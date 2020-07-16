Штурмовая группа "Ведмеді" уничтожила российский опорный пункт. Семеро оккупантов убиты. ВИДЕО с прицела

Штурмовая группа "Ведмеді" уничтожила российский опорный пункт и ликвидировала семь российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на позиции врага оупубликовал пользователь Олександр Ведмідь на своей странице в соцсети. По данным Цензор.НЕТ, видео снято в 2019 году. Атака украинских воинов не является нарушением Минских соглашений потому, что была проведена в серой зоне, захваченной российскими наемниками 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

