Децентрализация - это реально конец эпохи бедности, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в Украине в некоторых сферах, благодаря реформам, наступил "конец эпохи бедности".

Об этом политик заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что мы над этим не работаем. Например, очень удачная была история с понижением цен на газ. Люди почувствовали это. Это то, что реально для кармана", - сказал Корниенко.

"Но то, что касается, например, темы децентрализации, то это реально конец эпохи бедности", - продолжил Корниенко. Он добавил, что благодаря децентрализации деньги "спускаются вниз к людям, к общинам".

"Можно говорить об услугах, о ЦПАУ, о диджитализации, но это все людям не интересно. Интересно то, что 60% налога на доходы "спускаются" - это большие суммы. И по остаткам на депозитах городов, городских советов мы видим, что эти суммы настолько велики, что советы даже не могут ими оперировать", - отметил нардеп.

Глава партии СН сообщил, что городские советы отправляют остаточные средства на депозит. По словам Корниенко, на депозитах - уже 6 миллиардов гривен.

"При этом все засфальтировано, парки сделаны в городах. Мы очень много проводили опросов. Мы спрашивали: "Чем вы именно довольны в деятельности нынешних мэров?". Готовимся к выборам и хотим знать эту информацию. Люди говорят: "У нас в городе все заасфальтировано". До 60% в некоторых городах довольны качеством ремонта дорог. Это правда", - рассказал депутат.

В то же время Корниенко отметил, что многие украинцы недовольны медициной и коммунальной сферой.

"Люди спрашивают: "У нас много денег сейчас на местах, что вы с ними будете делать дальше?". А следующая избирательная кампания будет посвящена вопросу не политическому, куда нам двигаться: на местном уровне национальные вопросы мало кого интересуют. А интересуют конкретные вопросы, куда наш город, городок, поселок, ОТГ движется... Мы завершили объединение, и все 1460 общин будут в одинаковом режиме работать, в прямых межбюджетных отношениях с государством. Это прямые средства, прямые возможности", - рассказал глава партии "Слуга народа".

Корниенко сообщил, что сейчас нарабатывается пересмотр налоговой базы для местного самоуправления.

"У нас законодательство не позволяет ее просматривать менее чем за полгода до конца бюджетного года, но на следующий год у нас есть несколько идей относительно пересмотра базы таким образом, чтобы еще больше налогов, еще больше денег "спускать" вниз. Потому что мы видим, что это та история, которая может реально двигать страну", - отметил нардеп. 

децентрализация (582) Слуга народа (2659) Корниенко Александр (658)
Топ комментарии
+48
Клоун на клоуне и клоуном погоняет
показать весь комментарий
17.07.2020 00:53 Ответить
+48
Идиоты, при чем тут вы к реформе самоуправления, если вы только забираете деньги с мест? А так же при чем вы к цене на газ, если она во всём мире упала? И при чем вы к ЦНАПам, если они создавались еще до вас? Хорошо, что кто-то умный начал реформы несколько лет назад, теперь дебилам и попиариться можно... Правду говорят, "коня кують, а жаба собі ногу наставляє".
показать весь комментарий
17.07.2020 01:02 Ответить
+32
так то навесні рік назад був "конкретно" кінець епохи бідності, а
тепер "реально" кінець епохи бідності

