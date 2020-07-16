Сила Декларации о государственном суверенитете еще сотни лет будет давать нашей стране толчок к развитию, - Шмыгаль. ВИДЕО
Принципы экономической независимости Украины, которые были начаты 30 лет назад, позволяют нам сегодня учить наших детей в украинских школах, проводить реформы, эффективно защищать малый и средний бизнес, сохранять и создавать новые рабочие места, поддерживать уязвимые слои населения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Этим актом были сформированы основы государственного, политического и экономического строя Украины: республиканскую форму правления, "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории". Декларация также определила основы экономической самостоятельности: самостоятельную банковскую, финансовую, таможенную и налоговую системы, право формировать государственный бюджет и иметь собственную денежную единицу. На этих принципах и сегодня формируется экономическое развитие Украины", подчеркнул премьер.
По словам Шмыгаля, сила и мощь этого документа в течение 30 лет дают и в течение следующих сотен лет будут давать нашей стране толчок к развитию и возможность находиться в кругу развитых государств мира.
"Также Декларация стала фундаментом референдума о независимости 1 декабря 1991, где "за" проголосовало более 90%. Это подтвердило, что украинцы готовы брать ответственность за судьбу своей страны. Я верю, что именно эта ответственность - проявленная как народными избранниками, так и всеми украинцами, должна побуждать нас к эффективным и взвешенным решениям. Мы все должны работать на благо Украины. Призываю всех к единству в мыслях и действиях", - подытожил премьер.
Там были описаны взаимоотношения власти и народа и заявлен действенный механизм компенсации преступной власти. Там прямо закреплено право народа на вооруженную борьбу против той власти, которая стремится поработить свой народ путем произвола и беззакония. Мы не раз приводили выдержки из этого текста, а потому, позволим себе процитировать лишь маленький ее кусочек:
«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».
То есть, декларация закрепила не только право, но и обязанность народа свергать любого диктатора и диктатуру. Примерно то же самое имеют в виду и все страны, которые исповедуют Западный принцип демократии.
(или... не типа? )
- Ну что, побыли государственными деятелями, можно дальше %издить.
Денис Ренатович Шмыгаль.
"Азбука будет многие тысячелетия позволять нам переносить наши мысли на бумагу."
Денис Ренатович Шмыгаль
" Цветовая палитра миллионы лет позволит нам любоваться красотами мира вокруг нас"
Денис Ренатович Шмыгаль
"Всемирная сила тяготения ещё миллиарды лет нас не отпустит как и та трава которую я курю"
Денис Ренатович Шмыгаль
Далеко не полное собрание лапши.