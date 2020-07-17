"Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. ВИДЕО

Экснардеп Владимир Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине.

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом Парасюк рассказал в специальном видеообращении и опубликовал его на своей странице в соцсети.

"То, что она вытворяла - в голову не укладывается. С того, что я могу быстро вспомнить - она фальсифицировала решения горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это все нагло, публично и ничего не боялась. Она замешана в вопросах приватизации, с янтарем была связана... В этой ситуации мне жаль только киевлян. Если эти выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец", - сказал Парасюк видеообращении и написал в комментарии к нему: "Вибачте, але це 3,14здець".

