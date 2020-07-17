Журналисты опубликовали записи разговоров фигурантов "дела Марченко": Они себе там карманы набивают нах#й, а ты за эту х#йню п#зды получаешь. ВИДЕО

Журналисты получили доступ к записям разговоров из кабинетов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ - структуры Минобороны - которые, вероятно, имеют отношение к так называемому "делу Марченко" и рассказали, как для армии разрабатывают новый бронежилет, который уже не прошел первые испытания.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает журналистка Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили доступ к полным не обнародованым ранее разговорам с их кабинетов. И вот прямая речь, один из них по сложившейся ситуации:

"Целый министр обороны - ему делать не##й, переживать: сдастся сегодня "Темп" или не сдастся. Они себе там карманы набивают на##й, нашими с вашими руками - а ты за эту ху##ю пи##ы получаешь", - говорится в сообщении.

Также Егошина приводит цитату другого подозреваемого, относительно иди собственноручно проверить - простреливается мокрый "кевлар" или нет:

"Потом этим бить вот так по лицу "Темпу" или кого-угодно. И рассказывать, что вы - дерьмо. Вы не имеете права по закону. Вы потом только проиграете, сами себя чпокнете".

"Считаю, что сами подозреваемые очень четко описали ситуацию. И жалею, что они не говорили этого публично раньше. Анализ этого большого массива записей указывает на то, что закупкой занималось высшее руководство Министерства обороны, которое могло оказывать давление на военнослужащих, ответственных за прием изделий с целью ускорения этого процесса, а также о том, что все военные, получившие в конце концов подозрение, осознавали возможные проблемы с закупленными партиями, однако некоторые из них могли быть введены в заблуждение самим производителем. То, что это только некоторые из военных - очень важно", - отмечает журналистка.

По слова Егошиной, журналисты провели эксперимент в тире - испытывали эти бронежилеты на прочность в гораздо более мягких условиях.

"Результаты - впечатляют. И это - очень тревожный сигнал. Ведь если производитель путается в показаниях и сначала говорит, что не защитил партию бронежилетов 2019 от влаги, поскольку от него этого не требовали, а потом заявляет, что все же начал их защищать, то для меня это означает только одно: где сейчас бронежилеты из партий предыдущих лет и достаточно ли мы защитили наших защитников?" - отметила журналистка.

Напомним, 5 ноября 2019 стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне 2019 глава ГБР того времени Роман Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября 2019 Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

