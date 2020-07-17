РУС
Журналисты опубликовали записи разговоров фигурантов "дела Марченко": Они себе там карманы набивают нах#й, а ты за эту х#йню п#зды получаешь. ВИДЕО

Журналисты получили доступ к записям разговоров из кабинетов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ - структуры Минобороны - которые, вероятно, имеют отношение к так называемому "делу Марченко" и рассказали, как для армии разрабатывают новый бронежилет, который уже не прошел первые испытания.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает журналистка Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили доступ к полным не обнародованым ранее разговорам с их кабинетов. И вот прямая речь, один из них по сложившейся ситуации:
"Целый министр обороны - ему делать не##й, переживать: сдастся сегодня "Темп" или не сдастся. Они себе там карманы набивают на##й, нашими с вашими руками - а ты за эту ху##ю пи##ы получаешь", - говорится в сообщении.

Также Егошина приводит цитату другого подозреваемого, относительно иди собственноручно проверить - простреливается мокрый "кевлар" или нет:
"Потом этим бить вот так по лицу "Темпу" или кого-угодно. И рассказывать, что вы - дерьмо. Вы не имеете права по закону. Вы потом только проиграете, сами себя чпокнете".

"Считаю, что сами подозреваемые очень четко описали ситуацию. И жалею, что они не говорили этого публично раньше. Анализ этого большого массива записей указывает на то, что закупкой занималось высшее руководство Министерства обороны, которое могло оказывать давление на военнослужащих, ответственных за прием изделий с целью ускорения этого процесса, а также о том, что все военные, получившие в конце концов подозрение, осознавали возможные проблемы с закупленными партиями, однако некоторые из них могли быть введены в заблуждение самим производителем. То, что это только некоторые из военных - очень важно", - отмечает журналистка.

По слова Егошиной, журналисты провели эксперимент в тире - испытывали эти бронежилеты на прочность в гораздо более мягких условиях.

"Результаты - впечатляют. И это - очень тревожный сигнал. Ведь если производитель путается в показаниях и сначала говорит, что не защитил партию бронежилетов 2019 от влаги, поскольку от него этого не требовали, а потом заявляет, что все же начал их защищать, то для меня это означает только одно: где сейчас бронежилеты из партий предыдущих лет и достаточно ли мы защитили наших защитников?" - отметила журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против директора "Баллистики" Довгого из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке

Напомним, 5 ноября 2019 стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне 2019 глава ГБР того времени Роман Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября 2019 Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Читайте: Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор "Баллистики" Довгий. ДОКУМЕНТ

+26
17.07.2020 15:56 Ответить
+14
Всё правильно сказали... кому война а кому мать родная. Генералы себе карман набивают а простой солдат умирает.
17.07.2020 15:58 Ответить
+10
слушайте!.. вы задолбали инфофекалии Бигуса размазывать по эфиру!.
17.07.2020 16:33 Ответить
17.07.2020 15:56 Ответить
Это Порошенко дал залог 19 миллионов, чтобы вытащить Марченко, чтобы тот не рассказал о роли тогдашнего главнокомандующего-мародера. Взули армию на 3 ярда, рискуя жизнью бойцов. Вишенка на торте - волонтеры собирали Марченку, а оказалось, что у него куча неучтенной недвижимости. Но цензор мягко обошел тему
17.07.2020 16:30 Ответить
Соєві виродки спамлять, бо правда очі коле
17.07.2020 16:59 Ответить
Уточню, собирали пороховатные волонтеры. Половина из порошенковских волонтеров - это аферисты, например, некая Мирошниченко.
17.07.2020 17:44 Ответить
Броники из армии отозвали?
Или пленки деркача не привлекают должного внимания?
Можно ещё по свинарчукам повторно кино прокрутить)))
17.07.2020 18:19 Ответить
Уточню, собирали пороховатные волонтеры. Половина из порошенковских волонтеров - это аферисты, например, некая Мирошниченко.
17.07.2020 19:47 Ответить
Якщо голосував з Свинорига - то готуйся жити в коричневій теплій субстанції, яку твій "патріотичний" соєвий олігарх називає шоколадом.
17.07.2020 16:56 Ответить
До голосу розумних підказок вони не прислуховуються - це точно.Але ж можна домогтися їх відставки! Чи ліньки?
17.07.2020 17:13 Ответить
Брешешь как дышишь
18.07.2020 00:06 Ответить
Всё правильно сказали... кому война а кому мать родная. Генералы себе карман набивают а простой солдат умирает.
17.07.2020 15:58 Ответить
а простой хирург режет

а простой астроном в телескоп смотрит
17.07.2020 16:04 Ответить
меньше бы генералы воровали, больше бы было бронежелетов для солдат и более качественных. А значит, больше бы жизней солдат сбереглось на фронте.
Прямая зависимость.
17.07.2020 16:13 Ответить
Прямая зависимость между классом защиты бронежилетов и количеством военослужащих ими обеспеченных...
17.07.2020 16:21 Ответить
в пустыне Сахарев вообще никто ничего неворует.

