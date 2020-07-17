РУС
"Проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Он не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев назвал митинги в поддержку украинского языка формой фашизма, "присутствующего у нас последние годы".

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге одесский активист Сергей Стерненко и публикует видеозапись выступления Гетманцева в эфире 4 канала.

"Мы все понимаем, что проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Украинский язык никаким образом не ущемляется. Наоборот, людям, говорящим на разных языках, предоставляются равные возможности. Поэтому я абсолютно поддерживаю этот законопроект. Он точно не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - сказал Гетманцев.

Топ комментарии
+104
17.07.2020 18:09 Ответить
+93
ПНХ урод зелений!
17.07.2020 18:09 Ответить
+79
17.07.2020 18:12 Ответить
18.07.2020 15:40 Ответить
Ні пане Гетьманцев шовініст і фошист це як раз ви. Україньці не вимогають україньської мови за межами України, це ви хочете щоб кругом була тільки росия.
18.07.2020 16:43 Ответить
За мовним питанням в Україні стоїть ФСБ.
18.07.2020 17:03 Ответить
Запретить всем политикам открывать рот в сторону языковой темы! Любым. И неважно за какой язык они радеют. В обществе должна вестись пропаганда, подкреплённая на гос. уровне, что поддержка таких политиков= зашквар. Хватит превозносить бездарных бездарей и крикунов в ранг управленцев страной, нужно поддерживать тех, кто успешно занимается проблемами конкретных людей и не отвлекается на популизм.
18.07.2020 18:14 Ответить
19.07.2020 06:03 Ответить
Ох и гандон штопаный этот гетьманцев. Зелебобики сделали всех разом.
18.07.2020 21:35 Ответить
Ці слуги в якій країні живуть,вони що не знають що в нас є тіки дискримінація української мови,а не російської. Вони що там насправді всі не далекі.
18.07.2020 22:18 Ответить
Ці слуги в якій країні живуть,вони що не знають що в нас є тіки дискримінація української мови,а не російської. Вони що там насправді всі не далекі.
18.07.2020 22:19 Ответить
А гетьманцев идёт на...., жертва аборта
18.07.2020 22:21 Ответить
Шановне товариство! Хотів би задати всім одне питання: що це за етнос такий - русскоговорящий украинец? Ви собі можете уявити щоб був русскоговорящий англиієць,, або американець, або француз,або німець, або італієць, або іспанець, або португалець ну і так далі по всьому світу?.Нема в природі і в нашій державі не може бути такого етноса. Це долбані кацапи придумали собі такі відмазку, щоб не вчити державної мови.Та головне, щоб в Україну притягнути русский мир та сраний совок, з якого Україна вирвалась. І цей долбаний депутат Верховної Ради України тут такого дурака включає. нібито українці не розуміють, що відбувається. Ти такаж *уло, як і ваш кримвлівський ви*лядок.
19.07.2020 01:31 Ответить
22.07.2020 20:37 Ответить
Зебіли віддали всю повноту влади малоросам, а тепер слухайте подібну кремлівську хєрню, адійоти.
19.07.2020 06:07 Ответить
Запомните это ипло, и при встрече нещадно пистячьте
19.07.2020 11:52 Ответить
больной ублюдок, фашисты ему мерещатся
19.07.2020 12:25 Ответить
Рашистский дискурс и терминология. Чувак просто разжигает противостояние, кончать их нужно пока совсем не поздно. Дальше будет хуже, потому, что они туда и пришли, чтобы было хуже.
20.07.2020 08:56 Ответить
воно не знає що таке "фашизм"...тупо повторює за маскавою. За подібні вислови не просто з депутатів гнати,а взагалі з України.
20.07.2020 11:43 Ответить
Не знаю, який він гетьманцов, но знаю що він просто підарцев!
19.07.2020 12:41 Ответить
