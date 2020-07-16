РУС
8 356 97

Академик Юхновский призвал Зеленского к сотрудничеству с Порошенко: Пусть ваш предшественник станет вашей опорой и советником. ВИДЕО

Государственность украинского языка является основой украинского государства, а кто против этого - является государственным преступником.

Об этом с трибуны парламента во время торжественного заседания по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины заявил академик Игорь Юхновский, сообщает Цензор.НЕТ.

Юхновский обратился к президенту Зеленскому с призывом стать примером для подражания в стремлении говорить на украинском. "Пусть ваша украинский язык станет родным и прекрасным по своему мелодичному звучанию. Пусть таким он станет в вашей семье. От вас ярким светом пусть он распространится на ваших соратников, и на всю страну", - сказал Юхновский.

Академик также призвал Владимира Зеленского воспользоваться государственным опытом пятого президента Петра Порошенко. "Пусть ваш предшественник станет вашим советником и опорой. Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов ", - отметил Юхновский.

По мнению старейшины украинского парламентаризма, принятия декларации о суверенитете стало ключом к двери независимого государства Украина. "Государство в своем развитии пережило мини-революции, Майданы. Каждый Майдан чего-то достигал, но что-то и терял. Все достижения Майданов выстраданные огромными массами народа. И ни при каких событиях и обстоятельствах они не должны теряться ", - убежден Игорь Юхновский.

"Сейчас есть страшная действительность - война. Идет война за землю, за Украину. Будьте решительным, мудрым и непобедимым. Не бойтесь воевать -  на то у вас есть Вооруженные силы этой страны ", - обратился он к Зеленскому.

Юхновский также призвал молодых депутатов из монобольшинства к культуре парламентаризма. "Уважаемые депутаты девятого созыва! Будьте трудолюбивыми, берегите честь в Верховной Раде - своими действиями, своим языком, своим внешним видом. Введите обязательно дресс-код. И получайте наконец радость от принятых хороших законов Украинского государства ", - пожелал академик Юхновский.

Зеленский Владимир Порошенко Петр Юхновский Игорь
+47
https://twitter.com/1918UA

https://twitter.com/1918UA Син України

Команда Зеленського вже рік обсирає Порошенка... Але вони постійно забувають знімати штани.
16.07.2020 20:23 Ответить
+36
Неплохо Юхновский размотал зеленое убожество. Юхновский очень мудрый человек, здоровья ему
16.07.2020 20:27 Ответить
+29
Не в осла корм...и не в его зеленое стадо..
16.07.2020 20:24 Ответить
https://twitter.com/1918UA

