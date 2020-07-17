РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4032 посетителя онлайн
Новости Видео
1 788 16

Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва. ВИДЕО

В пятницу, 17 июля 2019 года, состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии парламента текущего созыва. Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости Рада будет оперативно собираться во время каникул, - Разумков

Очередная четвертая сессия Верховной Рады должна начаться 1 сентября.

Автор: 

ВР (29396) каникулы (136) Разумков Дмитрий (1522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
...перетрудились, суки зелепузые
показать весь комментарий
17.07.2020 14:17 Ответить
+10
Что бедолаги перетрудились ?
Бубочка тоже в очередной отпуск ?
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 7182
показать весь комментарий
17.07.2020 14:18 Ответить
+7
Воно звикло одночасно - "працювати" та відпочивати...
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 990
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...перетрудились, суки зелепузые
показать весь комментарий
17.07.2020 14:17 Ответить
Під час загострення на фронті Верховна Рада має працювати цілодобово!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:21 Ответить
...під час загострення на розумовому фронті ти маєш вчасно приймати ліки замість того, щоб шаритися на Цензорі
показать весь комментарий
17.07.2020 14:24 Ответить
17.07.20 14:14 Рада соберется на внеочередное заседание 21 июля, - "слуга народа" Качура...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:25 Ответить
Что бедолаги перетрудились ?
Бубочка тоже в очередной отпуск ?
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 7182
показать весь комментарий
17.07.2020 14:18 Ответить
Молодец, нехай летит.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:20 Ответить
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 6302
показать весь комментарий
17.07.2020 14:21 Ответить
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 784
показать весь комментарий
17.07.2020 14:21 Ответить
А шо то у нього написано? Склепаний в есесері?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:28 Ответить
...ага Тільки треба з'ясувати, за ГОСТом чи за росстандартом
показать весь комментарий
17.07.2020 14:30 Ответить
Воно звикло одночасно - "працювати" та відпочивати...
Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва - Цензор.НЕТ 990
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
Наче казали що канікул не буде. Збрехали?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:30 Ответить
Сводная команда "Айкокс-42" - уработалась....
показать весь комментарий
17.07.2020 14:30 Ответить
Шоб ви більше у цю залу не повернулись! Грійте за державний кошт дупи на Канарах та Мальдівах, а ще краще залишіться там назавжди. Це українцям обійдеться дешевше, аніж те лихо, що ви наголосували.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:42 Ответить
Не знав, що на цензорі у журналістів ще 19рік, чи з бодуна, чи до того йдеться, п'яниця, бухаєте?????
показать весь комментарий
17.07.2020 15:24 Ответить
Сьгодні люди заборонили ім міняти закон про мову , то вони почали комедію ламати типу на канікулах, а 21 числа зберуться підпільно щоб поміняти мову на москальский язик.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:39 Ответить
 
 