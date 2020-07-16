Резких колебаний курса доллара до конца года не предвидится, - министр финансов Марченко. ВИДЕО
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что сейчас у него нет никаких факторов, которые бы повлияли на курс национальной валюты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По словам министра, в связи с карантином в Украине упал импорт.
"Сейчас у нас баланс временно выровнялся. Это означает, что давление на гривню со стороны импорта, со стороны покупки долларов - минимизирован. Пришли деньги от МВФ - 2,1 миллиарда долларов. Сейчас еще один транш ожидаем, ожидаем также средства Всемирного банка. Есть все факторы считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится", - объяснил Марченко.
черт, он точно что-то курит, звоните баканову!))
Группа Коломойского в "СН" выдвинула Дмитрия Гурина кандидатом на выборах городского головы Киева.
"Большая приватизация а ля Зеленский" - аукцион в 1.111 млрд. гривен выиграла фирма с годовым доходом 187 тысяч гривен. Во всем мире это называется "отмыванием незаконных доходов"
Я вот к примеру глядя на свою пенсию ответ на этот вопрос знаю...
пикирование - да.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
=
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое… (с)
Для наполнения бюджета, возможны кратковременные скачки до 39,90.
То есть имеется теперь все свое в наличии? Полное, так сказать, импортозамещение?
Или насление от обнищания просто перестало покупать:
- импортные лекарства
- импортную одежду
- импортную обувь
- импортные стройматериалы
- импортную бытовую технику,
- импортные автомобили
- ездить зарубеж отдыхать
то есть потребительский спрос упал "ниже плинтуса"?
Это - успех, надо так понимать?
Ведь верно, что падение потребительского спроса - это успех?
Ведь правильно?
P.S. Скажите, среди Слуг Народа вообще есть вменяемые? Они думают, прежде чем рот открывать???
А если гривна падает постоянно - это не колебание, ведь так?
Вот это вот обещано, надо так понимать?
Плавный, но уверенный подъём курса доллара!