https://twitter.com/1918UA Син України

Команда Зеленського вже рік обсирає Порошенка... Але вони постійно забувають знімати штани.
16.07.2020 20:23 Ответить
16.07.2020 20:28 Ответить
Ахметов, Коломойський щось віддадуть американцям, пустять їх сюди конкурувати з ними? Не сміши. І в кадрову політику, окрім Порошенка, ніхто не міг втручатися. Одне тільки призначення генпрокурором Луценка чого вартує.
16.07.2020 23:10 Ответить
Через таку пришелепкувати говноеліту як ,Юхновський та інші говноакадеміки ми ледве на просрали Україну мафії!
16.07.2020 23:43 Ответить
Ты - идиот. А КОГО?
17.07.2020 10:00 Ответить
)))))))
16.07.2020 20:38 Ответить
Колись малоросів шаблею лікували, а не добрим словом.
16.07.2020 21:09 Ответить
Ліл!
16.07.2020 21:12 Ответить
брєд...бубочка скорше з бужанським на рушник стане..
16.07.2020 20:24 Ответить
Не в осла корм...и не в его зеленое стадо..
16.07.2020 20:24 Ответить
Мудрый дед !
16.07.2020 20:25 Ответить
Молодець старий !!!)))
16.07.2020 20:26 Ответить
мокнув гниду в його ж зелене гівно
16.07.2020 21:09 Ответить
Порох никогда не наступит в зеленую лепёху!!
16.07.2020 20:26 Ответить
Це розумно,побачив лайно,обійди !!!)))
16.07.2020 20:28 Ответить
Заради України піде на союз.
16.07.2020 20:28 Ответить
Ты о чем? Порох сразу предлагал поддержку новой власти в интересах Украины. Вот только у зеленой шоблы задание противоположное.
16.07.2020 20:34 Ответить
Ти заспокойся, в цю ахінею, що ти пишеш, ніхто вже не повірить. Москалику, не трать даремно сили. Тут тобі не расейських лохторат.
16.07.2020 23:13 Ответить
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником - Цензор.НЕТ 3606
16.07.2020 20:26 Ответить
оно поонанирует втихушку,тссс
16.07.2020 20:33 Ответить
На каляна Тіщенка -велюрова?
16.07.2020 20:35 Ответить
Дапох,пианино-онананинро-радв заодно)...
16.07.2020 20:51 Ответить
Збирати на піаніно можна вже зараз по 10 копійок. Потрібно запустити флешмоб
16.07.2020 21:11 Ответить
...по 30 копеек...
16.07.2020 21:25 Ответить
в Україні немає монети 30 коп.
16.07.2020 21:29 Ответить
30 сребренников, вроде, тоже не были одной монетой...
16.07.2020 21:31 Ответить
Неплохо Юхновский размотал зеленое убожество. Юхновский очень мудрый человек, здоровья ему
16.07.2020 20:27 Ответить
Я його пам"ятаю на 1 та 2 з"їздах Руха , мудрий старий !!!)))
16.07.2020 20:30 Ответить
І́гор Рафаї́лович Юхно́вський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 1 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1925 1925 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Княгинине , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 фізик-теоретик . Доктор фізико-математичних наук, професор, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA академік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАН України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народний депутат України І-IV скликань, почесний громадянин Львова.
В. о. Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 Українського інституту національної пам'яті . Почесний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту фізики конденсованих систем НАН України , почесний доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9C._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України , доктор https://uk.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa Honoris Causa https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Львівського національного університету імені Івана Франка .
Вчений, фізик-теоретик, державний, політичний і громадський діяч. І. Р. Юхновський створив добре знану у світі Львівську наукову школу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 статистичної фізики . Він розробив оригінальні й потужні методи теоретичних досліджень систем взаємодіяльних частинок: метод колективних змінних та метод зміщень і колективних змінних, які дозволили розв'язати серію принципових проблем фізики конденсованої речовини. Він і його учні зробили суттєвий внесок у розвиток теорії рідин і розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. Останнім часом у полі наукових інтересів І. Р. Юхновського є математичні методи в економіці та в розвитку суспільства, проблеми енергетики, проблеми безпеки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3 об'єкта «Укриття» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 Чорнобильській АЕС , теорія гетерогенного каталізу й ряд інших стратегічно важливих проблем для держави. Автор близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969 року у Львові І. Р. Юхновський створив Відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР. На його основі у https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 році засновано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інститут фізики конденсованих систем НАН України . Де мав учнів, серед яких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рувінський М. А. . Протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/1990 1990 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 років І. Р. Юхновський очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Західний науковий центр НАН України . Для підтримки проведення наукових досліджень в Україні І. Р. Юхновський у https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 році заснував Фонд підтримки науки.
