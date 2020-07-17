92-летний ветеран из российской Тюмени Иннокентий Кузин роется в мусорных баках. ВИДЕО

92-летний житель российской Тюмени, ветеран Второй мировой войны Иннокентий Кузин, вынужден рыться в мусорных баках, чтобы выжить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой ветерана застали перебирающим мусор, опубликована в социальных сетях.

