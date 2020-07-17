РУС
"Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. ВИДЕО

Экснардеп Владимир Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине.

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом Парасюк рассказал в специальном видеообращении и опубликовал его на своей странице в соцсети.

"То, что она вытворяла - в голову не укладывается. С того, что я могу быстро вспомнить - она фальсифицировала решения горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это все нагло, публично и ничего не боялась. Она замешана в вопросах приватизации, с янтарем была связана... В этой ситуации мне жаль только киевлян. Если эти выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец", - сказал Парасюк видеообращении и написал  в комментарии к нему: "Вибачте, але це 3,14здець".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. ВИДЕО

Киев (26015) местные выборы (2753) мэр (1653) Слуга народа (2659) Верещук Ирина (507)
Топ комментарии
+89
"Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук - Цензор.НЕТ 3101
17.07.2020 11:32 Ответить
+56
Давайте объективно.
Парасюк никогда не был в партии Порошенко, поэтому к 8% никакого отношения не имеет.
Но он львовянин и про эту хабалку знает много, вот и делится своими знаниями.
Киевлян, я думаю, это интересует.
17.07.2020 11:57 Ответить
+51
Невиліковний зебілізм? Співчуваю!
17.07.2020 11:38 Ответить
Комментировать
Да не будет Верещук мером Киева. Там никаких шансов, она и 1% не наберет.
17.07.2020 16:33 Ответить
на роже верещучкиной все написано
17.07.2020 16:50 Ответить
Особливо оцей зверхньо-презирливий погляд типової ТП на лексусі - "утритесь, нищеброды! моя система ценностей в разы дороже и ох*еннее вашей!"
17.07.2020 17:02 Ответить
Ні дня без зашквара - все строго по зьозьологіці
17.07.2020 16:53 Ответить
Он жив!
17.07.2020 17:06 Ответить
Я запам"ятав Верещук по одній її фразі,сказаній на одному з наших львівських телеефірів..."Ніхто так у нас не крав,як крала "Свобода"...Це був час,коли "Свобода" на Львівщині мала якщо не абсолютну,то принаймні просту більшість...І сказати так у Львові то треба було мати характер...І проти голови Жовківської РДА Волошина вона щось там рипалась,голову,до речі,потім посадили за хабар...З регіоналами не знюхувалась,вела себе досить самостійно...Щодо "коханки Козака" (Козак - місцевий районний олігарчик,скупив пів району,друг Сергія Медведчука,очолював обласну податкову і митницю) то я не знаю,хоча думаю що Козак міг собі і кращу знайти,там кубіти досить гарні в районі...Але те,що проти Верещук дзявкнув Парасюк,який зараз повністю залежний від Козака - факт багатозначний...Так що думаю,що вона була б цікавим мером,хоча я,якби був киянином голосував би за Пальчевського...Але то кияни,так само як у нас у Львові на лобі кожного другого написано "СЕЛО",та у кожного другого киянина написано "ПРІЄЗЖИЙ"...
17.07.2020 17:16 Ответить
Там не прієзжий, а ПАНАЕХАВШИЕ.
17.07.2020 19:08 Ответить
По поводу Козака и Верещук.
Если вспомнить Клинтона, то в голове не укладывается, как он мог разрешить Монике Левински касаться своего члена. Или вы считаете, что по поводу красавиц у Козака больше возможностей, чем у Клинтона?
Я же думаю, что нормальным мужчинам кретинов не понять.
17.07.2020 19:18 Ответить
Нормальна людина НІКОЛИ не проголосує за Пальчевського!

Я б ще зрозумів, якби ти назвав Томенка...
17.07.2020 20:04 Ответить
А кто думал, что люди проголосуют за шута? Но у нас не народ а тупое стадо, что сказал телевизор, то и творят. Я-то думал, что после Бандюковича пипл поумнеет. Ага, щас.
Зелена шмаркля обещала им конец. Эпохи бедности. Тупое быдло повелось. А Зеля этим концом потер по губам этому наріду, а квартал объяснил, что конец таки наступил, но не у быдла а у Зели.
18.07.2020 09:17 Ответить
Отчего такое презрение к украинскому народу? А вы разве не часть этого народа? А ведь это украинский народ дважды отправил в политический нокдаун старую политическую элиту,вороватую,корыстолюбивую.циничную,бездарную ,двуличную! Наверное,это он сделал вместе с вами.Для того чтобы предать свой народ ,надо под любыми предлогами,поводами,причинами как надуманными,так и реальными,не уважать его.Я считаю,что человек который не уважает собственный народ-уже потенциальный предатель.А может для вас украинский народ не ваш народ,а ваш народ -кацапы? Тогда с вами все ясно!
20.07.2020 09:32 Ответить
Завидовала значит .Ну теперь находясь при власти отыгрывается по полной небось
17.07.2020 21:44 Ответить
Нехай би був "прієзжий" з Канади, з Америки, з Англії з відповідним досвідом -
йому були б тільки радіі.
17.07.2020 23:16 Ответить