Не скажешь, почему там нихрена не добавляется ?
17.07.2020 16:30 Ответить
та суть дела вообще не в этом. броники пробиваются при намоченном кевларе. в подводные войска они явно не годятся но а у нас не тропики. попробуй еще проливной дождь найти. этот деффект вполне себе устраняется накидкой от дождя.
18.07.2020 12:21 Ответить
Ещё один Бигус ?
17.07.2020 16:03 Ответить
Хтось чув, що армію забезпечили новими броніками ?
Чи ті самі туди ж повіддавали.
17.07.2020 16:16 Ответить
Це все провокація агентів кремля і п'ятої колони. Давно відомо що сизоносий гецьман не крав на армії, а якщо до крадіжок причетні якісь генерали - то вони підло за спиною кучерявого лідера набивали свої кишені грішми, він нічого не знав.
17.07.2020 16:17 Ответить
Класс защиты Вид оружия
1 Револьвер «Наган», Пистолет Макарова ( ПМ)
2 Пистолет ПСМ, Пистолет Токарева (ТТ)
3 Автомат АК-74, Автомат АКМ
4 Автомат АК-74
5 Автомат АКМ
5а Автомат АКМ
6 Винтовка СВД
6а Винтовка СВД
17.07.2020 16:19 Ответить
https://pro-spec.ru/poleznaya-informaciya/115-klassy-bronezhiletov-vybor-bronezhileta
17.07.2020 16:20 Ответить
Бредово))
4й класс, 762*39, АК-47, пуля ЛПС, держит и должна.
Тоже самое, только пуля БЗ, не держит и не должна.
17.07.2020 18:22 Ответить
Запости ты таблицу и источник информации, а можешь разметить ссылку на свои документы, по которым видно, что ты - эксперт.
17.07.2020 23:49 Ответить
Я не эксперт, я шесть лет назад проверял это опытным путем, в блиндаже, в новойайдарском районе. А потом чуть почитал.
А эксперт - это ты!
18.07.2020 00:15 Ответить
У тебя, как, со здоровьем всё в порядке? Я привёл ссылку на то, откуда я взял информацию?
Расскажи, как эксперт, методику проверки бронежилета, которую ты использовал при проверке?
18.07.2020 00:21 Ответить
Мне лениво с телефона искать и вставлять ленивым ссылки)))
Мы без методик проверяли. 10 метров, длинна блиндажа, практически в упор. Бронеплиты без чехла. Поищи ещё ссылки, а не рекламный текст.
Удачи.
Четвертый класс не должен держать Б/БЗ.
Кстати на эту тему при предвласти "зраду" разгоняли,мол автомат не держит.
18.07.2020 00:30 Ответить
Когда произносишь "Бредово))", то должен это обосновать, а методики для того и придуманы, чтобы проверять бронежилеты на соответствие заданным критериям, а не по критерию - нравится - не нравится.
18.07.2020 00:37 Ответить
Йо!
Ты умён! Не по годам)))
Почитал статью, принял ее по критерию "нравится")))
Если бы мне нужно было бы тебя переубедить, то может обосновать, но мне практически пох, я тебе дал возможность задуматься, а ты ссылки найти просишь.
18.07.2020 08:03 Ответить
Для того, чтобы знать значение слов экспертиза, методика и первоисточник необходимо иметь ум?
18.07.2020 09:30 Ответить
Кому и кобыла - невеста(с)
У некоторых гидрант слово "концерн" прочитать не может.
18.07.2020 09:57 Ответить
Ты - адекватный, если хочешь остаться правым любой ценой?
18.07.2020 09:59 Ответить
Я тебе написал как есть:
Четвертый класс не держит и не должен держать пулю БЗ патрона 762*39.
Ты же упёрся в тему:"а убедите меня"
Я не адекватный)))
Я не буду убеждать.
18.07.2020 11:37 Ответить
"как есть" для меня достоверно, если это кто-то сказал из "порохоботов", а ты ещё должен доказывать, что - адекватный.
18.07.2020 11:41 Ответить
Судя по прапору - лукаботы тебе ближе)))
18.07.2020 12:07 Ответить
Судя по вранью, ты - зеб, "пулемётящего" словами, не понимая из смысла или перевирая его.
18.07.2020 14:42 Ответить
Я не соврал, а сообщил тебе про четвертый класс)))
Зебилом и близко никогда не был.
А ты таки лукабот))
18.07.2020 15:53 Ответить
Объясню пошагово, ты соврал в том, что я дал данные по бронежилетам, а не процитировал ссылку.
18.07.2020 18:44 Ответить
У тебя не верещук фамилия?
У тебя есть мой опыт со слов и гугуль.
Но ты, Лукабот, ведёшь себя как кандидат в мэры Киева
18.07.2020 19:44 Ответить
Ты два раза догадался, прозорливый, я даже ссылку на твою экспертизу не попрошу, осталось тебе догадаться, что я дал ссылку на классы бронежилетов.