16.07.2020 21:13 Ответить
Ігор Рафаїлович також занував альтернативну комуняцькій "організації ветеранів" державницьке "Всеукраїнське об'єднання ветеранів". І до 2010-го року був його головою.
16.07.2020 21:37 Ответить
А баба яга против.
16.07.2020 20:30 Ответить
"стать прмером" этому не дано,однако ордена теперь раздовать моге,тьфу...
16.07.2020 20:30 Ответить
Може Петя і погодиться заради України, але за рік пропозицій з боку "ЄС" та Пороха на співпрацю та демонстративного ігнору цих пропозицій з боку зебільшості (або навіть презирства), я б послав цих зебілоїдів до марсіян чи рептилоїдів... (ну це щоб не матюкатись)
16.07.2020 20:30 Ответить
Юхновський ветеран Другої Світової.
А Зє дезертир.
Вони існують у різних реальностях.
16.07.2020 20:32 Ответить
служник Сталина?
Браво!
16.07.2020 21:19 Ответить
Ігор Рафаїлович 1925р.н., був мобілізований після визволення Полісся від фашистів.
16.07.2020 21:41 Ответить
Муссолини был только союзником Рейха, а не главарем в кампании против совка.
это раз.
а нихера шо война смогла произойти на 100% стараниями Сралина?
так что Рафаилович таки раб Сралина, ибо тот замутил ее, а рафаиловичей бросил воевать.
16.07.2020 22:21 Ответить
Ага,шыкаладное насоветует и "опору вставит в колесо и (плече подставит(с)"
16.07.2020 20:33 Ответить
Юхновский с Украиной на одной стороне , а зеленский со своей командой на "той стороне"...
16.07.2020 20:34 Ответить
Пусть лучше предшественник прийдет с чистосердечным в гбр.Вот это будет огромная помощь
16.07.2020 20:35 Ответить
если у тебя есть основания подавай в суд как портнов а нет так есть презумпция невиновности
и нечего молоть
16.07.2020 21:23 Ответить
И что, гном сразу станет с ним дружить?
17.07.2020 10:50 Ответить
Питру з слідством слід співпрацювати
16.07.2020 20:36 Ответить
"А,что -же в матушке рассее,нешуточные дела творятся,это уже серьезно все.А нас в срочном порядке гонят делать паспорта,в противном случае грозят увольнениями." - Это из ордло сегодня... 2021-й они встретят в путинской эрфии как Крым в 2012 потому что на такие мультяшные санкции им насрать...
16.07.2020 20:36 Ответить
2014 - (опечатка)
16.07.2020 20:38 Ответить
Кому советовать Вы что, этому самодуру клоуну. М
16.07.2020 20:36 Ответить
Питання, чи воно здатне щось зрозуміти !!)))
16.07.2020 20:39 Ответить
Это было с его стороны, скорее, - оценка действий блазня и слуг...
16.07.2020 21:30 Ответить
тарговых партнеров маловато оказалось будет......
16.07.2020 20:39 Ответить
А также подружится с натравленными на него Поярковым,Зверобой и Фединой
16.07.2020 20:40 Ответить
У деда старческая деменция...
16.07.2020 20:42 Ответить
Ти доживи до його років !!))
16.07.2020 21:06 Ответить
https://censor.net/user/452049, и что не так он сказал, обоснуй.
16.07.2020 21:32 Ответить
старий номенклатурщик за старі способи, "го ту" радянський союз. Комуністи за петра.
16.07.2020 20:44 Ответить
Порошенко в начале предлагал свою помощь, НО «гордый» преЗедент отказался........
Не думаю, что он (преЗедент) тем более сейчас согласиться=>уж слишком много прокацапских зашкваров.........
16.07.2020 20:45 Ответить
Вы сами можете найти в интернете нужную инфу........
16.07.2020 20:54 Ответить
Та йому аби бовкнути якусь нісенітницю !!))
16.07.2020 20:58 Ответить
🙂
16.07.2020 21:03 Ответить
Кстати, если(!!!) не ошибаюсь, при скоростной «лепки» партии СН многие «основатели» этой партейки говорили, что будут профи........☹️или имелось ввиду - профАНАЦИЯ.......🤔
16.07.2020 21:08 Ответить
Наврядчи, там ураження частки мозку. Або навмисне втручання, що не дозволяє реально оцінити ситуацію і повернути їх собі на користь
16.07.2020 21:01 Ответить
Старая порохоботина.
16.07.2020 21:09 Ответить
Продовжуй - "еще и интелегент ванючий - у с-****, как дам по очкам!"
І нахріна вас в інтернет пускають? Тягали б на складі мішки з картоплею, а ввечері бухали карбідівку та валялися попід тином в калюжах сечі - і не лізли туди, де люди спілкуються.
16.07.2020 21:21 Ответить
Да ничего умного Юхновский не сказал, он прочитал по бумажке, что ему написали ... старенький он уже ... а вот Кравчук таки да ..
16.07.2020 21:13 Ответить
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником - Цензор.НЕТ 4782
16.07.2020 21:16 Ответить
Зелёнке мамка не разрешит играться с Порохом. А мамок у него много.
16.07.2020 21:18 Ответить
и у каждой лишь по одной сисе...
16.07.2020 21:42 Ответить
Бесполезно метать бисер ...........
16.07.2020 21:21 Ответить
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником
це маразм,ПАНЕ АКаДЕМІКУ !!аБО ВАС "ПІДСТАВИЛИ".конкретно .

