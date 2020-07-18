РУС
3 572 27

Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две агрофирмы передали на хранение Долинскому заводу комбикормов 11 тысяч тонн зерна стоимостью более 51 млн гривен. А когда захотели забрать его обратно - обнаружили пустые склады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

Следователи провели более десятка обысков.

"У одного из фигурантов обнаружили и изъяли журналы так называемой "черной бухгалтерии", в которые внесены данные о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн грн. Собрав достаточную доказательную базу, мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщили о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета", - проинформировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также на Цензор.НЕТ: Растрата государственного имущества: на заводе "Электротяжмаш" проводятся обыски, руководству сообщено о подозрении, - Фильчаков. ФОТОрепортаж

Производство ведут по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Экс-директора завода собираются отправить в СИЗО.

Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция 01
Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция 02
Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция 03
Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция 04
Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция 05

+7
Еммм... Може 11 тис.тонн? Бо при вартості близько 5к за тонну виходить 55к грн, а за 11к тонн якраз озвучена цифра у статті. Та й за 11 тонн ніхто не буде такі кіпи документів марати
18.07.2020 11:45
+6
11 тонн - 51 миллион,зерно из золота?
18.07.2020 11:42
+5
Це він мабуть підібрав, після «мишей Держрезерву».
18.07.2020 11:43
11 тонн - 51 миллион,зерно из золота?
18.07.2020 11:42
Это был золотой песок.
18.07.2020 11:44
та лан.. 11 тонн...
да и при чем тут директор - когда там мыши сотнями тысяч тонн "жрали" зерно..
18.07.2020 11:45
Не дирехтор,ни его новенькая машина,ни дочкина квартира в ылитном районе васще не при чем в этом деле..То фсе проклятые мыши и голуби...
18.07.2020 18:39
из платины
18.07.2020 12:20
Мабуть, сожрал, ****.
18.07.2020 11:43
Це він мабуть підібрав, після «мишей Держрезерву».
18.07.2020 11:43 Ответить
Та ті залишили одні какашки!
18.07.2020 11:47
Еммм... Може 11 тис.тонн? Бо при вартості близько 5к за тонну виходить 55к грн, а за 11к тонн якраз озвучена цифра у статті. Та й за 11 тонн ніхто не буде такі кіпи документів марати
18.07.2020 11:45
Скорее всего.
18.07.2020 11:57
Швидше за все ЦН косячит !!)))
18.07.2020 12:28
11 тон...................... вартістю 51 млн.грн.
18.07.2020 11:51
11 т.,це пів Камаза, про що мова ,ось 11тис. т. інша справа !!! ))))
18.07.2020 12:30
Ето било зєрно істіни, а оно БЕСЦЕННО!)))
18.07.2020 11:56
А проти мишей, що зжерли 150 000 тон зерна справу відкрито кримінальну... ?
18.07.2020 11:57 Ответить
11 000 тонн.
А так, да.
Случается.
****- всю пшеницю з'їв довгоносик****
Оп-па...
И тут поневоле начинаешь слегка нервничать - вылезут сейчас из-за угла такие "довгоносики" размером с динозавра...
==
Страховать нужно такие вещи. И контролировать.
Знаю из практики добрую сотню аналогичных ситуаций по агросектору..
Какие ооооохххрененно здоровенные суммы тупо и банально про**ывались в никуда..
Миллионы и десятки миллионов баксов коту под хвост.
А воровство...
А дебилов столько на местах...
Ну нахрен это сельское хозяйство..
Ніколи знову (((
18.07.2020 12:25
Директор комбікормового заводу на Кіровоградщині розтратив 11 тонн чужого зерна, - поліція - Цензор.НЕТ 1425
18.07.2020 12:32
То он як виглядає злодій !!!)))
18.07.2020 12:34
оговор , зерно мыши съели
18.07.2020 12:44
...Когда он смотрел так вдаль, на восточные возвышенности, вспоминая недавнее прошлое, возглавлявший его свиту номарх Ранусер решил, что наместник заметил какие-то злоупотребления и думает о том, как наказать его.
«Что он мог увидеть? - волновался достопочтенный номарх. - То ли, что половина кирпича продана финикийским купцам? Или что на складе не хватает десяти тысяч сандалий? Или, может быть, какой-нибудь негодяй шепнул ему что-нибудь о плавильнях?..»
Ранусер был страшно обеспокоен.
...
«Не пришлось бы мне, - думал он с огорчением, - наложить на себя руки и в цвете лет осиротить свой дом. Как это я, несчастный, присваивал себе добро фараона, не подумав о часе расплаты!»
Лицо его пожелтело, ноги подкашивались. Но Рамсес, охваченный волной воспоминаний, не замечал его тревоги....

Помощники великого писца свернули в трубку отброшенный документ и подали ему другой. Великий писец стал снова читать:
- «В пятый день месяца тот привезли в царские житницы шестьсот мер пшеницы, в чем главный смотритель выдал расписку. В седьмой день месяца тот великий казначей узнал и проверил, что из прошлогоднего урожая убыло сто сорок восемь мер пшеницы. Во время проверки двое рабочих украли меру зерна и спрятали его между кирпичами. Когда это было открыто, оба были отданы под суд и сосланы в каменоломни за то, что посягнули на имущество его святейшества…»
- А те сто сорок восемь мер? - спросил наследник.
- Их съели мыши, - ответил писец и стал читать дальше: - «Восьмого числа месяца тот было прислано на убой двадцать коров и восемьдесят четыре овцы, которых смотритель скотного двора велел отдать полку "Ястреб" под соответствующую расписку».

(с) Болеслав Прус "Фараон"
18.07.2020 12:55
"Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тонн чужого зерна, - полиция"

ЛОХ ПЕДА:ЛЬНЫЙ!
Вон кот-то загнал 500 тонн(!) медицинских масок за кордон - и ничего ему не было, полиции не до него, наверное, полиция занята ловлей поедателей шоколадок в супермаркетах.
Лох, сотнями тонн зерно нужно было красть.

"Простейшие вещи разучились делать" ( Шерлок Шолмс)
18.07.2020 13:02
Это все крысы мутанты.
18.07.2020 14:10
1 кг зерна 4636 грн..Це якась схема відмивіання коштів з буремних 90-х. Таке зерно можуть їсти лише ховрахи олігархів.
18.07.2020 15:17
По ящику говорили о 11 тыс. тонн. Надо базар фильтровать.
18.07.2020 15:21
 
 