Сказала особа, яка обзивала мене і проганяла з форуму за самі лишень коменти через те, що я не живу в Україні.
17.07.2020 23:40 Ответить
Брехня. Справа була в коефіцєнті "ай-кью" і хамстві.
18.07.2020 00:26 Ответить
Так, звичайно, що ви брешете.
Навіть тему можу нагадати: про боксерів, усікова і ламачєнкова.
Не вам судити про мій айк*ю і з хамством - це не до мене.
Бувайте, лицемір.
18.07.2020 01:23 Ответить
18.07.2020 01:31 Ответить
Чета битой постоянно тянет перемантулить вернщучку.
Так чтобьі навеки перестала **** верещать
17.07.2020 19:40 Ответить
Не только тебя. Глядя на ее тупую рожу - хочется блевануть.
18.07.2020 09:18 Ответить
...згоден,це дійсно 3,14здець...!
17.07.2020 19:48 Ответить
Как всегда не о чем
17.07.2020 20:32 Ответить
Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав на прощання українську народну пісню: "Моя робота тут завершилася. До побачення. Слава Україні!". ВIДЕО https://censor.net/ua/video_news/3208198/****************************************************************************************************?fbclid=IwAR2uTvqUfgztGRVj0xPKVDKh3AZI9sztwiZqkL1XBFDnyfFyImnnFsCi5k0
17.07.2020 22:51 Ответить
Ожидание пиз..ца хуже самого пиз..ца) зелень должна страдать
17.07.2020 22:53 Ответить
А страдают порохофилы. Нонсенс
18.07.2020 00:40 Ответить
угу - вочевидь тупий боксер , на посаді мера , Парасюка влаштовував ?
17.07.2020 23:04 Ответить
Ти то, тупе чмо, в Києві хоча б був? Віталька зробив за 5 років, більше ніж попередні космонавти за 15.
17.07.2020 23:19 Ответить
Коли завдяки Кличкам світ почав відрізняти Україну від Росії, Віталія тупим не називали.
Правда, обіцяв, що воду в крані будуть очищати без хлору, і де воно ?
Він не тупий, просто ми не висунули нікого кращого.
17.07.2020 23:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vYPa5xWmN6E ляпи Віталія Кличка ...
17.07.2020 23:36 Ответить
По сравнению с тупизной и привычкой зебуинов обсираться каждый день Виталик реально имеет научную степень.
18.07.2020 08:37 Ответить
Кто-бы что не кукарекал против Кличка, он знает в совершенстве английский и немецкий языки, а для рекламы Украины в годы его боксерской карьеры сделал больше любого политика тех времен. Я не киевлянин, но судя по всему Кличко опять будет мером.
Желаю ему удачи.
18.07.2020 09:24 Ответить
а знает ли свободно английский и немецкий этот NNN, так чтобы свободно разговаривать? Він навіть українську не знає, щоб вільно нею розмовляти
18.07.2020 18:46 Ответить
Ты дебилоид зашквары зелени лучше выложи, или наверное уже страниц цензора на это дерьмо не хватит?
18.07.2020 00:15 Ответить
Навряд чи в неї щось вийде. Народ наївся Пеннівайзом та його командою та не буде експерементувати. Зараз час перевірених надійних людей.
18.07.2020 00:18 Ответить
скучно вовочке
18.07.2020 07:27 Ответить
Твоя заслуга парасюк. Твое ,,абынепорох,, вылазит боком всем
18.07.2020 08:39 Ответить
Выборы это ристалища для властьимущих по своим правилам,чтобы войны не устраивать.
Каждый из них хвалится своим обманутым и прикормленым стадом на выборах.Если они договорятся то могут и отменить выборы и как вышло с карантином,по договорености они всех в стойло поставили. Но нас спасает их олигархв смысл жизни быть первым. И пока пересични не научатся сами нанимать управляющих так и будем жить. А для этого надо догавариваться о суспильном договоре.
18.07.2020 09:25 Ответить
Так їх,Вова.Носаком.
18.07.2020 09:25 Ответить
Ну що ви тут топите за верещук , дітки , ніхто ніколи в Україні за станні напевне 30 років на таку посаду не попав не проплативши , або якщо ти не чиясь любовніца , або родичка якогось бонзи .а те що вона говорить округлими фразами , то може амбіційна сосна і наблатикалась за стільки років і те що вона карєристка видно з того як вона швидко позеленіла . з усіх кандидатів вибір як завжди - менше зло . боже , дай розуму киянам .
18.07.2020 10:37 Ответить
кто такие зеленые дегенераты уже надеюсь все поняли)))
короче, встретил слугу сброда, спаси страну,загаси урода)))))
18.07.2020 11:11 Ответить
почему в Украине всякое дерьмо которое должно в тюрьме сидеть на выборы идет...быдло, за что голосуем ?
18.07.2020 16:38 Ответить
Пидалька наш мэр - альтернатив нет. Слуги и другие сосут крапка
18.07.2020 21:28 Ответить
фамилия парасюк- производное от порося, свинья, так оно и есть- бычье
20.07.2020 06:53 Ответить