18.07.2020 20:25 Ответить
Да, вот из-за таких верующих читатели интернета и избрали себе в апреле прошлого гидранта.
Да, Лукабот?
19.07.2020 00:32 Ответить
"Крысы придумали мир для крыс,
И для них он совсем неплох.
Живи себе по крысиным законам,
И будешь жить как бог.
Крысы не любят других миров,
Хотя их манит высь.
Поскольку в своей норе они боги,
В других мирах их держат за крыс..."©
))
17.07.2020 16:20 Ответить
Сколько воинов погибло по вине этих поддонков, без колебаний ставить негодяев к стенке, при чем, в числе первых головнокомандувача, и по нисходящей всех предателей Украины.
17.07.2020 16:31 Ответить
Партия солидарности с Путиным, главарь - мародер
17.07.2020 16:31 Ответить
слушайте!.. вы задолбали инфофекалии Бигуса размазывать по эфиру!.
17.07.2020 16:33 Ответить
А если правда, ты готов сьесть свой оьрезаный ухй?
17.07.2020 19:18 Ответить
А если брехня ты готов състь свой?
18.07.2020 00:08 Ответить
Так а сейчас в армии какие бронежелеты?
17.07.2020 16:42 Ответить
Ті ж самі.Ці інфопомиї спеціально вкинуті,щоб тримати зелохів в тонусі.
17.07.2020 17:27 Ответить
Від кожного мародера смердить трупами...І ніякі заклинання на кшталт "армія-мова-віра" той сморід не розженуть...
17.07.2020 16:46 Ответить
А ти не подумав про те,чому цих записів не було,коли розслідувалася кримінальна справа про бронежилети і ці записи могли допомогти слідству?Відповідь напрошується проста - їх на той час просто не існувало.
17.07.2020 17:35 Ответить
скоріш за все, існували - але записи, видать, нелегальні. А нелегальні записи дуже легко "поправити" - є такі технології. Бо такі записи в доказову базу звинувачення не підуть, і навіть на експертизу не підуть. Ними, "правленими", можна маніпулювати через "розслідувачів".
17.07.2020 17:55 Ответить
Только перестать стрелять?)))
17.07.2020 18:24 Ответить
Президенти змінюються, бариги при лямпасах залишаються! Вдягти цих лампасоносців в ці жилети та випробувати на них!
17.07.2020 16:54 Ответить
між іншим, Марченко випробував на собі. В самій гарячій точці: в ДАП.
17.07.2020 17:56 Ответить
"Иванов сказал Васадзе, что Зубрильцев - ни то, ни сё!"
Прежде чем постить - научитесь новости писать!
17.07.2020 18:16 Ответить
Этого не может быть, вы фсьо врьоте и ваши доказательства - не доказательства, т.к. предыдущая власть была самая честная и патриотичная
17.07.2020 19:03 Ответить
Зег@вно случайно сказало правду )))
18.07.2020 00:09 Ответить
Власть только в монархии в руках у одного человека. Ну или в расеи. А у нас парламентско- президентская.
Зелю, вероятно, уже есть за что посадить.
А Венедиктова сосет у пороха. Картины, ага)))
18.07.2020 00:19 Ответить
Да, Владимир Владимирович, я справляюсь, под Иловайском уничтожаю добробаты, в Минске подписываю капитуляцию, поставляю бракованные бронежилеты в ВСУ, взрываю склады с боеприпасами на миллиарды долларов. Мы с вами в этом солидарны. Жму руку, обнимаю
17.07.2020 19:52 Ответить
Зег@вно забыло дописать: «а также приседаю и заглядываю в глаза»
18.07.2020 00:11 Ответить
https://politics.comments.ua/news/scandal/peticiya-ob-otstavke-zelenskogo-nabrala-nuzhnoe-kolichestvo-podpisey-za-devyat-dney-656519.html Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество подписей за девять дней
17.07.2020 22:30 Ответить
Шота зез@лупщики заткнулись и не комментируют. Шо случилось, брехливые зеленые крысы?
18.07.2020 00:13 Ответить
мокрый кевлар простреливается. это уже всем понятно. но тех условия под бронежилеты писались для сухого состояния. нет полноценной замены кевлару. нет такого материала. Возможно кевлар и бронепластину нужно запаять в плотный полиэтилен. все совершенствуется, и броник в том числе. Получал ли кое кто откат от производителя -вполне может быть. Только шить это генералу со сьемной квартиры - нууу... белыми ж все нитками. А белым по белому только вишиванки хороши.
18.07.2020 11:50 Ответить
 
 