РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4032 посетителя онлайн
Новости Видео
5 844 75

"Батькивщина" оспорит в Конституционном Суде ликвидацию старых и образование 136 новых районов, - Тимошенко. ВИДЕО

Укрупнение районов, принятое сегодня Верховной Радой, нарушает четыре статьи Конституции Украины.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер партии отметила, что план власти "перекроить" карту Украины прямо противоречит решению Конституционного Суда от 2001 года и нарушает четыре статьи Конституции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. ВИДЕО

"Если вы сейчас это преступление делаете, то мы идем в Конституционный Суд. Эта вакханалия будет прекращена", - заявила Юлия Тимошенко.

Автор: 

ВР (29396) КС (2250) район (40) Тимошенко Юлия (24593) админреформа (249) децентрализация (582)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Подстилка коломойши никак не угомониться!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:48 Ответить
+10
Почти 30 лет тимошенковцы-громадовцы-бютовцы-батькивщинцы сидят безвылазно в ВР, постоянно беспокоясь о счастье народа. При этом народ в массе остался там же, где был, а тимошонковцы поселились в конча-заспах, стали, как минимум, долларовыми миллионерами, а чтобы поменьше платить налогов в бюджет, показывают почти нулевые декларации.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:07 Ответить
+9
ДА все правильно с админ-терр реформой. Районов нужно меньше, в том числе и для того что бы расформировать армию чиновников-дармоедов и прочих структур, да и вообще - зебилы должны страдать, из этой аксиомы нужно принимать решения!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подстилка коломойши никак не угомониться!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:48 Ответить
ДА все правильно с админ-терр реформой. Районов нужно меньше, в том числе и для того что бы расформировать армию чиновников-дармоедов и прочих структур, да и вообще - зебилы должны страдать, из этой аксиомы нужно принимать решения!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:49 Ответить
В Чехии, Германии, Польше, нет никаких районов
и никто не страдает - живут люди даже лучше чем в Украине...
показать весь комментарий
17.07.2020 15:15 Ответить
-- Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать?(с)
показать весь комментарий
17.07.2020 15:27 Ответить
В Польше есть. Они по-другому называются.
Административное строение Польши таково: страна делится на воеводства (wojewodztwo), воеводства - на повяты (powiat), повяты - на гмины (gmina). В 1999 году введено новое административное деление. Теперь в Польше 16 воеводств, ~300 повятов, и 2489 гмин.

Повяты это примерно то же что у нас районы.
В Чехии и Германии примерно так же.
У нас было 52 млн населения 490 районов, в Польше было 35 млн 300 повятов. Пропорционально. Нам необходимо увеличивать количество населения, а не уменьшать количество районов.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:31 Ответить
Браво.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:45 Ответить
Какая глубокая мысль! И ещё нужно повышать производительность труда!
показать весь комментарий
26.07.2020 10:32 Ответить
Мде, караван... Опозиція в ВР для мебелі. Сумно(((
показать весь комментарий
17.07.2020 14:51 Ответить
Какие хоть районы ликвидировали?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:51 Ответить
Та вони самі ще не знають - голосували ж списком, мабуть...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:54 Ответить
все
https://tsn.ua/********/nova-mapa-********-yaki-rayoni-uryad-proponuye-utvoriti-1564404.html
показать весь комментарий
17.07.2020 14:54 Ответить
де голови калабаранти а заступники пристосуванці
показать весь комментарий
17.07.2020 19:55 Ответить
Юля,зачем оно тебе надо.Этим законом зеленые сегодня себя похоронили.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:51 Ответить
Вони ховають Україну.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:56 Ответить
А баба Яга против!
показать весь комментарий
17.07.2020 15:01 Ответить
Бабка а ты в оппозиции к зеленому стаду...или зависит от ситуации???
показать весь комментарий
17.07.2020 15:05 Ответить
Ваш Пєця то точно в коаліції з зеленими.
показать весь комментарий
26.07.2020 09:51 Ответить
Почти 30 лет тимошенковцы-громадовцы-бютовцы-батькивщинцы сидят безвылазно в ВР, постоянно беспокоясь о счастье народа. При этом народ в массе остался там же, где был, а тимошонковцы поселились в конча-заспах, стали, как минимум, долларовыми миллионерами, а чтобы поменьше платить налогов в бюджет, показывают почти нулевые декларации.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:07 Ответить
Сплошне зубожіння...
показать весь комментарий
17.07.2020 16:38 Ответить
пані Юлю можна зрозуміти, підтримка в окремих районах серед дуже "небідних" людей в неї була досить значна, проте вся країна добре знає хто ті люди.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:09 Ответить
Выборы скоро. Сегодня разломаны устоявшиеся взаимоотношения. Завтра закроют сотни районных налоговых, сотни районных больниц, сотни районных пожарных команд.
Вот например, в Житомирской области, до сегодняшнего дня был старинный райцентр Радомышль, в городе работали одна пилорама и один пивзавод, а остальное, это госучреждения. Но ведь эти гос учреждения обслуживали села и завтра в этих городах будет бум безработицы, а людям из сел придется проезжать огромные расстояния для решения вопросов.

