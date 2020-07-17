РУС
Кабмин пока не определился, смогут ли в этом году хасиды приехать в Умань: у нас еще есть время, - Шмыгаль. ВИДЕО

Правительство всесторонне рассмотрит вопрос о возможности приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана и примет взвешенное решение.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя предложение народного депутата Антона Яценко запретить в этом году приезд хасидов в Умань из-за COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно города Умань у нас еще есть время. Мы, если хотите с вашим участием, проведем заседания соответствующих комиссий, в том числе Государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где рассмотрим этот вопрос со всех сторон и примем абсолютно взвешенное решение", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массовое паломничество хасидов в Умань в этом году невозможно, - совещание в МИД. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.

Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

карантин (16729) паломничество (67) Умань (365) хасиды (255) Шмыгаль Денис (2829) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+6
та вы шо, хотите, чтобы умань осталась не засранной? потом уманчане привыкнут к чистоте и не захотят ги доту пускать
17.07.2020 14:08 Ответить
+6
наполняют и бюджет и говном- всю умань, месяц за ними тачками говно вывозят
17.07.2020 14:09 Ответить
+6
Зелюки зовсім береги попутали.Які хасиди,яка ще комісія ?Чомусь на Паску і в Рамадан українці сиділи вдома і не шастали нікуди,то з якого дива хасиди в нас вище українців,що аж засідання спецкомісії по них вирішили проводити.
17.07.2020 14:10 Ответить
Та погодяться, куди їм діватися - скажуть для наповнення держбюджету...
17.07.2020 14:04 Ответить
17.07.2020 14:09 Ответить
держбюджету от этого ничего не перепадает.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:55 Ответить
Також Шмигаль показав якого приблизно розміру путіна без солі буде їсти виборець Зеленського на середню сім'ю з трьох осіб

Кабмин пока не определился, смогут ли в этом году хасиды приехать в Умань: у нас еще есть время, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3738
17.07.2020 14:06 Ответить
первый през-еврей и единственный на почтение памяти бябьего яра не пришел теперь еще и хасидов не пустит. по ходу в израиле ему убежища никто не даст...
показать весь комментарий
Почему первый? Украиной только евреи и правили. Других украинцы не признают.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:08 Ответить
Вовочка - первый президент еврей в Украине.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:42 Ответить
С огнем играете, не тяните с ответом.
17.07.2020 14:07 Ответить
17.07.2020 14:08 Ответить
Поскольку в Украине "хасидов" при власти уже больше, чем в Израиле, пусть они все едут туда.
17.07.2020 14:08 Ответить
Ойц, я вас умоляю... после того как завезли пару сотен тысяч соотечественников из пылающих регионов не впустить еще пару десятков тысяч ну почти родных? Ежедневный тест на корону за счет прибывающих, двухнедельная обсерация перед возвращением (можно и до), и проблема таки решена...
17.07.2020 14:08 Ответить
зато кабмин определился, что детям украинцев в школу ходить низзя - каронавирус))) а своим братьям разрешить свозить ковид со всего мира - пожалуйста, без проблем))) ну шо украинцы, зробылы разом?
17.07.2020 14:09 Ответить
17.07.2020 14:10 Ответить
Их Новый год - не что иное как массовая пьянка-гулянка!
17.07.2020 14:25 Ответить
ортодоксальные районы в Израиле массово поражены коронавирусом. Они сопротивлялись карантину. Так что не знаю...
17.07.2020 14:58 Ответить
Хасидизм-это облегченный вариант иудаизма, сильно облегченный.Его суть-мало учиться,больше радоваться.Любители выпить и ещё кое-чего
17.07.2020 14:58 Ответить
Зараза заразу привезет. Даже израильтяне не любят этих ленивых трутней.
17.07.2020 15:03 Ответить
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
17.07.2020 20:38 Ответить
Судячи з висловлювань та відгуків євреїв як ізраїльських, так і українських, а також країн Європи і Америк, хасиди, здебільшого, ведуть себе у суспільстві, як "декласовані елементи"... ТОбто, будемо мать масове ігнорування санітарних правил... Нам ще не вистачало отримать штамми коронавірусу з усього світу, а також стать розповсюджувачами та "порталом обміну" ними, для всього світу... Не здохнуть хасиди, "переб"ються" один сезон... При СРСР вони такого святкування, взагалі, не мали.... Не вимерли ж?....
17.07.2020 15:08 Ответить
Та більша частина т.зв. поломників бомжи з Ізраїля !!!)))
17.07.2020 15:32 Ответить
Ну, якщо точно, то це - "релігійні фанатики - люмпени"... Нічого не роблять, тільки моляться, а живуть на пожертви від євреїв-філантропів... Ті ж самі "дервіші", тільки не мусульмани, а юдеї...
17.07.2020 16:30 Ответить
Ковидианские хроники .....
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1J88UX8M_OPLgL1PKhvtZZK8Au__MpJWnHDu3322G3Z-Cv1_fChcFhHwM
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR3dxpio4eL4K1-G0L6oZCaaZyuXmV2fWZ9pxybfNPvOKiifSjIvv4_OJr4
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
17.07.2020 16:21 Ответить
будете у нас га колыме...(с) может шмыгалюша нах к хасидам навсегда?!
17.07.2020 20:19 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=2982758388429491 Дезинфекция хасидов в Израиле
17.07.2020 20:25 Ответить
 
 