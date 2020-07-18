Директор комбикормового завода на Кировоградщине растратил 11 тыс. тонн чужого зерна, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Две агрофирмы передали на хранение Долинскому заводу комбикормов 11 тысяч тонн зерна стоимостью более 51 млн гривен. А когда захотели забрать его обратно - обнаружили пустые склады.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.
Следователи провели более десятка обысков.
"У одного из фигурантов обнаружили и изъяли журналы так называемой "черной бухгалтерии", в которые внесены данные о незаконной реализации зерна на общую сумму более 51 млн грн. Собрав достаточную доказательную базу, мужчине, который в то время был директором Долинского комбикормового завода, сообщили о подозрении в растрате имущества. Сейчас он является депутатом местного городского совета", - проинформировал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Производство ведут по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Экс-директора завода собираются отправить в СИЗО.
да и при чем тут директор - когда там мыши сотнями тысяч тонн "жрали" зерно..
А так, да.
Случается.
****- всю пшеницю з'їв довгоносик****
Оп-па...
И тут поневоле начинаешь слегка нервничать - вылезут сейчас из-за угла такие "довгоносики" размером с динозавра...
==
Страховать нужно такие вещи. И контролировать.
Знаю из практики добрую сотню аналогичных ситуаций по агросектору..
Какие ооооохххрененно здоровенные суммы тупо и банально про**ывались в никуда..
Миллионы и десятки миллионов баксов коту под хвост.
А воровство...
А дебилов столько на местах...
Ну нахрен это сельское хозяйство..
Ніколи знову (((
ЛОХ ПЕДА:ЛЬНЫЙ!
Вон кот-то загнал 500 тонн(!) медицинских масок за кордон - и ничего ему не было, полиции не до него, наверное, полиция занята ловлей поедателей шоколадок в супермаркетах.
Лох, сотнями тонн зерно нужно было красть.
"Простейшие вещи разучились делать" ( Шерлок Шолмс)