Насчет Юли. Как раз, если у тебя есть деньги и ты поддерживаешь Тимошенко, то Ющенко, Янукович, Порошенко и Зеленский направляют к тебе проверку за проверкой, потому небедные поддерживают, но очень, очень тихо, а многие небедные (особенно латифундисты) откровенно вредят, потому что ЮВТ против латифундистов и за развитие семейных фермерских хозяйств.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:54 Ответить
Рискну предположить, что в известной степени это для неё электоральный вопрос, вот она и запрыгала как таракан на сковородке.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:13 Ответить
Разрушение районов уже делали при Хрущеве, правда тогда хватило ума быстро отменить глупое решение.

Сокращение районов, это торпедный удар по сельской местности, который приведет к массовому выезду людей за границу и не украинцам, по национальности, задарма достанутся наши земли, как достались земли Палестины. Вы ЭТОГО просто не поняли, а она понимает.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:58 Ответить
А чому тільки ліквідацію районів? Як можуть проходити вибори в ОТГ.якщо в більшості не проведена процедура обєднання згідно закону "Про добровільне обєднання територіальних громад".Слуги свою дебільність перекривають наглістю,а весь парламент у них на підтанцьовці.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:18 Ответить
Да плевали Слуги и на логику и на Конституцию (и уже не первый раз). Для них задач две - набить свой карман и уничтожить Украину, как государство украинцев, потому что большинство Слуг не украинцы.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:00 Ответить
раніше до районного центру 20-40 кілометрів люди з сіл та селищ їхали, особливо в західній частині, тепер будуть пиляти по розбити дорогам по 50-80, якщо не більше. ..по любому питанню...

Велике покращення...дуже велике покращення від ЗеБільної шобли.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:33 Ответить
А за чим їхати у райцентр? На базар? Так його ніхто не закривав.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:58 Ответить
в лiкарню, по рiзним адмiнiстративним справам.
тi селища, що залишились без статусу райцентру будуть занепадати.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:23 Ответить
Лікарні належать до ОТГ і не прив'язані до райцентрів. Зараз взагалі не має значення, де ви живете - можете лікуватися у будь-якій лікарні. А адмінсправ взагалі скоро не буде - всі документи будуть в інтернеті.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:25 Ответить
халва, халва...

ага, а iнтернет у кожноi бабусi у кожному селi...

Ви дiйсно такий дурний, чи просто граєте шимка?
показать весь комментарий
17.07.2020 16:30 Ответить
В огромном количестве сел нет не только Интернет, а и мобильной связи. Просто зеленые сопли очень далеки от народа, им касса Сороса гораздо ближе.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:05 Ответить
Так в методичці написано?
показать весь комментарий
17.07.2020 21:09 Ответить
чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:25 Ответить
У нас ОТГ рядом зорганізували з шести сіл, так тепер у них є власний центр надання адмінпослуг (навіть закордонні паспорти видають), чого не було навіть у райцентрі.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:40 Ответить
Ви читати вмiете?
кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.

в багатьох регiонах взагалi нема ще ОТГ.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:48 Ответить
Ну так будемо ще двадцять років чекати, коли надумають.
Ви розумієте, що таким чином будемо годувати подвійну армію чиновників.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:51 Ответить
Предлагаете расстрелять несогласных?
показать весь комментарий
17.07.2020 21:06 Ответить
Когда зеленые шмаркли покинут власть, то страну придется создавать заново.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:08 Ответить
Пора уже начинать! А то не на чем будет "начинать создавать заново" !!!💛💙
показать весь комментарий
18.07.2020 05:44 Ответить
Раньше времени стартануть - это фальшстарт. Сначала, к осени, избиратели должны разочароваться в зеленых, порошенковских и голосятах, вот тогда и сойдуться в бою две силы - ОПЗЖ и Мураевские против Батькивщина и Свобода.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:43 Ответить
И в этом бою НЕСОМНЕННО победит ОПЗЖ и Мураевские. Ради чего бой и затевается.

