Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар, который возник в трюме среднего десантного корабля ВМС Украины, находящегося на ремонте.

"16 июля в 14-35 в ГСЧС поступила информация, что в г.Николаев на территории ГП "Николаевский судостроительный завод" в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте, возник пожар", - говорится в сообщении.

В 15:10 пожар в трюме корабля был локализован на площади 8 кв. м, а в 15:38 возгорание было ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 25 человек.личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

