлопців.
16.07.2020 16:01 Ответить
Ну так іди займись. А то з дивану командувать легко і кіно про війну дивитись.
16.07.2020 16:29 Ответить
А ти не здатний ?
Хоча в кого я питаю...
16.07.2020 19:39 Ответить
Главное не переставать стрелять !
16.07.2020 16:18 Ответить
Файне відео. Шкода, що 2019 року, а не свіже.
Але все одно залік.

Штурмова група "Ведмеді" знищила російський опорний пункт. Сім окупантів вбито - Цензор.НЕТ 7925
16.07.2020 16:41 Ответить
Впечатление, что видео про уничтожение орков складируются по принципу хорошего вина - чем старше, тем лучше. Понесли мы трагические потери, а тут опа и принесли выдержанный победный видосик. Правда видосик из запасов еще "мародера" и там много таких. А зелёная кислятина уже никогда не созреет
16.07.2020 17:18 Ответить
Был Петя, были и штурмы!
16.07.2020 17:32 Ответить
Неплохо....Но в целом есть замечания. Изначально почему то не использовались термобарические боеприпасы. А ведь для такого блиндажа достаточно одного...и заходить(и рисковать!) потом не надо.
Это вероятно нужно было сделать изначально. А ходить сначала обследовать периметр , а ....потом снова вернутся к биндажу. Это ошибка. Контуженный, мог просто позвать на помощь.
16.07.2020 18:23 Ответить
Супер!
Только такое впечатление что куски видео неправильно сшили. Вначале обстрел уродов из лёгкого оружия. Потом большой взрыв. А потом опять бункер целый и в него гранату бросают и стреляют. Явно большим взрывом всё должно было бы закончиться. Но всё равно классно!
16.07.2020 18:29 Ответить
Та вроді все, як треба. В кінці прийшлося контрольні дві РГД-шки кинути.
16.07.2020 18:38 Ответить
Пiсля того величезного вибуху у серединi, гранати вже не були б потрiбнi...
16.07.2020 19:40 Ответить
А Коля Тищенко в цей час весело сракою крутить. Пєрспєктивний мер (прости Господи).
16.07.2020 18:40 Ответить
росіянам і кадировцям бошкі повідстрілювали.
- 7 росіян на Планеті Земля.
Планета стала чистішою.
16.07.2020 18:47 Ответить
Смерти ворогам !!!
16.07.2020 19:19 Ответить
Смерть окупантам! Слава Героям! На відео, ніби серед групи ЗСУ є жінка (майже модельна хода)! Це вражає! Але насторожує, що відео 2019 р. У 2020 немає що показати...
16.07.2020 19:55 Ответить
Очистим Землю от путинской нечисти! Слава украинской армии и нашим воинам - героям! Храни вас Господь, защитники Украины!!!!
16.07.2020 23:03 Ответить
Украинский народ на фронте защищает нашу Родину, а народ Украины дорвавшийся к власти разрушает её изнутри...https://detector.media/community/article/178861/2020-07-17-verkhovna-rada-17-lipnya-rozglyane-zakonoproekt-buzhanskogo/ Верховна Рада 17 липня розгляне законопроєкт Бужанського ,кто такой Бужанский,он знает украинский язык,историю Украины,Гимн Украины,он вообще Украинец и почему он не фронте?
17.07.2020 10:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 