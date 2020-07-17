"Проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Он не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев назвал митинги в поддержку украинского языка формой фашизма, "присутствующего у нас последние годы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем блоге одесский активист Сергей Стерненко и публикует видеозапись выступления Гетманцева в эфире 4 канала.

"Мы все понимаем, что проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Украинский язык никаким образом не ущемляется. Наоборот, людям, говорящим на разных языках, предоставляются равные возможности. Поэтому я абсолютно поддерживаю этот законопроект. Он точно не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - сказал Гетманцев.

