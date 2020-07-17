РУС
"Поймал леща": в лицо главе Минобороны Молдовы Пынзарю прыгнула рыба. ВИДЕО

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время инспекции полигона ехал по воде на БТР с открытым люком. Рыба выпрыгнула из воды и, ударив военного по лицу, упала ему под ноги.

Видео инцидента Пынзарь опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Министр наложил на кадры песню группы Status Quo "In The Army Now".

На кадрах видно, как министр едет по воде на бронетранспортере с открытым люком.

Он поворачивает голову в сторону, и в этот момент из воды выпрыгивает рыбина, подлетат к Пынзарю, бьет его по лицу и падает внутрь БТР.

"Было неожиданно, даже смешно. Признаю, что я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло мне", – написал Пынзарь.

Молдова (1914) рыба (196)
+14
... и закусывала
показать весь комментарий
18.07.2020 00:18 Ответить
+10
Рыба пила.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:57 Ответить
+8
Когда Лукашенко выступал по телевизору, мамина собака не обратила на это внимание...
показать весь комментарий
17.07.2020 23:58 Ответить
Рыба пила.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:57 Ответить
... и закусывала
показать весь комментарий
18.07.2020 00:18 Ответить
А у вас в стране-помойке еще где-то рыба водится, русский? Или уже всю потравили?
показать весь комментарий
18.07.2020 02:09 Ответить
Ты же видел в телевизоре каких Путин щук ловит, длиннее чем руки у Пескова.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:27 Ответить
русский,твоего фюрера зовут *****.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:41 Ответить
Ты, свинособака, можешь преводить имя своего фюрера как хочешь. Но вoт если ты его напишешь, тебе будет срок. Так шо прихлопни пасть и жди светлого будущего со вкусом американской гуманитарки.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:18 Ответить
свинособака, ты же знаешь, шо твои бессвязные потоки сознания я даже не читаю. Оставь свои влажные мечты для ваших ************* сборищ на просторах твоей страны-помойки.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:38 Ответить
русмартышка, а когда ваше ***** сдохнет, вы его в мавзолей к сифилитику покладете и поклоняться его трупу станете?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:44 Ответить
Когда Лукашенко выступал по телевизору, мамина собака не обратила на это внимание...
показать весь комментарий
17.07.2020 23:58 Ответить
Зато папин кот начал подкрадываться к телевизору, как к крысе...
показать весь комментарий
18.07.2020 02:10 Ответить
Бойові карасі в роботі
показать весь комментарий
17.07.2020 23:59 Ответить
А ещё министр обороны сегодня писял и какал.
показать весь комментарий
17.07.2020 23:59 Ответить
какая шикарная новость. и не поленились же, подробно текстом продублировали содержание ролика. журналистика 80 левел
показать весь комментарий
18.07.2020 00:00 Ответить
А Вам только убийства с расчленёнкой подавай? Аполитично мыслите.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:27 Ответить
Розчленували, вбили, згвалтували, повісили, а у Київському зоопарку народилась пандочка))
показать весь комментарий
18.07.2020 11:49 Ответить
За пивом ехал, лещара взревновал
показать весь комментарий
18.07.2020 00:03 Ответить
Это Толстолоб,Вася !!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 00:09 Ответить
Чудово з'їздив на риболовлю.🤣
показать весь комментарий
18.07.2020 00:16 Ответить
Можна лише уявити скільки в них було репетицій))
показать весь комментарий
18.07.2020 00:17 Ответить
Выглядит конечно смешно... Но, то ли я слепой, то ли тот кто журналисты. Что то не видно что бы рыба била прям по лицу.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:33 Ответить
Журналистам нужен "красивый" заголовок. Журналистика и правда в наше время слова антонимы.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:39 Ответить
Надо на рыбалку не удочку брать, а БТР
показать весь комментарий
18.07.2020 00:37 Ответить
рыбой был очередной агент кремля.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:49 Ответить
«Клевать будет так...»
показать весь комментарий
18.07.2020 00:51 Ответить
На Гаваях чуть ли не шороку рыбаков рыба-меч на свой меч насаживает, уже будучи на крюке. Иногда насмерть.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:23 Ответить
Старе:
Пливуть два крокодила по Місіссіпі. Один другому каже:
- Да, хорошая река Мисиссипи - широкая, полноводная.
Другій відповідає:
- Так точно, товарищ полковник, но Волга лучше!
показать весь комментарий
18.07.2020 01:33 Ответить
Это не лещ, а толстолоб.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:28 Ответить
Представляю сколько набивок балонов аквалангов было истрачено пока сняли ролик.
Бриллиянтовая рука отдыхает.
Бриллиянтовая рука отдыхает.
показать весь комментарий
18.07.2020 07:53 Ответить
А топоры из воды не выпрыгивают?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:08 Ответить
таких рыб ловят и выложуют в фб а я только бычок а тут не хер а себе природа рыбы скачут в руки
показать весь комментарий
18.07.2020 11:31 Ответить
Лещ подлетел к лицу и такой: "Фу, какая гадость!"
показать весь комментарий
18.07.2020 11:51 Ответить
ролик прикольный. а мы с удочками на рыбалку. надо на бэтээре, и улов обеспечен))))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:07 Ответить
это белый амур
показать весь комментарий
03.12.2020 12:55 Ответить
 
 