здається мені, що із цими ЗЕльоними макаками ми з епохою бідності не розстанемося ніколи,
завтра вони придумають "ну ваабще" кінець епохи бідності
показать весь комментарий
17.07.2020 01:13 Ответить
корниенко продолжает пилить сосну
показать весь комментарий
17.07.2020 09:53 Ответить
*****.. вони всі там ідіоти чи через одного !!??
показать весь комментарий
17.07.2020 09:56 Ответить
Вони НЕ ідіоти. Це цинічна паскудь, без моралі. Яка знущається і відверто бреше, прямо в очі.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:06 Ответить
"Люди спрашивают: "У нас много денег сейчас на местах, что вы с ними будете делать дальше?"- Мы очень много проводили опросов. Мы спрашивали: "Чем вы именно довольны в деятельности нынешних мэров?". Готовимся к выборам и хотим знать эту информацию. Люди говорят: "У нас в городе все заасфальтировано". До 60% в некоторых городах довольны качеством ремонта дорог. Это правда", - рассказал депутат.- а что гласит вопрос о пенсиях и зарплатах в Украине?
показать весь комментарий
17.07.2020 09:58 Ответить
Ще одна чарівна палочка: махнув - і маєш. І то ще добре, коли "0".
показать весь комментарий
17.07.2020 10:00 Ответить
Дно. Дно. И еще раз - дно. Уже паРашу обскакали
показать весь комментарий
17.07.2020 10:02 Ответить
ДИАГНОЗ - ПРИДУРОК!
показать весь комментарий
17.07.2020 10:16 Ответить
Ще одна чарівна палочка: махнув - і маєш. І то ще добре, коли "0".
показать весь комментарий
17.07.2020 10:33 Ответить
Смех сквозь слезы-наиболее логичная реакция на подобные шутки.Было витькино "Покращення через рік",потом "бородьба с кравасісамі" ще одного Витьки ,потом "Жити по-новому" Питраликсеича.Питроликсеич так совсем в этом спец:и сам жыв по-новому,и с обеими Витьками вместе и "покращував",и "боровся".Так и не покращилы,так и не поборолы.Теперь вот Зельц Лучезарный объявил "конец эпохи бедности" и на радостях въехал в домик,где "детки должны жить,а не чиновники жировать".Надо еще опыт кацапов перенять и пообещать построить базы на Луне.А лучше на Сатурне-так круче звучит
показать весь комментарий
17.07.2020 10:49 Ответить
Новое воплощение Мюнхаузена.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:49 Ответить
То ви ж, утирки, знищили децентралізацію. То про який "кінець епохи бідності" ти мелиш?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:04 Ответить
Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7027
показать весь комментарий
17.07.2020 11:16 Ответить
Спец по соснам ти, а не по реформам
показать весь комментарий
17.07.2020 11:39 Ответить
Вони пишаються Порошенком, Гройсманом та Яценюком😂😂
показать весь комментарий
17.07.2020 11:43 Ответить
Урод-расскажи это пенсам со стажем 35-40 лет и пенсией 2100-2500гр.Вы,ссуки,реальный прож.минимум огласить боитесь,а обеспечить им пенсов вообще не сможете!Какого хера вы делаете во-власти?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:54 Ответить
Патриоты Украины ! Заметили как вначале пути Это кодло зеленского отрицали все хорошее, что делал порошенко. Теперь оказывается и ротердам +плюс благо и справедливо, а не воровство, и децентрализация начатая Порошенко хороша, и цена на газ и электроэнергию реально обоснована, и реформа самоуправления начатая порошенко, если не совсем хорошая, то жизнеспособная. Уроды!! так скажите зачем ежедневно на порошенко льёте вагон грязи?? А сами цену на газ понизили Чуть-чуть. Хотя сегодня 1000 м. куб. газа сейчас на рынке стоит 100 дол. и ниже, а при Порошенко, благодаря предательнице интересов Украины Тимошенко, газ стоил 450 дол. за 1000 м. куб. Вопрос простой- Почему зедебилы не понизили стоимость газа для населения в четыре раза???
показать весь комментарий
17.07.2020 13:20 Ответить
только ампутация!
показать весь комментарий
18.07.2020 17:43 Ответить
Вееесь розум перейшов в живіт.....це ж соромно таке верзти на весь світ...невіглас...а може підігрує патрону?
показать весь комментарий
19.07.2020 08:06 Ответить
Вже земельку поділили між князьками....треба й все, що залишилось...вам же вже не буде що красти-заробітчани не принесуть в зубах...і ,що-все заглохло?
показать весь комментарий
19.07.2020 08:10 Ответить
