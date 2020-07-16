Ликвидирован пожар в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте в Николаеве, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Николаеве спасатели ликвидировали пожар, который возник в трюме среднего десантного корабля ВМС Украины, находящегося на ремонте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"16 июля в 14-35 в ГСЧС поступила информация, что в г.Николаев на территории ГП "Николаевский судостроительный завод" в трюме среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко", который находится на ремонте, возник пожар", - говорится в сообщении.
В 15:10 пожар в трюме корабля был локализован на площади 8 кв. м, а в 15:38 возгорание было ликвидировано.
Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара участвовали 25 человек.личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.
