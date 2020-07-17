НАБУ обнародовало новые записи с главой ОАСК Вовком: Мои готовы написать х#йню, если твои проспонсируют. Иначе пусть сражаются. ВИДЕО

17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства, НАБУ обнародует рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающих детали преступления.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате операции НАБУ и САП предъявлено подозрение в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Вовку, его заму Аблову, 5 судьям и главе ГСА Холоднюку, - Бутусов

В июле 2019 г. сотрудники НАБУ, Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовском районном суде г. Одессы. Как следствие, сообщили о подозрении голове ОАСК и еще трем судьям. Напоминаем, тогда служителям Фемиды инкриминировали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешательствао в деятельность судебных органов для создания искусственных препятствий в работе ВККС. Расследование указанного эпизода завершено, идет ознакомление подозреваемых с материалами.

Трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

Читайте также: ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат