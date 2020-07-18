Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две агрофирмы передали на хранение Долинскому заводу комбикормов 11 тысяч тонн зерна стоимостью более 51 млн гривен. А когда захотели забрать его обратно - обнаружили пустые склады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

Следователи провели более десятка обысков.

"У одного из фигурантов обнаружили и изъяли журналы так называемой "черной бухгалтерии", в которые внесены данные о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн грн. Собрав достаточную доказательную базу, мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщили о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета", - проинформировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Производство ведут по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Экс-директора завода собираются отправить в СИЗО.









