"Батькивщина" оспорит в Конституционном Суде ликвидацию старых и образование 136 новых районов, - Тимошенко. ВИДЕО
Укрупнение районов, принятое сегодня Верховной Радой, нарушает четыре статьи Конституции Украины.
Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Лидер партии отметила, что план власти "перекроить" карту Украины прямо противоречит решению Конституционного Суда от 2001 года и нарушает четыре статьи Конституции.
"Если вы сейчас это преступление делаете, то мы идем в Конституционный Суд. Эта вакханалия будет прекращена", - заявила Юлия Тимошенко.
и никто не страдает - живут люди даже лучше чем в Украине...
Административное строение Польши таково: страна делится на воеводства (wojewodztwo), воеводства - на повяты (powiat), повяты - на гмины (gmina). В 1999 году введено новое административное деление. Теперь в Польше 16 воеводств, ~300 повятов, и 2489 гмин.
Повяты это примерно то же что у нас районы.
В Чехии и Германии примерно так же.
У нас было 52 млн населения 490 районов, в Польше было 35 млн 300 повятов. Пропорционально. Нам необходимо увеличивать количество населения, а не уменьшать количество районов.
https://tsn.ua/********/nova-mapa-********-yaki-rayoni-uryad-proponuye-utvoriti-1564404.html
Вот например, в Житомирской области, до сегодняшнего дня был старинный райцентр Радомышль, в городе работали одна пилорама и один пивзавод, а остальное, это госучреждения. Но ведь эти гос учреждения обслуживали села и завтра в этих городах будет бум безработицы, а людям из сел придется проезжать огромные расстояния для решения вопросов.
Насчет Юли. Как раз, если у тебя есть деньги и ты поддерживаешь Тимошенко, то Ющенко, Янукович, Порошенко и Зеленский направляют к тебе проверку за проверкой, потому небедные поддерживают, но очень, очень тихо, а многие небедные (особенно латифундисты) откровенно вредят, потому что ЮВТ против латифундистов и за развитие семейных фермерских хозяйств.
Сокращение районов, это торпедный удар по сельской местности, который приведет к массовому выезду людей за границу и не украинцам, по национальности, задарма достанутся наши земли, как достались земли Палестины. Вы ЭТОГО просто не поняли, а она понимает.
Велике покращення...дуже велике покращення від ЗеБільної шобли.
тi селища, що залишились без статусу райцентру будуть занепадати.
ага, а iнтернет у кожноi бабусi у кожному селi...
Ви дiйсно такий дурний, чи просто граєте шимка?
кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.
в багатьох регiонах взагалi нема ще ОТГ.
Ви розумієте, що таким чином будемо годувати подвійну армію чиновників.
Конечно, часть тех, кто проголосовал за зелень может уйти к тому же Мураеву, но к ОПЗЖ вряд ли. При этом мураевские мне более симпатичны, так как хотят не лечь под Москву, а торговать с нею.
А для чего создают все эти партии, типа мэрской? Как раз для перехвата избирателей, разочаровавшихся в зелени. Мэрская партия, это партия коррупционеров, но это те, кто не ляжет под Москву как ОПЗЖ, часть порошенковских и зеленых.
Собственно есть только вариант пройти по лезвию бритвы или потеряем свою страну, как государство украинской нации, которая тут живет более 5 000 лет. Как-то так.
Во-первых, люди массово отказываются отвечать на вопросы интервьюеров.
Во-вторых, у нас просто нет независимых компаний, ведь и независимым надо на что-то жить и содержать свои семьи. Такие компании могут существовать лишь в зажиточном обществе, где какая никакая но свобода отдельных средств массовой информации от их владельца. У нас такой, независимый бизнес не проживет и недели. Есть компании, которые работают тайно и более менее честно, но как раз они никогда своих данных не публикуют, так как работают на заказ партий, отдельных крупных политиков, олигархов и интересующиеся нами иностранные сообщества, но и их данные не точны (смотрите во-первых...).
В-третьих, все данные о соц опросах, что публикуют в СМИ, являются лишь частью действий по промыванию мозгов у избирателей. Вот свежий пример - ну кто знал Игоря Петровича Смешко, кроме таких как я, особо интересующихся. По факту, ни команды, ни партии, ни своих денег, но проплатил Порошенко и Гордон, на телеканалах Медведчука и ютюбе развернул бурную деятельность, где стержнем его выступлений как раз и были "соц опросы", в результате Смешко удалось оттянуть голоса у ЮВТ и Порошенко просочился во второй тур. А вот на парламентских выборах Смешко был для Порошенко не нужен, потому агитация велась крайне вяло и нет в ВР такой фракции.
ЭТО РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ, а не соцопроса!
Ну сработала политтехнология про "новые лица в политике", так народ этому теперь "рад" по уши, особенно про землю, про развал медицины и бешеные зарплаты внешним управителям, за счет этого самого народа.
А я ответил на вот этот ваш пост. Или его не вы написали?
Посмотри соцопросы и не фантазируй.
Вот для наглядного примера. В первом туре выборов Порошенко заказывал для себя высокие результаты соц опросов, чтобы под них вкинуть примерно 2 млн бюллетеней в Донецкой, Луганской, и Днепропетровской областях (что показали параллельные подсчеты голосов сразу нескольких его конкурентов). А вот во втором туре Аваков решил играть против Порошенко и карусели полиция пресекла, отсюда резкое падение процентов у Порошенко - схема не сработала. Так что в условиях Украины никто заранее результата не просчитает, лишь методисты и политтехнологи могут рекомендовать своим подопечным кандидатам действовать по определенному шаблону.
"31 марта 2019 года участки открылись в 8:00 по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 местному времени (https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3:00 UTC+3 ). На пост президента претендовали 39 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#cite_note-formopen-17 [17] . Явка составила 62,8 %. По результатам голосования во второй тур вышли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский (30,24 % голосов) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко (15,95 % голосов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#cite_note-18 [18] .
. После обнародования предварительных результатов Порошенко признал поражениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#cite_note-Porospriznalporaz-6 [6] . По завершении подсчёта голосов указанные данные подтвердились: Зеленский - 73,23 %, Порошенко - 24,46 %.
Явно в первом туре Пете удалось догнать мальчика в трусиках и вкинуть ему примерно 2 млн бюллетеней в Донецкой, Луганской, и Днепропетровской областях, а вот во втором Аваков мальчика спас на голубом вертолёте....
Ладно, всё это тебе говорить бессмысленно.
За это я и перестала ёё уважать.
Хотя при Ющенко она многое сделела правильно.! Но увы...
Если это не так, но назовите мне пример политика, который не рвется к власти. А насчет того, что ЮВТ готова всех продать, то есть ответ на этот поклеп- пошла в тюрьму по сфальсифицированному обвинению, но никого за собою не тянула, а пошла за решётку во имя Украины и украинцев и это неопровержимый факт.
А вы оправдываете свой ник,я это уже давно заметила. Пока...