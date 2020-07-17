Кабмин пока не определился, смогут ли в этом году хасиды приехать в Умань: у нас еще есть время, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство всесторонне рассмотрит вопрос о возможности приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана и примет взвешенное решение.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя предложение народного депутата Антона Яценко запретить в этом году приезд хасидов в Умань из-за COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно города Умань у нас еще есть время. Мы, если хотите с вашим участием, проведем заседания соответствующих комиссий, в том числе Государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где рассмотрим этот вопрос со всех сторон и примем абсолютно взвешенное решение", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.

Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.