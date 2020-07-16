РУС
Декларацию о государственном суверенитете в 1990 никто не "заваливал", предлагая 8 тыс. поправок, и не пытался заблокировать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года поддержали депутаты тогдашней Верховной Рады УССР из разных уголков Украины и с разными взглядами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время выступления в четверг на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Сегодня мы отмечаем тридцатую годовщину со дня рождения этого знакового документа. 30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретению независимости. Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство. 16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков Украины. Из разных партий. С различными взглядами. Но - с единой целью", - подчеркнул глава государства.

Зеленский обратил внимание, что никто не "заваливал" эту Декларацию, предлагая восемь тысяч поправок, никто не пытался заблокировать ее постановлениями, никто не пытался "сбить" ее через Конституционный суд.

"Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков, ради воли народа и большой государственной цели", - добавил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на торжественное заседание Рады.

ВР (29396) Зеленский Владимир (21697) суверенитет (166)
+30
довбаних слуг народу тоді не було!)
16.07.2020 16:40 Ответить
+25
16.07.2020 16:46 Ответить
+12
Тоді росія від нас відчепилась на деякий час.
Тому без тиску та підкупу і було прийнято цю декларацію.
Зараз ситуація геть інша. Протилежна.
16.07.2020 16:44 Ответить
Ради интереса посмотрел, когда декларацию о независимости приняла РСФСР - 12 июня 1990 года...)) ..отака х.йня малята..
16.07.2020 16:54 Ответить
Агга і від кого??
Від України теж..
Пацталом...
А тепер пацаки жалкують..
😁
16.07.2020 17:00 Ответить
🍖
16.07.2020 17:02 Ответить
Песику, не треба ділитися зі Мною кісточкою
в шоКАЛаді..
Це Ваше, рідненьке та смачненьке!!
І не турбуйте більше-Ви не цікаві, дякуне!
😁
16.07.2020 17:07 Ответить
Ходи голодний, бо твій Зе не поділиться грошима. А я тобі дам кісточку, бо жаль тебе старого зебіла.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:11 Ответить
16.07.2020 16:59 Ответить
Хто написав йому цю речюгу про "никто не пытался блокировать"? !
Кравчук з медведчуком?

"Попри те, що робилося в парламентах інших союзних республік, українська так звана «група 239», тоді на чолі з Кравчуком, чинила досить запеклий опір.

Було створено понад 10 робочих груп, кожна з яких працювала над своїм розділом декларації. У кожній з цих робочих груп комуністи складали більшість, а ми - меншість.

І боротьба велася за кожне слово, кожну кому, кожну крапку.
До останнього моменту не було жодної впевненості, що декларація буде ухвалена.
І тільки втеча тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Івашка до Москви - кажу втеча, а насправді Горбачов його тоді призначив другим секретарем КПРС - відкрила для нас вікно можливостей для ухвалення Декларації про державний суверенітет України."
https://www.radiosvoboda.org/a/30722366.html
16.07.2020 17:01 Ответить
Кравчук сказав, що тоді в парламенті було 370 комуністів і ще 70 непартійних... Була інформація, що тоді в Росії заборонили КПРС. І через 4 дні за Росією проголосила незалежність Україна. Але комуністів колишніх не буває...
показать весь комментарий
16.07.2020 20:18 Ответить
Этот кретин косит под шизофреника? 8 т поправок это технология 100% его фракции дегенератов
показать весь комментарий
16.07.2020 17:01 Ответить
Да, он надеется избежать пожизненного. Потому и косит уже заранее.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:05 Ответить
Так твои клоуны этим же и валят. Ох и лидер, жесть, в собственной политсиле порядок не может навести.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:03 Ответить
А кто же вносил эти 8 тыс.поправок? Имя есть у заинтересованного лица? Или какие-то неведомые "стороны"?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:04 Ответить
бе бе бе ,кретин...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:06 Ответить
Шмаркля уже и к государственному суверенитету подкрался ?
показать весь комментарий
16.07.2020 17:07 Ответить
Зеля, не равняй хер с пальцем. То была декларация о суверенитете, а 8 тысяч правок были к закону о банках. Там было про независимость, а у тебя все про купи-продайство.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:07 Ответить
Что несёт этот зелёный питар??
показать весь комментарий
16.07.2020 17:11 Ответить
16.07.2020 17:13 Ответить
16.07.2020 17:19 Ответить
І клоуни тоді по цирках виступали а Квн був аполітичний.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:21 Ответить
16.07.2020 17:32 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom
https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway

Всім божевільним і ворогам України дали слова з приводу 30-річчя: комуністи Кравчуки, регіонали Іоффе, якісь вчені-сталіністи - кого завгодно.
Джемілеву, Яні Зінкевич, генералу Забродському слова не дали.
16.07.2020 17:56 Ответить
Як би не ті, як ти їх назвав "божевільні", хоча я думаю що то ти скоріше маєш "шпака", то не було б ніякої нежалежності і ніяких там твоїх "псевдошоколадних" героїв!
показать весь комментарий
16.07.2020 18:48 Ответить
Завдяки кому конкретно із згаданих?
Главному комуняці при совку Кравчуку, якому поки не надавали тоді підсрачників, не хотів нічого підписувати чи такому ж комуняці, нинішньому гопоблоківцю Іоффе?
показать весь комментарий
16.07.2020 19:11 Ответить
Погибшие и пролившие кровь украинские воины - целиком вина фигляра и труса зеленского и дерьмака, которые не желают понять: с пуйлом договариваться невозможно - он усиливает и будет усиливать давление, убивая украинцев. Ему нужна вся Украина.

Безвольный, некомпетентный, употребляющий наркотики "президент" и завербованный ФСБ руководитель ОП приведут Украину к краху. Надо немедленно арестовать ермака по делу о предполагаемой измене и превышению полномочий.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:59 Ответить
Тогда декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков Украины. Из разных партий. С различными взглядами.
Дебил, блд...
показать весь комментарий
16.07.2020 18:10 Ответить
Конченный наркоша...
показать весь комментарий
16.07.2020 18:11 Ответить
BREAKING NEWS! Джерела у Госдепі повідомляють про реакцію Президента США Дональда Трампа на сьогоднішню промову Зеленського:

16.07.2020 18:41 Ответить
🤣
показать весь комментарий
16.07.2020 18:45 Ответить
БРАВО президенте! Народ пишається Вами!!!
показать весь комментарий
16.07.2020 18:49 Ответить
Агій на тебе, слудване, жири пук би'с! Чіму бо тілько тлусті літери? Аді, тре' було ЛАБАТОЮ КАПСЛЬОКОЮ єк не запіворити, єк не загевкати - бих люде акуратне відознали, що маєш решпект ік тотій жєбуриній вішмарклі, що їй бздьми дзвонют, бих завстидали ті, бих трембітали плаєв, ще й полонинов: "Фе, раз зебіл єден хлоп!"
показать весь комментарий
16.07.2020 19:42 Ответить
