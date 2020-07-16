РУС
3 353 43

За 45 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД получено 52 млн грн штрафов, - Геращенко. ВИДЕО

За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.

Об этом сообщил 16 июля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Геращенко отметил, что уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года ", - рассказал замминистра.

Геращенко сообщил, что с начала запуска системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в бюджет государства уже поступило 52 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий

"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители придерживались разрешенной скорости ", - отметил замминистра.

+9
Антоша перепутал фискальную службу со своей!
Полиция должна предотвращать нарушения, а на заниматься сбором бабла.
Для начала вы должны штрафовать не тех, кто ездит 90 км по проспектам со знаком 80, а тех кто лихачит под 190.
От этих лихачей серьезные дтп и происходят.
А Антоша мечтает о миллиарде, а не об улучшении движения на дорогах!
16.07.2020 22:18 Ответить
+8
та это ясно, галантерейный ты наш
а на сколько сократилось число смертей на дорогах из-за превышения и езды на красный?
16.07.2020 22:04 Ответить
+7
"скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз" - раньше там ездили со скоростью 300-500 км\ч ?
16.07.2020 22:15 Ответить
Вася, а ти коли перестанеш гасати по місто з швидкістю під 100 км ?
16.07.2020 22:08 Ответить
Сегодня на Героев Труда стою на красный... 5..4..3..2..сзади долбодятел начинает жать на клаксон. Я включаю аварийку, выхожу и медленно осматриваю жопу своей Бесконечности... короче говоря, принес в жертву 45 секунд. Мудак сзади шота там кричал за закрытым стеклом...
16.07.2020 22:13 Ответить
большая нисцанити, или не очень?
16.07.2020 22:19 Ответить
С большой жопой... не просто нисцанити, а глорифайд нисцанити... у каждой тоуоты есть свой лехус... )))
16.07.2020 22:22 Ответить
в у нонды своя ассура.

но у нисцана еще есть свой ренаулт.
16.07.2020 22:26 Ответить
ренаулт у нисцаниев под капотом... а которые британской сборки, у тех наглый вид
16.07.2020 22:33 Ответить
ну так наружу этот ренаулт стыдно показывать.
16.07.2020 22:38 Ответить
За 45 днів роботи системи автофіксації порушень ПДР отримано 52 млн грн штрафів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9709
16.07.2020 22:42 Ответить
16.07.2020 22:42 Ответить
Василь, я краем уха слышал, шо мрази сегодня внесли поправки и обязали водителей не только предъявлять, а передавать водительское удостоверение полицаю в мусорские руки.
Кто может уточнить или опровергнуть?
16.07.2020 22:09 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67814

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

******************
принят в первом чтении..
16.07.2020 22:26 Ответить
тешакюр эдерим, Шрек.
16.07.2020 22:44 Ответить
риджа эдэрим!

здесь подробно расписаны новации: https://112.ua/statji/policeyskim-razvyazyvayut-ruki-voditelyam-zakruchivayut-gayki-kakie-izmeneniya-sulit-novyy-zakonoproekt-o-narusheniyah-pdd-542772.html
16.07.2020 22:55 Ответить
т.е., пока в стадии законопроекта... может, им хватит кма вникнуть. Иначе, снова говно по кустам с палками прятаться будет. Уже сейчас вблизи Коротча под Харьковом за поворотам прячутся с радаром. Ни сертификата, ни разрешения, пялят радаром вручную...
16.07.2020 23:14 Ответить
судя по радикальности предлагаемых норм, Аваков имеет сильное влияние на Зеленого Клоуна, и скорее всего законопроект могут принять.. и потом, Антонина прямо сказал "нам нравится зарабатывать на штрафах"..
16.07.2020 23:19 Ответить
теж чув...
16.07.2020 22:29 Ответить
и шо все заплатили...???
16.07.2020 22:07 Ответить
Фа-а-айно! Можна навіть бабок з несанкціонованих ринків розігнати, є чим наповнювати бюджет.
16.07.2020 22:10 Ответить
Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц
Это арихметик считает, что народ и дальше будет нарушать?
А если большая часть водителей перестанет нарушать, как Антоша получит свой миллиард?
16.07.2020 22:11 Ответить
Для чего все это и затевалось. К борьбе с нарушениями и нарушителями ЭТО не имеет никакого отношения. Да никто к этому и не стремился. Главное авуары пополнить.
16.07.2020 22:12 Ответить
и куда пойдёт это бабло...я так думаю то оно по нужным карманам пойдёт...)))но никак не на инфраструктуры по покращенню чого небудь...(от така довира до нынешньої владі...они ещё хуже чем бюрократы...поэтому я иговорю какого платить эти штрафы...мы все видим как подонки до сих пор гоняют по дорогам несмотря что позбавлены права керування...и что...ты допустим превысил на 20 км/ч...и шо...а ублюдки скоили два три смертельных ДТП и дали гоняют...то на какого ЛОХА эти камеры и т.п...
16.07.2020 22:13 Ответить
а что, тот кто лижет тарелку имеет процент от этого реформизма?
16.07.2020 22:16 Ответить
Та пофигу! Штафуйте! Только 10 лет за убийство 4-6 человек мало!
16.07.2020 22:22 Ответить
А МВД тут при каком херу?
16.07.2020 22:25 Ответить
не знаю... не я первым оформляю ДТП
16.07.2020 22:28 Ответить
МВД не сажает. Суд. А он работает по Законам, которые написали нам наши избранники.
16.07.2020 22:30 Ответить
наши избранники и штрафы ввели....
16.07.2020 22:44 Ответить
Мало. Штрафы должны отрезвлять. Авто - источник повышенной опасности. Начинаться штрафы должны от 100$ и до 2000$. Но главное условие - неотвратимость наказания.
16.07.2020 23:13 Ответить
При этом нарушений стало больше. Это победа!!!
16.07.2020 22:23 Ответить
насчёт победы...
https://www.youtube.com/watch?v=EeXBY1ArJNU Динамо - Заря 3:1
16.07.2020 22:25 Ответить
Он оно, чё Михалыч!
16.07.2020 22:28 Ответить
В бюджет не будет поступать ни копейки, так как те кто может содержать авто уедут за границу, у остальных авто развалится на составляющие связи с возрастом и опять вы " новые лица" у разбитого корыта. Не доводите народ до греха, просто уйдите.
16.07.2020 22:40 Ответить
Больше слёз! Ещё четыре года скулить!
16.07.2020 23:55 Ответить
Плачь, мне тебя не жаль.
17.07.2020 00:01 Ответить
Скулит-то порохоскот! За сивой падалью.
17.07.2020 08:44 Ответить
шоб ви здохли
17.07.2020 03:10 Ответить
Цель камер - бабло?
Озвучьте на сколько уменьшилась аварийность и смертность. На сколько повысилась культура водителей...
17.07.2020 09:17 Ответить
Вот вроде и муж и чин, даже очки на носу, а вдумайтесь какую ересь он несёт, с математической точки зрения - скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.Источник: https://censor.net/v3208608 Было 250 стало 50 = НЕ ВЕРЮ. Теперь подумайте чему радуется этот гос муж - бабок содрали немерено, так теперь есть работа думать как их украсть. Вот уж воистину - кадры украдут всё.
17.07.2020 09:25 Ответить
 
 