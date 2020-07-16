За 45 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД получено 52 млн грн штрафов, - Геращенко. ВИДЕО

За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.

Об этом сообщил 16 июля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Геращенко отметил, что уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года ", - рассказал замминистра.

Геращенко сообщил, что с начала запуска системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в бюджет государства уже поступило 52 миллиона гривен.

"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители придерживались разрешенной скорости ", - отметил замминистра.