На Киевщине задержана вооруженная группа лиц, расстрелявших мужчину из травматического пистолета, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киевской области полицией задержана группа лиц, расстрелявших человека из травматического пистолета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"На днях, около 23 часов, группа лиц спортивного телосложения приехали на один из земельных участков в селе Хотяновка, где возводится новостройка. Там они напали на одного из разнорабочих, без каких-либо объяснений затащили его в строительный вагончик, где провели около 9 выстрелов из травматического оружия в грудь мужчины. После чего скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу", - сообщили в полици.
Оперативники провели масштабную поисковую работу, проработали камеры видеонаблюдения, установили машины, на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших - трех мужчин и женщину.
Все они жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружено и изъято оружие и патроны.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За совершение хулиганства с применением оружия задержанным грозит тюремное заключение сроком до семи лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В основном, разрешения на травматическое оружие выдаются через коррупционные схемы (новоиспеченным журналистам и дружинникам), причем полиция, является ключевым участником этих схем (получая весьма приличную взятку).
А после того, когда вот такое быдло совершает преступления с применением травматического оружия, наша полиция, начинает рассказывать о неготовности граждан Украины к владению короткоствольным оружием.
В Украине, это вроде как признак статуса: любой дурак может обзавестись карабином или дробовиком, а вот травматика, это удел "избранных" (на самом деле, стоимость разрешения от 400 до 500 баксов).
Ну и кроме того, наградной пистолет, удовольствие не из дешевых (до 5000 баксов не считая стоимости пистолета).
https://stvol.ua/catalog/pistolety/327224/
Такой себе пистолетик...
]
А вот ответку из ижевки 12 калибра вызовет мама не горюй за дебилом...
Но это же бандитизм, а кого это #бет в стране, где правит криминал.