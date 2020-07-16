РУС
Наемники РФ утром 1,5 часа обстреливали из зенитной установки и гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Сегодня, 16 июля, российско-оккупационные войска осуществили три обстрела на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 7:30 до 9 часов утра противник со стороны Ужовки дважды открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Водяного, используя при этом гранатометы различных систем, зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

После 10:00 из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты 20 минут обстреливали позиции наших войск неподалеку от Старогнатовки", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате этих обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

Потери врага уточняются.

Также в ведомстве добавили, что ситуация в районе проведения операции полностью контролируется.

Полтора часа обстреливали а вы смотрели? А как же ответка? Или радуетесь что потерь нету
16.07.2020 13:37 Ответить
Пока отбили телеграмму Верховному Главнокомандующему на разрешение открыть огонь, вот время и прошло. Скоро будут почтового голубя пускать.А нам, да, расскажут про адекватный ответ. Там пиар хорошо наладили.
16.07.2020 13:40 Ответить
Херачили 1,5 часа, а украинские воины как всегда дали ответ и заставили сепаров прекратить огонь. Наша бригада строителей очень обеспокоена ,как и ОБСЕ!!!!Охренеть!!!
16.07.2020 13:43 Ответить
Як інформує https://censor.net/ua, партдон, він не інформує а бреше той цензор-нет. Речник ЗСУ вірно і правильно зазначив російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на донецькому напрямку. і навав їх ворогами. Все це вірно. Однак, якийсь чи тупий чи проплачений журналіст чомусь це перекрутив і назвав так "Найманці РФ вранці 1,5 години обстрілювали позиції ЗСУ. Тоді там не війна, а АТО, ООС. Найманці це,наприклад, приватна компанія Вагнерпа в ЦАР, а там окупант, ворог, регулярні війська РФ. Це так вони заякоряють брехню від олігархії, для тих хто не думає критично.
16.07.2020 15:07 Ответить
А почему работу оной установки не подавили????
16.07.2020 18:13 Ответить
 
 