Академик Юхновский призвал Зеленского к сотрудничеству с Порошенко: Пусть ваш предшественник станет вашей опорой и советником. ВИДЕО

Государственность украинского языка является основой украинского государства, а кто против этого - является государственным преступником.

Об этом с трибуны парламента во время торжественного заседания по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины заявил академик Игорь Юхновский.

Юхновский обратился к президенту Зеленскому с призывом стать примером для подражания в стремлении говорить на украинском. "Пусть ваша украинский язык станет родным и прекрасным по своему мелодичному звучанию. Пусть таким он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть он распространится на ваших соратников, и на всю страну", - сказал Юхновский.

Академик также призвал Владимира Зеленского воспользоваться государственным опытом пятого президента Петра Порошенко. "Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов ", - отметил Юхновский.

По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятия декларации о суверенитете стало ключом к двери независимого государства Украина. "Государство в своем развитии пережило мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего-то достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданные огромными массами народа. И ни при каких событиях и обстоятельствах они не должны теряться ", - убежден Игорь Юхновский.

"Сейчас есть страшная действительность - война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать - на то у вас есть Вооруженные силы этой страны ", - обратился он к Зеленскому.

Юхновский также призвал молодых депутатов из монобольшинства к культуре парламентаризма. "Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде - своими действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец радость от принятых хороших законов Украинского государства ", - пожелал академик Юхновский.

