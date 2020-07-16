Академик Юхновский призвал Зеленского к сотрудничеству с Порошенко: Пусть ваш предшественник станет вашей опорой и советником. ВИДЕО
Государственность украинского языка является основой украинского государства, а кто против этого - является государственным преступником.
Об этом с трибуны парламента во время торжественного заседания по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины заявил академик Игорь Юхновский, сообщает Цензор.НЕТ.
Юхновский обратился к президенту Зеленскому с призывом стать примером для подражания в стремлении говорить на украинском. "Пусть ваша украинский язык станет родным и прекрасным по своему мелодичному звучанию. Пусть таким он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть он распространится на ваших соратников, и на всю страну", - сказал Юхновский.
Академик также призвал Владимира Зеленского воспользоваться государственным опытом пятого президента Петра Порошенко. "Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов ", - отметил Юхновский.
По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятия декларации о суверенитете стало ключом к двери независимого государства Украина. "Государство в своем развитии пережило мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего-то достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданные огромными массами народа. И ни при каких событиях и обстоятельствах они не должны теряться ", - убежден Игорь Юхновский.
"Сейчас есть страшная действительность - война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать - на то у вас есть Вооруженные силы этой страны ", - обратился он к Зеленскому.
Юхновский также призвал молодых депутатов из монобольшинства к культуре парламентаризма. "Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде - своими действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец радость от принятых хороших законов Украинского государства ", - пожелал академик Юхновский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/1918UA Син України
Команда Зеленського вже рік обсирає Порошенка... Але вони постійно забувають знімати штани.
В. о. Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 Українського інституту національної пам'яті . Почесний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту фізики конденсованих систем НАН України , почесний доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9C._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України , доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa Honoris Causa https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Львівського національного університету імені Івана Франка .
Вчений, фізик-теоретик, державний, політичний і громадський діяч. І. Р. Юхновський створив добре знану у світі Львівську наукову школу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 статистичної фізики . Він розробив оригінальні й потужні методи теоретичних досліджень систем взаємодіяльних частинок: метод колективних змінних та метод зміщень і колективних змінних, які дозволили розв'язати серію принципових проблем фізики конденсованої речовини. Він і його учні зробили суттєвий внесок у розвиток теорії рідин і розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. Останнім часом у полі наукових інтересів І. Р. Юхновського є математичні методи в економіці та в розвитку суспільства, проблеми енергетики, проблеми безпеки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3 об'єкта «Укриття» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 Чорнобильській АЕС , теорія гетерогенного каталізу й ряд інших стратегічно важливих проблем для держави. Автор близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969 року у Львові І. Р. Юхновський створив Відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР. На його основі у https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році засновано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інститут фізики конденсованих систем НАН України . Де мав учнів, серед яких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рувінський М. А. . Протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 років І. Р. Юхновський очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Західний науковий центр НАН України . Для підтримки проведення наукових досліджень в Україні І. Р. Юхновський у https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 році заснував Фонд підтримки науки.
А Зє дезертир.
Вони існують у різних реальностях.
Браво!
это раз.
а нихера шо война смогла произойти на 100% стараниями Сралина?
так что Рафаилович таки раб Сралина, ибо тот замутил ее, а рафаиловичей бросил воевать.
и нечего молоть
Не думаю, что он (преЗедент) тем более сейчас согласиться=>уж слишком много прокацапских зашкваров.........
І нахріна вас в інтернет пускають? Тягали б на складі мішки з картоплею, а ввечері бухали карбідівку та валялися попід тином в калюжах сечі - і не лізли туди, де люди спілкуються.
це маразм,ПАНЕ АКаДЕМІКУ !!аБО ВАС "ПІДСТАВИЛИ".конкретно .
ПРИ ВСІЙ ПОВАЗІ ДО ЗАСЛУГ..
ніколи,нІВ яКІЙ КРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТИ НЕ ОПИРАЮТЬСЯ НА ПОПЕРЕДНИКІВ...вони приходять щоб щось змінити
--------------------
і ЗЕ ОБРАЛИ ВЛАСНЕ ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ВІН НЕ ОПИРАВСЯ НА бАРИГУ !!!
нІЯКИМ ЧИНОМ.
І мОВУ НАВІщО ТУТ "ПРИШИВАТИ" ?
Это он про авторитетного предыдущего проживающего временно в Ростове ??
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
....станет вашей опорой))))))))))...а армия порохоботов???....а бревна в колеса????....а любыми методами вернуться к корыту????
пЭця цинично использует даже таких невменяемых.