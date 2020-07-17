РУС
США в шестую годовщину катастрофы MH17 призывают РФ сотрудничать со следствием: "Нидерландская правовая система установит истину". ВИДЕО

В шестую годовщиной крушения самолета "Малайзийских авиалиний" (Malaysia Airlines) рейса МН17 в небе над Донбассом, США призывают Россию сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели 298 человек.

Об этом сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В 6-ю годовщину сбития MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, потерявших жизни. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, согласно с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении посольства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шесть лет назад российские террористы сбили рейс МН-17

США в шестую годовщину катастрофы MH17 призывают РФ сотрудничать со следствием: Нидерландская правовая система установит истину 01

Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский самолет рейса МН-17 компании "Малазийские авиалинии", следовавший по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит российскими наемниками.

Самолет был сбит российскими оккупационными войсками в районе Тореза Донецкой области в зоне военных действий на Востоке Украины. По количеству жертв это крушение стало крупнейшим в истории Украины. На борту лайнера находились 192 гражданина Нидерландов (один из них имел двойное гражданство Нидерланды/США), 44 - Малайзии (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 - Австралии, 12 - Индонезии (среди них один ребенок), 10 - Великобритании (один из них имел двойное гражданство Великобритания/ЮАР), 4 - Германии, 4 - Бельгии, 3 - Филиппин, 1 - Канады и 1 - Новой Зеландии.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

