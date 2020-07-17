"Поймал леща": в лицо главе Минобороны Молдовы Пынзарю прыгнула рыба. ВИДЕО

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время инспекции полигона ехал по воде на БТР с открытым люком. Рыба выпрыгнула из воды и, ударив военного по лицу, упала ему под ноги.

Видео инцидента Пынзарь опубликовал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Министр наложил на кадры песню группы Status Quo "In The Army Now".

На кадрах видно, как министр едет по воде на бронетранспортере с открытым люком.

Он поворачивает голову в сторону, и в этот момент из воды выпрыгивает рыбина, подлетат к Пынзарю, бьет его по лицу и падает внутрь БТР.

"Было неожиданно, даже смешно. Признаю, что я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло мне", – написал Пынзарь.