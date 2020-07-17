На Киевщине задержана вооруженная группа лиц, расстрелявших мужчину из травматического пистолета, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области полицией задержана группа лиц, расстрелявших человека из травматического пистолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"На днях, около 23 часов, группа лиц спортивного телосложения приехали на один из земельных участков в селе Хотяновка, где возводится новостройка. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где провели около 9 выстрелов из травматического оружия в грудь мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу", - сообщили в полици.

Оперативники провели масштабную поисковую работу, проработали камеры видеонаблюдения, установили машины, на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших - трех мужчин и женщину.

Все они жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружено и изъято оружие и патроны.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За совершение хулиганства с применением оружия задержанным грозит тюремное заключение сроком до семи лет.