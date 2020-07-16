За 45 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД получено 52 млн грн штрафов, - Геращенко. ВИДЕО
За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.
Об этом сообщил 16 июля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Геращенко отметил, что уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.
"Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года ", - рассказал замминистра.
Геращенко сообщил, что с начала запуска системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в бюджет государства уже поступило 52 миллиона гривен.
"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители придерживались разрешенной скорости ", - отметил замминистра.
а на сколько сократилось число смертей на дорогах из-за превышения и езды на красный?
но у нисцана еще есть свой ренаулт.
Кто может уточнить или опровергнуть?
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху
******************
принят в первом чтении..
здесь подробно расписаны новации: https://112.ua/statji/policeyskim-razvyazyvayut-ruki-voditelyam-zakruchivayut-gayki-kakie-izmeneniya-sulit-novyy-zakonoproekt-o-narusheniyah-pdd-542772.html
Это арихметик считает, что народ и дальше будет нарушать?
А если большая часть водителей перестанет нарушать, как Антоша получит свой миллиард?
Полиция должна предотвращать нарушения, а на заниматься сбором бабла.
Для начала вы должны штрафовать не тех, кто ездит 90 км по проспектам со знаком 80, а тех кто лихачит под 190.
От этих лихачей серьезные дтп и происходят.
А Антоша мечтает о миллиарде, а не об улучшении движения на дорогах!
Озвучьте на сколько уменьшилась аварийность и смертность. На сколько повысилась культура водителей...