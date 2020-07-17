"Батькивщина" оспорит в Конституционном Суде ликвидацию старых и образование 136 новых районов, - Тимошенко. ВИДЕО

Укрупнение районов, принятое сегодня Верховной Радой, нарушает четыре статьи Конституции Украины.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер партии отметила, что план власти "перекроить" карту Украины прямо противоречит решению Конституционного Суда от 2001 года и нарушает четыре статьи Конституции.

"Если вы сейчас это преступление делаете, то мы идем в Конституционный Суд. Эта вакханалия будет прекращена", - заявила Юлия Тимошенко.