Ре́слингhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-2 [2] (также ре́стлинг, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Professional wrestling) - театрализованное спортивное шоу, сочетающее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0 борьбу и работу на публику.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-Barthes-3 [3] Сценарии в реслинге развиваются в ходе шоу, организованных различными компаниями - промоушенами (как правило, каждая компания имеет своё собственное шоу и свои собственные сценарии).
показать весь комментарий
26.07.2020 10:40 Ответить
А это не факт. К примеру, у ОПЗЖ и Мураевских один и тот же электорат, что и показали выборы прошлого года.
Конечно, часть тех, кто проголосовал за зелень может уйти к тому же Мураеву, но к ОПЗЖ вряд ли. При этом мураевские мне более симпатичны, так как хотят не лечь под Москву, а торговать с нею.

А для чего создают все эти партии, типа мэрской? Как раз для перехвата избирателей, разочаровавшихся в зелени. Мэрская партия, это партия коррупционеров, но это те, кто не ляжет под Москву как ОПЗЖ, часть порошенковских и зеленых.

Собственно есть только вариант пройти по лезвию бритвы или потеряем свою страну, как государство украинской нации, которая тут живет более 5 000 лет. Как-то так.
показать весь комментарий
26.07.2020 11:15 Ответить
Посмотри соцопросы и не фантазируй.
показать весь комментарий
26.07.2020 11:28 Ответить
Вы мне посоветуйте еще верить советской статистике или результатам голосований на РФ
показать весь комментарий
26.07.2020 11:51 Ответить
"Батьківщина" оскаржить у Конституційному Суді ліквідацію старих і утворення 136 нових районів, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8134
показать весь комментарий
26.07.2020 13:20 Ответить
Я уже на это фуфло ответил
показать весь комментарий
26.07.2020 18:00 Ответить
Это, мой правдоруб, не фуфло, а официальные результаты последних выборов.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:23 Ответить
Выбач, алэ в системе, которая существует в Украине, все такие социологические исследования, это полная туфта.

Во-первых, люди массово отказываются отвечать на вопросы интервьюеров.

Во-вторых, у нас просто нет независимых компаний, ведь и независимым надо на что-то жить и содержать свои семьи. Такие компании могут существовать лишь в зажиточном обществе, где какая никакая но свобода отдельных средств массовой информации от их владельца. У нас такой, независимый бизнес не проживет и недели. Есть компании, которые работают тайно и более менее честно, но как раз они никогда своих данных не публикуют, так как работают на заказ партий, отдельных крупных политиков, олигархов и интересующиеся нами иностранные сообщества, но и их данные не точны (смотрите во-первых...).

В-третьих, все данные о соц опросах, что публикуют в СМИ, являются лишь частью действий по промыванию мозгов у избирателей. Вот свежий пример - ну кто знал Игоря Петровича Смешко, кроме таких как я, особо интересующихся. По факту, ни команды, ни партии, ни своих денег, но проплатил Порошенко и Гордон, на телеканалах Медведчука и ютюбе развернул бурную деятельность, где стержнем его выступлений как раз и были "соц опросы", в результате Смешко удалось оттянуть голоса у ЮВТ и Порошенко просочился во второй тур. А вот на парламентских выборах Смешко был для Порошенко не нужен, потому агитация велась крайне вяло и нет в ВР такой фракции.
показать весь комментарий
27.07.2020 10:19 Ответить
Ты слепой?
ЭТО РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ, а не соцопроса!
показать весь комментарий
27.07.2020 10:26 Ответить
То, что это результаты выборов, БОЛЕЕ ГОДИЧНОЙ ДАВНОСТИ я вижу.
Ну сработала политтехнология про "новые лица в политике", так народ этому теперь "рад" по уши, особенно про землю, про развал медицины и бешеные зарплаты внешним управителям, за счет этого самого народа.

А я ответил на вот этот ваш пост. Или его не вы написали?
https://censor.net/user/137888

