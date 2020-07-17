"Проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Он не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО
Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев назвал митинги в поддержку украинского языка формой фашизма, "присутствующего у нас последние годы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге одесский активист Сергей Стерненко и публикует видеозапись выступления Гетманцева в эфире 4 канала.
"Мы все понимаем, что проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Украинский язык никаким образом не ущемляется. Наоборот, людям, говорящим на разных языках, предоставляются равные возможности. Поэтому я абсолютно поддерживаю этот законопроект. Он точно не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - сказал Гетманцев.
Разворовали заводы, ограбили людей с курсом и депозитами, теперь очередь за школами, а когда население против, фашисты кричат это фашизм.
Так давайте тогда вводить квоты во власть по национальному признаку, тогда все украинцами станут, лишь бы грабить и убивать население.
Ніяких їм квот на радіо! Навіть за їхні гроші! В Україні має бути лише УКРАЇНСЬКИЙ інформаційний простір.
Колишній помічник народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [
Виступає за відновлення водопостачання до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) тимчасово окупованого Криму із материкової України
Такі вони, слуги ... не народа українського точно