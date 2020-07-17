РУС
21 380 26

НАБУ обнародовало новые записи с главой ОАСК Вовком: Мои готовы написать х#йню, если твои проспонсируют. Иначе пусть сражаются. ВИДЕО

17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства, НАБУ обнародует рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающих детали преступления.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате операции НАБУ и САП предъявлено подозрение в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Вовку, его заму Аблову, 5 судьям и главе ГСА Холоднюку, - Бутусов

В июле 2019  г. сотрудники НАБУ, Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовском районном суде г. Одессы. Как следствие, сообщили о подозрении голове ОАСК и еще трем судьям. Напоминаем, тогда служителям Фемиды инкриминировали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешательствао в деятельность судебных органов для создания искусственных препятствий в работе ВККС. Расследование указанного эпизода завершено, идет ознакомление подозреваемых с материалами.

Трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

Читайте также: ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

НАБУ (4549) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) судья (2660) САП (2295) Вовк Павел (260) Аблов Евгений (22) Окружной админсуд Киева (399)
+15
Неужели Холоднюка таки посадят?
Ой, вей.
Человеку сошло с рук много, даже угон чужого автомобиля.
Как с гуся вода.
А потому, как сексот КГБ с незапамятных времен.
Куратором у него был майор Литвин.
Позже покровительствовала Тимошенко, назначившая его председателем в автодор, а затем, на текущую должность.
Спелся и с зелеными...
Ай, вей.
17.07.2020 19:56 Ответить
+13
В судах гопота і гопнікі.
17.07.2020 20:47 Ответить
+8
а я то думав, чого НАБУ і ДБР скасували підозри Порошенку і відповідне слідство по "втручання в справи ВККС і ВРП"... Там, видать, Порошенку впору йти свідком на стороні обвинувачення Вовкам і Портнову по тому епізоду, де вони блокували клнкурсну комісію по відбору членів ВККС і ВРП.
17.07.2020 21:39 Ответить
17.07.2020 19:56 Ответить
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ ЗВИЗДЕЦ !!!!!!!
17.07.2020 23:45 Ответить
ЗеЗдец! только он были ранее... прикаждом презике одно и то же! никто никого не сажает! рука руку моет(((
показать весь комментарий
Уй вей, у нас и похлеще делишки с рук сходили.
показать весь комментарий
Ну, это я в курсе - от карандашей и блокнотов до зданий и автомобилей.
Но угнать и разбить чужой автомобиль...
А начинал свою трудовую деятельность в госстрахе, где ему поручили получить на складе два холодильника.
В офис доехал только один.
17.07.2020 20:05 Ответить
Видать начал карьеру со страхового случая.
показать весь комментарий
Лєна завжди писала сценарії для Вовки у (:-ому кварталі , зараз пообіцяла йому пробачити Мендельшгу , коли він почне виконувати знову ЇЇ сценарії...
показать весь комментарий
В судах гопота і гопнікі.
17.07.2020 20:47 Ответить
Не секрет, таке бидло масово "вчиться" на юрфаках
показать весь комментарий
Дай боже телятку вовка з*їсти.
показать весь комментарий
Садить нельзя помиловать...
показать весь комментарий
а я то думав, чого НАБУ і ДБР скасували підозри Порошенку і відповідне слідство по "втручання в справи ВККС і ВРП"... Там, видать, Порошенку впору йти свідком на стороні обвинувачення Вовкам і Портнову по тому епізоду, де вони блокували клнкурсну комісію по відбору членів ВККС і ВРП.
17.07.2020 21:39 Ответить
В кримінальному кодексі є стаття за спробу захоплення влади і відсутня за вдало проведений держпереворот.
показать весь комментарий
НАБУ оприлюднило нові епізоди у справі зловживань в Окружному адмінсуді Києва - Цензор.НЕТ 1174
18.07.2020 07:51 Ответить
"...идет охота на волков, матерых и щенков, идет охота..." Охотники кто? 20 лет твердят:- начните с Гонгадзе!!! - остальное, пока БРЕХНЯ!!!
показать весь комментарий
"...идет охота на волков, матерых и щенков, идет охота..." Охотники кто? 20 лет твердят:- начните с Гонгадзе!!! - остальное, пока БРЕХНЯ!!!
18.07.2020 10:55 Ответить
"...идет охота на волков, матерых и щенков, идет охота..." Охотники кто? 20 лет твердят:- начните с Гонгадзе!!! - остальное, пока БРЕХНЯ!!!
18.07.2020 10:56 Ответить
Почему такие должности занимают малообразованные, жадные,мерзкие ,ограниченные ублюдки???
показать весь комментарий
потому что подавляющее большинство в этой стране идиоты
показать весь комментарий
В слові НАБУ бракує посередині однієї букви Є...
показать весь комментарий
Судьи? За 1 минуту купили и продали бумаги... получили 15 000 000 денег.
показать весь комментарий
Захотелось накупить оружия
показать весь комментарий
"Мои готовы написать х#йню, если твои проспонсируют. Иначе пусть сражаются." Це стандартна фраза та ситуація в кожному українському суді.
показать весь комментарий
А к смелянского набу когда наведается?
https://strana.ua/articles/analysis/246471-pochemu-hlava-ukrposhty-ihor-smeljanskij-poluchaet-millionnuju-zarplatu.html
показать весь комментарий
зачем нам следствие и суды, если пропечатал на Цензоре и можно в расход пускать...
показать весь комментарий