Закон бужанського - витіснення української мови з інформаційного, та навчального простору. простору. Оце так Зеленський з своїми слугами "зшиває" країну? Найближчий соратник президента більшість населення називає фашистами.
19.07.2020 19:09 Ответить
Какого "президента"... Моника - малоросская марионетка, плесень, которую нужно соскрести с украинской земли.
20.07.2020 08:54 Ответить
этоим *андонам мешает принять антиукраинский закон только митинги, *идары!
19.07.2020 20:29 Ответить
Митингов маловато будет. Нужно както по другому малоросам показать, что украинский - единственный государственный и на этом точка. Нужно раз и навсегда отбить у всякой шелупони желание поднимать эту тему.
20.07.2020 08:52 Ответить
А, кто депутатам мешает финансировать изучение языков , кроме Украинского, который должен быть государственным, вводите дополнительные занятия, стройте новые школы, так нет они хотят порешать финансирование, за счет населения, сокращают изучение точных наук, украинского языка,Что бы Украинцы были не образованные и грубо ооворя только гайки крутили и в окопах под обстрелами сидели, а они руководили с теплых кабинетов и зарабатывали на ОВГЗ - финансовай пирамде и приватизации,-хозяева страны.
Разворовали заводы, ограбили людей с курсом и депозитами, теперь очередь за школами, а когда население против, фашисты кричат это фашизм.
Так давайте тогда вводить квоты во власть по национальному признаку, тогда все украинцами станут, лишь бы грабить и убивать население.
19.07.2020 23:29 Ответить
Ого,він прохфесор-знає,що таке фашизм.Ну,тоді Гетьманцеву на московію-там українських шкіл,церков,інститутів,навіть університетів мульони,але що -прийдеться памятником стати.Нехай пишуть окремий закон про "меншин захист",але спочатку вибачаться за фашистів,придурки.
20.07.2020 07:28 Ответить
Російські нацисти гнобили українців майже 400 років, нищили мову, націю, а тепер плачуть, що не знищили до кінця... Про які школи мова? Що за маячня про дискримінацію? В Росії є хоч одна державна українська школа? Там заговори українською, ще й поб'ють.
Ніяких їм квот на радіо! Навіть за їхні гроші! В Україні має бути лише УКРАЇНСЬКИЙ інформаційний простір.
20.07.2020 07:52 Ответить
Рашисты они такие. У себя закручивают гайки по полной, душат и уничтожают всё. А у тех, кого они веками уничтожали должны быть "равные возможности" для всех. Прежде всего для рашистов, понятно.
20.07.2020 08:47 Ответить
Сволочи. Дискриминация... Так это и в Великобритании и Франции, везде дискриминация выходит и в рашке самой. Мокши не люди, реально.
20.07.2020 08:49 Ответить
У них тут забагато російських церков (які треба скоротити), ось там, якщо хочуть, вчать своїх дітей "радной рєчі". Ще нам податки платити на освіту своїх ворогів. Абсурд.
20.07.2020 08:01 Ответить
З Вікіпедії -

Колишній помічник народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [
Виступає за відновлення водопостачання до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) тимчасово окупованого Криму із материкової України
Такі вони, слуги ... не народа українського точно
20.07.2020 08:10 Ответить
гетьманцев нажратый камуняцкий ублюдок
20.07.2020 09:36 Ответить
Вот жеж скотина. Равных возможностей для людей говорящих на разных языках тут не будет потому, что это Украина. В Украине государственный - украинский. Назови, малорос моксельский, страну которая предоставляет такие равные возможности. Рашка может быть?
20.07.2020 08:45 Ответить
гетьманцев и зегнидский - дряни
20.07.2020 09:06 Ответить
гетманцева, ****** руССоватну на пару місяців "на подвал" в Донецьку до сепаратюг щоб ПРОЧУВСТВОВАЛ всі ПРЕЛЕСТИ фашизму=рашизму руССкого мира
20.07.2020 09:14 Ответить
Зеленые ублюдки снова украинцев на сорта стали делить.
20.07.2020 09:17 Ответить
Цей ху*лосос хоч знає ЩО таке "фашизм"? Чи тупо повторює брехні маскави?
20.07.2020 11:40 Ответить
