На Киевщине задержана вооруженная группа лиц, расстрелявших мужчину из травматического пистолета, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области полицией задержана группа лиц, расстрелявших человека из травматического пистолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"На днях, около 23 часов, группа лиц спортивного телосложения приехали на один из земельных участков в селе Хотяновка, где возводится новостройка. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где провели около 9 выстрелов из травматического оружия в грудь мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу", - сообщили в полици.

Оперативники провели масштабную поисковую работу, проработали камеры видеонаблюдения, установили машины, на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших - трех мужчин и женщину.

На Киевщине задержана вооруженная группа лиц, расстрелявших мужчину из травматического пистолета, - Нацполиция 01

На Киевщине задержана вооруженная группа лиц, расстрелявших мужчину из травматического пистолета, - Нацполиция 02

Все они жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружено и изъято оружие и патроны.

На Киевщине задержана вооруженная группа лиц, расстрелявших мужчину из травматического пистолета, - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За совершение хулиганства с применением оружия задержанным грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

Забавная ситуация получается!
В основном, разрешения на травматическое оружие выдаются через коррупционные схемы (новоиспеченным журналистам и дружинникам), причем полиция, является ключевым участником этих схем (получая весьма приличную взятку).
А после того, когда вот такое быдло совершает преступления с применением травматического оружия, наша полиция, начинает рассказывать о неготовности граждан Украины к владению короткоствольным оружием.
17.07.2020 22:50 Ответить
Запретите уже нафик эти резинкострелы!!!
17.07.2020 22:52 Ответить
Бляха, Гарлем нафиг, а не Киев.....
17.07.2020 22:55 Ответить
В Харлеме, в основном, в результате стрельбы NHI( no human involved)
17.07.2020 23:00 Ответить
Du you thinging the black is not human? My friend I agree with you.
17.07.2020 23:12 Ответить
No, I ain't a racist. Just "somehow" 80% of prison population is african-american, that's all
17.07.2020 23:16 Ответить
Ок.
17.07.2020 23:26 Ответить
I am not a racist. When I was little my best friend was a black kid. Before my dad sold him..
17.07.2020 23:45 Ответить
Less then 9% of the population. Less then 1% of total work force. Over 70% of total welfare recipients. 80% of total prison population. But I ain't a racist still. Just a realist, who bought extra 2000 rounds of 5,56 NATO ammo last week.
17.07.2020 23:52 Ответить
Are you preparing for something? Do you have some classified information?))
18.07.2020 00:25 Ответить
No, I just think it't better to be a live paranoiac, than a dead optimist.
18.07.2020 00:47 Ответить
Definitely. ))
18.07.2020 01:28 Ответить
Нельзя!
В Украине, это вроде как признак статуса: любой дурак может обзавестись карабином или дробовиком, а вот травматика, это удел "избранных" (на самом деле, стоимость разрешения от 400 до 500 баксов).
Ну и кроме того, наградной пистолет, удовольствие не из дешевых (до 5000 баксов не считая стоимости пистолета).
17.07.2020 22:58 Ответить
https://www.budsgunshop.com/product_info.php/products_id/100195/taurus+model+856+38+spl+2%22+6+round+matte bld, 6-зарядный Taurus ,38 Special - $330 плюс налог, плюс $25 проверка по федеральной базе данных.
17.07.2020 23:05 Ответить
Самое дешевое что можно купить из травматики в Украине, это "Эрма 459РС" стоящий 500 долларов США
https://stvol.ua/catalog/pistolety/327224/

Такой себе пистолетик...
]
17.07.2020 23:11 Ответить
Дебилизм...
17.07.2020 23:13 Ответить
Самый настоящий.
17.07.2020 23:14 Ответить
Для дебилов цацка. Платят за то, шо она влазит в карман и типа заменяет более-менее безопасно кулак...
А вот ответку из ижевки 12 калибра вызовет мама не горюй за дебилом...
18.07.2020 08:01 Ответить
Солидные у вас карманы, что бы 12 калибр вместить...
18.07.2020 20:54 Ответить
Я за пояс запихую свой Хатсанчик. Кстати - тоже травмат с патронами Терен...
18.07.2020 21:21 Ответить
З огляду з фото викладеного вище, "напрашивається" висновок: "атлічная" ростова мішень, аби вкласти туди 8-13 куль з офіційно зареєстрованої короткоствольної зброї. (За умови прийняття в Україні Закону про зброю, який би регламентував порядок придбання, володіння і застосування короткоствольної нарізної зброї для громадян України.) Ну а поки.... Маємо те, що маємо.
17.07.2020 22:55 Ответить
Завтра выйдут под заставу.
Но это же бандитизм, а кого это #бет в стране, где правит криминал.
17.07.2020 23:03 Ответить
А баба где? Что нет на фото
17.07.2020 23:09 Ответить
Вместо неё на третьем фото "голый пистолет".
17.07.2020 23:18 Ответить
у того что сиськи побольше - то у них в банде баба )))
17.07.2020 23:57 Ответить
Так подождите! Бубочка ж команду Авакову и Бенядиктовой дал,шоб из травматов не стреляли! И шо теперь будет?
17.07.2020 23:15 Ответить
Упитанные, надо им в санаторий поехать.
17.07.2020 23:31 Ответить
Знову "дєті гор е..." їх як ************ треба не пускати в Україну віком з 18 до 65.
18.07.2020 00:09 Ответить
Ці два шматки сала це спортивна статура? Я вибачаюсь...
18.07.2020 00:46 Ответить
О, у меня такой же...
18.07.2020 03:50 Ответить
А чому поліцаї завжди вриваються на мові окупантів. Вони, що набрані в поліцію під Рязанню, як Аваков?
18.07.2020 05:50 Ответить
 
 