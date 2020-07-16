Декларацию о государственном суверенитете в 1990 никто не "заваливал", предлагая 8 тыс. поправок, и не пытался заблокировать, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года поддержали депутаты тогдашней Верховной Рады УССР из разных уголков Украины и с разными взглядами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время выступления в четверг на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
"Сегодня мы отмечаем тридцатую годовщину со дня рождения этого знакового документа. 30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретению независимости. Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство. 16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков Украины. Из разных партий. С различными взглядами. Но - с единой целью", - подчеркнул глава государства.
Зеленский обратил внимание, что никто не "заваливал" эту Декларацию, предлагая восемь тысяч поправок, никто не пытался заблокировать ее постановлениями, никто не пытался "сбить" ее через Конституционный суд.
"Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков, ради воли народа и большой государственной цели", - добавил президент.
Кравчук з медведчуком?
"Попри те, що робилося в парламентах інших союзних республік, українська так звана «група 239», тоді на чолі з Кравчуком, чинила досить запеклий опір.
Було створено понад 10 робочих груп, кожна з яких працювала над своїм розділом декларації. У кожній з цих робочих груп комуністи складали більшість, а ми - меншість.
І боротьба велася за кожне слово, кожну кому, кожну крапку.
До останнього моменту не було жодної впевненості, що декларація буде ухвалена.
І тільки втеча тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Івашка до Москви - кажу втеча, а насправді Горбачов його тоді призначив другим секретарем КПРС - відкрила для нас вікно можливостей для ухвалення Декларації про державний суверенітет України."
https://www.radiosvoboda.org/a/30722366.html
