Штурмовая группа "Ведмеді" уничтожила российский опорный пункт. Семеро оккупантов убиты. ВИДЕО с прицела
Штурмовая группа "Ведмеді" уничтожила российский опорный пункт и ликвидировала семь российских оккупантов на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на позиции врага оупубликовал пользователь Олександр Ведмідь на своей странице в соцсети. По данным Цензор.НЕТ, видео снято в 2019 году. Атака украинских воинов не является нарушением Минских соглашений потому, что была проведена в серой зоне, захваченной российскими наемниками 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.
Топ комментарии
+87 serh
показать весь комментарий16.07.2020 13:07 Ответить Ссылка
+78 Horvi Hor #59085
показать весь комментарий16.07.2020 13:07 Ответить Ссылка
+46 vidasik
показать весь комментарий16.07.2020 13:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Героям !!!
Бережи вас Бог , хдопці .
Т.е. еще до того, как ЗЕблюдок увидел мир в глазах ***** и начал одностороннее отступление.
А по существу возразить есть что, ублюдок недоношенный?
Видео снято в 2019!
Думаю еще до того как Зе пришел и запретил стрелть в "ту сторону". Скорее всего еще при "барыге на крови".
2. Открытая настежь дверь блиндажа в феврале? Ты тоже в феврале с открытыми настежь окнами живешь?
Помсти за наших полеглих хлопців.
Хоча в кого я питаю...
Але все одно залік.
Это вероятно нужно было сделать изначально. А ходить сначала обследовать периметр , а ....потом снова вернутся к биндажу. Это ошибка. Контуженный, мог просто позвать на помощь.
Только такое впечатление что куски видео неправильно сшили. Вначале обстрел уродов из лёгкого оружия. Потом большой взрыв. А потом опять бункер целый и в него гранату бросают и стреляют. Явно большим взрывом всё должно было бы закончиться. Но всё равно классно!
- 7 росіян на Планеті Земля.
Планета стала чистішою.