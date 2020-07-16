Наемники РФ утром 1,5 часа обстреливали из зенитной установки и гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Сегодня, 16 июля, российско-оккупационные войска осуществили три обстрела на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 7:30 до 9 часов утра противник со стороны Ужовки дважды открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Водяного, используя при этом гранатометы различных систем, зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

После 10:00 из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты 20 минут обстреливали позиции наших войск неподалеку от Старогнатовки", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате этих обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

Потери врага уточняются.

Также в ведомстве добавили, что ситуация в районе проведения операции полностью контролируется.