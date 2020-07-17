Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва. ВИДЕО

В пятницу, 17 июля 2019 года, состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии парламента текущего созыва. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Очередная четвертая сессия Верховной Рады должна начаться 1 сентября.