Резких колебаний курса доллара до конца года не предвидится, - министр финансов Марченко. ВИДЕО

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что сейчас у него нет никаких факторов, которые бы повлияли на курс национальной валюты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам министра, в связи с карантином в Украине упал импорт.

"Сейчас у нас баланс временно выровнялся. Это означает, что давление на гривню со стороны импорта, со стороны покупки долларов - минимизирован. Пришли деньги от МВФ - 2,1 миллиарда долларов. Сейчас еще один транш ожидаем, ожидаем также средства Всемирного банка. Есть все факторы считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится", - объяснил Марченко.

