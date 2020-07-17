"Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. ВИДЕО
Экснардеп Владимир Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине.
Как собщает Цензор.НЕТ, об этом Парасюк рассказал в специальном видеообращении и опубликовал его на своей странице в соцсети.
"То, что она вытворяла - в голову не укладывается. С того, что я могу быстро вспомнить - она фальсифицировала решения горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это все нагло, публично и ничего не боялась. Она замешана в вопросах приватизации, с янтарем была связана... В этой ситуации мне жаль только киевлян. Если эти выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец", - сказал Парасюк видеообращении и написал в комментарии к нему: "Вибачте, але це 3,14здець".
Если вспомнить Клинтона, то в голове не укладывается, как он мог разрешить Монике Левински касаться своего члена. Или вы считаете, что по поводу красавиц у Козака больше возможностей, чем у Клинтона?
Я же думаю, что нормальным мужчинам кретинов не понять.
Я б ще зрозумів, якби ти назвав Томенка...
Зелена шмаркля обещала им конец. Эпохи бедности. Тупое быдло повелось. А Зеля этим концом потер по губам этому наріду, а квартал объяснил, что конец таки наступил, но не у быдла а у Зели.
йому були б тільки радіі.
Сказала особа, яка обзивала мене і проганяла з форуму за самі лишень коменти через те, що я не живу в Україні.
Навіть тему можу нагадати: про боксерів, усікова і ламачєнкова.
Не вам судити про мій айк*ю і з хамством - це не до мене.
Бувайте, лицемір.
Так чтобьі навеки перестала **** верещать
Правда, обіцяв, що воду в крані будуть очищати без хлору, і де воно ?
Він не тупий, просто ми не висунули нікого кращого.
Желаю ему удачи.
Каждый из них хвалится своим обманутым и прикормленым стадом на выборах.Если они договорятся то могут и отменить выборы и как вышло с карантином,по договорености они всех в стойло поставили. Но нас спасает их олигархв смысл жизни быть первым. И пока пересични не научатся сами нанимать управляющих так и будем жить. А для этого надо догавариваться о суспильном договоре.
короче, встретил слугу сброда, спаси страну,загаси урода)))))