Посмотри соцопросы и не фантазируй.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:16 Ответить
Ага. И именно поэтому все проголосуют за Юлю и Ляшка.
показать весь комментарий
27.07.2020 15:55 Ответить
Необязательно. Но именно по указанным мною обстоятельствам истинные результаты неизвестны.
Вот для наглядного примера. В первом туре выборов Порошенко заказывал для себя высокие результаты соц опросов, чтобы под них вкинуть примерно 2 млн бюллетеней в Донецкой, Луганской, и Днепропетровской областях (что показали параллельные подсчеты голосов сразу нескольких его конкурентов). А вот во втором туре Аваков решил играть против Порошенко и карусели полиция пресекла, отсюда резкое падение процентов у Порошенко - схема не сработала. Так что в условиях Украины никто заранее результата не просчитает, лишь методисты и политтехнологи могут рекомендовать своим подопечным кандидатам действовать по определенному шаблону.
показать весь комментарий
27.07.2020 17:51 Ответить
Вавка в твоей голове увы лечению не поддаётся...
"31 марта 2019 года участки открылись в 8:00 по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 местному времени (https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3:00 UTC+3 ). На пост президента претендовали 39 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B "Батьківщина" оскаржить у Конституційному Суді ліквідацію старих і утворення 136 нових районів, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9762 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#cite_note-formopen-17 [17] . Явка составила 62,8 %. По результатам голосования во второй тур вышли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский (30,24 % голосов) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко (15,95 % голосов)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#cite_note-18 [18] .

. После обнародования предварительных результатов Порошенко признал поражениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019)#cite_note-Porospriznalporaz-6 [6] . По завершении подсчёта голосов указанные данные подтвердились: Зеленский - 73,23 %, Порошенко - 24,46 %.

Явно в первом туре Пете удалось догнать мальчика в трусиках и вкинуть ему примерно 2 млн бюллетеней в Донецкой, Луганской, и Днепропетровской областях, а вот во втором Аваков мальчика спас на голубом вертолёте....

Ладно, всё это тебе говорить бессмысленно.
показать весь комментарий
27.07.2020 18:30 Ответить
А во втором туре ВСЕГДА голосуют не столько ЗА, сколько ПРОТИВ - это аксиома.
показать весь комментарий
27.07.2020 18:49 Ответить
Ті не питайся умного изобразить - єто бесполезно Ті заранее прпидумівай оправдание, почему Юля просрёт местніе віборі. Ну там Порошенко вбросил 20 миллионов фальшивіх бюллетеней, правильно?
показать весь комментарий
27.07.2020 21:25 Ответить
А ты считаешь себя умным?
показать весь комментарий
28.07.2020 18:49 Ответить
как минимум других, кем пытается манипулировать - дураками.
показать весь комментарий
28.07.2020 18:55 Ответить
А что по этому поводу говорит тебе влагалищная память?
показать весь комментарий
28.07.2020 18:56 Ответить
старая вед*ма не угомонится ни как, отрабатывает бабосы Друга
показать весь комментарий
17.07.2020 21:41 Ответить
Юля так рвётся к власти "в Президенты",что готова всех предать и продать!
За это я и перестала ёё уважать.
Хотя при Ющенко она многое сделела правильно.! Но увы...
показать весь комментарий
18.07.2020 05:47 Ответить
Вы обыкновенный провокатор, на ставке у олигархов.
Если это не так, но назовите мне пример политика, который не рвется к власти. А насчет того, что ЮВТ готова всех продать, то есть ответ на этот поклеп- пошла в тюрьму по сфальсифицированному обвинению, но никого за собою не тянула, а пошла за решётку во имя Украины и украинцев и это неопровержимый факт.
показать весь комментарий
18.07.2020 19:47 Ответить
какой нах Украины и украинцев? ее партнер-лазаренко сидитв сша и ее место в таком же месте.лживая стерва.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:08 Ответить
"Саша", а де вам, ботам, зарплату видають, на ботофермі, чи в ПТУ?
показать весь комментарий
25.07.2020 10:42 Ответить
якщо ти думаїш що я бот,то ти такий же українець,як із х...я свічка...
показать весь комментарий
26.07.2020 16:04 Ответить
Саша Крок ответил раньше меня...!!!
А вы оправдываете свой ник,я это уже давно заметила. Пока...
показать весь комментарий
19.07.2020 03:03 Ответить
А я замєтіл, ЩО ТИ СМЕРДЯЧА БОТЯРА БЕЗ МОЗГІВ...
показать весь комментарий
25.07.2020 21:23 Ответить
эта бл...дская бабка ни как не угомонится...
показать весь комментарий
18.07.2020 23:06 Ответить
Щось боти непослідовні - то обсирають зелених, то підтримують, як тільки згадується Тимошенко і навіщо вам, козли, ця "реформа", у нас все добре і тільки це на часі?
показать весь комментарий
25.07.2020 10:39 Ответить
Если кослявая Петиных адвокатов к себе переманит, то точно выиграет суд и отменит новое админделение иначе удачи не видать.С власенка как адвоката, толку как с козла молока,подтверждено практикой
показать весь комментарий
26.07.2020 13:31 Ответить
 
 