ПРИ ВСІЙ ПОВАЗІ ДО ЗАСЛУГ..

ніколи,нІВ яКІЙ КРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТИ НЕ ОПИРАЮТЬСЯ НА ПОПЕРЕДНИКІВ...вони приходять щоб щось змінити
--------------------
і ЗЕ ОБРАЛИ ВЛАСНЕ ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ВІН НЕ ОПИРАВСЯ НА бАРИГУ !!!
нІЯКИМ ЧИНОМ.


І мОВУ НАВІщО ТУТ "ПРИШИВАТИ" ?
16.07.2020 21:23 Ответить
А нах зелень Пороху нужна
16.07.2020 21:33 Ответить
Не позволяйте снижать авторитет предыдущих президентов ", - отметил Юхновский.Источник: https://censor.net/n3208597

Это он про авторитетного предыдущего проживающего временно в Ростове ??
16.07.2020 22:08 Ответить
Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником - Цензор.НЕТ 963
16.07.2020 22:21 Ответить
Ещё один маразматик.....

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
16.07.2020 22:34 Ответить
Скільки Юхновський отримав від олігарха Порошенко?
16.07.2020 22:37 Ответить
Київський торт......... >>>>>>>> в тупу харю Юхновського.
16.07.2020 23:12 Ответить
У вас є факти, приведіть, чи не звіздіть
16.07.2020 23:46 Ответить
Ні! Тепер «сама-сама» (с)
16.07.2020 23:18 Ответить
Не вийде. У них різні цілі. Порошеко укріпляв і збагачував Україну. Зеленський ослаблює і старанно доводить до банкрутства.
16.07.2020 23:45 Ответить
Молодець!!! Особливо сподобалось про "збагачував". 30 батончиків "Рошен" тобі буде в подарунок.
17.07.2020 00:02 Ответить
никто не против Украинского, но до этого научили много людей рускому ( ах забыл ща скажут учи. я уже отучил , а ща семью надо кормить) и они преступники? хотя что можно ожидать от огитатара пороха?
17.07.2020 02:01 Ответить
Політична пісочниця від б/у комуніста Юхновського - Пєтя і Вова треба поцьоматися і помиритись, та більше лобами в Раді не битись. Пакистан зумів і без академіків створити ядерну зброю, Ізраїль - зумів, а наші бездарі з НАН України, тільки прожирали кошти і гранти. Коли здавали зброю, щось я не чув фізика Юхновського, поет-філолог Павличко, (спец по ядерній зброї, як і Зеленський спец по військовій стратегії) той дійсно стрибав до стелі, і закликав роззброїтись оте хабарне комуностадо - А давайте вперше покажемо світу, що ми відмовляємось від ядерної зброї .... Тепер пан комуніст поради дає коли все профукали наші попередники, проте успіли добре упакуватись. Влада не торт, тому ніхто її так просто не віддасть і не поділиться. Владу беруть розумом і силою за правилами Конституції.
17.07.2020 09:08 Ответить
И таки ДА, Надо сотрудничать с одной целью - отобрать всё наворованное за эти пять лет и посадить.
17.07.2020 09:39 Ответить
Ща блевану...
17.07.2020 10:16 Ответить
У академика Юхновского запущенная форма деменции.
....станет вашей опорой))))))))))...а армия порохоботов???....а бревна в колеса????....а любыми методами вернуться к корыту????
пЭця цинично использует даже таких невменяемых.
17.07.2020 10:33 Ответить
 
 