РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9237 посетителей онлайн
Новости Видео
1 424 26

Сила Декларации о государственном суверенитете еще сотни лет будет давать нашей стране толчок к развитию, - Шмыгаль. ВИДЕО

Принципы экономической независимости Украины, которые были начаты 30 лет назад, позволяют нам сегодня учить наших детей в украинских школах, проводить реформы, эффективно защищать малый и средний бизнес, сохранять и создавать новые рабочие места, поддерживать уязвимые слои населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этим актом были сформированы основы государственного, политического и экономического строя Украины: республиканскую форму правления, "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории". Декларация также определила основы экономической самостоятельности: самостоятельную банковскую, финансовую, таможенную и налоговую системы, право формировать государственный бюджет и иметь собственную денежную единицу. На этих принципах и сегодня формируется экономическое развитие Украины", подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, сила и мощь этого документа в течение 30 лет дают и в течение следующих сотен лет будут давать нашей стране толчок к развитию и возможность находиться в кругу развитых государств мира.

"Также Декларация стала фундаментом референдума о независимости 1 декабря 1991, где "за" проголосовало более 90%. Это подтвердило, что украинцы готовы брать ответственность за судьбу своей страны. Я верю, что именно эта ответственность - проявленная как народными избранниками, так и всеми украинцами, должна побуждать нас к эффективным и взвешенным решениям. Мы все должны работать на благо Украины. Призываю всех к единству в мыслях и действиях", - подытожил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля. ФОТОрепортаж

Автор: 

суверенитет (166) Шмыгаль Денис (2821)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Какое то "развитие" не в ту сторону - пример тому - Польша,Чехия, Словакия и страны Прибалтики.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:37 Ответить
+6
"Таблица умножения ещё тысячи лет будет давать нам толчок для манипулирования цифрами."
Денис Ренатович Шмыгаль.
"Азбука будет многие тысячелетия позволять нам переносить наши мысли на бумагу."
Денис Ренатович Шмыгаль
" Цветовая палитра миллионы лет позволит нам любоваться красотами мира вокруг нас"
Денис Ренатович Шмыгаль
"Всемирная сила тяготения ещё миллиарды лет нас не отпустит как и та трава которую я курю"
Денис Ренатович Шмыгаль
Далеко не полное собрание лапши.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:55 Ответить
+4
Неужели эти воры и предатели думают, что чем больше они говорят о Декларации Независимости, то они больше становятся похожи на государственных деятелей? Для этого как минимум ещё в детстве надо было перстать красть и обманывать.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неужели эти воры и предатели думают, что чем больше они говорят о Декларации Независимости, то они больше становятся похожи на государственных деятелей? Для этого как минимум ещё в детстве надо было перстать красть и обманывать.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:37 Ответить
Какое то "развитие" не в ту сторону - пример тому - Польша,Чехия, Словакия и страны Прибалтики.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:37 Ответить
дыржавобудивныкы рабинович,бужанский,дубинский,зеленский...просят уточнить...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:38 Ответить
кого он подразумевает под вечным жидом...
показать весь комментарий
16.07.2020 17:49 Ответить
Гидота. Знищує Україну і говорить про розвиток України.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:38 Ответить
"Принципы экономической независимости Украины, которые были начаты 30 лет назад" - в нас настільки багато економісної незалежності що можемо дозволити постачти електроенергію з мордору в ущерб своїй власній енергетиці.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:38 Ответить
В ущерб хотелкам Рината Лианидыча
показать весь комментарий
16.07.2020 17:43 Ответить
"Мля... В душе не е*у, что я только что прочитал: сильно дох*я букв. Надеюсь, хоть по-вумному все прозвучало", - подумав Шмигаль, дочитавши текст.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:42 Ответить
Лучше бы эта сила дала пинок под зад кремлёвским шлюхам, полезным идиотам и их симпатикам.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:43 Ответить
Вже помітили, яким дітям на сотні років за 30 років награбували..
😁
показать весь комментарий
16.07.2020 17:44 Ответить
Сила Декларации о государственном суверенитете еще сотни лет будет давать нашей стране толчок к развитию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6398
показать весь комментарий
16.07.2020 17:45 Ответить
Основой любой демократии, является принятие комплекса прав человека, которые не обсуждаются, но выполняются. Источником правовых норм, регулирующих эти вопросы, в частности, является Декларация о независимости США.
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:47 Ответить
так чужими руками на дивані перед телевізором свої права в олігархата не вибореш, он скільки в товстосумів слуг від райцентру до Києва....і учитись потрібно, а не дубами рости...
показать весь комментарий
16.07.2020 18:04 Ответить
Трескотня в стиле совка
показать весь комментарий
16.07.2020 17:49 Ответить
Шмыгаль включил режим генерации пустого трындежа.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:52 Ответить
"Принципы экономической независимости Украины были начаты 30 лет назад. Это как 29, но на один год дольше" (с) типа Шмыгаль
(или... не типа? )
показать весь комментарий
16.07.2020 18:05 Ответить
На следующий день.
- Ну что, побыли государственными деятелями, можно дальше %издить.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:53 Ответить
"Таблица умножения ещё тысячи лет будет давать нам толчок для манипулирования цифрами."
Денис Ренатович Шмыгаль.
"Азбука будет многие тысячелетия позволять нам переносить наши мысли на бумагу."
Денис Ренатович Шмыгаль
" Цветовая палитра миллионы лет позволит нам любоваться красотами мира вокруг нас"
Денис Ренатович Шмыгаль
"Всемирная сила тяготения ещё миллиарды лет нас не отпустит как и та трава которую я курю"
Денис Ренатович Шмыгаль
Далеко не полное собрание лапши.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:55 Ответить
Сила Декларації про державний суверенітет ще сотні років даватиме нашій країні поштовх до розвитку, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5730
показать весь комментарий
16.07.2020 17:59 Ответить
ішак зібрав в каманду одних ідіотів.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:58 Ответить
"поддерживать уязвимые слои населения" - о так підтримують, аж гай шумить.....де це у нас недавно жінка руки на себе і десятилітнього сина наклала від зубожіння....а в цей час міністрам зарплати замало по пів сотні тисяч гривень....Источник: https://censor.net/v3208563
показать весь комментарий
16.07.2020 18:07 Ответить
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:09 Ответить
биоматериал фсех мастей прикопать и будет счастье.
показать весь комментарий
16.07.2020 18:33 Ответить
"...сотни лет будет давать нашей стране толчок к развитию..." //Пока что даёт толчок только к разворовыванию и деградации Украины.
показать весь комментарий
16.07.2020 19:41 Ответить
Вже з досвіду з Кучмою, Тимошенчихою, Азаровим і особливо з Януком- падлюшним,якщо піднімаєтся в промовах пафосний тон з "державницьким наклоном на майбутнє"- то слід чекати якоїсь антидержавницьккої дії або провокації. Почекаємо,що ці засланці Сіона та Упиря з кремля придумали?
показать весь комментарий
17.07.2020 07:03 Ответить
 
 