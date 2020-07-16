РУС
Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар, который возник в трюме среднего десантного корабля ВМС Украины, находящегося на ремонте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"16 июля в 14-35 в ГСЧС поступила информация, что в г.Николаев на территории ГП "Николаевский судостроительный завод" в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте, возник пожар", - говорится в сообщении.

В 15:10 пожар в трюме корабля был локализован на площади 8 кв. м, а в 15:38 возгорание было ликвидировано.

Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 01

Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 02

Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 03
Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 04
Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 05
Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 06
Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 07
Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля Юрий Олефиренко, который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС 08

Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 25 человек.личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

ВМС (1509) корабль (2051) Николаев (2190) пожар (6023) ГСЧС (5112)
Ну і когось мають посадити за цю пожежу, яка чудом не призвела до загибелі людей! Порушення техніки безпеки і правил пожежної безпеки під час робіт це не жарти!
